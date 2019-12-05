Полезные расширения для Gmail

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Компании Google удалось создать один из популярнейших в мире почтовых сервисов, который предлагает множество функций для своих пользователей. Однако, даже самый универсальный инструмент можно всегда улучшить. В данной статье мы подобрали список полезных расширений для Gmail, которые могут пригодиться как неопытному пользователю, так и почтовому гуру.

Смартфоны уже давно умеют ставить метки возле ярлыков приложений, которые сигнализируют о том, что у пользователя есть непрочитанное сообщение. Аналогичную функциональность предлагает расширение Checker Plus. Добавив его в свой браузер, справа от адресной строки появляется значок, который показывает сколько непрочитанных сообщений у вас в Gmail. Кроме того, расширение выводит уведомление, когда приходит новое письмо и позволяет читать, архивировать, отмечать как прочитанное или удалять новые email в небольшом всплывающем окне.

Альтернативой может стать расширение Notifier for Gmail. Оно предлагает немного меньше функций, но со своей главной задачей справляется на ура (еще и меньше ресурсов компьютера расходует).

Версии для Firefox: Checker Plus / Notifier for Gmail

Данное расширение было создано одним из разработчиков Google Inbox и точно понравится пользователям, скучающим за данным сервисом. Оно упрощает обычный интерфейс Gmail, делая его гораздо удобнее и приятнее.

Версия для Firefox

А вот Gmelius, напротив, превращает Gmail в многофункциональный инструмент. Пользователи могут создавать напоминания, включать трекинг писем, создавать шаблоны, планировать задачи, настраивать множество мелочей. Доступна бесплатная версия расширения с базовым набором функций, а также платные подписки.

Если же так много дополнительных функций вам не нужно, но вы хотели бы знать, прочитал ли получатель письмо, устанавливайте расширение Mailtrack. Рядом с прочитанными письмами будут отображаться две галочки — так же, как в большинстве мессенджеров.

Расширение CoPilot добавляет в правой части экрана панель, на которую выводится информация о ваших собеседниках в Gmail. CoPilot привязывает к профилю пользователя вашу с ним переписку, позволяет создавать заметки и напоминания. Такая себе мини-CRM.

В случае, если вам нужна полноценная CRM, обратите внимание на NetHunt CRM. Это облачная CRM-система, позволяющая управлять продажами, работать с клиентской базой и анализировать продуктивность вашей команды. NetHunt избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками, объединяя функциональность CRM и возможностей приложений G Suite в одном окне. Расширение платное — доступны несколько вариантов подписок (от 250 грн/мес.).

Версия для Firefox

Данное расширение позволяет сверстать письмо в Google Docs, а затем при помощи одной кнопки перенести его с сохранением форматирования в черновик письма в Gmail. Заветная кнопка появляется в верхнем правом углу Google Docs.

WiseStamp позволяет с легкостью сделать красивую подпись в Gmail. Можно прикрепить ссылки на социальные сети, ваши недавние записи или фотографии из Instagram. Есть различные шаблоны. Доступна бесплатная версия с основными инструментами, а также платный вариант.

Версия для Firefox

Еще одно мощное расширение, которое добавляет Gmail множество функций. Его можно использовать для массовой рассылки писем, автоматизации рутинных задач, трекинга сообщений, создания задач, напоминаний и многого другого. Есть бесплатная версия, но большинство возможностей доступно по подпискам.

HelloSign существенно упрощает процесс подписывания документов, которые приходят вам на электронную почту. Вместо того, чтобы распечатывать документ, подписывать, сканировать и отправлять обратно, можно воспользоваться сервисом HelloSign. Бесплатно можно подписать 3 документа в месяц, если необходимо больше — придется оформить подписку.

Данное расширение раз в месяц присылает вам различную статистику об использовании Gmail. В частности, можно узнать количество полученных и отправленных сообщений, среднее время ответа на письмо, с кем вы чаще всего переписываетесь и т.п.

Grammarly пригодится не только для Gmail, но и для других сервисов, которые вы используете для общения с другими пользователями на английском языке. Расширение подчеркивает неправильно написанные слова и предлагает корректные варианты.

Версия для Firefox

Делитесь в комментариях вашими полезными расширениями для Gmail.