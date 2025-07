Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Игровые релизы нередко сопровождаются техническими проблемами и разочарованными отзывами. Даже крупные проекты могут погореть на релизе из-за багов, нехватки контента или спорных решений разработчиков. Обычно такие игры быстро забываются. Но иногда студии не опускают рук и упорно исправляют ошибки. Они слушают игроков, выпускают обновления, перестраивают механики — и в итоге превращают провальные проекты в успешные. В этой подборке обсудим игры, которые на старте разочаровали, но со временем стали значительно лучше. Если вы когда-то отложили их из-за плохих отзывов — возможно, пришло время дать им второй шанс.

The Elder Scrolls Online

Когда The Elder Scrolls Online только анонсировали, фанаты серии не знали, чего ожидать — но точно не хотели игры с дорогой абонплатой, многочисленными багами и пустым миром. На момент релиза в 2014 году ESO ощущалась именно так: ее критиковали за технические проблемы, посредственный дизайн квестов и главное — за то, что игра совсем не напоминала обещанный опыт «как в Skyrim». Количество игроков постепенно уменьшалось, а будущее проекта было призрачным.

Но ZeniMax и Bethesda вовремя признали ошибки. В 2015-м игру перевыпустили под новым ребрендингом Tamriel Unlimited — без обязательной подписки, с разовой оплатой за доступ. Разработчики не только изменили монетизацию, но и начали активно обновлять игру: появились масштабные дополнения, расширение сюжета, новые подземелья, PvP и PvE-активности, исправления баланса и багов. Именно благодаря этим усилиям ESO постепенно трансформировалась в полноценное, глубокое MMO, которое, хотя и не заменило Skyrim, но сумело найти собственную нишу.

Сегодня ESO — это игра с миллионами проданных копий, активной фан-базой и регулярными сезонными обновлениями.

Destiny

Оригинальная Destiny была одной из самых ожидаемых игр в 2014 году — все-таки ее создавала студия Bungie, которая прославилась серией Halo. Но на релизе игра получила прохладную реакцию. Критики и игроки отмечали чрезмерный акцент на гринде, короткую и проходную сюжетную кампанию, а также недостаток объяснений во внутриигровом лоре. Особое недовольство вызывала модель развития игры: дополнения выходили регулярно, но, по мнению многих, стоили слишком дорого и не предлагали достаточно контента за свою цену.

Но постепенно, благодаря дополнениям вроде The Dark Below, House of Wolves и особенно The Taken King Destiny, начала меняться к лучшему. В игру добавляли больше сюжетного наполнения, новые рейды и активности и более глубокое построение мира. Это помогло переосмыслить игровой опыт, приблизив его к тому уровню, которого от Bungie ждали еще на старте.

Halo: The Master Chief Collection

Казалось, Halo: The Master Chief Collection должна была стать идеальным релизом для фанатов – в комплекте было шесть культовых частей серии, обновленных и адаптированных для современных платформ. Для 343 Industries это был шанс достойно продолжить дело Bungie и показать, что серия в надежных руках. Но на момент выхода MCC стала разочарованием. Разработчики разрушили одну из важнейших частей серии — мультиплеер. В коллекции не было любимых карт сообщества, матчмейкинг работал с многочисленными сбоями, а серверы часто падали, что вызвало шквал критики, и студия была вынуждена публично извиняться перед сообществом.

Однако 343 Industries не залегла на дно, а упорно работала над игрой. В течение нескольких лет команда выпускала многочисленные патчи, улучшала производительность, добавляла контент и восстанавливала доверие. Сегодня сборник доступен в подписке Game Pass, стабильно работает, имеет все ключевые режимы и карты и заслуженно считается одной из лучших классических коллекций для ПК и Xbox.

Fortnite

Изначально Fortnite задумывалась как кооперативная игра о выживании с элементами строительства. В июле 2017 году релиз не вызвал особого ажиотажа из-за однообразного геймплея и навязчивой модели внутриигровых покупок.

Но все изменилось, когда в сентябре того же года студия внезапно выпустила бесплатный режим Fortnite: Battle Royale. Это был прорыв: динамичный геймплей, уникальная механика строительства, яркая мультяшная стилистика и кроссплатформенность — все это сделало игру чрезвычайно популярной. С тех пор Fortnite стал социальным пространством и культурным феноменом, где игроки не только соревнуются, но и общаются, смотрят концерты, играют в тематические мини-игры и участвуют в глобальных ивентах.

Sea of Thieves

На момент анонса Sea of Thieves казалась мечтой для всех фанатов пиратских приключений: огромный открытый мир, морские сражения, поиски сокровищ, совместные рейды с друзьями — все это выглядело как новый этап в развитии кооперативных игр. На релизе же получилось совсем иначе: мир был красивым, но пустым — кроме путешествий, сбора золота и атак на острова, особо заняться было нечем. Нехватка контента, ограниченный набор активностей и отсутствие полноценного сюжета повлекли за собой потерю интереса у многих игроков.

Но студия Rare не сдалась. Начиная с 2019 года, игра начала получать регулярные бесплатные обновления — появились новые враги, включая морских монстров вроде легендарного кракена, фракции с уникальными заданиями, PvP-режимы, сезонные кампании и даже сюжетные миссии для игроков, предпочитающих сольное прохождение. Сейчас Sea of Thieves уже не просто морская песочница, а полноценная приключенческая игра с глубокой системой прогресса, богатым контентом и живым мультиплеером.

