Обзор игрового монитора 2E G3024B: когда «норм» — уже приятная неожиданность

2E G3024B — не топовая модель и не стильный флагман, а рабочий инструмент с конкретной целью: дать геймеру быструю матрицу, нормальную контрастность и изогнутую панель. Без всего лишнего, просто 200 Гц и 2560×1080. Звучит просто? Да. А хватит ли этого, чтобы держать марку среди бюджетных мониторов — узнаем далее в нашем редакционном обзоре.

Ігровий монітор 2E G3024B 7 899 грн. Плюсы: изогнутая 30-дюймовая VA-матрица 21:9 с разрешением 2560×1080; высокая частота обновления 200 Гц; хорошая контрастность 3000:1; быстрое время отклика 1 мс; минималистичный дизайн; поддержка AMD FreeSync. Купить в Elmir Минусы: не самые лучшие углы обзора с тусклыми цветами; низкая яркость 250 нит; заметная зернистость изображения с близкого расстояния; отсутствие USB-хаба; ограниченная эргономическая регулировка. Купить в Elmir 7.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики 2E G3024B

Диагональ 30 дюймов Тип панели VA (CURVED R1500) Угол обзора 178 ° / 178 ° Разрешаение экрана 2560×1080 (UW-FHD) Яркость 250 нит Контрастность 3000:1 Глубина цвета 8 бит Время отклика 1 мс Частота обновления 200 Гц Поддержка HDR Отсутствует Аудиоразъем 3,5 мм Jack DisplayPort 2 x DP 1.4 HDMI 2 x HDMI 2.0 VESA 75х75 мм Другое AMD FreeSync; Flicker-Free; PBP (Picture by Picture); Low Blue Light Блок питания Внешний Энергопотребление 48 Вт

0,5 Вт в режиме ожидания (standby) Размеры 400 х 790 х 170 мм Вес (с подставкой) 5.2 кг Гарантия 1 год

Комплектация и упаковка 2E G3024B

Упаковка монитора 2E G3024B оформлена в сдержанном, но достаточно агрессивном стиле. Черный фон с контрастными желтыми акцентами сразу намекает на игровое предназначение устройства.

На фронтальной стороне — изображение дисплея с условным sci-fi сюжетом и блок с пиктограммами основных характеристик: 30 дюймов, 200 Гц, R1500, VA-матрица, Adaptive-Sync, WFHD.

Информации ровно столько, сколько нужно для быстрого ознакомления на полке магазина. Никаких дизайнерских излишеств — упаковка работает как функциональный носитель технического месседжа, что и соответствует позиционированию модели в доступном сегменте.

Внутри все на своих местах. Пенопластовая форма плотно удерживает элементы — экран, подставку, ножку, блок питания и кабели. Дисплей дополнительно завернут в пленку, блок питания — в отдельном пакете. Комплектация стандартная, но практичная.

В коробке пользователь найдет:

монитор;

V-образную ножку-подставку и вертикальную стойку;

круглую монтажную платформу;

два набора винтов и четыре монтажные шестигранные втулки;

внешний блок питания с отдельным кабелем питания;

кабель DisplayPort (HDMI-кабеля нет — это стоит учесть владельцам консолей);

инструкцию пользователя (включая украинский язык);

микрофиша с энергопотреблением и сертификационной информацией.

Блок питания вынесен за пределы корпуса, что положительно влияет на тепловой режим — сам монитор меньше нагревается в работе. Длины кабелей вполне достаточно для стандартного настольного размещения, а сборка и монтаж не требует дополнительных инстурментов, кроме отвертки: все необходимые винты есть в комплекте, часть из них — резервные.

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Подставка — металлическая, с черной матовой отделкой. Выглядит сдержанно, без дизайнерских изысков, но создает впечатление надежной конструкции.

Есть поддержка крепления VESA 75×75 мм, что позволяет использовать внешний кронштейн или настенную установку.

Дизайн и эргономика 2E G3024B

2E G3024B не пытается выглядеть геймерским флагманом — и это ему идет на пользу. Минималистичный корпус из матового черного пластика, визуально тонкие рамки с трех сторон — все выглядит сдержанно, без ярких акцентов или агрессивного декора.

