Обзор жесткого диска Seagate IronWolf 10 ТБ: держите NAS в курсе

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Как бы мы не любили твердотельные накопители, но когда речь заходит о хранении больших объемов данных по-прежнему без жестких дисков никак не обойтись. И хотя устройства такого класса уже редко попадают в поле нашего зрения, «механика» продолжает развиваться, радуя большими емкостями и невысокой стоимостью хранения данных. Сегодня у нас на экспресс-обзоре накопитель Seagate IronWolf объемом 10 ТБ. Обновленная 3,5-дюймовая модель из линейки устройств для популярных нынче сетевых хранилищ (NAS) и десктопных систем.

Линейка накопителей Seagate IronWolf

Производители жестких дисков классифицируют свои устройства, оптимизируя для работы в различных условиях. Seagate выделяет несколько линеек 3,5-дюймовых HDD. Накопители Barracuda и Barracuda Pro для классических настольных систем, гибридные FireCuda с емким флеш-буфером для ускорения загрузки часто используемых данных. Модели серий IronWolf и IronWolf Pro номинально предназначены для сетевых хранилищ, а диски линейки SkyHawk позиционируются как решение для систем видеонаблюдения.

Принцип работы накопителей схож, но все устройства имеют определенные функциональные нюансы, особенности прошивок, программно-аппаратные «плюшки», гарантийные и сервисные возможности, характерные для устройств определенных линеек.

Как мы отметили, жесткие диски серии Seagate IronWolf позиционируются производителем как устройства для NAS, однако 3,5-дюймовые накопители могут использоваться и в обычных настольных системах. Особенность моделей данной линейки – заявленная производителем готовность к работе в режиме 24/7. Жесткие диски поддерживают технологию AgileArray – программно-аппаратный набор опций для оптимизации работы накопителей при использовании нескольких HDD в отсеке. Для жестких дисков используется двухплоскостная балансировка, а модели емкостью более 4 ТБ оснащаются датчиками вращательной вибрации (RV Sensors).

Seagate также предлагает сервисное ПО IronWolf Health Management для операционных систем NAS различных производителей (QNAP, Asustor, Synology, TerraMaster и др.). Специализированный инструмент для диагностики состояния и работы хранилища.

Линейка Seagate IronWolf развивается уже несколько лет. Серия включает накопители объемом от 1 ТБ до рекордных на сегодня 16 ТБ. Кроме непосредственно емкости, модели отличаются и рядом технических характеристик. Например, HDD объемом 1, 2, 3 и 4 ТБ имеют скорость вращения шпинделя 5900 об/мин, а также оснащаются 64 МБ кеш-памяти. Диски объемом 6 ТБ представлены в вариантах 5400 об/мин и 64 МБ, а также 7200 об/мин с буфером 256 МБ. Для всех более емких HDD сделан акцент на повышенной производительности, потому комбинация с 7200 об/мин и буфером 256 МБ является стандартной.

Согласно спецификации, для дисков линейки Seagate IronWolf ожидаемая нагрузка заявлена на уровне 180 ТБ в год, при этом время наработки на отказ составляет 1 млн. часов, а срок гарантии производителя – 3 года.

Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008)

К нам на тестирование попала модель серии емкостью 10 ТБ. Жесткие диски объемом «выше среднего» имеют достаточно хорошие показатели стоимости хранения данных. Топовые HDD зачастую получат некоторую наценку в пересчете на гигабайт из-за исключительных характеристик.

Обратим внимание, что в данном случае мы имеем дело уже с обновленной «десяткой» линейки IronWolf – ST10000VN0008. Производитель еще в 2016 году предлагал модель подобной емкости (ST10000VN0004), но в 2019-ом в серии появилась очередная инкарнация HDD схожего объема. Именно о ней сейчас идет речь. Диски первой волны уже практически не доступны на рынке, потому вероятность столкнуться с ними минимальна.

Вместо одноцветного оформления корпуса HDD, характерного для ST10000VN0004, у ST10000VN0008 используется комбинация с алюминиевой серебристой крышкой и черным основанием. Кроме того, на боковых панелях устройства теперь предусмотрены по три резьбовых отверстия с каждой стороны для крепления винчестера в корзине. У предшествующей версии использовалось по два (без центрального), что не всегда удобно при фиксации на салазках.

Производители жестких дисков не всегда в спецификациях указывают количество магнитных пластин, установленных в конкретной модели HDD. Судя по доступным данным, для ST10000VN0008 используется несколько непривычная конфигурация с 8 дисками и 13 головками чтения/записи. В этом случае сложно говорить о фактической плотности записи данных на пластину. Наверняка применяется адаптивная разметка. Так как в данном случае речь не идет о технологических рекордах плотности хранения, для HDD используется привычный перпендикулярный метод записи данных (PMR).