Fallout 76

Когда Fallout 76 вышла в 2018 году, ее буквально разнесли критики. Даже несмотря на то, что игровое сообщество привыкло к техническим недостаткам игр Bethesda на старте, эта часть поразила масштабом проблем. Мир без NPC, многочисленные критические баги, проблемы с соединением и плохая оптимизация — все это сделало проект почти непригодным для игры. Старый движок Creation Engine едва выдерживал нагрузку, и переход серии в мультиплеер чувствовался несостоятельным и незавершенным. Проблемы не ограничивались технической частью. Скандалы возникли и вокруг внутриигрового магазина с завышенными ценами и блокировки пользователей, которые пытались модифицировать игру. Fallout 76 быстро получила репутацию одного из самых провальных релизов поколения.

Но в течение следующих лет разработчики постепенно реанимировали проект. Игра получила сюжетную линию, новые фракции, сезонные события и обновления механик, а игровой мир стал более живым. Важнейшим стало обновление Wastelanders, которое добавило в игру человеческих NPC с квестами. Именно они стали той частью, которая вернула игроков и фактически спасла игру от провала — ведь в RPG именно интересные задания и персонажи делают мир живым и увлекательным.

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Unity, вышедшая в декабре 2014 года, стремилась продемонстрировать революционный Париж во всем великолепии: огромные толпы, детальная архитектура и модернизированный движок, но аппаратные возможности того времени не выдержали такой нагрузки. Релиз сопровождался многочисленными критическими ошибками — от случайных вылетов до отваливания текстур лиц персонажей, из-за чего игра мгновенно стала интернет-мемом.

Однако Ubisoft не оставила проект на произвол судьбы: в течение года после релиза появились десятки патчей, которые значительно улучшили стабильность и производительность игры. Сегодня Assassin’s Creed Unity практически лишена технических недостатков и ценится за лучший паркур в серии и до сих пор впечатляющую графику.

Star Wars Battlefront II

Релиз Star Wars Battlefront II в 2017 году быстро превратился в скандал. Главной проблемой стали не технические сбои, и агрессивная монетизация. Игроков буквально засыпали платными лутбоксами, а чтобы разблокировать ключевых персонажей, таких как Дарта Вейдер, игроку надо было либо играть десятки часов, либо платить реальными деньгами. Это вызвало гнев сообщества, а сама ситуация стала настолько резонансной, что даже правительства некоторых стран начали обсуждать, не стоит ли лутбоксы в видеоиграх классифицировать как азартные игры.

Под давлением критики EA сначала защищалась, но в конце концов была вынуждена кардинально пересмотреть систему прогресса. Через четыре месяца платные лутбоксы полностью убрали, а система развития игрока была переделана с нуля. К этому добавили новые карты, героев, режимы — и все это бесплатно. Сегодня Star Wars Battlefront II – это уже совсем другая игра: сбалансированная и насыщенная контентом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

На момент релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 встретил игроков атмосферным миром отчужденной чернобыльской зоны, но и немалыми техническими проблемами. Игру критиковали за нестабильную производительность, вылеты, баги и непродуманное поведение врагов. A-Life — система симуляции жизни в Зоне — выглядела сырой, а мутанты и NPC действовали предсказуемо и неестественно. Первые несколько месяцев после релиза стали периодом активной работы над ошибками: патчи 1.2 и 1.4 исправили более 3 000 багов, улучшили работу ИИ и усовершенствовали геймплей.

По состоянию на середину 2025 года игра существенно изменилась к лучшему. NPC начали эффективнее использовать укрытия, мутанты реагируют на окружающую среду и действия игрока, а система A-Life стала значительно живее. Обновления также добавили новые инструменты для модификаций и официальную поддержку модов даже на консолях.

No Man’s Sky

Лишь несколько игр могут сравниться с No Man’s Sky по уровню разочарования, который сопровождал ее релиз в 2016 году. Студия Hello Games провела активную маркетинговую кампанию, обещая игрокам безграничное приключение в галактиках, полных жизни и удивительных планет. Но на самом деле игроки получили пустые миры, которые выглядели почти одинаково. Полноценного мультиплеера не было, а игровые механики сводились по большей части к добыче ресурсов, крафту и перемещению между однообразными локациями.

Однако Hello Games исправились: они годами обновляли игру, не требуя от игроков никакой дополнительной оплаты. Благодаря десяткам бесплатных обновлений No Man’s Sky постепенно превратилась в одну из самых интересных космических игр: теперь здесь есть кооперативный мультиплеер, строительство баз, сюжетная кампания, флотилии, улучшенная графика и действительно интересные миры для исследования.

Cyberpunk 2077

Анонсированная за восемь лет до релиза, Cyberpunk 2077 несла на себе груз невероятных ожиданий. CD Projekt Red, вдохновленная успехом The Witcher 3, пообещала создать убедительный, атмосферный мир будущего, но достичь уровня ожиданий, к сожалению, не удалось. Релиз в декабре 2020 года стал большим разочарованием: игра вышла в технически катастрофическом состоянии — с тысячами багов, которые постоянно разрушали погружение в мир Найт-Сити. Особенно плачевной ситуация была на консолях.

Но несмотря на провальный старт, CD Projekt Red удалось исправить ситуацию. Разработчики постепенно выпускали патчи, исправляя баги, улучшая графику и оптимизацию и доводя игру до того уровня, которого она заслуживала еще с самого начала. Настоящее возрождение произошло в 2023 году: благодаря выходу обновления 2.0 и дополнению Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 превратилась в глубокую, динамичную и атмосферную экшн-RPG, которая до сих пор не теряет популярности.

