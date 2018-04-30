Обзор Xiaomi Mi Mix 2s

Некоторые аспекты безрамочной линейки смартфонов Xiaomi Mi Mix напоминают мне iPhone — уже третья модель эксплуатирует тот же дизайн, хотя нельзя не отметить, что он не потерял своей актуальности и выглядит современно. Буква «s» в названии новинки должна указывать на отсутствие кардинальных отличий, но в большей степени это касается только внешности, ведь изменений в «железе» достаточно. Получается, что Mi Mix 2s, с одной стороны, не удивляет, а с другой — мне есть о чем рассказать. Поэтому давайте приступать к более детальному знакомству.

Смартфон предоставлен магазином Xiaomi.ua

Дизайн, комплектация и эргономика

Как мы уже отметили, Mi Mix 2s получил идентичный модели прошлого поколения (Mi Mix 2) дизайн. Если положить рядом два смартфона, то глядя на экраны у вас не получится наверняка сказать где какая модель. Массо-габаритные отличия выражаются в десятых долях миллиметров — новинка чуточку уже, ниже и тоньше предшественника, но в то же время тяжелее. Компания смогла сохранить емкость аккумулятора, диагональ экрана и еще добавила беспроводную зарядку — так что за размеры можно поставить «плюс».

Коробка тоже не поможет ответить на вопрос, где новый смартфон, а где старый — это тот же плоский черный бокс с зарядкой, кабелем, переходником, «скрепкой», документацией и чехлом внутри.

Единственная характерная черта нового смартфона — двойной модуль камеры в стиле iPhone X, обрамленный золотой фаской. Он выступает почти так же, как и на смартфоне Apple, но меньше чем на Huawei P20 Pro.

Корпус оставляет уже знакомые впечатления — металлические боковины и «керамическая» крышка, увесистость, отличная подгонка деталей. Чтобы заметить щель разговорного динамика нужно внимательно присмотреться. Аккуратный индикатор пропущенных событий находится снизу. Там же справа — камера и где-то здесь же скрыты датчики приближения и освещения.

Впрочем, главной особенностью Mi Mix 2s остались достаточно тонкие боковые и верхняя рамки экрана — они создают впечатление «безрамочного» дизайна, будто изображение на экране сливается с окружающим миром.

Недостатки такого дизайна и выбора материалов нам уже знакомы — керамический корпус красивый, но маркий и скользкий, и ронять смартфон страшно. В некоторой степени скользкость нивелирует комплектный чехол, но он совсем не защищает экран.

Также кого-то не порадует отсутствие mini-jack, от него избавились еще в прошлой модели и теперь добавляют в комплект соответствующий переходник. Некоторых может порадовать, и даже привлечь, «правильная» форма экрана — в Mi Mix 2s обошлись без вырезов.

Экран

Сам дисплей, похоже, не изменился по сравнению с прошлой моделью. 5,99 дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD+ (18:9, 1080 на 2160 точек) прикрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием.

Максимальный уровень яркости на стандартном для IPS дисплеев уровне — 410 кд/м², а вот уровень минимальной подсветки очень хороший — меньше 1 кд/м² при заливке белым. В стандартном режиме цветопередачи контрастность составляет порядка 1:679, но по умолчанию установлен автоматический режим, который изменяет настройки цветопередачи — в нем мы получили значение 1:1156.

«Стандартный» режим

Экран может отображать как очень спокойные, не перенасыщенные цвета (стандартный режим), так и яркие и насыщенные, характерные большинству современных дисплеев (режим автоматической настройки контрастности). Если в первом случае изображение приобретает характерный теплый оттенок, то во втором экран оказывается более «холодным».

Режим «Автоматической контрастности» (включен по умолчанию)

Цветовую температуру можно настроить и самостоятельно, а также установить время работы «режима чтения», активировать возможность включения подсветки двойным тапом по экрану.

В целом же перед нами привычный хороший IPS экран. С учетом того, что многие флагманы переходят на OLED дисплеи, изображение на Mi Mix 2s уже не выглядит самым насыщенным и контрастным, но кому-то такие, более естественные, цвета нравятся даже больше.

Платформа

В плане «железа» главной особенностью Mi Mix 2s выступает новая аппаратная платформа Snapdragon 845 — как всегда, Xiaomi в числе первых начинает продажи устройств на флагманских SoC Qualcomm. Новый чип отличается еще большей производительностью и поддержкой различных AI-функций вроде распознавания сцен при фотосъемке.

Установку карт памяти флагманы Xiaomi не поддерживают, но модель предлагает много опций по выбору подходящей конфигурации: 6/64, 6/128 или 8/256 ГБ памяти. Также в наличии NFC, Bluetooth 5.0 (поддерживает aptX и другие кодеки), двухдиапазонынй Wi-Fi и т.д.

При повседневном использовании, в играх и бенчмарках Mi Mix 2s показывает себя с лучшей стороны — это очень быстрый смартфон, который должен удовлетворить самых требовательных пользователь, подойти под самые «тяжелые» режимы использования. Добавить тут нечего.

Софт

Важно упомянуть разве что особенности ПО. Смартфон работает под управлением MIUI 9.5, под которой скрывается Android 8.0 (обновление безопасности за март), но последнее никак не отражается на пользовательском опыте, ведь балом тут правит MIUI. По сравнению с MIUI 9 интерфейс не получил кардинальных изменений — если вы уже сталкивались со смартфонами Xiaomi, то все покажется знакомым.

Смартфон недавно поступил в продажу и «глобальная» прошивка пока недоступна — мы тестировали аппарат на версии MIUI для китайского рынка. Чтобы избежать лишних забот по установке сервисов Google, решения различных проблем с локализацией и отображением кириллических шрифтов, синхронизации контактов, работы Google Pay, советуем подождать появления в продаже версий с «глобальными» прошивками.

