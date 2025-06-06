Охотник на «Шахедов»: что известно об автономной украинской ИИ-турели Sky Sentinel

Издание United24 Media сообщило, что украинские инженеры успешно испытали зенитную ИИ-турель Sky Sentinel. Благодаря элементам искусственного интеллекта она может без вмешательства человека обнаруживать и сбивать российские ракеты и дроны, в частности «Шахеды». Рассказываем, как устроена Sky Sentinel и какие технические решения позволяют комплексу молниеносно нейтрализовать различные воздушные угрозы.

Что такое Sky Sentinel

В то время как россия совершенствует свои беспилотники Shahed и почти ежедневно терроризирует ими жителей мирных украинских городов, отечественные инженеры разработали инновационную систему ПВО, которая призвана защитить небо Украины. Она называется Sky Sentinel, или в переводе «Небесный страж», и отличается тем, что самостоятельно обнаруживает и уничтожает цели.

Может показаться, что это еще одна дистанционная турель, о целом ряде которых, как то «ШаБля», «Маэстро» и другие, мы рассказывали раньше. Однако под броней находится сложная система, главной особенностью которой является использование ИИ. Дело в том, что даже реакции самого лучшего оператора недостаточно, чтобы попасть в небольшую цель, которая молниеносно проносится на фоне темного ночного неба. Поэтому обязанности слишком медлительного человека взял на себя компьютер.

Бойцам достаточно лишь развернуть турель в боевую позицию и подключить к радару. Далее она автоматически обнаружит воздушные объекты, рассчитает траекторию их полета, наведет пулемет и откроет огонь. При этом встроенный компьютер должен будет в режиме реального времени определить скорость цели, учесть силу ветра и точно вычислить точку будущей встречи пули и дрона.

Sky Sentinel работает автономно, под контролем искусственного интеллекта. Но перед выстрелом требует разрешения человека, чтобы уменьшить вероятность ошибки. Она вооружена тяжелым пулеметом M2 Browning с прицельной дальностью до 1500 м, позволяет автоматически наводить его по горизонтали и вертикали, а также способна вращаться на 360°, чтобы поражать воздушніе цели со скоростью до 800 км/ч.

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На испытаниях «Небесный страж» успешно сбивал объекты в пять раз меньше «Шахедов». Так что в пределах своей эффективной дальности он может защитить от большой номенклатуры разведывательных и ударных дронов, барражирующих боеприпасов и дозвуковых крылатых ракет вроде российских «Калибров».

Как Sky Sentinel поражает скоростные цели

Поражение подвижной скоростной цели начинается с прицеливания и определения дальности. Это обеспечивают оптические компоненты иностранного производства, которые не имеют отечественных аналогов. Далее компьютер турели должен сделать сложные баллистические расчеты, весь программный код для которых написали украинские айтишники.

Но для точного выстрела этого мало. Автоматика должна навести пулемет с ювелирной точностью, ведь даже отклонение ствола на один миллиметр может обернуться погрешностью в десятки метров. Здесь команда разработчиков столкнулась с самым серьезным вызовом: свести механический люфт (зазор, свободный ход) в системе к нулю.

«Мы создали систему, которая много двигается, но без единого люфта, — с гордостью объясняет ведущий инженер команды Sky Sentinel. — И не просто движется, а стреляет. Значит, должен выдерживать отдачу». Таким образом сочетание новейшей оптики, высокоточных алгоритмов и прецизионной механики позволяет обычному пулемету без управляемых боеприпасов надежно поражать воздушные цели.

Перспективы использования Sky Sentinel

В последнее время россия нарастила объемы производства беспилотников Shahed до 170 единиц в день и совершенствует их с помощью новых антенн. Кроме этого страна-агрессор перешла к тактике комбинированных ударов, когда до сотни дронов и десятки ракет могут одновременно атаковать один город с разных направлений, перегружая украинские системы ПВО.

Традиционные средства в виде дефицитных зенитных ракет и истребителей слишком дороги для уничтожения сотен дронов. А мобильные зенитные группы не всегда гарантируют надежную защиту. На этом фоне относительно дешевые, массовые и автоматизированные системы Sky Sentinel могли бы стать эффективным и экономически выгодным решением в борьбе с «Шахедами».

По информации производителя, цена одной турели составляет около $150 тыс., а для защиты одного крупного города может потребоваться от 10 до 30 подобных установок. С учетом этого, массовое развертывание Sky Sentinel выглядит перспективным прежде всего для прикрытия небольших, но важных объектов. Ведь даже 10 турелей обойдутся в разы дешевле одной ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot, а 1000 могут прикрыть значительную часть Украины и будут стоить как один ЗРК «IRIS-T».

При этом нерешенной проблемой установки, к сожалению, остается максимальная высота поражения целей. Точная информация о ней не разглашается, но мощности пулемета M2 Browning явно недостаточно, чтобы достать «Шахеды-136» и их последнюю модификацию «Герани-2» на высоте 4000 метров. Впрочем, United24 сообщает, что для разных типов миссий разрабатываются различные варианты турелей. Так что вполне возможно, что в будущем ситуацию смогут исправить Sky Sentinel с более мощным вооружением.

Технические характеристики зенитных турелей Sky Sentinel Sky Sentinel