Изогнутая форма (1500R) обеспечивает комфортный охват взглядом, особенно при работе или игре на расстоянии вытянутой руки. Пропорции 21:9 подчеркивают кинематографический формат — видео без черных полос, игр — больше пространства в боковых областях.

Регулировка — только наклон экрана (20°/5°), без поворота или изменения высоты. Если для кого-то это критично — есть опция крепления на VESA. Устойчивость конструкции достаточная, люфтов нет.

Все порты на мониторе 2E G3024B сгруппированы в отдельном блоке на задней панели, с горизонтальным размещением.

Центральное расположение ножки немного мешает доступу к разъемам, особенно когда монитор уже установлен, но с этим можно смириться. Встроенных колонок или USB-хаба нет, но для этого класса — это норма.

Управление меню осуществляется через пятипозиционный джойстик на задней панели. Этот же элемент выполняет роль кнопки питания. Однако в пользовании наблюдаются ложные включения.

На задней панели 2E G3024B производитель добавил декоративную красную LED-подсветку в форме двух изогнутых линий, симметрично расходящихся от центрального узла крепления. Выглядит ярко и визуально освежает общий вид монитора — особенно в темном помещении или во время ночного гейминга.

Впрочем, стоит учесть:

подсветка не имеет RGB-контроллера — она не меняет цвета;

режим свечения один — насыщенный красный свет, светящийся постоянно при включенном питании;

никакой интеграции с игровым ПО или синхронизации с системой нет.

То есть имеем дело с чисто декоративным решением — оно добавляет «геймерского» настроения, но не имеет функционального смысла.

Вес небольшой — чуть более 5 кг. Это позволяет разместить его даже на легких офисных столах. Благодаря небольшим габаритам по высоте, дисплей выглядит аккуратно даже в многомониторных конфигурациях.

В целом, визуальная подача и эргономика монитора соответствуют его позиционированию. Это недорогой, но сбалансированный вариант, который подходит и для геймерского сетапа, и для офисной работы без визуальной нагрузки.

Интерфейсы 2E G3024B

Монитор 2E G3024B оснащен базовым набором портов, который охватывает самое необходимое для повседневного использования. Основными видеовходами являются два DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Это стандартный комплект, которого достаточно для подключения ПК, игровой консоли или ноутбука.

DisplayPort обеспечивает возможность вывода сигнала с разрешением 2560×1080 при 200 Гц, то есть полное раскрытие потенциала матрицы. HDMI-разъемы поддерживают это же разрешение, но частота ограничена 120 Гц. Для большинства пользователей этого хватит, однако для максимальной производительности стоит подключаться через DisplayPort.

Аудиовыход в виде 3,5-мм разъема для наушников также присутствует. Он удобен в случаях, когда видеосигнал передается со встроенным звуком через HDMI или DP, а наушники нужно подключить напрямую к монитору. Качество звука на выходе — базовое, без усиления или аудиофильских деталей.

USB-хаба монитор не имеет, что неудивительно для модели бюджетного класса. Для пользователей, не нуждающихся в периферийных разветвителях, это не будет недостатком. Впрочем, если USB-порты важны, придется использовать сторонний хаб или док-станцию.

Питание подается через отдельный круглый разъем для адаптера переменного тока. Вход для блока питания размещен рядом с видеоинтерфейсами. Кабели плотно держатся в гнездах, проблем с контактами не зафиксировано.

В целом набор интерфейсов полностью соответствует статусу модели: DisplayPort для геймерских целей, HDMI для совместимости и аудиовыход в качестве бонуса. Никаких излишеств, но все нужное на месте.

Дисплей 2E G3024B

30-дюймовая VA-матрица с разрешением 2560×1080 и частотой 200 Гц — главное преимущество этого монитора. Она обладает неплохой контрастностью, насыщенными цветами и быстрым откликом, которые ценят геймеры.

Контрастность на уровне 3000:1 обеспечивает достаточно правдивый черный, что особенно заметно в темных игровых сценах. Это сильная сторона VA-матриц по сравнению с IPS, которая компенсирует более низкую яркость и чуть меньший угол обзора.

Яркость составляет 250 кд/м² — типичное значение для недорогих моделей. В темном или офисном помещении этого хватает, но под прямым солнечным светом изображение будет выглядеть блекло.

