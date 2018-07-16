Обзор Xiaomi Redmi S2

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Последнее время Xiaomi выпускает новые смартфоны линейки Redmi настолько часто, что многие уже окончательно запутались в этом многообразии устройств. Сегодня мы расскажем о еще одном смартфоне — Xiaomi Redmi S2, а также попытаемся понять зачем он нужен с учетом вышедших ранее устройств.

Смартфон предоставлен магазином NiSoMi

Внешний вид и комплектация

Xiaomi Redmi S2 имеет привычный, как для последних моделей Redmi, дизайн. Почти всю лицевую панель занимает экран с соотношением сторон 18:9, при этом сказать, что боковые рамки узкие, язык не поворачивается. Клавиши управления наэкранные, но можно включить управление с помощью свайпов-жестов, тем самым еще больше увеличив полезное пространство экрана.

Redmi S2 выпускается в розовом, золотом и сером цветах.

Экран не имеет 2,5D скругления, что непривычно для 2018-го года, но любителям клеить защитные стекла это понравится, так как к плоской поверхности оно приклеится лучше.

Тыльная крышка выполнена из пластика. Он толстый, потому не создает ощущения дешевизны устройства. Как и в последних смартфонах Redmi, в S2 установлено две основные камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен в привычном месте и работает отлично.

По разъемам все привычно. 3,5 мм аудиоразъем и инфракрасный пульт находятся на верхнем торце, а на нижнем — мультимедийный динамик и порт microUSB.

Комплектация стандартная, как для последних смартфонов Redmi и включает в себя кабель с блоком питания и бумажной документацией, а также силиконовый прозрачный чехол.

В плане удобства использования Xiaomi Redmi S2 комфортный, даже чехол не обязательно использовать, ведь покрытие вполне цепкое. Клавиши включения и регулировки громкости удобные.

Экран Redmi S2

Xiaomi Redmi S2 оснащен 5,99 дюймовым IPS экраном c разрешением 720×1440 пикселей. Как для такой большой диагонали и соотношения сторон 18:9 разрешение маловато, но и телефон то недорогой. Олеофобного покрытия нет, автоматическая регулировка яркости есть.

Под прямыми лучами солнца, картинка на дисплее выцветает. В тени ситуация сильно улучшается.

Яркость меняется в пределах от 1 до 394 кд/м². Контрастность 1 к 770.

В целом экран неплохой, как для доступного устройства, но до флагманов далеко. Присутствует фирменные настройки дисплея, которые позволяют настроить его под себя.

Аппаратная платформа

С процессором мудрить не стали и установили в смартфон старый добрый Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953), который уже все знают и понимают на что с ним можно рассчитывать. Объем оперативной и пользовательской памяти может быть как 3/32, так и 4/64 ГБ. У нас на тесте младшая версия. На сегодняшний день 3 ГБ оперативной памяти хватает для всех повседневных задач.

Результаты бенчмарков показывают ожидаемые результаты как для данного процессора. При этом в повседневном использовании смартфон работает весьма шустро и не зависает. Игровой потенциал небольшой, рассчитывать, что вы сможете играть в требовательные игры на максимальных настройках графики не стоит.

Качество приема мобильных сетей хорошее, есть поддержка LTE, но Wi-Fi без поддержки диапазона 5 ГГц. NFC конечно же нет. При этом инфракрасный порт позволит настроить управление бытовой техникой со смартфона, что удобно.

Мультимедийный динамик один, весьма неплохой. Он громкий, при этом на максимальных значениях громкости не хрипит. Разговорный динамик и микрофон не вызвали нареканий ни у меня, ни у моих собеседников.

На данный момент смартфон работает под управлением Android 8.1.0 и оболочки MIUI 9.5 (в будущем модель обновится MIUI 10). На тестовом Redmi S2 была установлена китайская прошивка, но уже существует глобальная, потому дабы избежать лишних проблем стоит при покупке смартфона уточнять наличие установленной глобальной версии.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3080 мАч. В тесте PCMark Work 2.0 смартфон показал результат в почти 8 часов при яркости 200 кд/м². При повседневном использовании с автоматической яркостью можно рассчитывать на сутки работы, с временем активного экрана 5 часов и более 1,5 часами разговоров по телефону.

В комплекте поставляется обычное зарядное устройство с параметрами 5В/2А.

Камеры

Пожалуй, самое интересное в этом телефоне — это не две тыльные камеры 12 Мп + 5 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп, которая способна снимать в портретном режиме и в HDR.

Приложение камеры имеет привычный внешний вид. Все грамотно разделено и структурировано по разделам. У основной камеры есть автоматический режим HDR, но ручные настройки ограничены выбором баланса белого и ISO.

По примерам снимков видно, что камера средняя. Как для бюджетного смартфона — весьма неплохая, но только если вы фотографируете не ночью.

Портретный режим работает на удивление хорошо. Проработка края переднего плана точная и правильная. Я повторяю это уже не впервые, но мне не нравится, что размытие заднего фона чересчур не реалистичное.

Фронтальная камера порадовала качеством снимков, особенно понравилась работа HDR и портретного режима. HDR избавит вас от пересвета на заднем фоне, чего часто очень не хватало.

Запись видео возможна в разрешении Full HD, при этом есть цифровая стабилизация, которая работает весьма неплохо.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: хорошая фронтальная камера, соотношение цена-оснащение, комплектация Минусы: отсутствие олеофобного покрытия, порт microUSB, отсутствие поддержки Wi-Fi 5 ГГц Вывод: Xiaomi Redmi S2 получился интересным и, что немаловажно, недорогим смартфоном. В первую очередь он понравится тем, кто снимает много селфи, ведь за схожие деньги что-то сравнимое не найти. При этом не стоит думать, что производитель чем-то пожертвовал ради камеры, я бы сказал, что фронтальная камера стала фишкой или дополнением и без этого неплохого доступного смартфона. Технические характеристики Xiaomi Redmi S2 3/32GB Grey

3 939 − 5 215 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.1 (Oreo) Оперативная память, ГБ 3 Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano-Sim Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 625 + GPU Adreno 506 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2 Аккумуляторная батарея 3080 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 5.99 Разрешение 1440х720 Тип матрицы IPS PPI 269 Датчик регулировки яркости + Другое - Основная камера, Мп 12 + 5 Вспышка + Фронтальная камера, Мп 16 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Bluetooth 4 GPS + (A-GPS, GLONASS, Beidou) IrDA + FM-радио + Аудиоразъем + Интерфейсный разъем microUSB Размеры, мм 160.7 x 77.3 x 8.1 Вес, г 170 Тип корпуса моноблок Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатка пальцев

Редакция благодарит магазин NiSoMi за предоставленный для тестирования смартфон