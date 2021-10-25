Обзор ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita

Сегмент бюджетных смартфонов за последние годы все чаще радует нас интересными устройствами. Особенно это касается китайских компаний B-сегмента, которые способны за меньшие деньги предложить интереснее железо для покупателя. Сегодня же мы познакомимся сразу с двумя девайсами компании ZTE: моделями Blade V30 и Blade V30 Vita. Попробуем ответить на вопросы что у них общего, в чем отличия, и какая модель подойдет вам больше.

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Комплектации ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita

Оба смартфона имеют стандартную комплектацию. Она состоит из 18 Вт адаптера питания, кабеля USB-A — USB-C, скрепки для извлечения лотка для SIM-карт и различной документации.

Внешний вид

Если флагманские смартфоны линейки ZTE Axon имеют какие-то свои фишки во внешнем виде, то с недорогими моделями все гораздо проще. Мода на градиентные сине-фиолетовые задние крышки, как по мне, прошла еще пару лет назад, но в Blade V30 и Blade V30 Vita вы увидите как раз такой дизайн. Небольшой изюминки добавляет лишь текстурированная поверхность крышки.

На мой вкус, Blade V30 Vita выглядит поинтереснее — у него матовая поверхность корпуса, которая собирает меньше отпечатков пальцев, да и линии, которые создают текстуру, кольцами расходятся от блока камер. У Blade V30, в свою очередь, текстура состоит из продольных линий, а глянцевую поверхность придется чаще протирать.

Кнопки питания смартфонов совмещены со сканерами отпечатков пальцев, которые довольно шустро работают. У Blade V30 в тестовом аппарате клавиша имела небольшой люфт. На правом торце также расположены качельки регулировки громкости. На нижних гранях находятся разъемы USB-C, 3,5 мм jack и динамики. Лоток для двух SIM-карт (или SIM + microSD) у Blade V30 можно найти на верхнем торце, а у Blade V30 Vita — на левом.

В целом же смартфоны нельзя назвать компактными и легкими, но в руке лежат неплохо. Blade V30 имеет чуть поменьше размеры, да и рамки вокруг экрана тоже более тонкие. В плане эргономики для меня эта модель удобнее.

Дисплеи ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita

Если в плане дизайна я отдавал предпочтение младшей модели с приставкой Vita, то все ее преимущество теряется уже на этапе сравнения дисплеев. И речь здесь идет не только о каплевидном вырезе под фронтальную камеру, который смотрится не так привлекательно, как более аккуратный вырез у Blade V30, а в разрешении экранов.

У Blade V30 диагональ LTPS-дисплея составляет 6.67”, разрешение — 2400х1080 точек. У Blade V30 Vita IPS-экран чуть больше — 6.82”, а вот разрешение меньше — 1640х720 пикселей. Частота обновления — 60 Гц в обоих случаях. Конечно, более низкая плотность пикселей в Vita бросается в глаза, особенно при сравнении девайсов лицом к лицу.

Качество используемых матриц не слишком высокое, как и запас яркости экранов. В Blade V30 заметен небольшой темноватый ореол вокруг выреза для фронтальной камеры. В настройках можно изменить цветовую температуру экранов, также предусмотрен режим Night Light, который в вечернее время уменьшает интенсивность ярких цветов.

Железо и производительность

Еще больше разница между Blade V30 и Blade V30 Vita ощущается при тестировании смартфонов на быстродействие. ZTE оснастила устройства чипсетами Unisoc Tiger T618 (8 ядер, 12 нм техпроцесс, графика Mali-G52 MP2) и Unisoc SC9863A (8 ядер, 28 нм техпроцесс, графика PowerVR GE8322) соответственно. В синтетических тестах разница весьма существенная, Blade V30 Vita с некоторыми бенчмарками даже не справился.

ZTE Blade V30

При реальном использовании разница, на первый взгляд, не настолько разительна, но все равно более мощный чип в Blade V30 оставляет гораздо приятнее впечатления. У обоих смартфонов бывают небольшие подтормаживания и микрофризы. С играми ситуация вполне очевидна — казуалки и тайм-киллеры идут нормально, но в более тяжелых играх будут либо подлагивания, либо надо уменьшать параметры графики. Например, в Real Racing 3 у Blade V30 качественнее графика и более плавный игровой процесс. Но при большом желании в нее можно поиграть на обоих устройствах.