Соотношение сторон 21:9 позволяет видеть больше в играх — особенно это заметно в шутерах, симуляторах или стратегиях. В фильмах изображение почти не обрезается, а панорамный вид создает эффект присутствия. Для офисной работы дисплей также удобен — два окна рядом размещаются без масштабирования.

Цветовая гамма покрывает стандартное пространство sRGB примерно на 100%. Это не профессиональный уровень для обработки фото, но вполне адекватный для повседневного использования. Оттенки выглядят живыми, без чрезмерной перенасыщенности.

Подсветка равномерная, хоть и с незначительными утечками света по краям — типичный недостаток VA. В глаза не бросается и не мешает в реальном использовании.

Благодаря частоте обновления 200 Гц картинка плавная даже в быстрых сценах. Это особенно ощутимо в киберспортивных шутерах, где каждый кадр важен. После перехода с 60 или 75 Гц разница будет разительная.

Время отклика составляет 1 мс, что уменьшает шлейфы и размытие. В режимах Overdrive есть несколько настроек — от стандартного до агрессивного, но без чрезмерного пересвета или артефактов. Лучший баланс — средний уровень овердрайва.

Меню пользователя 2E G3024B

Меню управления монитором 2E G3024B структурировано логично и разделено на пять ключевых категорий: базовые пресеты изображения, профили цвета, игровые опции (включая регулировку OverDrive), настройки звука (по сути — лишь контроль громкости через 3.5 мм выход) и общие параметры системы.

Среди готовых режимов — типичные для игрового сегмента: FPS, RTS/RPG, MOBA, а также режимы для фильмов и чтения. Они несущественно изменяют баланс яркости, контрастности и цветовой температуры, но глобально не избавляют от потребности в ручной калибровке.

Хорошо, что есть возможность сохранять собственные настройки — это значительно ускоряет повторную настройку после сброса или переключения источника.

Также предусмотрен фильтр синего света — Low Blue Light. Его работа заметна, но не агрессивна: изображение становится немного мягче, без ощущения желтого фильтра. Для вечерних сессий — вполне годится, особенно если вы склонны к усталости глаз.

Чувствительность матрицы можно тонко настроить через пять уровней OverDrive. Есть стандартные варианты: выключен, три промежуточных, и UltraSpeed. На максимальном уровне порой проскакивают артефакты (в частности, ghosting за объектами), поэтому рекомендуем средний режим как универсальное решение для большинства игр.

Приятный бонус — вывод актуальной частоты обновления на экран. Эта функция не критична, но позволяет контролировать, работает ли монитор на заявленных 200 Гц без лишних кликов.

Меню работает быстро, без зависаний или задержек при переключении.

Энергопотребление 2E G3024B

Монитор 2E G3024B потребляет умеренное количество энергии, что ожидаемо для модели с VA-матрицей и внешним блоком питания. Типичное энергопотребление составляет около 48 Вт во время работы. В реальных условиях этот показатель может колебаться в зависимости от яркости экрана, активности FreeSync и выбранного профиля.

В простое энергопотребление уменьшается до 0,5 Вт. Это стандартное значение, которое соответствует требованиям энергоэффективности стандарта Energy Star. Монитор автоматически переходит в «спящий» режим после длительного простоя, если соответствующая опция активирована в настройках ПК.

Внешний адаптер питания не сильно нагревается даже под нагрузкой.

В максимальном режиме яркости (250 кд/м²) потребление немного возрастает, но не превышает номинал. В режиме пониженной яркости — например, для ночной работы — монитор потребляет около 24-28 Вт.

При отсутствии HDR, высокой яркости и LED-подсветки с повышенной мощностью, потребление электроэнергии в целом остается стабильным и прогнозируемым.

Опыт использования 2E G3024B

После нескольких недель активного использования монитор производит положительное впечатление как устройство для гейминга, мультимедиа и базовых рабочих задач. Самая сильная его сторона — плавность изображения благодаря частоте обновления 200 Гц.

В динамичных играх вроде Counter-Strike 2, Apex Legends или Overwatch монитор демонстрирует хорошую скорость отклика. Визуальные шлейфы минимальны, движение объектов четкое.

