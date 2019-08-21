Первый взгляд на ноутбук с двумя экранами ASUS ZenBook Pro Duo





За все время своего существования классическая форма ноутбука в глобальном смысле не поменялась. Это все также две части корпуса, где верхняя включает в себя дисплей, а нижняя носит все комплектующие и манипуляторы. Время только обновляет дизайн, размеры и прочие мелочи, но глобально форма так и не поменялась. Бывают исключения, которые выглядят смелыми экспериментами, а не рабочими образцами. Правда, некоторые из них попадают в продажу. Так, например, у компании ASUS была модель ноутбука Taichi, у которой в верхней крышке было два дисплея — внутри и снаружи, а Lenovo заменила клавиатуру дисплеем. Новой «фишкой» на выставке Computex 2019 стали ноутбуки с двумя экранами, где второй встроен в топкейсе. Ненадолго к нам попал инженерный сэмпл ASUS ZenBook Pro Duo, еще и в топовой конфигурации, о котором мы сегодня немного поговорим.

Комплектация

Так как к нам добралась модель с приставкой Pro, в комплекте должен быть не только ноутбук с блоком питания, а еще стилус и подставка для рук. К сожалению, с тестовым образцом аксессуаров нет, оценить их качество и работоспособность пока не получится.

С некоторыми игровыми моделями производителя в комплекте часто встречается фирменный рюкзак, и в данном случае такой сильно пригодился б, ведь ноутбук большой и даже для коротких поездок стоит прикупить для него хотя бы сумку. Так будет удобнее и безопаснее.

Дизайн

Как видите, ASUS ZenBook Pro Duo на сегодняшний момент является одним из самых необычных ноутбуков, который все же доберется до конечного покупателя, а не станет очередным забытым концептом с какой-нибудь выставки потребительской электроники. Вместе с двумя экранами тут волей случая появились некоторые элементы оформления из других моделей, которые встречались как в обычных, так и в игровых линейках производителя.

Например, система ErgoLift — часть верхней крышки в открытом положении приподнимает топкейс со стороны шарнира, тем самым создавая более удобный угол наклона для клавиатуры и открывая дополнительное пространство для потоков воздуха. Но в данном случае она еще и полезна для работы со вторым экраном, ведь поднимает для него угол обзора чуть-чуть поудобнее. Сама клавиатура размещена по принципу побывавших у нас ранних моделей ROG Zephyrus, а в трекпаде встроен виртуальный NUM-блок.

Выглядит это все футуристично и необычно, заодно и с приличной «начинкой», что соответственно повлияло на размеры корпуса. Так, 15-дюймовый лептоп весит 2,5 кг, а его габариты составляют 359×246×24 мм. Вот почему рюкзак в комплекте был бы отнюдь не лишним. Цвет корпуса есть только один — Celestial Blue (небесно-голубой). Традиционные для ASUS концентрические круги на крышке есть и у этой модели. Еще есть небольшая диодная полоса на передней части топкейса. Она может, например, «подмигивать» во время разговора с голосовым ассистентом, но работая с ноутбуком это будет практически незаметно.

Что не очень понравилось, это количество портов. Слева на корпусе есть только гнездо для зарядки, HDMI и USB-A (3.1), а справа еще один USB-A (3.1), USB-C (с поддержкой Thunderbolt 3) и 3,5 мм Jack. На таком большом корпусе вполне могло найтись место и для проводного подключения к сети, кардридера и, возможно, еще хотя бы одного USB. Это было бы вполне логично, ведь ноутбук позиционируют как инструмент для профессионалов, а как показывает опыт последних линеек MacBook Pro, пользователи не очень любят возиться с переходниками и хабами (пусть и все равно это делают). В любом случае, с ZenBook Pro Duo не думать о переходниках все равно не выйдет, если в привычный рабочий день нужно пользоваться картами памяти, или необходимо подключаться к Сети по проводу.

Если пока не обращать внимание на второй дисплей, то про ноутбук складываются следующие впечатления. Как и многие, например, игровые модели с похожими комплектующими, ZenBook Pro Duo большой и тяжелый. Кроме прочих особенностей, придется мириться с его габаритами. Но зато он отлично собран и алюминиевый корпус с отшлифованными гранями не кажется чем-то дешевым. Общий внешний вид все еще остается субъективным фактором, но лично мне он все же понравился, пусть и местами он больше похож на концепт, а на серийный образец.

Дисплеи

Все же основной «фишкой» модели является не дизайн, не конфигурация, а два экрана. Основной с диагональю 15 дюймов получил 4К-разрешение (3840×2160 точек). Дополнительный (ScreenPad Plus) пусть и поменьше, 14 дюймов в диагонали и в два раза уже, но тоже с разрешением 4К (3840×1100). Вдобавок они оба сенсорные. Также есть и фирменный стилус, который поставляется в комплекте с такой моделью, но, опять же, к нам он не доехал.