ZTE Blade V30 Vita

Blade V30 предлагается в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ встроенной памяти. У Blade V30 Vita аналогичный объем RAM, а вот емкость накопителя может составлять 64 ГБ или 128 ГБ. Оба смартфона оборудованы модулями Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS, NFC. Работают девайсы под управлением Android 11 и фирменной оболочки MiFavor UI 10.5.

Камеры ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita

Blade V30 Vita предлагает три модуля: 48 МП + 5 МП (макро) + 2 МП (сенсор глубины). Blade V30 может похвастаться и вовсе четырьмя модулями: 64 МП + 8 МП (ультраширик) + 5 МП (макро) + 2 МП (сенсор глубины). Фронтальные камеры имеют разрешение 8 МП у Blade V30 Vita и 16 МП у Blade V30.

ZTE Blade V30

Ожидаемо, качество снимков не блещет. Впрочем, иного результата от бюджетных смартфонов и не ждешь. Традиционно, можно добиться симпатичных снимков при хорошем освещении, есть поддержка HDR. Как только света становится меньше, начинают появляться артефакты, шумы, общее качество падает. На макро модули я бы не делал особую ставку, возможно пару раз поиграться попробовать. Ультраширик в Blade V30, опять же, дает результат только в условиях достаточного освещения.

ZTE Blade V30 Vita

Звук и автономность

Blade V30 и Blade V30 Vita получили по одному основному динамику. Они имеют неплохую громкость, но качество среднее. Получше ситуация обстоит с автономностью. Емкость аккумуляторов составляет 5000 мАч. Поддерживается 18 Вт проводная зарядка. Blade V30 Vita показывает чуть выше результат в бенчмарке PCMark за счет более низкого разрешения экрана. При обычном же использовании смартфонов должно хватать на 1,5-2 дня.

ZTE Blade V30 / Blade V30 Vita

[hl_product id=23172414] [hl_product id=23172416] Тип Смартфон Смартфон Предустановленная ОС Android 11.0 Android 11.0 Оперативная память, ГБ 4 4 Встроенная память, ГБ 128 128 Слот расширения + + Тип SIM-карты Nano-SIM Nano-SIM Количество SIM-карт 2 или 1 + карта памяти 2 или 1 + карта памяти Процессор Unisoc Tiger T618 + Mali G52 MP2 UNISoC SC9863A + PowerVR GE8322 Количество ядер 8 8 Частота, ГГц 8×2,0 8х1,6 Аккумулятор 5000 мАч (несъемный) 5000 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,67 6,82 Разрешение 2400×1080 1640×720 Тип матрицы IPS IPS PPI 395 263 Датчик регулировки яркости + + Основная камера, Мп 64(f/1,8) + 8(f/2,4, ультраширокий модуль) + 5(f/2,4) + 2(f/2,4, макро модуль) 48(f/1,8) + 5(f/2,4, макро модуль) + 2(f/2,4) Видеосъемка 1920х1080 (30 к/с) 1920х1080 (30 к/с) Вспышка + + Фронтальная камера, Мп 16(f/2,0) 8(f/2,0) Стандарты связи 4G/LTE; 3G/WCDMA; GSM 4G/LTE; 3G/WCDMA; GSM Wi-Fi 802.11ac 802.11ac Bluetooth 5 5 GPS +(GPS/A-GPS, ГЛОНАСС) +(GPS/A-GPS, ГЛОНАСС) IrDA — — FM-радио — — Аудиоразъем + + NFC + + Интерфейсный разъем USB Type-C USB Type-C Высота, мм 165,8 173 Ширина, мм 77,8 78,1 Толщина, мм 8,9 8,9 Вес, г 193 210 Защита от пыли и влаги — — Тип корпуса моноблок (неразборный) моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик пластик Цвет корпуса черный серый Тип клавиатуры экранный ввод экранный ввод Еще Мощность зарядки 18 Вт. Сканер отпечатка сбоку. Функция шумоподавления. Мощность зарядки 18 Вт. Сканер отпечатка сбоку. Функция шумоподавления.