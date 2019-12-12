Первый взгляд на Ajax MotionCam





Охранные системы Ajax уже бывали героями наших материалов. Это простые в использовании системы с интересным набором возможностей, который компания все время расширяет. Раньше у Ajax не было своего решения с камерой, но теперь в продаже появился датчик движения, который уже оснащен такой опцией и может визуально показать, что стало причиной тревоги. Вместе с этим появились еще пара интересных дополнений, которые мы сегодня немного обсудим.

Комплектация

Тестовый набор, который попал в наше распоряжение, включает в себя Hub 2 (головное устройство системы), MotionCam (тот самый датчик движения с камерой), Button (тревожная кнопка, на которую можно задать другие функции), Socket («умная» розетка), DoorProtect (датчик открытия дверей и окон), и SpaceControl (брелок для управления системой). Все устройства, которые крепятся на стены или двери, соответсвенно снабжены необходимыми крепежами. Стоит отметить, что такой комплект устройств собирается отдельно, а базорвый набор от компании включает в себя Hub, MotionProtect (базовый датчик движения без камеры), DoorProtect и SpaceControl.

Независимо от необходимого набора устройств, подключением можно заняться самостоятельно, а в случае необходимости, сделать это может инсталлятор или специалист охранной фирмы, с которой заключается договор. Правда, подключаться к пульту охраны не обязательно, без этого комплект будет точно также работать, но без выезда группы реагирования, а пользователь также будет получать уведомления на смартфон, если дома что-то произойдет.

Внешность Ajax MotionCam

Главным героем этого материала является именно новый MotionCam. До этого у компании были (и все еще есть в продаже) обычные датчики движения, и такие же, но с функцией реагирование на разбитие стекла, движения штор и так далее. Но в этом году появился MotionCam, в котором заодно есть встроенная камера.

Выглядит он так же, как и предыдущие, разве что он немного больше и теперь на нем есть объектив и ИК-подсветка. В остальном MotionCam продолжает общий дизайн устройств Ajax и легко будет сочетаться как с приобретенными ранее устройствами, так и с новыми комплектами.

Крепление тоже не поменяли. Датчик устанавливается в угол или на ровную поверхность. Для этого есть съемное крепление с четырьмя защелками. Под ним есть доступ к кнопке включения и QR-коду для подключения устройства к «Хабу». Заодно там же спрятаны три винтика, закрывающие крышку датчика. К слову, MotionCam понимает, когда это крепление снято и соответственно сигнализирует об этом в приложении, а также отправляет сигнал на пульт охранной организации. Кроме этого, можно включить реакцию сирены на данное событие — это защита от саботажа.

Выглядит датчик относительно нейтрально и не должен сильно бросаться в глаза в любом интерьере. В зависимости от оформления помещения, можно выбрать черный или белый корпус (это же касается и всех остальных устройств). Никакие провода или что-то еще не понадобятся, датчики работают от встроенных батареек (до четырех лет от двух элементов типа CR123A) и связываются хабом по собственному беспроводному протоколу Jeweller.

Настройка и основные возможности Ajax MotionCam

Устанавливается датчик также, как и предыдущие, на высоте 2,4 метра, с теми же основными правилами. Тут стоит знать что он не реагирует на движение за стеклом; это важно учесть при установке, чтобы открытые двери, окна или детали мебели не перекрывали датчику обзор. Еще стоит проследить, чтобы на него не попадали солнечные лучи или блики, которые могут ухудшить работу устройства. И само собой, этот датчик рассчитан на работу в помещении, а не на улице. Полный перечень требований и рекомендаций к установке есть на сайте производителя.

Разобравшись с местом установки, нужно подключить камеру к хабу Ajax. Ничего нового в процедуре пока нет и это все еще очень просто сделать. Достаточно открыть приложение, перейти к списку подключенных устройств и нажать там «+». После этого достаточно назвать датчик, отсканировать QR-код и выбрать помещение, в котором MotionCam будет установлен. Процедура очень простая и под силу пользователю с любым уровнем подготовки.

После подключения и монтажа устройства, MotionCam будет не просто реагировать на движение, как это делают другие датчики, но и присылать фотографии, сделанные в момент срабатывания датчика. Есть три варианта разрешения: 160×120, 320×240 и 640×480. В первых двух случаях устройство может делать серии до пяти фотографий за раз, а при максимальном разрешении —до трех.

Также пользователь может настраивать чувствительность датчика, задержку срабатывания, сделать устройство активным все время (независимо от того, включена ли сигнализация или нет), и выбрать количество срабатываний датчика с фотофиксацией (например, фото перестанут приходить после трех срабатываний).

Из прочей информации устройство показывает приблизительную температуру, мощность сигнала, заряд батареи, закрыта ли крышка крепления, и статус устройства в сети. Дополнительно есть ряд тестов, которые помогут определить качество связи и зону обнаружения датчика.

Ajax MotionCam в работе

Само собой, после подключения гаджета к охранной системе, часто к настройкам обращаться не придется. MotionCam активируется вместе с постановкой системы в режим охраны. Также у Ajax есть «ночной режим», который активирует внешние датчики, а внутренние остаются незадействованными, но при желании отдельно можно активировать и MotionCam, если это потребуется. Так что настроить всю систему под конкретный сценарий можно, и все это очень легко делается.

