Первый игровой: обзор маршрутизатора TP-Link Archer C5400X

В последние годы игровые устройства являются новым драйвером роста для производителей компьютеров и сопуствующего оборудования, ведь самые интересные технологии зачастую касаются именно геймерских устройств. И если мы привыкли к игровым ноутбукам, комплектующим и аксессуарам, то производители более «далекой» периферии не спешат за трендами. Впрочем, рано или поздно это должно было случиться, поэтому появлению «игровых» роутеров удивляться не стоит. Сегодня познакомимся как раз с таким от лидера рынка TP-Link — маршрутизатором Archer C5400X.

Комплектация и дизайн

«Игровую» сущность TP-Link Archer C5400X можно заметить уже в момент распаковки — привычная картонная коробка оформлена в темных тонах, да и надписи прямо говорят, что у нас в руках игровой роутер.

Впрочем, на содержимом это никак не отразилось — внутри мы нашли только сам маршутизатор, восемь съемных антенн, блок питания, Ethernet кабель и сопутствующую документацию.

Archer C5400X — это первый игровой роутер TP-Link и компания сделала его визуально отличимым от остальных своих устройств. Получилось в целом неплохо, но непривычно — красно-черное оформление характерно множеству игровых гаджетов, но неровные формы массивного корпуса и антенн лично у меня слабо ассоциируются с продукцией TP-Link. С другой стороны, я в целом не могу назвать себя геймером и фанатом игровых устройств.

Крупный корпус отличается в целом стандартным расположением всех элементов, но по сравнению с большинством роутеров лишен статусных индикаторов. Единственный светящийся элемент — это логотип сверху; когда все в порядке он светится белым, в случае отсутствия подключения — красным. Кажется, что для игрового устройства тут слишком мало подсветки, но с другой стороны — хорошо, что обошлось без подсвеченных антенн, граней и прочих странностей.

Из необычных решений стоит отметить крепление антенн — они не прикручиваются, а просто фиксируются за счет силы трения, а углубления в корпусе не позволяют их поворачивать.

На лицевой панели мы нашли три клавиши: WPS, отключения Wi-Fi и подсветки логотипа. Они незаметные и довольно маленькие — наверное, производитель посчитал, что большинство ими все равно не пользуется, что в моем случае является чистой правдой. На правой грани есть два разъема USB 3.0 для поключения принтеров или накопителей. Сзади — клавиша включения, гнездо блока питания и сразу 9 сетевых портов (один WAN и восемь LAN).

На днище — служебная информация и отверстия для крепления на стене, которые позволяют зафиксировать устройство в любом положении, но большого смысла в их наличии нет, так как антенны нельзя повернуть, соответственно, в оптимальном положении они будут находиться только при горизонтальной установке (разве что вы решите подвесить роутер к потолку).

Характеристики

Оснащение TP-Link Archer C5400X привычно для топовых устройств — это трехдиапазонный маршрутизатор класса AC5400, который создает три сети Wi-Fi (две на частоте 5 ГГц и одну — в диапазоне 2,4 ГГц). Максимальные скорости подключения для них — 2167 и 1000 Мбит/с соответственно, так что суммарная пропускная способность Wi-Fi в теории достигает 5334 Мбит/с. Впрочем, более важной особенностью для пользователя может стать наличие сразу 8 LAN гигабитных портов. Максимальная скорость WAN — также 1 ГБ/с.

Основой устройства выступает четырехъядерный процессор Broadcom BCM4908 (1,8 ГГц), 1 ГБ оперативной памяти и сразу 16 ГБ встроенной памяти. Исходя из описания на сайте производителя, cтоль внушительный объем встроенной flash-памяти нужен для реализации персонального облачного мини-хранилища с использованием памяти самого роутера, но в «админке» мы не нашли каких-либо упоминаний этой функциональности, как и приложения TP-Link FileBank. Поэтому остается только отметить, что сама идея ялвяется интересной, но компания, очевидно, планирует воплотить ее позже.

Дополнительная функциональность

Из дополнительных функций Archer C5400X можно отметить наличие пакета HomeCare — он включает встроенный антивирус от TrendMicro, а также функциональность родительского контроля и управления пропускной способностью (QoS) — можно задавать приоритет определенным видам тарифа или устройствам.

Также в наличии поддержка MU-MIMO, технологии Beamforming (формирование направленного сигнала Wi-Fi), AirTime Fairness (обеспечение равного времени доступа к сети и предотрваращение «забивания» канала старыми менее производительными клиентами) и RangeBoost для увеличении зоны покрытия Wi-Fi.

Так как маршрутизатор подстроен на платформе Broadcom, есть поддержка NitroQAM — в паре совместимыми адаптерами она обеспечивает большую скорость доступа по Wi-Fi, именно с ними клиент получит максимальную скорость доступа (например, ASUS PCE-AC88).

Продвинутых пользователей заинтересует возможность настройки агрегации каналов — WAN+LAN1 для более быстрого доступа к интернету и LAN2+LAN3 для требовательных клиентов в локальной сети (например, быстрых NAS).

Еще мы не можем не отметить, что с учетом «игрового» позиционирования Archer C5400X не хватает поддержки USB-модемов для реализации резервного канала подключения к сети и, например, встроенного торрент-клиента. В то же время, наличие производительной платформы оставляет надежду, что все это может появиться с выходом новых прошивок.

Интерфейс

Настройка и управление всеми функциями TP-Link Archer C5400X осуществляется с помощью привычного веб-интерфейса. Он ничем не отличается от других продуктов TP-Link. «Админка» переведена на популярные языки (в том числе русский и украинский), на выбор пользователя доступны базовый и полный список параметров, а при первом включении можно пройти процедуру быстрой настройки.

Также пользователю предложат зарегистрировать TP-Link Cloud ID — в паре с приложением TP-Link Tether это позволит управлять базовыми настройками из любой точки, где есть подключение к интернету.

Тестирование

За неделю использования Archer C5400X в качестве основы домашней сети мы не выявили проблем в стабильности работы роутера, к которому подключалось до десятка разных устройств. Также порадовало качество покрытия — производитель не конкретизирует каким образом работает функция RangeBoost, но даже с учетом не оптимального места установки (в начале квартиры) я мог комфортно пользоваться сетью 5 ГГц в дальней комнате, куда крайне плохо «дотягивается» домашний роутер со встроенными антеннами.

Из важных нюансов стоит отметить особенности второй подсети частотой 5 ГГц — как и на большинстве трехдиапазонных роутеров, она использует каналы 100-140 и многие устройства их не поддерживают. Соответственно, для достижения оптимального результата не мешало бы попытаться уточнить совместимость до покупки, чтобы использовать весь потенциал недешевого маршрутизатора.

Экспресс-тестирование производительности не выявило проблем. При проводном подключении мы увидели скорости порядка 940 Мбит/с — этого хватит для раскрытия потенциала самых быстрых подлючений к интернету. С использованием адаптера ASUS PCE-AC68 мы получили цифры около 660 и 410 Мбит/с для сетей Wi-Fi частотой 5 и 2,4 ГГц соответсвенно, а максимальная скорость подключения (1300 и 600 Мбит/с) устанавливалась автоматически без дополнительных манипуляций с настройками.