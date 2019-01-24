Первый взгляд на ASUS ROG Mothership GZ700, ноутбуки ROG Zephyrus S GX531 и GX701

Появление в 2018 году мобильных видеокарт в дизайне Max-Q позволило производителям поэкспериментировать над форматом игровых ноутбуков, впервые представив действительно тонкие модели. Но этот год обещает быть не менее интересным для поклонников этих устройств. На CES 2019 компания NVIDIA представила новые мобильные видеокарты RTX 2060, 2070 и 2080, пообещав, что в скором времени покупателям будут доступно 40 ноутбуков с новой графикой, 17 из которых будут использовать версию с дизайном Max-Q. Одной из первых компаний, которая решила воспользоваться этой возможностью стала ASUS, показав на CES 2019 не только тонкие игровые ноутбуки в линейке Zephyrus S, но и такое необычное устройство как Mothership. Давайте детальнее посмотрим, что они могут предложить пользователям.

ASUS ROG Mothership GZ700

В ASUS этот проект называют экспериментальным, но от этого не менее интересным. При этом описать Mothership довольно сложно, так как инженеры ASUS использовали необычный микс из конструкции ноутбука и планшета, чтобы превратить всё это в моноблочный компьютер. К чести компании стоит отметить, что ничего подобного раньше не было, и ей действительно удалось придумать новый форм-фактор.

Работая над этим проектом в ASUS задались вопросом, являются ли игровые ноутбуки оптимальным решением для тех, кто хочет заменить десктоп на более компактный компьютер? И пришли к выводу, что нет. По мнению ASUS размещение в основании ноутбука всех комплектующих не позволяет реализовать максимально эффективную систему охлаждения. Кроме этого, сам форм-фактор ноутбука имеет определённые особенности, например, у него несъёмная клавиатура, поэтому использовать с ним сторонние не так удобно. Определив проблематику инженеры ASUS взялись за её решение, использовав в качестве основы всё-таки конструкцию ноутбука, поменяв местами экран и клавиатуру. При этом дисплей получил выдвигающуюся подставку, как у планшетов. В итоге в сложенном виде Mothership легко спутать с крупным игровым ноутбуком, но разложив всю конструкцию на столе получается моноблочный ПК к которому подключён блок с клавиатурой и при этом его легко можно отсоединить.

Корпус ROG Mothership GZ700 вырезан из цельного куска алюминия, а основная электроника находится в дисплейном блоке. В ASUS использовали 17,3-дюймовый экран с IPS-матрицей, которую разработали совместно с AOC, и у неё действительно интересные характеристики. При разрешении 1920х1080 точек дисплей обеспечивает цветовой охват 100% sRGB, скорость реакции матрицы 3 мс и частоту обновления 144 Гц. Также он поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC. Картинка на экране яркая и красочная, но как по мне для 17,3-дюймовой модели компания могла бы использовать более высокое разрешение, хотя и нужно признать, что Full HD всё ещё хорошо подходит для игр.

Конфигурация системы ROG Mothership включает мобильный 14-нанометровый 6-ядерный процессор Intel Core i9-8950HK, работающий на частоте 2,9 ГГц (4,8 ГГц в режиме Turbo Boost). Кроме этого, в устройстве может быть установлено до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 266 МГц, а также три SSD накопителя M.2 NVMe PCIE 3.0 X4 ёмкостью 512 ГБ в массиве RAID 0 с максимальной скоростью передачи данных до 8700 МБ/с. За графику в Mothership отвечает новая мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ памяти GDDR6. Получается довольно производительная конфигурация, которой с запасом хватает для любых современных игр.

Но всё это также требует хорошей системы охлаждения. Собственно, как мы помним из начала материала, ASUS и затевала Mothership, так как корпус ноутбука охлаждать сложнее. В этом устройстве компания использовала 8 тепловых трубок и два вентилятора с 83 лопастями. Воздух втягивается в корпус в нижней части и выдувается сверху по бокам и на верхней грани. По словам ASUS, такой дизайн системы охлаждения показал высокую эффективность, что позволяет без проблем разгонять процессор.

