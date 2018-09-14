Первый взгляд на ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15

В этом году ASUS привез на выставку IFA 2018 не только обновление линейки ZenBook, но и новые модели Flip, которые умеют трансформироваться из ноутбука в планшет. Всего было показано две модели ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15, давайте детальнее посмотрим, что они умеют и чем отличаются.

ZenBook Flip 13

Как и в случае с новым ZenBook 13, в ZenBook Flip 13 в первую очередь замечаешь небольшие размеры корпуса, которые меньше, чем у большинства 12-дюймовых моделей и составляют 305x196x16,9 мм. Для ноутбука с диагональю 13 дюймов это очень хороший результат, который достигается за счёт уменьшения рамок экрана. При этом в ASUS сделали их тоньше со всех четырёх сторон.

Но если абстрагироваться от размеров, то сам по себе дизайн ZenBook Flip 13 ничем новым не выделяется, в нём легко узнаётся принадлежность к линейке ZenBook, и не только за счёт фирменной крышки с концентрическими кругами. Впрочем как для модели Flip это и есть новшество, так как в прошлом эти ноутбуки внешне отличались от флагманской серии. Теперь же ASUS по сути предлагает ZenBook 13 в классическом форм-факторе, а похожий ZenBook Flip 13 в формате ноутбука-трансформера, способного превращаться в планшет.

Шарнир ZenBook Flip 13 позволяет дисплею раскрываться на 360 градусов. При этом он надёжно фиксирует экран в любом положении, и нет ощущения, что со временем механизм расшатается. Впрочем, это сможет показать только время, в ASUS же уверяют, что они протестировали надёжность шарнира через 20 000 циклов раскрытия и закрытия крышки.

Корпус ZenBook Flip 13 сделан из анодированного алюминия, поэтому его поверхность шероховатая, но немного маркая. Вес модели составляет 1,3 кг, что немного диссонирует с её размерами, ведь кажется, что такой компактный ноутбук должен весить меньше килограмма. Но вес ZenBook Flip 13 добавляет дисплейный блок, прикрытый защитным стеклом.

Во всех версиях ноутбука используется 13,3-дюймовый сенсорный IPS-экран с разрешением Full HD, прикрытый защитным стеклом, поэтому у него всегда глянцевое покрытие. Так что выбора разрешения или самого дисплея в этой модели нет.

Но вот что ASUS позволяет выбрать для ZenBook Flip 13, так это платформу. Ноутбук может поставляться с 4-ядерными процессорами Intel 8-го поколения (Whiskey Lake) Core i7-8565U или i5-8265U, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц, а также PCIe или SATA3 накопителями на 256 или 512 ГБ. Выбора графики, к сожалению, нет, во всех версиях это встроенное решение Intel UHD Graphics 620. Другие стандартные опции при этом включают двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и инфракрасную камеру с поддержкой Windows Hello для логина в систему.

Также забавно, что в ZenBook Flip 13 может быть установлена не одна, а две камеры, причём вторая находится рядом с клавиатурой. Это сделано для того, чтобы в режиме планшета пользователь мог использовать приложение дополненной реальности Mixed-Reality Viewer, доступное для Windows 10. Насколько популярной будет эта опция сказать сложно, но она странным образом влияет на количество портов в модели.

Например, если в модификации ZenBook Flip 13 нет этой самой второй камеры, то ноутбук предлагает такой набор портов: два USB Type-C (USB 3.1 Gen 1, без Thunderbolt), USB 2.0, стандартный HDMI, 3,5 мм разъём для наушников и гнездо для зарядного устройства.

А вот в версии с дополнительной камерой есть только два порта USB Type-C (USB 3.1 Gen 1, без Thunderbolt), разъём для зарядного устройства и ещё один для наушников. В целом, возможностей подключения в ZenBook Flip 13 хотя и хватает, но для USB Type-C, особенно в версии без HDMI, так и просится поддержка Thunderbolt с возможностью подключения монитора.

Клавиатура в ZenBook Flip 13 стандартная для моделей ZenBook последних поколений, с раздельными клавишами, которые нажимаются с ходом 1,2 мм. В целом, клавиатура такая же, как на ZenBook S, побывавшем у нас на тесте летом.

