Обзор Xiaomi Redmi Note 5A Prime

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В бюджетном сегменте смартфоны Xiaomi завоевали почти все возможные сегменты, которые только можно было придумать. Не хватало разве что доступного смартфона с экраном 5,5 дюймов — за большой дисплей часто приходилось доплачивать. Но Xiaomi была бы не собой, если бы эту несправедливость не исправила. Сегодня мы расскажем о самом доступном смартфоне с экраном 5,5 дюймов — Xiaomi Redmi Note 5A.

Смартфон предоставлен Xiaomi.ua

Вешний вид

Xiaomi Redmi Note 5A выполнен в привычном дизайне, такой себе увеличенный Xiaomi Redmi 5A. К нам попала версия в сером цвете, но есть еще золотая и розовая. В последних двух вариантах лицевая сторона белая, в то время как у серого она черная.

Лицевая сторона прикрыта защитным стеклом с закруглением. Под экраном находятся сенсорные клавиши, они не оснащены подсветкой. Боковины и тыльную сторону прикрывает несъемная пластиковая крышка.

На правой боковине находится качелька регулировки громкости и клавиша включения. Они расположены как раз под большим пальцем правой руки, поэтому удобны. На противоположной боковине — лоток для двух nanoSIM и карты памяти microSD. На верхнем торце расположился 3,5 мм аудиоразъем, инфракрасный порт и дополнительный микрофон. На нижнем торце — основной микрофон, разъем microUSB и мультимедийный динамик.

Тыльная сторона выполнена не замысловато, но и телефон же недорогой. Тут есть основная камера с одинарной светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев (базовая версия на 2/16 ГБ не имеет сканера). Используется все тот же быстрый и стабильный сканер.

Размеры и вес Redmi Note 5A привычные как для 5,5 дюймового смартфона. Единственное, что бросается в глаза, это небольшая толщина — всего 7,6 мм. При этом корпус монолитный и не скрипит.

Дисплей

Xiaomi Redmi Note 5A оснащен 5,5 дюймовым IPS экраном, с привычным соотношением сторон. Разрешение составляет скромные 1280×720 пикселей (269 ppi). Присутствует автоматическая регулировка яркости, сенсор работает адекватно. Олеофобное покрытие хорошего качества. За время тестирования я попользовался смартфоном аккуратно, потому сложно судить о защите экрана от царапин, но могу уверенно сказать, что если вы специально не будете издеваться над аппаратом, то экран будет целым.

На улице экран выцветает, но информацию на нем все же легко можно разобрать.

Яркость меняется в пределах от 1 до 410 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 745. Цветовой охват уже треугольника sRGB, цветовая температура и гамма близки к эталонным значениям.

Присутствует стандартная для аппаратов Xiaomi настройка цветового тона и контрастности.

Субъективно, экран, как для бюджетника, достойный. В первую очередь нравится высокая контрастность и широкая амплитуда регулировки яркости, которая позволяет с комфортом пользоваться смартфоном как в солнечную погоду, так и в темноте.

Аппаратная платформа

С процессором мудрить не стали — взяли Qualcomm Snapdragon 435, который был установлен еще в прошлогоднем Xiaomi Redmi 4Х. Объем оперативной и пользовательской памяти зависит от модификации. У нас на обзоре Prime-версия с 3/32 ГБ памяти, но есть версия проще — 2/16, она подойдет тем, кто не ставит на смартфон много приложений. В более простой версии используется и менее производительная платформа — Qualcomm Snapdragon 425.

Результаты в популярных бенчмарках не впечатляют, но при этом смартфон работает плавно и стабильно.

Возможно, кто-то скажет, что производительности аппарата по современным меркам недостаточно, но я придерживаюсь другого мнения. Не все играют в требовательные игры, а для остальных задач производительности более чем достаточно. Стоит отметить, что смартфон работает быстро и плавно, во многом благодаря хорошей оптимизации оболочки MIUI 9, которая основана на Android 7.1. Оболочка хорошо знакома по остальным смартфонам компании. Подробно о ней можно почитать в отдельном материале.

Смартфон поддерживает работу в сетях CDMA, а вот поддержки Wi-Fi стандарта ac нет. Работа с мобильной сетью не вызвала нареканий. Сеть ловит хорошо. На микрофон и разговорный динамик жалоб нет. Мультимедийный динамик громкий, но ему не хватает низких частот и на значениях близких к максимальным он «захлебывается».

Время работы

Объем аккумулятора Xiaomi Redmi Note 5A составляет 3080 мАч, что по современным меркам немного. Благодаря не самому прожорливому процессору можно рассчитывать на 1,5-2 дня автономной работы при средней нагрузке.

В тесте PCMark Work 2.0 при яркости равной 200 кд/м² (48%) время автономной работы составило 8 часов.

Камеры

Основная камера имеет разрешение 13 Мп (f/2.2), в тестовом аппарате был установлен модуль Samsung S5K3L8.

Качество фотографий обычное, как для доступного смартфона. Приложение камеры имеет те же функции и внешний вид как и на других смартфонах Xiaomi.

Фронтальная камера широкоугольная на 16 Мп (f/2.0). Она позволяет делать неплохие снимки.

Максимальное разрешение для записи видео — Full HD. Есть возможность выбора ручной фокусировки и непрерывной. Во втором случае из-за постоянной перефокусировки записанное видео смотрится очень плохо.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: самый доступный в текущей линейке Xiaomi смартфон с 5,5 дюймовым экраном, возможность установки двух SIM-карты и карты памяти одновременно, тонкий корпус, производительность достаточная для плавной работы, дисплей, инфракрасный порт, быстрый и точный сканер отпечатков пальцев Минусы: небольшая емкость аккумулятора, не подходит для требовательных игр Вывод: Xiaomi Redmi Note 5A — смартфон для тех, кому нужен большой и недорогой аппарат. Производительности устройства хватает для плавной и быстрой работы в обычных задачах, но не стоит его нагружать требовательными играми. Несмотря на то, что емкость аккумулятора небольшая, он не разряжается на глазах, что выливается в 1,5-2 дня использования при средней нагрузке, чего хватит большинству пользователей. С учетом небольшой цены можно с уверенностью сказать, что аппарат станет настоящим хитом продаж. Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 5A 3/32GB Gray

3 410 − 9 454 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.0 (Nougat) Оперативная память, ГБ 3 Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения + (microSD 256GB) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 435 + GPU Adreno 505 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1,4 Аккумуляторная батарея 3080 мАч (несъемный) Время работы (данные производителя) 10 часов в режиме разговора Диагональ, дюймы 5,5 Разрешение 1280 x 720 Тип матрицы IPS PPI нет данных Датчик регулировки яркости + Другое 2.5D-стекло Основная камера, Мп 13 Видеосъемка + Вспышка + Фронтальная камера, Мп 16 Высокоскоростная передача данных 2G (GSM), 3G (HSDPA), 4G (LTE), CDMA Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 4.2 GPS GPS/AGPS+GLONASS+BDS IrDA + FM-радио + Аудиоразъем 3.5 мм NFC - Интерфейсный разъем 2.0 (micro-USB) Размеры, мм 153 x 76.2 x 7.6 mm Вес, г 150 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще Сканер отпечатков