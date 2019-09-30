Опыт использования ASUS ZenBook Pro Duo: ноутбук с двумя дисплеями

Опыт использования ASUS ZenBook Pro Duo: ноутбук с двумя дисплеями

Поработав с несколькими мониторами редко хочется вернуться к одному. Конечно, если просто браузить что-то в интернете или смотреть фильм, больше одного экрана не нужно. Но во время работы два (и более) дисплея очень поднимают уровень комфорта, ведь позволяют ускорить некоторые процессы и видеть перед собой больше информации. Все люди по-разному относятся к такой модели работы, но лично я ни разу не слышал от друзей и знакомых, что второй монитор им как-то мешает или не приходился полезным. С ноутбуками такой трюк стал ближе к реальности на последней выставке Computex, где были показаны сразу несколько вариантов лептопов с двумя встроенными экранами. С ASUS ZenBook Pro Duo мы уже знакомились, а в этот раз чуть более детально поговорим о его повседневной эксплуатации. ASUS ZenBook Pro Duo 15 UX581GV Celestial Blue (UX581GV-H2001T) Ноутбуки, ультрабуки на от 91 999 грн Предложений: 1 Сравнить цены Немного теории ZenBook Pro Duo в первую очередь ориентирован на аудиторию так называемых «создателей контента». Именно им, по мнению компании ASUS, в первую очередь нужны дополнительные экраны. При обработке фото можно вывести панель инструментов на второй экран и оставить больше места для самого снимка на основном; при монтаже видео туда можно переместить таймлайн; во время игр второй экран может отображать Discord, телеметрию и прочую нужную игроку информацию, либо ПО, через которое ведется стрим. И это всего пара примеров. Даже обычному пользователю будет в разы удобнее вынести на второй экран, скажем, окно музыкального проигрывателя и пару активных чатов, которыми больше не придется прикрывать текущие рабочие окна на основном мониторе. Проблемой двух экранов является привязка к рабочему месту. Даже старый планшет можно превратить во второй дисплей с помощью пары приложений и кабеля, но чтобы так «развернуться», всегда нужно какое-то пространство (в идеале — стол). И вот идея ASUS ZenBook Pro Duo решает подобный вопрос, ведь позволяет работать с двумя экранами там, где только можно разместиться с ноутбуком, пусть и довольно крупным. При этом, будучи все-таки портативным компьютером, ZenBook Pro Duo может перемещаться с владельцем куда угодно. Десктоп с парой мониторов взять с собой в командировку или на дачу будет довольно сложно, даже если поездка будет на своей машине. А для ноутбука понадобится только рюкзак (хоть в нашем случае и не самый маленький). Внешность и эксплуатация Сэмпл, который побывал у нас ранее, был таким же, как релизный вариант. Второй раз описывать его нет смысла, внешность мы уже обсуждали. Это все такой же ноутбук, который похож на концепт, а не вариант для продаж. Но выглядит в любом случае интересно, и в использовании ощущается хорошо. Весь корпус сделан из металла и классно оформлен: есть шлифованные грани, круто сделаны вентиляционные прорези, необычный цвет корпуса, снизу большие прорезиненные и цепкие ножки, необычно размещенные клавиатура и NumberPad (тачпад с функцией цифрового блока)… Все это выглядит, на мой вкус, здорово. Но тут же раскрывается обратная сторона медали. Так как ZenBook Pro Duo ориентирован на профессионалов, комплектующие у него практически топовые. Это делает его быстрым и открывает возможности для работы с требовательными задачами, но одновременно делает ноутбук довольно крупным. Если вы не читали наш предыдущий материал, то просто напомню, что габариты корпуса составляют 359×246×24 мм, а вес — 2,5 кг. Сюда же стоит прибавить блок питания, который в любом случае добавит веса (700 грамм) в рюкзаке, ведь долго без него серьезной работой заниматься не получится. Если раньше к нам попал образец без аксессуаров, то в этот раз у нас полный розничный комплект. Он дополнительно включает в себя подставку для рук и стилус.

