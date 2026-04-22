Издание Android Headlines опубликовало слитые промо-изображения и частичные характеристики планшета ASUS Pad. По данным утечки, устройство получит 12,2-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Согласно слитым данным, толщина планшета составит 6,5 мм, вес — 523 г. Батарея емкостью 9000 мАч будет поддерживать быструю зарядку, однако конкретная мощность в материале не указана. Из звука — стереодинамики и поддержка Dolby Atmos.

На рендерах видны ровные тонкие рамки вокруг экрана, металлический корпус с немного закругленными торцами и плоская тыльная панель. Сзади размещен один модуль камеры со вспышкой в угловом островке — без претензий на мультикамерную систему.

Вместе с устройством слили изображение официального чехла. Он прозрачный и имеет складной стенд на тыльной стороне в стиле оригами — конструкция позволяет фиксировать планшет в нескольких положениях для просмотра видео или работы за столом.

Процессор, объем оперативной памяти, цена и дата выхода в утечке отсутствуют. То есть ключевые параметры, которые определят реальную конкурентоспособность устройства, пока неизвестны.

Контекст здесь важен: Samsung в линейке Galaxy Tab S11 отказалась от модели Plus, оставив между базовым Tab S11 и Tab S11 Ultra заметный ценовой пробел ASUS Pad с 12,2-дюймовым экраном по размеру как раз попадает в этот промежуток — и, похоже, компания это учла.

ASUS давно не выпускала заметных Android-планшетов. Последние годы ниша премиальных Android-планшетов фактически делилась между Samsung и Xiaomi. Если ASUS Pad выйдет с конкурентным ценником и актуальным процессором, он может стать первым серьезным претендентом на эту аудиторию за несколько лет.

Источник: Android Authority