Все порты на корпусе ROG Mothership находятся на боковинах. Слева это гигабитный Ethernet, разъёмы для наушников и микрофона, три USB 3.1 Gen2, а также USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3. Справа находится сразу два разъёма для подключения блока питания на 280 Вт, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen1, USB Type-C и слот для карт памяти формата SD. Из беспроводных модулей в Mothership есть гигабитный Wi-Fi 802.11ax (2х2), а также Bluetooth 5.0.

Динамиков у ROG Mothership сразу четыре, все они расположены на фронтальной панели под дисплеем и направлены в сторону пользователя. При этом они оснащены фирменной светодиодной подсветкой Aura, которая может меняться в такт звуку.

Правда, при подключённой клавиатуре свет динамиков видно не будет, так как она примагничивается к корпусу как раз над ними. Как уже понятно, и здесь ASUS использовала необычное решение, клавиатура является съёмной и при этом может складываться, чтобы занимать меньше места на столе. Клавиши здесь островного типа с RGB-подсветкой, но ход кнопок больше, чем в современных ноутбуках ASUS и составляет 2,5 мм. Играть и печатать на них довольно комфортно. А вот тачпад здесь такой же, как в первом Zephyrus и новых Zephyrus S, он не очень большой, оснащается двумя механическими кнопками и находится справа от клавиатуры.

Встроенного аккумулятора в ROG Mothership GZ700 нет, а блок питания на 280 Вт внешний и подключается к устройству сразу через два разъёма.

Стоимость Mothership в ASUS пока не называют, модель поступит в продажу во втором квартале этого года и ближе к дате запуска компания планирует определиться со стоимостью. Но учитывая необычный форм-фактор и конфигурацию, цена явно не будет доступной. Собственно, в ASUS и не рассчитывают на большие продажи, ориентируясь в основном на энтузиастов. В Украине продажи ROG Mothership GZ700 пока не планируются, но в локальном офисе компании не исключают, что планы ещё могут поменяться.

ASUS ROG Zephyrus S GX531 и ROG Zephyrus S GX701

Обновление линейки игровых ноутбуков серии Republic of Gamers (ROG) компания ASUS в этом году начинает с моделей Zephyrus S GX531 и Zephyrus S GX701, которые получили графику NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, RTX 2070 Max-Q или RTX 2060.

ASUS ROG Zephyrus S GX531 оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 точек, частотой обновления 144 Гц и скоростью реакции матрицы 3 мс. Производитель утверждает, что экран отображает 100% цветового пространства sRGB и сертифицирован институтом Pantone. Дисплей Zephyrus S GX531 имеет тонкие рамки с трёх сторон, исключением является лишь нижняя рамка. Она всё ещё довольно крупная, но вряд ли будет сильно мешать во время использования, по крайней мере, в других моделях ASUS с подобными дисплеями это именно так.

Уменьшение рамок даже с трёх сторон позволило компании сделать корпус относительно компактным, его размеры составляют 360х268 мм, толщина при этом варьируется от 15,35 до 16,15 мм, а вес достигает 2,1 кг. Соответственно, как для игрового ноутбука, это очень компактная модель.

ROG Zephyrus S GX531 построен на платформе Intel с 14 нм 6-ядерным процессором Core i7-8750H, работающим на частоте 2,2 ГГц (4,1 ГГц в режиме Turbo Boost). При этом в ноутбуке может быть установлено до 24 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц, а также SSD-накопитель M.2 NVMe PCIE 3.0 x4 ёмкостью 1 ТБ или M.2 NVMe PCIE 3.0 x2 на 512 ГБ или 1 ТБ.

Графика в Zephyrus S GX531 зависит от модификации, поэтому ноутбук может оснащаться как топовой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8 ГБ GDDR6, так и GeForce RTX 2070 Max-Q 8 ГБ GDDR6 или RTX 2060 6 ГБ GDDR6.

Чтобы более эффективнее охлаждать все эти компоненты в ASUS необычное конструкторское решение. При открытии крышки дисплейного блока основа корпуса немного приподнимается, формируя отверстие через которое воздух попадает внутрь. Кроме этого, часть радиаторов системы охлаждения вынесена на область, где должна находиться клавиатура. Последняя при этом смещена вместе с тачпадом к передней кромке корпуса. Такая компоновка выглядит необычно, но не такая удобная в использовании, особенно если нужно поработать с ноутбуком не за столом.

Основные разъёмы на корпусе GX531 вынесены на боковины. На правой расположен USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.2 и Power Delivery, а также USB 3.1.

