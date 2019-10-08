Опыт использования OnePlus 7





В Украине OnePlus — это скорее устройства для гиков, так как покупатели часто даже не догадываются о существовании такой марки. Но люди знакомые с ее смартфонами, как правило, позитивно говорят об устройствах. В опыте использования я на своем примере расскажу о OnePlus 7 и двух месяцах работы с ним в качестве основного смартфона.

Внешний вид и удобство использования

Начнем знакомство с внешнего вида, а именно с лицевой стороны OnePlus 7, которая выглядит незамысловато и по факту является практически полной копией OnePlus 6t. Разница заключается в том, что у «семерки» над экраном более широкая решетка динамика, который по совместительству является вторым мультимедийным.

Не всем понравится, то что фронтальная камера крадет часть экрана по центру верхней грани. В свою очередь могу оправдать данное решение тем, что она может быть всегда активна, что хорошо для более быстрой разблокировки через функцию сканирования лица.

Расположение клавиш на боковинах практически такое же как и у OnePlus 6t, разница состоит лишь в том, что ползунок звуковых режимов на пару миллиметров смещен вниз, поэтому не все чехлы от OnePlus 6t подойдут на OnePlus 7.

Как и в прошлой модели, боковина металлическая и окрашена в цвет задней панели.

Тыльная сторона прикрыта защитным стеклом, которое может быть в цвете Mirror Gray и Red в версии 8/256, Mirror Gray и Mirror Blue в версии 6/128. Как это часто бывает, не все цвета появились во время анонса модели. OnePlus 7 в синем цвете стал доступен через пару месяцев после начала продаж, поэтому найти его сейчас сложно. Цвет Mirror Gray (зеркально серый) подойдет тем, кто не хочет выделятся и любит более строгие цвета.

В то же время, красный цвет наоборот выглядит необычно и имеет что-то общее с фирменным цветом последних поколений автомобилей Mazda, так как под разными углами обзора он меняет свой оттенок. Если вы привыкли носить аппарат в чехле, то можно вообще не обращать внимание на его цвет и брать тот, который будет дешевле.

OnePlus 7 большой смартфон, его размеры сравнимы с Xiaomi Mi 9. Без чехла нужно очень пользоваться аккуратно, ведь он только и норовит выскользнуть из рук.

За счет жестов пользоваться смартфоном удобно. В настройках есть пункт «Кнопки и жесты». Здесь можно настроить переключатель сигналов и панель навигации, где можно выбрать классические жесты, такие как в Pixel на Android 10 и фирменные OnePlus. Мне больше всего понравилось пользоваться последними жестами. К тому же, есть еще возможность рисовать их на заблокированном экране. Это все сильно упрощает использование довольно крупного смартфона.

По традиции на экране OnePlus 7 наклеена заводская пленка, она плотная но достаточно быстро царапается. Палец по ней скользит не очень хорошо, потому ее лучше снять или заменить на защитное стекло. Кстати, пленка немного искажает цвета и занижает яркость, так как она не совсем прозрачная. Я заметил это через неделю после начала использования, когда все таки решил ее снять. При этом без защиты экрана смартфоном стоит пользоваться очень аккуратно, у меня практически сразу на стекле появилась царапина.

Дисплей OnePlus 7

Смартфон оснащается 6,4 дюймовым Optic AMOLED экраном с разрешением FullHD+ (2340х1080 точек). Субъективно дисплей отличный, а калибровка позволяет настроить его цветопередачу под себя.

Даже на Android 9 у OnePlus была темная тема, но на Android 10 она уже полноценная. Теперь уведомления на черном фоне. Цвет активных переключателей в шторке и групп настроек можно изменить.

Как такового всегда активного экрана нет, но есть некий аналог — «Черно-белый экран». И чтобы на дисплее отображалась информация необходимо всего поднять смартфон или коснуться экрана. Также он загорается на пару секунд при получении сообщений или уведомлений. При этом настройках можно выбрать один из нескольких типов часов.

Для тех у кого устают глаза от шима AMOLED есть режим «Уменьшение постоянного тока», так называемый DC Dimming. В итоге единственно замечание к дисплею — это нестабильная работа автоматической регулировки яркости. В ночное время она иногда самопроизвольно повышается.

Аппаратная платформа и звук

OnePlus 7 оснащен топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, который легко справляется с любыми задачами. Объем оперативной памяти может быть 6/8/12 ГБ, а пользовательской 128/256 ГБ. Акцентирую внимание на том, что используется быстрая пользовательская память (UFS 3.0), поэтому установка приложений даже большого размера происходит если не мгновенно, то очень быстро.