Подставка полностью сделана из пластика и ощущается не так примиально, как металлический корпус самого ноутбука. Под руками будет фактурная поверхность, напоминающая кожу, также в подставке есть просвечивающийся элемент, который проецирует свет индикатора, что довольно приятно выглядит, хотя на практике не несет никакой пользы (а без подключенного питания индикатор вовсе выключается). При этом с практической точки зрения подставка действительно добавляет комфорта во время набора текста. Стилус довольно большой и по ощущениям напоминает привычную ручку/карандаш, сделан он тоже из металла, как и ноутбук. Для него нет специального крепления на/в корпусе, поэтому людям, которые склонны что-то потерять или где-то забыть, стоит быть повнимательнее с аксессуаром. «Карандаш» совместим с обоими экранами, на его корпусе есть две кнопки, а для работы потребуется батарейка формата АААА (есть в комплекте). Подставка явно обречена обитать там, где пользователь проводит больше всего времени с ноутбуком. Со стилусом проще перемещаться, но работать долго будет неудобно. Руку приходится держать над клавиатурой (хотя в приложении для управления вторым экраном ее можно отключить), ведь опираться на клавиши не очень приятно, а за счет того, что топкейс достаточно высокий, кисть придется держать высоко. Писать или рисовать в такой позиции лично мне не совсем комфортно. Дисплеи Ситуация с экранами с момента нашего первого знакомства не поменялась. Это все те же два дисплея с 4К-разрешением. Основной — 15-дюймовый с OLED-матрицей, а дополнительный — 14-дюймовый с IPS. Цветопередача экранов практически такая же, как у инженерного образца, мощность подсветки — тоже. Между собой экраны все также отличаются: картинка хороша на обоих, но яркости и насыщенности на OLED-панели заметно больше. Не уверен, что это устроит людей, которые работают с цветокоррекцией, но для всех остальных задач это все смотрится хорошо. Замеры основного дисплея: Замеры дополнительного дисплея: Чего в работе очень не хватает, это возможности управлять подсветкой обоих экранов разом. Конечно, регулировать ее по отдельности тоже важно, но иметь выбор, как именно управлять яркостью, было бы куда приятнее. В остальном с экранами понравилось работать. Высокое разрешение и красочные картинки в обычном использовании, конечно, вряд ли могут кому-то не понравиться. Работа двух экранов Выглядят дисплеи хорошо, и в этом разделе я расскажу о своем опыте работы с дополнительным экраном, включая некоторые нюансы. Начну с размещения. Позиция второго дисплея на топкейсе предполагает, что, во-первых, пользователь будет близко сидеть к ноутбуку, во-вторых, ровно, а не откинувшись в кресле. Стоит мне слегка отодвинуться от ZenBook Pro Duo и немного отпустить спинку кресла назад, как с таким углом сразу усложняется восприятие информации на втором экране. Было бы хорошо, если бы его верхнюю часть можно было немного приподнять, угол был бы поудобнее. Тут же стоит отметить, что если в приложении много мелких элементов, то работать с ними на втором экране будет сложнее. Маленькие буквы бывает сложно рассмотреть, а попадать по небольшим кнопкам пальцем не всегда удается. Например, в Spotify я иногда вместо нажатия по кнопкам управления воспроизведением менял позицию трека, потому что эти элементы расположены очень близко друг к другу и они маленькие. К счастью, это касается не всех программ, и надеюсь, что со временем разработчики эту проблему исправят. Фирменное ПО позволяет автоматически перекидывать окна между экранами и расположить два или три окна на дополнительном. Мне было удобнее с двумя, так не нужно самостоятельно заниматься их выстраиванием, когда они оказываются друг на друге. Некоторые приложения в принципе не помещаются на крайней правой позиции, если рядом есть еще пара окон. Видео и фильмы смотреть на втором экране тоже можно. Но учитывая, что на основном дисплее это просто комфортнее, то большого смылса делать это на дополнительном нет. Хотя если вы из тех, кто вместе с работой или любым другим занятием «краем глаза» посматривает сериалы, то с такой компоновкой экранов это будет вполне реальной фоновой задачей. В зависимости от формата, все равно придется мириться либо с рамками окна, либо большими черными полями, но если это не основное занятие в данный момент, то проблемы в этом нет. Что касается игр и активных окон, тут есть пара нюансов. Запустив игру в полноэкранном режиме и нажимая на окно на втором дисплее, Windows может ее свернуть. В оконном режиме такого не происходит, но тогда в игре нельзя регулировать разрешение (в настройках вовсе пропадает соответствующий пункт), а это пагубно сказывается на показателе FPS, может немного «мылить» изображение (наблюдалось, например, в PUBG). Так что пока игрок не освоится с подобными особенностями, периодически будет натыкаться на эти проблемы. А в остальное время, если вы, например, набираете текст в Google Docs и на втором экране пальцем остановите музыку, браузер больше не будет основным окном и придется «альт-табнуться» назад к тексту. Точно также это происходит и в классическом варианте работы с двумя экранами в Windows. Хочется верить, что в ближайшем будущем подобные задачи будут доработаны на уровне системы.