Новости Устройства 22.04.2026

ASUS Pad: слитые рендеры раскрыли планшет с 12,2-дюймовым OLED-экраном и 144 Гц

Издание Android Headlines опубликовало слитые промо-изображения и частичные характеристики планшета ASUS Pad. По данным утечки, устройство получит 12,2-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Согласно слитым данным, толщина планшета составит 6,5 мм, вес — 523 г. Батарея емкостью 9000 мАч будет поддерживать быструю зарядку, однако конкретная мощность в материале не указана. Из звука — стереодинамики и поддержка Dolby Atmos.

На рендерах видны ровные тонкие рамки вокруг экрана, металлический корпус с немного закругленными торцами и плоская тыльная панель. Сзади размещен один модуль камеры со вспышкой в угловом островке — без претензий на мультикамерную систему.

Вместе с устройством слили изображение официального чехла. Он прозрачный и имеет складной стенд на тыльной стороне в стиле оригами — конструкция позволяет фиксировать планшет в нескольких положениях для просмотра видео или работы за столом.

Процессор, объем оперативной памяти, цена и дата выхода в утечке отсутствуют. То есть ключевые параметры, которые определят реальную конкурентоспособность устройства, пока неизвестны.

Контекст здесь важен: Samsung в линейке Galaxy Tab S11 отказалась от модели Plus, оставив между базовым Tab S11 и Tab S11 Ultra заметный ценовой пробел ASUS Pad с 12,2-дюймовым экраном по размеру как раз попадает в этот промежуток — и, похоже, компания это учла.

ASUS давно не выпускала заметных Android-планшетов. Последние годы ниша премиальных Android-планшетов фактически делилась между Samsung и Xiaomi. Если ASUS Pad выйдет с конкурентным ценником и актуальным процессором, он может стать первым серьезным претендентом на эту аудиторию за несколько лет.

ASUS готовится рекордно повысить цены на собственные ПК

Источник: Android Authority

Внезапно: Google запускает приложение Gemini на устройствах Mac
5 самых распространенных проблем Samsung Galaxy S26: как их решить?
Samsung Galaxy A57 и A37 уже в Украине: защита IP68, 6 лет обновлений и цена от 18 999 грн
"Этот Galaxy S22 Ultra не является частным": смартфон Samsung блокируются из-за фейковой компании
Microsoft признает: критическая ошибка в Windows 11 может заблокировать доступ к диску С:
Samsung Galaxy S26 получил Perplexity с доступом к Notes, Calendar и сторонним приложениям
Вышел Samsung Galaxy S26 Ultra от 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и самая быстрая зарядка в серии
Samsung Galaxy S26 использует 200-мегапиксельный сенсор не на той камере
Samsung Galaxy S27 Ultra получит удвоенную скорость памяти: но не все модели
Обновление Google поломало Gemini: он начал жить прошлым
Найди 10 отличий: Samsung Galaxy Flip8 засветился на первых рендерах
ASUS выпустила кабель для защиты разъемов видеокарт от перегрева
Новые утечки о Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, большая батарея и паровое охлаждение
Samsung выпустила доступные Mini LED телевизоры: цены от $350
Новые Galaxy Buds 4 и Bud 4 Pro от Samsung: эволюция дизайна и улучшенное ANC
Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома
OnePlus Nord 6 на подходе: утечка говорит о процессоре Snapdragon 8s Gen4, дисплее 165 Hz и батарее 9000 mAh
Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту
С 1 апреля: Samsung повысит цены на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и S25 Edge
Google Photos теперь запускается на телевизорах Samsung: вот что он умеет
Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком посередине: в сети появились первые фото и характеристики