На левой находится гнездо зарядного устройства, порт USB Type-C, два USB 2.0 и 3,5 мм разъём для наушников.

На тыльной стороне корпуса можно найти порт HDMI и Кенсингтонский слот.

Как видно, разъёмов с одной стороны хватает, но с другой в топовом ноутбуке странно смотрятся порты USB 2.0, а также то, что USB Type-C не поддерживают Thunderbolt.

Беспроводные опции в ROG Zephyrus S GX531 представлены гигабитным Wi-Fi Intel 802.11ac (2×2), а также Bluetooth 5.0.

Два мультимедийных динамика мощностью 2 Вт в этой модели вынесены на нижнюю часть корпуса.

Как уже сказано выше, клавиатура в Zephyrus S GX531 максимально придвинута к пользователю, при этом используются клавиши островного типа с RGB подсветкой и ходом кнопок 1,2 мм.

Тачпад с двумя механическими клавишами находится справа от клавиатуры. Он не очень крупный и подойдёт разве что для тех случаев, когда уже совсем нет возможности использовать мышь. В целом пользователю придётся привыкать и к тачпаду, и к клавиатуре.

В ASUS не указывают ёмкость встроенного в ROG Zephyrus S GX531 аккумулятора, но можно предположить, что как и у всех игровых ноутбуков, она будет невысокой. А заряжается модель через блок питания на 230 Вт, при этом также есть возможность заряжать её через USB Type-C с Power Delivery от блоков питания до 65 Вт. Последняя возможность позволяет, например, оставить основной блок питания дома и использовать только для игр, а более компактный на 65 Вт брать с собой на работу или в поездки.

ROG Zephyrus S GX701 — это более крупный ноутбук, который в плане конструкции и дизайна не сильно отличается от GX531, но в целом разница между этими моделями есть. При этом, несмотря на диагональ, корпус Zephyrus S GX701 имеет размеры 399х272 мм, при толщине 18,7 мм и весе 2,7 кг, что делает его габариты сравнимыми с производительными 15-дюймовыми игровыми моделями.

Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 точек, частотой 144 МГц и скоростью реакции матрицы 3 мс. При этом здесь также используются тонкие рамки с трёх сторон, а сам экран по словам ASUS отображает 100% цветового пространства sRGB и сертифицирован институтом Pantone.

ROG Zephyrus S GX701 построен на той же платформе, что и GX531, здесь также используется процессор Intel Core i7-8750H, может быть до 24 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель формата M.2 NVMe PCIe 3.0 на 512 ГБ или 1 ТБ. Модификации графики такие же, это: NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8 ГБ GDDR6, GeForce RTX 2070 Max-Q 8 ГБ GDDR6 или RTX 2060 6 ГБ GDDR6.

Первое отличие касается разъёмов, их количество такое же, но здесь компания всё-таки отказалась от USB 2.0, хотя Thunderbolt всё-равно не добавила. Таким образом, на правой стороне корпуса GX701 находится два порта USB 3.1 и один USB Type-C.

Слева расположен HDMI 2.0, ещё один USB 3.1, USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.2 и Power Delivery, а также 3,5 мм разъём для наушников.

Беспроводные модули такие же, как в GX531: гигабитный Wi-Fi Intel 802.11ac (2×2) и Bluetooth 5.0.

А вот динамики в ROG Zephyrus S GX701 расположены по бокам от клавиатуры, и хотя их тоже два, но они мощнее — 2,5 Вт.

Клавиатура в ноутбуке тоже максимально придвинута к переднему краю корпуса, оснащена RGB-подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм. Над ней отдельно вынесено колесо прокрутки, которое позволяет регулировать громкость, это удобнее, чем искать соответствующую кнопку. Тачпад в этой модели такой же, как в GX531 и расположен справа от клавиатуры.

Автономность Zephyrus S GX701 тоже не раскрывается, но заряжается ноутбук от блока питания на 230 Вт и также поддерживает зарядку до 65 Вт через USB Type-C Power Delivery.

Стоимость ROG Zephyrus S GX531 и Zephyrus S GX701 с новой графикой от NVIDIA пока не называется, но как и в случае с ROG Mothership, она не будет доступной. При этом обе модели будут официально продаваться в Украине, но в компании ASUS пока не называют сроки их поступления в продажу.