В остальном аппарат огорчил разве что небольшой сыростью ПО, характерной любому Xiaomi на старте продаж — это выражалось в работе датчика автояркости, далеко не идеальной работе разблокировки по лицу. К последней функции есть общие замечания — разблокировка по лицу нормально работает только при хорошем освещении, отсутствии засветов. В идеальных условиях распознавание происходит мгновенно. В других случаях очень часто случаются сбои и приходится пользоваться или сканером отпечатков пальцев, или вводить пароль. Думаю, что свою роль тут играет и расположение камеры в правом нижнем углу — наверняка, иногда она просто прикрывается ладонью.

Также не могу пройти мимо стандартного недостатка MIUI — собственного алгоритма работы уведомлений, из-за чего вы не можете раскрывать уведомления простым свайпом, приходится «растягивать» их двумя пальцами, что очень неудобно. В то же время многие просто не обращают внимание на подобные нюансы и с удовольствием пользуются всем как есть.

Мультимедиа

При воспроизведении музыки и видео, во время игр, аппарат играет в режиме «стерео» — основному динамику подыгрывает разговорный. Получается громко и относительно объемно, да и в целом можно сказать, что динамики получились приятными. Возможно, за это стоит сказать «спасибо» отсутствию защиты по стандарту IP**, ведь никакие дополнительные мембраны не приглушают звук динамиков.

Прослушивание музыки через наушники не выявило уникальных особенностей — можно рассчитывать на хороший звук как по Bluetooth, если гарнитура поддерживает актуальные кодеки, так и при подключении обычных наушников через переходник.

Время работы

Встроенный аккумулятор имеет емкость 3400 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0 и беспроводная (Qi, 7.5 Вт). В первом случае аппарат наберет порядка 50% заряда за полчаса, а полная зарядка займет около 1:20. Во втором случае полностью заряженный смартфон вы получите почти через 3 часа.

Реальное время работы оказалось неплохим. В моем обычном, относительно активном режиме использования, Mi Mix 2s работал от суток до полутора, показывая итоговые 6 часов активного экрана — это хороший результат.

Камеры

Одним из главных недостатков прошлых Mi Mix была камера. Не могу сказать, что она была плохой, но качество съемки уступало флагманам линейки Mi. Новый Mi Mix 2s должен изменить эту тенденцию и стать интересным в том числе и для фанатов мобильной фотографии. Он получил двойную основную камеру с сенсорами на 12 Мп, с обычным (f/1.8) и телеобъективом (f/2.4), обеспечивающим двукратное приближение, а также возможность съемки с эффектом боке. Кроме этого, AI-возможности Snapdragon 845 должны улучшить качество съемки за счет подбора оптимальных параметров в зависимости от фотографируемой сцены. В тесте DxOMark камера получила итоговую оценку 97 баллов: 101 за фото и 88 за видео.

С моей точки зрения, камера определенно стала лучше, чем была раньше, хотя кардинального скачка в качестве съемки не произошло — разрыв с лучшими решениями на рынке сохраняется, но остается и разница в цене, что уравновешивает итоговый результат. В целом, как и раньше, стоит отметить отличную работу HDR, который может активироваться автоматически, и приятную цветопередачу, в том числе и на снимках, сделанных в условиях недостаточной освещенности.

Интересно, что мы не заметили никакой разницы, между снимками сделанными с включенным AI и без него — отличия заключались только в том, что аппарат сообщал о распознавании сцены соответствующей иконкой на экране. Наверное, все дело в сырости ПО или возможности распознавания образов просто нельзя отключить, а только скрыть индикацию их работы. В целом — перед нами неплохая, но далеко не лучшая камера, которая позволит получать неплохие кадры если вы понимаете, что делаете.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: все еще актуальный «безрамочный» дизайн, материалы корпуса, топовые характеристики, динамики, NFC и беспроводная зарядка, основные камеры стали лучше Минусы: нет влагозащиты, специфика MIUI, работа разблокировки по лицу Вывод: Xiaomi Mi Mix 2s остается имиджевым смартфоном — в первую очередь это модель «про дизайн», а потом про все остальное. Тем не менее, он интересен не только этим — многих привлекут топовые характеристики, доступные за чуть меньшие, чем у A-брендов, деньги. В текущем поколении компания уделила больше внимания камерам, и можно быть уверенным, что с выходом обновлений они станут снимать немного лучше — так происходит всегда. Это делает Mi Mix 2s более интересным для массовой аудитории, а не только для тех, кто выбирает устройство по внешности. Возможно, ему сыграет на руку и отсутствие выреза в экране — «безрамочный» дизайн в тренде, а споры относительно методов его достижения не утихают. В целом смартфон получился интересным, видны улучшения по сравнению с прошлыми моделями, и устройство точно найдет своего покупателя. Вот только поначалу их будет немного — наверняка, на старте продаж за Mi Mix 2s будут просить минимум 17 тысяч гривен, и с учетом стоимости обычного Mi Mix 2 многие выберут устройство прошлого поколения или будут смотреть на решения конкурентов. Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 2s 6/64GB Black

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8 (Oreo) + МIUI 9.5 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1,8-2,8 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3400 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 5,99 Разрешение 1080х2160 Тип матрицы IPS PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое защитное стекло Corning Gorilla Glass 4, соотношение сторон 18:9 Основная камера, Мп 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) Видеосъемка 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps Вспышка двойная двухтоновая Фронтальная камера, Мп 5 (f/2.0) Высокоскоростная передача данных нет данных Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS + (A-GPS, GLONASS, BDS) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем 3,5 мм NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 151x75x8,1 Вес, г 191 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гиродатчик, датчик наклона, компасс, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки