Опыт использования умных часов Samsung Gear S3

Опыт использования умных часов Samsung Gear S3

Первое поколение умных часов выглядело попыткой перенести часть возможностей смартфона в наручные часы. С тех пор эти устройства часто воспринимаются, как экзотический гаджет и в целом вызывают много вопросов. Тем не менее, сегодня умные часы – это совсем не то, что было даже три года назад. Их функциональность и концепция заметно изменились. Но ответить на вопрос «Зачем нужны умные часы?» до сих пор не просто. После месяца с Samsung Gear S3 я решил попробовать сделать это, попутно поделившись впечатлениями от самого устройства. В основном Gear S3 я использовал как обычные часы, как фитнес-треккер, как спортивные часы, а также для решения мелких задач с помощью сторонних приложений. Линейка Samsung Gear S3 Смарт-часы и фитнес-браслеты на Моделей в линейке: 2 8 708 − 12 711 грн Диапазон цен: Обзор Samsung Gear S3 вы можете прочитать по этой ссылке. Наручные часы на каждый день Выбирая наручные часы можно провести вечность, решая какой циферблат лучше, ведь его уже не поменяешь без смены самих часов. В Gear S3 такой проблемы нет, круглый 1,3-дюймовый Super AMOLED дисплей часов c разрешением 360х360 точек позволяет менять циферблаты на своё усмотрение. В магазине приложений Samsung Apps можно найти самые разнообразные дизайны циферблатов, от смешных мультяшных до копий известных классических часов. Безусловно, это не самое главное в умных часах, тем не менее, приятно, что их можно «подстраивать» под свой стиль или настроение. Это же касается и ремешков, в Gear S3 они стандартные – 22 мм, поэтому их легко менять на любые совместимые. Нельзя не вспомнить и о самом дизайне Samsung Gear S3, которые хотя и крупнее предыдущей версии, но на руке, по моему мнению, смотрятся лучше. При этом круглый дизайн модели не выдаёт в ней электронное устройство, а возможность сделать экран постоянно активным нивелирует разрыв с обычными часами. Чаще всего люди воспринимают Gear S3 именно как наручные часы, и это на самом деле хорошо, ведь они рассчитаны на повседневное использование.

Отслеживание физической активности Изначально умные часы не пытались конкурировать с фитнес-браслетами, но после того, как последние начали обзаводиться дисплеям, стало понятно, что это устройства одной категории. Соответственно и в Samsung уделили этой функциональности особое внимание. В Gear S3 используется ряд датчиков (акселерометр, гироскоп, барометр, пульсометр), которые позволяют часам считать шаги, пройденные этажи, общие минуты активности, сердечный ритм, а также автоматически отслеживать сон. Кроме этого, Gear S3, например, сами понимают, когда вы катаетесь на велосипеде, и записывают соответствующую активность. Все эти данные сохраняются в приложении S Health и могут синхронизироваться между разными устройствами. Безусловно, умные часы не могут заставить вас больше ходить пешком или дольше спать, тем не менее, они подталкивают к этому. При этом делается это в лёгкой игровой форме. Например, всю активность за день Gear S3 отображает в виде заполняющегося круга, и нужно стараться, чтобы на нём было минимум серых сегментов, которые появляются, если ничего не делать. Кроме этого, S Health позволяет соревноваться со знакомыми или другими пользователями сервиса. Таким образом, часы подталкивают к большей активности, в том числе периодически напоминая, что пора пройтись. Еженедельно S Health создаёт отчёт, по которому также можно следить за своим прогрессом. Изначально мне казалось, что большой разницы с обычным фитнес-браслетом и этой системой нет, но в итоге она очень затягивает, в том числе за счёт большей наглядности. Когда видишь, что для достижения результата осталось, например, пройти ещё 2000 шагов, то стараешься устроить себе небольшую прогулку. Как ни странно, но умные часы могут мотивировать, если, конечно, у вас есть желание вести более активный образ жизни.

Занятия спортом Шагомер – это лишь базовая функциональность умных часов. Но в такой модели как Gear S3 она дополнена возможностью отслеживать занятия спортом. В часы встроен модуль GPS, который позволяет точнее измерять пройденную дистанцию, например, во время бега, а также бегать без смартфона. В целом Gear S3 позволяет отслеживать 15 упражнений, включая таковые на тренажёрах. Также есть пункт для «другой» физической нагрузки, то есть для тех упражнений, которые не выделены отдельно. Все результаты синхронизируются S Health, поэтому их в дальнейшем можно посмотреть на смартфоне. С Gear S3 я в основном бегал на улице, поэтому сосредоточусь на этой функциональности. А она в часах оказалась на уровне таких популярных приложений для бега, как Runkeeper, Endomondo, Nike+ Run Club, Runtastic и других. Gear S3 также отслеживают дистанцию, время и темп, но при этом часы измеряют пульс и делают подсказки во время тренировки. Например, в зависимости от избранной цели пробежки, Gear S3 подсказывают, когда нужно ускориться или наоборот, замедлить темп. Пульс во время бега измеряется относительно точно, но только если правильно зафиксировать часы. Они должны находиться минимум в двух сантиметрах от запястья и плотно прилегать к коже. В таком случае погрешность по сравнению с нагрудными датчиками будет небольшой, и от этих данных можно будет отталкиваться во время бега, выбирая темп, который позволит не выходить за рамки комфортной зоны сердечного ритма. Вся информация с пробежки сохраняется в S Health, где пользователь может видеть затраченное время, дистанцию, темп, маршрут на карте, а также скорость, пульс и подъемы. В целом, бегать с Gear S3 удобно, можно оставить смартфон дома и слушать музыку через беспроводные наушники прямо с часов, предварительно загрузив на них музыкальные файлы. Кроме этого, функционально S Health уже практически ничем не уступает специализированным программам для любителей бега.