Чтобы никого не сбивала с толку функциональность камеры, стоит немного поговорить о ее задаче. Это не такая камера, к которой можно подключиться и в режиме реального времени посмотреть, что происходит дома в данный момент. Камера срабатывает вместе с датчиком и делает серию снимков (напомню, до трех в максимальном разрешении). Таким образом, она способна показать, что именно стало причиной срабатывания тревоги, но показать, условно, что сейчас на кухне делает ребенок или собака, она не может.

Качества изображения будет вполне достаточно, чтобы понять, что дома пошло не так и есть ли реальная угроза. В случае, если в камеру попался человека, то разобрать какие-либо детали одежды получится, но хорошо рассмотреть лицо будет сложно (разве что узнать знакомого, а постороннего — вряд ли). Но важно правильно выбрать место установки. В нашем случае, даже разместив датчик напротив окон (один из самых «тяжелых» вариантов для камеры), можно было видеть довольно сильные пересветы, хотя большая часть изображения оставалась в порядке.

Вот несколько примеров снимков с Ajax MotionCam в разном качестве. Условия в каждом случае одинаковые. Субъективно, лучше оставить максимальное разрешение и серию из трех кадров. Камера будет медленнее их передавать на «Хаб» и, соответственно, на смартфон, но зато снимки будут более детальными.

Низкое разрешение:

Среднее разрешение:

Высокое разрешение:

Для вечера у камеры есть ИК-помощник. В темном помещении пусть и не будет видно многих мелочей, рассмотреть, что кто-то проник в дом можно без каких-либо трудностей. Так что независимо от времени суток, если сработает тревога, то понять, что именно послужило причиной, будет очень просто.

В общих чертах я остался доволен работой устройства. С камерой и визуальным подтверждением происходящего дома, будет намного легче сориентироваться, что именно произошло во время тревоги и нужно ли на нее как-то реагировать. При этом, работа устройства очень хороша: всем можно управлять из приложения, настройка в большинстве случаев не потребует инструкции, а заявленная функциональность не подвела. Единственное, что все же хотелось бы усовершенствовать, это побыстрее получать фотографии.

Ajax Socket

Почти год назад у компании появилась и «умная» розетка Ajax Socket. Она подключается к системе по аналогии с остальными датчиками, после чего ею можно управлять через приложение. Там Socket покажет статистику энергопотребления подключенного устройства, даст возможность включать и выключать его, а заодно и настроить сценарии работы (автоматическое отключение по времени, с постановкой на сигнализацию, при срабатывании датчиков, etc).

Визуально устройство сильно в розетке не помешает. К тому же, соседним устройствам тоже, ведь по размерам Socket не больше обычного переходника для разных «вилок». В выключенном состоянии Socket подсвечивается синим цветом, а во включенном — может менять цвет в зависимости от потребляемой подключенным устройством энергии (от зеленого к красному). Если это мешает, индикация отключается.

Из доступных нам сценариев автоматизации, все работаю как нужно. При желании, разобраться в работе можно не прибегая к помощи, в приложении все довольно просто и интуитивно. А возможные варианты использования уже сильно зависят от потребностей конкретного пользователя и его дома. Например, если через Socket включается утюг, то пользователь точно сможет убедиться, что выключил его (либо настроить сценарий, и этот прибор будет выключаться тогда, когда включается сигнализация).

И так можно делать с любым электроприбором дома, все зависит от конкретных нужд владельца. Более того, при наличии других устройств Ajax, можно задать дополнительные условия. Например, в случае срабатывания датчиков воды или дыма, устройства Socket могут автоматически отключать подключенные к ним устройства.

Ajax Button

Еще одна новинка от компании, которая к нам приехала с тестовым комплектом — кнопка Ajax Button. Это достаточно маленькое устройство, которое по размерам немного толще брелока, но в остальном меньше его. Button можно как носить с собой, так и установить на рабочем столе или в любом другом месте, это тоже зависит от сценария использования.

Основных вариантов работы два: тревожная кнопка или управление другими устройствами. В первом случае все очевидно — при нажатии на кнопку активируется тревога. Дальше все зависит от того, есть ли у пользователя договор со службой охраны и есть ли там опция тревожной кнопки. Но в любом случае уведомление всем подключенным пользователям будет доставлено практически без задержки, до одной секунды.

Второй вариант поможет автоматизировать какие-либо процессы. Например, при нажатии на кнопку можно выключить упомянутый выше Socket. Так как у компании дополнительно есть реле и прочие датчики, одним нажатием кнопки можно активировать достаточного много действий, все опять же зависит от потребностей конкретного пользователя и возможностей его дома. Так, например, можно всего в одно нажатие включить внешнее освещение, закрыть ворота и так далее.

В итоге

Охранная система Ajax продолжает обрастать полезными возможностями. Так, если пользователю не нужно круглосуточное видеонаблюдение, но он хочет понимать, что именно послужило поводом для срабатывания сигнализации дома или в офисе, Ajax MotionCam поможет с этой задачей. Пусть качество снимка покажется не самым лучшим, основную информацию камера все равно передаст и понять, что именно произошло, можно меньше, чем за минуту, а не ждать звонка от оперативной группы службы охраны.

Вместе с этим, новинки в виде Socket и Button помогут сделать дом немного «умнее», чем он был раньше. При этом все устройства очень легко подключаются к системе и также просто программируются под определенные сценарии взаимодействия. За время тестирования критических замечаний к работе устройств или программного обеспечения у меня не возникло. Так что тем, кто подыскивает охранную систему с дополнительными функциями для «умного» дома, явно стоит обратить внимание на возможности Ajax.