Но вот тачпад в ZenBook Flip 13 полностью новый, компания использовала сенсорную панель Synaptics Windows Precision Touchpad, прикрытую стеклом. При этом, как и в ZenBook 13, на тачпаде нажатием одной кнопки отображается цифровой блок клавиатур. Работать с ним на удивление комфортно, так как сама сенсорная панель не перестаёт быть активной, но чтобы нажать на одну из цифр, необходимо делать это с немного большим усилием.

Даже примерную автономность ZenBook Flip 13 в ASUS не раскрывают, но учитывая такой же аккумулятор на 50 Вт-ч, как в ZenBook 13, можно предположить, что она должна быть на одном уровне, то есть порядка 14 часов. По крайней мере, так обещают в ASUS. Заряжается ноутбук через проприетарный разъём и зарядный блок на 65 Вт.

ZenBook Flip 15

Старшая модель в линейке Flip также оснащается экраном с тонкими рамками. В ASUS заявляют, что он занимает 90% поверхности дисплейного блока. Поэтому и размеры у неё поменьше, чем у стандартных 15,6-дюймовых ноутбуков и составляют 357x226x20,9 мм. Вес при этом рекордов не ставит — 1,9 кг.

В плане дизайна ZenBook Flip 15 можно было бы назвать увеличенной копией младшей модели, но это не совсем так, хотя в целом и форма корпуса и материалы здесь одинаковые. Отличия кроются в небольших деталях, а именно в матовой крышке дисплея без фирменных концентрических кругов и шлифованной поверхности области вокруг клавиатуры.

В ASUS явно хотели подчеркнуть утилитарность модели и её позиционирование в первую очередь как рабочего инструмента. Но как бы там ни было, в дизайне ZenBook Flip 15 хотя и нет изысков, тем не менее выглядит он современно, хвала тонким рамкам вокруг экрана!

Вот что касается последнего, то в отличие от младшей версии, ноутбук будет поставляться с сенсорным IPS дисплеем, но в зависимости от модификации его разрешение может быть Full HD или 4K. В ASUS при этом обещают, что матрица будет обеспечивать 100% охват цветового пространства sRGB и угол обзора 178 градусов.

Выбор процессоров в старшей модели будет таким же, как ZenBook Flip 13: Core i7-8565U или i5-8265U. Тем не менее, объём оперативной памяти во всех версиях одинаковый — 16 ГБ DDR4 2400 МГц. И, судя по всему, она будет распаяна на плате. Здесь так и просится опция в виде 32 ГБ «оперативки», но её в ASUS пока не предусмотрели. Зато выбор накопителей будет больше, в зависимости от версии ноутбук сможет оснащаться SSD PCIe на 512 ГБ или SATA3 на 256/512 ГБ, а также в дополнение к ним жёстким диском на 2 ТБ (5400 об/м). При этом видеокарта в ZenBook Flip 15 дискретная GeForce GTX 1050 Max-Q с 2 ГБ памяти GDDR5. Из беспроводных модулей в ноутбуке есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Кроме этого, над экраном расположена инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello, с помощью которой можно разблокировать ноутбук через систему распознавания лица.

При этом в ZenBook Flip 15 также есть вторая камера рядом с клавиатурой для программы Mixed-Reality Viewer, но она, к счастью, не влияет на выбор портов.

Последние включают один USB Type-C (3.1 Gen 1), один USB 3.0, один USB 2.0, HDMI, слот для карт формата SD и 3,5 мм разъём для наушников. В старшей модели особенно хотелось видеть USB Type-C с Thunderbolt, но и здесь компания решила его не использовать.

Клавиатура в ZenBook Flip 15 островного типа с более ощутимым ходом, чем у младшей модели, но с отдельным цифровым блоком. Поэтому в тачпаде его нет. Но сама по себе сенсорная панель здесь такая же: Synaptics Windows Precision Touchpad, прикрытая стеклом.

В зависимости от версии, в ноутбуке может использоваться 4-ячеечная батарея на 57 Вт-ч, либо 6-ячеечная на 86 Вт-ч, так автономность будет отличаться в пользу последней. Заряжается ZenBook Flip 15 от блока питания на 120 Вт.