Всего этого более чем достаточно даже с перспективой владения смартфонов несколько лет. Отсутствие слота для карт памяти не является проблемой, так как можно купить версию на 256 ГБ и этого точно хватит для всего.

В пару к основному мультимедийному динамику, который расположен на нижнем торце, в OnePlus 7 подыгрывает разговорный. Стерео не совсем полноценное, разговорный динамик звучит несколько тише, но в целом качество звука хорошее и стереоэффект ощущается. К тому же, звучит смартфон громко и на максимальной громкости не захлебывается.

Как и в OnePlus 6T, в аппарате нет 3,5 аудиоразъема и переходника на 3,5 мм выход в комплекте с ним нет. Для меня это не оказалось проблемой, так как можно пользоваться Bluetooth гарнитурой. Цены на бюджетные модели доступные, но если категорически не приемлемо использование беспроводных, то переходник купить не проблема.

На момент написания статьи OnePlus 7 уже пришло обновление до Android 10. Существенных изменений в Oxygen OS не произошло, а описывать изменения Android 10 нет смысла.

Автономность OnePlus 7

OnePlus 7 оснащен аккумулятором 3700 мАч. Есть поддержка фирменной зарядки Dash Charge (20 Вт). На практике за 30 минут смартфон можно зарядить более чем на 50%, но для работы Dash Charge нужно использовать фирменный кабель и зарядный блок. Поддержки Qualcomm Quick Charge нет, поэтому если не пользоваться фирменным зарядным устройством, то придется мириться с обычной зарядкой 5 Вольт 2 Ампера и соответственно медленной скоростью зарядки.

При повседневном использовании максимальное время экрана это 6,5 часов на 25 часов работы. Это без игр, но с просмотром фильма. Большинство скриншотов показывают время автономности на прошивке с Android 9, но первой прошивке с Android 10 существенных изменений нет.

Камеры OnePlus 7

OnePlus 7 получил ту же основную камеру как и OnePlus 7 Pro — 48 Мп, только в объектив с F1.7 (у про версии F1.6), размер сенсора 1/2″, а размер пикселя 0.8 μm. Второй модуль на 5 Мп с F2.4 и размером пикселя 1.12 μm.

Интерфейс камеры простой, но при этом есть все нужные режимы: портретный, ночной пейзаж, профессиональный, интервальная съемка, панорама, замедленная съемка и видео.

Камера OnePlus 7 не лучшая, но довольно неплохая. У меня больше всего нареканий на детализацию фото, в остальном снимки вполне достойные.

Если установить Google Camera, то детализация становится лучше. Кстати, ее можно установить просто как обычное APK приложение.

Первое фото Xiaomi Mi 9 SE, второе OnePlus 7:

Это был бы не полный опыт использования, если бы не было сравнения камеры с другими смартфонами. Для начала сравним камеру с Xiaomi Mi 9 SE. Большинство фото на него имеют детализацию лучше, чем у OnePlus 7, к тому же у Mi 9 SE более правильная передача цвета, без приукрашивания.

Первое фото OnePlus 7 с Gcam, второе OnePlus 7 на родную камеру, третье — Google Pixel 3A:

Следующее сравнение сделано с Google Pixel 3A. Оно проводилось вечером в достаточно сложных условиях. Некоторые снимки были сделаны на OnePlus 7 сразу в нескольких режимах, а именно не только в автоматическом, но и в ночном, и на Google Camera. По итогу могу сказать, что Pixel 3A в большинстве случаев оказался лучше. Это касается не только детализации, но и баланса белого. Важно упомянуть, что на снимках сделанных на Pixel 3A в ночное время видны отблески фонарей. С этим уже ничего не сделать, просто нужно смирится.

Фронтальная камера на 16 Мп довольно неплохая. Есть портретный режим.

Запись видео возможна в 4K с частотой 60 fps или 30 fps. Звук пишется стерео и при этом качество записи весьма неплохое. Есть электронная и оптическая стабилизация. При съемки в 60 fps используется только оптическая, а при 30 fps только электронная. Пример записи видео в 4K 60fps и 4K 30fps.

В итоге

С учетом выхода OnePlus 7T прошлая модель уже не кажется такой оправданной покупкой, так как новинка получила дополнительную камеру, обновленный процессор и самое главное дисплей с частотой 90 Гц. При этом, если вы не гонитесь за вышеперечисленным, то OnePlus 7 — это хорошо сбалансированный смартфон, который сейчас можно купить за приблизительно 13 тыс грн (версию 8/256). В итоге по своему опыту могу сказать, что OnePlus 7 не имеет ярко выраженных недостатков.