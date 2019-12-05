Полезные расширения для Gmail

Компании Google удалось создать один из популярнейших в мире почтовых сервисов, который предлагает множество функций для своих пользователей. Однако, даже самый универсальный инструмент можно всегда улучшить. В данной статье мы подобрали список полезных расширений для Gmail, которые могут пригодиться как неопытному пользователю, так и почтовому гуру.
Checker Plus
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Смартфоны уже давно умеют ставить метки возле ярлыков приложений, которые сигнализируют о том, что у пользователя есть непрочитанное сообщение. Аналогичную функциональность предлагает расширение Checker Plus. Добавив его в свой браузер, справа от адресной строки появляется значок, который показывает сколько непрочитанных сообщений у вас в Gmail. Кроме того, расширение выводит уведомление, когда приходит новое письмо и позволяет читать, архивировать, отмечать как прочитанное или удалять новые email в небольшом всплывающем окне.
Альтернативой может стать расширение Notifier for Gmail. Оно предлагает немного меньше функций, но со своей главной задачей справляется на ура (еще и меньше ресурсов компьютера расходует).
Версии для Firefox: Checker Plus / Notifier for Gmail
Simplify Gmail
Данное расширение было создано одним из разработчиков Google Inbox и точно понравится пользователям, скучающим за данным сервисом. Оно упрощает обычный интерфейс Gmail, делая его гораздо удобнее и приятнее.
Gmelius
А вот Gmelius, напротив, превращает Gmail в многофункциональный инструмент. Пользователи могут создавать напоминания, включать трекинг писем, создавать шаблоны, планировать задачи, настраивать множество мелочей. Доступна бесплатная версия расширения с базовым набором функций, а также платные подписки.
Mailtrack
Если же так много дополнительных функций вам не нужно, но вы хотели бы знать, прочитал ли получатель письмо, устанавливайте расширение Mailtrack. Рядом с прочитанными письмами будут отображаться две галочки — так же, как в большинстве мессенджеров.
CoPilot
Расширение CoPilot добавляет в правой части экрана панель, на которую выводится информация о ваших собеседниках в Gmail. CoPilot привязывает к профилю пользователя вашу с ним переписку, позволяет создавать заметки и напоминания. Такая себе мини-CRM.
NetHunt CRM
В случае, если вам нужна полноценная CRM, обратите внимание на NetHunt CRM. Это облачная CRM-система, позволяющая управлять продажами, работать с клиентской базой и анализировать продуктивность вашей команды. NetHunt избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками, объединяя функциональность CRM и возможностей приложений G Suite в одном окне. Расширение платное — доступны несколько вариантов подписок (от 250 грн/мес.).
Convert Google Docs to Gmail Drafts
Данное расширение позволяет сверстать письмо в Google Docs, а затем при помощи одной кнопки перенести его с сохранением форматирования в черновик письма в Gmail. Заветная кнопка появляется в верхнем правом углу Google Docs.
WiseStamp
WiseStamp позволяет с легкостью сделать красивую подпись в Gmail. Можно прикрепить ссылки на социальные сети, ваши недавние записи или фотографии из Instagram. Есть различные шаблоны. Доступна бесплатная версия с основными инструментами, а также платный вариант.
MixMax
Еще одно мощное расширение, которое добавляет Gmail множество функций. Его можно использовать для массовой рассылки писем, автоматизации рутинных задач, трекинга сообщений, создания задач, напоминаний и многого другого. Есть бесплатная версия, но большинство возможностей доступно по подпискам.
HelloSign
HelloSign существенно упрощает процесс подписывания документов, которые приходят вам на электронную почту. Вместо того, чтобы распечатывать документ, подписывать, сканировать и отправлять обратно, можно воспользоваться сервисом HelloSign. Бесплатно можно подписать 3 документа в месяц, если необходимо больше — придется оформить подписку.
Email Meter
Данное расширение раз в месяц присылает вам различную статистику об использовании Gmail. В частности, можно узнать количество полученных и отправленных сообщений, среднее время ответа на письмо, с кем вы чаще всего переписываетесь и т.п.
Grammarly
Grammarly пригодится не только для Gmail, но и для других сервисов, которые вы используете для общения с другими пользователями на английском языке. Расширение подчеркивает неправильно написанные слова и предлагает корректные варианты.
Делитесь в комментариях вашими полезными расширениями для Gmail.