Цветопередача обоих экранов отличается. Начну с того, что основной дисплей с глянцевой поверхностью, а дополнительный — матовой (иначе было бы сложно избежать бликов от освещения в помещении). Также тут используются разные матрицы: OLED у основного, и IPS у дополнительного. Само собой, у нас тестовый образец, который наверняка отличается от конечного варианта. Так, при более ярких цветах у основного дисплея, они оба отклоняются в «теплую» сторону. Но в остальном экраны хороши и наверняка подойдут не только простому пользователю, если, конечно, подравнять температуру (думаю, калибровка серийной модели будет другая).

Замеры основного дисплея:

Замеры дополнительного дисплея:

Подсветка у них тоже разная. Основной экран можно регулировать яркость в диапазоне 3.4-381 кд/м², а второй — 10-277 кд/м². И того, и другого будет достаточно для большинства обыденных ситуаций, во всяком случае, за время непродолжительного знакомства с ноутбуком, у меня не было ощущения нехватки яркости ни на одном из экранов. С отзывчивостью сенсоров тоже полный порядок.

Два экрана в работе

И вот самое интересное, как это все работает. Сейчас я предлагаю взглянуть на ноутбук с позиции обычного пользователя, у которого нет специфического адаптированного ПО под такой набор экранов. Тем более, далеко не все пользователи в принципе работают с парой мониторов. В этом разделе я постараюсь передать суть идеи такого сэтапа и первый взгляд на реализацию.

Суть двух дисплеев заключается в увеличении продуктивности и многозадачности. С двумя экранами действительно можно ускорить рабочие процессы, держать больше открытых окон перед собой и получать больше информации. Даже если просто есть отдельное пространство для мессенджера, почты и, скажем, музыкального плеера, уже куда проще работать не сворачивая и разворачивая окна, а иметь к ним доступ сразу перед глазами. И тут каждый человек может использовать дополнительное пространство именно так, как ему это нужно в данный момент.

Для профессионалов это отдельное поле, которое сильно поможет в работе. Например, обрабатывая видео можно на отдельный экран вывести таймлайн или библиотеку файлов, с которой пользователь в данный момент работает. Или вывести туда набор инструментов в редакторе фото и не ютить их возле снимка. Возможно, для кого-то это все мелочи, но те пользователи, которые какое-то время поработали с несколькими экранами, вряд ли хотят отказываться от такой возможности в будущем, особенно во время работы. Для развлечений это тоже хорошее решение, позволяющее, например, во время игры видеть информацию из Discord и Steam, или вывести мониторинг системы в отдельное окно, статус сети и прочие вещи, которые нужно/интересно мониторить. В конце концов, краем глаза посматривать сериал.

Но с таким размещением экранов, как у ZenBook Pro Duo опыт получается немного не таким, как в случае с обычными экранами. Для начала, из-за позиции дополнительного лично мне все время интуитивно хотелось немного наклониться к нему, чтобы лучше видеть информацию (с двумя обычными мониторами, например, можно просто перевести взгляд). Поэтому банально откинуться в кресле и полноценно работать с обоими экранами вытянув руки к клавиатуре сложновато.

Во-вторых, попавшее на второй экран окно заметно масштабируется, становясь намного меньше. Соответственно, все надписи, кнопки, иконки и прочие элементы становятся не таким читаемым. У меня хорошее зрение, и даже с ним все равно приходилось присматриваться. Увы, не каждое приложение будет адаптировано под работу с такой комбинацией экранов, поэтому нужно быть готовым к определенным неудобствам при использовании второго дисплея на топкейсе.

У второго экрана также есть ряд дополнительных возможностей, в стиле рукописного ввода с последующим распознанием текста, запуска заранее настроенного расположения окон приложений или вывода популярных шорткатов (да, чтобы «копипастить» еще быстрее). Опять же, практически все эти приемы больше похожи на демонстрацию технологии, а не что-то, чем я бы пользовался в реальной жизни. За исключением, разве что, пресетов для быстрого открытия нужных приложений и их автоматического размещения в нужном порядке на дополнительном экране. Это действительно экономит время и «клики».

В системе второй монитор отображается также, как показывался б любой внешний. Дополнительных настроек для него в Windows нет, но есть ряд параметров, которые регулируются с помощью фирменного интерфейса. Чего очень хотелось бы, это возможности управлять подсветкой сразу обоих экранов, но как минимум в тестовом образце такой регулировки нет.