Чтобы разместить такое количество магнитных дисков в стандартном корпусе, рабочий объем заполняется гелием, имеющим гораздо меньшую плотность, чем у воздуха. В этом случае можно уменьшить как толщину самих пластин, так и расстояние между ними, не опасаясь повышения сопротивления и увеличения нагрузки на двигатель.

Для диска используется Advanced Format стандарта 512E c физическим размером сектора 4096 байт и логическим в 512 байт.

Для подключения HDD используется интерфейс SATA 6 Гб/c. Учитывая производительность жестких дисков, возможностей такого канала все еще достаточно для передачи данных без ограничений. Например, для рассматриваемой модели Seagate IronWolf 10 ТБ производитель заявляет трансферы на уровне 210 МБ/c.

Внешне корпус HDD выглядит «полнотелым», что неудивительно, учитывая количество используемых магнитных пластин. Да и по массе это достаточно увесистое устройство – порядка 690 г.

Конструктивно печатная плата с управляющей электроникой размещена заподлицо с тыльной панелью корпуса. Элементы поверхностного монтажа размещены на внутренней стороне PCB, а потому дополнительно защищены от механических повреждений.

В работе

Жесткий диск мы тестировали в составе обычной настольной системы. Стоит отметить очень умеренный уровень издаваемого шума HDD во время работы. Пожалуй, накопитель работал даже тише, чем мы ожидали от модели с таким количеством пластин и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин.

Приглушенное потрескивание во время активного перемещения головок имеет место, но это скорее во время прохождения тестовых этапов, генерирующих не всегда реалистичную нагрузку.

После форматирования жесткого диска под NTFS, имеем раздел объемом 9,09 ТБ. Вот где можно разгуляться. Конечно, после SSD такие объемы кажутся непривычными. Хранить и приумножать можно основательно.

Конфигурация тестового стенда

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Производительность

Производительность жестких дисков сейчас скорее представляет некий академический интерес. Здесь «механике» никак не угнаться за твердотельными накопителями на флеш-памяти.

Сильная сторона HDD – большой объем при умеренно цене и низкая стоимость хранения информации. Сюда же можно добавить и теоретическую возможность восстановления данных. У SSD в этом плане все похуже.

Чтобы удовлетворить любопытство, мы все же провели несколько тестов для оценки скоростных показателей Seagate IronWolf 10 ТБ.

Используя классический набор утилит для изучения возможностей накопителей, видим, что жесткий диск может может обеспечивать скорость передачи данных до 240–250 МБ/c. Это заметно выше заявленных 210 МБ/c.

Вместе с тем напомним, что скорость чтения/записи жесткого диска серьезно зависит от того, в какой области диска располагаются данные. Максимальные показатели получаются в «начале» диска на внешнем радиусе пластин. Тогда как на внутреннем они минимальные. Причина в том, что скорость вращения шпинделя остается неизменной, а при уменьшения радиуса будут снижаться и скорости чтения/записи.

В случае с Seagate IronWolf 10 ТБ мы видим порядка 240 МБ/c в начале диска и порядка 112 МБ/c в конце, при средних 190 МБ/c. В данном случае скорости чтения/записи практически совпадают.

Для теста жесткого диска мы также использовали пакет PCMark 8, позволяющий генерировать нагрузку, характерную для работы различных офисных приложений, пакетов обработки графики и игр. Как видим, Seagate IronWolf 10 ТБ набирает здесь 3357 баллов и предлагает итоговую пропускную способность на уровне 20 МБ/c.

В случае с жесткими дисками идея меряться «попугаями» даже не второстепенна. Если производительность важна настолько, что вас действительно интересуют показатели, то здесь без SSD не обойтись. Жесткие диски нужны для надежного хранения больших объемов данных.

Тем не менее, чтобы представить результаты в виде диаграмм и иметь какую-то отправную точку, в тесте также использовался WD Blue WD10EZEX объемом 1 ТБ. Возрастная модель 2013 года выпуска со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и буфером 64 МБ была очень неплоха в свое время.

Как видим, Seagate IronWolf 10 ТБ в типичных прикладных задачах может предложить больше, но, опять же, мы не акцентируемся на прямом сравнении производительности устройств различных категорий. Это скорее информация к сведению.

Во время практических тестов мы также обратили внимание на температурный режим работы Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008). После интенсивной получасовой сессии чтения/записи внутренний термодатчик регистрировал 40С. Опять же, очень неплохо, как для семитысячника с восемью пластинами на борту.