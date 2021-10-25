Обзор ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita

Сегмент бюджетных смартфонов за последние годы все чаще радует нас интересными устройствами. Особенно это касается китайских компаний B-сегмента, которые способны за меньшие деньги предложить интереснее железо для покупателя. Сегодня же мы познакомимся сразу с двумя девайсами компании ZTE: моделями Blade V30 и Blade V30 Vita. Попробуем ответить на вопросы что у них общего, в чем отличия, и какая модель подойдет вам больше.
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Оглавление
Комплектации ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita
Оба смартфона имеют стандартную комплектацию. Она состоит из 18 Вт адаптера питания, кабеля USB-A — USB-C, скрепки для извлечения лотка для SIM-карт и различной документации.
Внешний вид
Если флагманские смартфоны линейки ZTE Axon имеют какие-то свои фишки во внешнем виде, то с недорогими моделями все гораздо проще. Мода на градиентные сине-фиолетовые задние крышки, как по мне, прошла еще пару лет назад, но в Blade V30 и Blade V30 Vita вы увидите как раз такой дизайн. Небольшой изюминки добавляет лишь текстурированная поверхность крышки.
На мой вкус, Blade V30 Vita выглядит поинтереснее — у него матовая поверхность корпуса, которая собирает меньше отпечатков пальцев, да и линии, которые создают текстуру, кольцами расходятся от блока камер. У Blade V30, в свою очередь, текстура состоит из продольных линий, а глянцевую поверхность придется чаще протирать.
Кнопки питания смартфонов совмещены со сканерами отпечатков пальцев, которые довольно шустро работают. У Blade V30 в тестовом аппарате клавиша имела небольшой люфт. На правом торце также расположены качельки регулировки громкости. На нижних гранях находятся разъемы USB-C, 3,5 мм jack и динамики. Лоток для двух SIM-карт (или SIM + microSD) у Blade V30 можно найти на верхнем торце, а у Blade V30 Vita — на левом.
В целом же смартфоны нельзя назвать компактными и легкими, но в руке лежат неплохо. Blade V30 имеет чуть поменьше размеры, да и рамки вокруг экрана тоже более тонкие. В плане эргономики для меня эта модель удобнее.
Дисплеи ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita
Если в плане дизайна я отдавал предпочтение младшей модели с приставкой Vita, то все ее преимущество теряется уже на этапе сравнения дисплеев. И речь здесь идет не только о каплевидном вырезе под фронтальную камеру, который смотрится не так привлекательно, как более аккуратный вырез у Blade V30, а в разрешении экранов.
У Blade V30 диагональ LTPS-дисплея составляет 6.67”, разрешение — 2400х1080 точек. У Blade V30 Vita IPS-экран чуть больше — 6.82”, а вот разрешение меньше — 1640х720 пикселей. Частота обновления — 60 Гц в обоих случаях. Конечно, более низкая плотность пикселей в Vita бросается в глаза, особенно при сравнении девайсов лицом к лицу.
Качество используемых матриц не слишком высокое, как и запас яркости экранов. В Blade V30 заметен небольшой темноватый ореол вокруг выреза для фронтальной камеры. В настройках можно изменить цветовую температуру экранов, также предусмотрен режим Night Light, который в вечернее время уменьшает интенсивность ярких цветов.
Железо и производительность
Еще больше разница между Blade V30 и Blade V30 Vita ощущается при тестировании смартфонов на быстродействие. ZTE оснастила устройства чипсетами Unisoc Tiger T618 (8 ядер, 12 нм техпроцесс, графика Mali-G52 MP2) и Unisoc SC9863A (8 ядер, 28 нм техпроцесс, графика PowerVR GE8322) соответственно. В синтетических тестах разница весьма существенная, Blade V30 Vita с некоторыми бенчмарками даже не справился.
ZTE Blade V30
При реальном использовании разница, на первый взгляд, не настолько разительна, но все равно более мощный чип в Blade V30 оставляет гораздо приятнее впечатления. У обоих смартфонов бывают небольшие подтормаживания и микрофризы. С играми ситуация вполне очевидна — казуалки и тайм-киллеры идут нормально, но в более тяжелых играх будут либо подлагивания, либо надо уменьшать параметры графики. Например, в Real Racing 3 у Blade V30 качественнее графика и более плавный игровой процесс. Но при большом желании в нее можно поиграть на обоих устройствах.
ZTE Blade V30 Vita
Blade V30 предлагается в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ встроенной памяти. У Blade V30 Vita аналогичный объем RAM, а вот емкость накопителя может составлять 64 ГБ или 128 ГБ. Оба смартфона оборудованы модулями Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS, NFC. Работают девайсы под управлением Android 11 и фирменной оболочки MiFavor UI 10.5.
Камеры ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita
Blade V30 Vita предлагает три модуля: 48 МП + 5 МП (макро) + 2 МП (сенсор глубины). Blade V30 может похвастаться и вовсе четырьмя модулями: 64 МП + 8 МП (ультраширик) + 5 МП (макро) + 2 МП (сенсор глубины). Фронтальные камеры имеют разрешение 8 МП у Blade V30 Vita и 16 МП у Blade V30.
ZTE Blade V30
Ожидаемо, качество снимков не блещет. Впрочем, иного результата от бюджетных смартфонов и не ждешь. Традиционно, можно добиться симпатичных снимков при хорошем освещении, есть поддержка HDR. Как только света становится меньше, начинают появляться артефакты, шумы, общее качество падает. На макро модули я бы не делал особую ставку, возможно пару раз поиграться попробовать. Ультраширик в Blade V30, опять же, дает результат только в условиях достаточного освещения.
ZTE Blade V30 Vita
Звук и автономность
Blade V30 и Blade V30 Vita получили по одному основному динамику. Они имеют неплохую громкость, но качество среднее. Получше ситуация обстоит с автономностью. Емкость аккумуляторов составляет 5000 мАч. Поддерживается 18 Вт проводная зарядка. Blade V30 Vita показывает чуть выше результат в бенчмарке PCMark за счет более низкого разрешения экрана. При обычном же использовании смартфонов должно хватать на 1,5-2 дня.
ZTE Blade V30 / Blade V30 Vita