На мой взгляд, такое решение не заменит полноценный второй монитор в его классическом виде. Тем не менее, слегка расширить возможности ноутбука, особенно в каких-то необычных рабочих условиях (в командировке, например) таким образом можно, пусть и получится это не так удобно, как хотелось бы.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Как уже упоминалось, да и в целом очевидно, размещение клавиатуры тут не самое стандартное. Такое уже было у некоторых моделей ROG, например. Только в данном случае используется немного другая клавиатура. Она выглядит построже, чем в игровых моделях, и у нее простая белая подсветка. Печатать на ней достаточно приятно и делать это не отрывая взгляд от монитора тоже получается. Немного привыкнуть придется только к «стрелочкам» и всем функциональным клавишам, но это не должно занять много времени.

Небольшой трекпад тут тоже расположен в не самой стандартной позиции. Он находится в правом нижнем углу топкейса и размещен вертикально. Работает он хорошо, но из-за небольшого размера и дислокации, пользоваться им не очень удобно. Зато, как бонус, у него есть режим NUM-блока.

Динамики находятся на нижних боковых гранях ближе к пользователю. Логотип harman/kardon намекает, что звук должен быть лучше, чем в большинстве простых ноутбуков. И действительно, даже в тестовом образце качество воспроизведения неплохое, но от такого крупного лептопа все же хотелось бы больше баса.

С позицией веб-камеры тут не экспериментировали — она встроена над дисплеем. Ее качество тоже довольно стандартное для ноутбучных сенсоров с мегапиксельным разрешением. Рядом с этой камерой есть и инфракрасная, с помощью которой реализована функция Windows Hello, позволяющая войти в систему без пароля.

Производительность и ПО

В тестовом образце собрана топовая конфигурация с восьмиядерным процессором Intel Core i9-9980HK (2,4-5 ГГц) и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ). Приправлено это 32 ГБ оперативной памяти (DDR4) и терабайтным твердотельным накопителем. В базе модели Pro можно будет получить Intel Core i7-9750H, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, но графика все равно останется такой же. Еще это первый попавшийся мне ноутбук с Wi-Fi 6 (802.11ax) от Intel. Для беспроводных аксессуаров, конечно же, есть Bluetooth 5.0.

Результаты тестов пока, наверное, не самые показательные, ведь у нас не финальный образец устройства, а инженерный сэмпл, соответственно, с сыроватым ПО. Цифры все равно получаются не самые скромные. Даже в играх можно получить хорошее количество кадров, которое ко всему еще и стабильное. Позже к нам должна будет попасть финальная версия ноутбука, где можно будет точнее говорить о производительности.

Другое дело, нагрев и шум. Под нагрузкой, само собой, систему охлаждения хорошо слышно, она громкая. Выводит тепло ноутбук через боковые прорези слева и справа, тем самым нагревая все, что стоит рядом. Так, например, во время игр, это тепло со временем становится дискомфортным для руки с мышкой. Конечно, зимой это вполне может показаться плюсом, но сейчас, в середине августа, не нравится.

Клавиатура при этом остается приемлемой температуры, больше нагревается область второго дисплея. У моноблочных десктопов бывали случаи, когда горячие комплектующие сказывались на матрицах, оставляя желтые пятна. Хочется надеяться, что тут такого не случится. Под нагрузкой датчики показали около 85-90°C, в то время как при нетривиальных задачах этот показатель немного колебался на отметке 40°C.

Windows 10 тут практически не тронут. Разве что на дополнительном экране есть упомянутое меню для настроек и работы с дополнительными функциями. Сейчас нет особого смысла вдаваться в подробности работы ПО, ведь не все еще закончено, и это сейчас проявляется в виде не самой стабильной работы второго экрана. Более подробно мы это все обсудим уже с финальным образцом.

Автономность

Для поддержания автономной работы такой «начинки» (а ведь вместе с топовым «железом» тут еще и два 4К-экрана) в ZenBook Pro Duo поместили восьмиячеечную батарею емкостью 71 Вт•ч. Тест продолжительности работы в PCMark 8 поработал всего 2 часа 24 минуты. Двухчасовой фильм при комфортных настройках уровня подсветки и громкости отбирает около половины заряда батареи.

Это пока ориентировочные результаты, которые наверняка поменяются с готовым лептопом. Но если и нет, то с учетом производительности и двух дисплеев, даже такие результаты можно считать не самыми плохими, для игровых компьютеров с такими же «внутренностями» это вполне ожидаемые показатели автономности.

Вместо вывода

За проведенное время с таким необычным ноутбуком складываются неоднозначные впечатления. С одной стороны, тут есть мощная база для достаточно требовательного пользователя, хорошие экраны с высоким разрешением и сенсорным вводом, необычный дизайн с WOW-эффектом. Но на практике второй дисплей вряд ли оценят все любители «мультитаскинга». Из-за сильного масштабирования не с каждым приложением удобно работать, да и не в любой позиции будет удобно смотреть на второй экран. Конечно, нельзя однозначно сказать за всех пользователей, кому-то такая комбинация явно будет очень интересна и полезна.