В шутерах или стратегиях, где важны контраст и детализация в темных сценах, VA-матрица проявляет свои сильные стороны. Черный — действительно черный, а не темно-серый, как у многих IPS. Глубина изображения добавляет эффекта погружения, особенно на изогнутом экране.

Хотя ультраширокий формат и дает преимущество в просмотре широкоформатного контента без полос, для стандартного 16:9 видео на 21:9 мониторе черные полосы сбоку остаются неизбежными. Воспроизведение плавное, цвета приятные, картинка воспринимается натурально.

Для работы с документами, электронными таблицами или веб-сайтами монитор позволяет разместить больше контента в ширину. Это особенно полезно для тех, кто не использует несколько мониторов.

В ночном режиме уменьшение яркости и активация Low Blue Light значительно повышают комфорт.

При длительном использовании никаких нагревов, сбоев или миганий не наблюдается. Монитор стабильно работает в паре как с NVIDIAтак и с AMD. FreeSync функционирует корректно.

Из недостатков 2E G3024B — низкая яркость затрудняет работу в очень светлых помещениях или возле окна. Кроме того, из-за разрешения 2560×1080 на 30 дюймах с близкого расстояния изображение выглядит немного зернистым. Эргономика ограничена — есть лишь наклон вперед и назад, но отсутствует регулировка высоты и поворот экрана в сторону.

Монитор не идеальный, но очень сбалансированный — особенно если учитывать цену и возможности. Но лично мне больше нравится модель 2E Gaming G3424B.

Цена и конкуренты

2E G3024B — одна из самых доступных моделей в своем классе. 30-дюймовый изогнутый дисплей с частотой 200 Гц, разрешением 2560×1080 и соотношением сторон 21:9 по цене от 7 899 грн выглядит как компромиссное решение для геймеров, которые хотят широкую рабочую площадь и плавный геймплей без значительных финансовых затрат.

LG UltraWide 29WQ600 предлагает то же разрешение и формат 21:9, что и 2E G3024B но с IPS-матрицей и частотой обновления лишь 75 Гц. Она более ориентирована на офисное использование и просмотр мультимедиа. Зато имеет USB-C, HDR10 и лучший цветовой охват. Стоимость стартует от 9 660 грн.

Gigabyte M27Q — с меньшим экраном (27″), большим разрешением (2560×1440) и частотой 170 Гц. Отсутствие изгиба и формат 16:9 делают его лучшим для киберспортивных дисциплин, но менее эффектным для просмотра фильмов или синглплеерных игр.

Gigabyte GS32Q — 32-дюймовая IPS-модель с QHD и частотой 170 Гц. Предлагает хороший баланс между размером и качеством, но без поддержки формата 21:9. Стоимость стартует с отметки 10 741 грн, что ставит ее выше 2E G3024B, при этом не предоставляя ультраширокого изображения.

MSI Optix G32C4X — изогнутая VA-модель на 31,5 дюйма с Full HD и частотой 250 Гц. Хотя она поддерживает основные геймерские функции, плотность пикселей значительно ниже, чем у 2E, что ощущается на большой диагонали. Ценовой диапазон (от 8 950 гривен) делает эту модель менее выгодной с точки зрения соотношения цена/возможности.

Acer Nitro ED320QX2biipx — еще одна 31,5-дюймовая VA-модель с частотой 240 Гц и Full HD. Имеет схожие ограничения с предыдущей, хотя опять же, формат 16:9 и невысокая плотность изображения не позволяют ей тягаться с 2E в удобстве для многооконной работы.

В итоге, 2E G3024B выглядит наиболее сбалансированным вариантом среди всех доступных решений. Конкуренты либо дороже, либо имеют худшие параметры с точки зрения геймерских сценариев.

7.4 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 7 Нет фирменной утилиты, только OSD, но работает стабильно. Меню пользователя — простое, логичное, с базовыми функциями. Яркость, HDR 6 Всего 250 кд/м², HDR отсутствует. Цвета, углы обзора 7 Хорошая контрастность VA, но углы обзора не идеальные. Частота, задержки 8.5 200 Гц и заметно быстрая реакция как для бюджетного сегмента. Интерфейсы, эн-вность 7 DisplayPort и HDMI есть, питание внешнее, но без USB-хабов и USB-C. Цена 9 Конкурентная: 30'', 200 Гц и 21:9 за <8000 грн — хорошее предложение.