Raji: An Ancient Epic – девушка в красном сари





Скажите, много ли игр, разработанных в Индии, вы знаете? Пусть даже не AA или AAA? Вот и я не знаю. Что ж, встречайте Raji: An Ancient Epic, action/adventure с ярким национальным колоритом, основанную на индийской мифологии, созданную индийской командой и вышедшую сразу на всех основных платформах.

Raji: An Ancient Epic Жанр action/adventure

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Nodding Heads Games

Издатель Super.com

Сайты Steam, Epic Games Store

Чуть ли не единственная игра, которая приходит на ум, когда речь заходит об Индии – это Assassin’s Creed Chronicles: India. Да и то, основные события в ней происходят в Лахоре, на территории Сикхской империи, сейчас это все-таки Пакистан. Raji: An Ancient Epic же рассказывает совершенно индийскую историю, густо замешанную на индуистской религии и мифологии.

Это история девушки по имени Раджи, сироты, воспитывающей младшего братика. Вместе с братом они, как бродячие артисты, выступают на ярмарках. Раджи ходит по канату и показывает акробатические номера, а Голу дает представления с театром теней. Во время одного из подобных представлений на город, в котором остановились артисты, нападают демоны и похищают Голу вместе с другими детьми. Не успевшая помочь брату девушка приходит в себя в незнакомом месте, которое оказывается храмом богини Дурга (она же Парвати, она же Кали, она же Дэви, она же Шакти, она же Чанди — у индуистских богов очень много образов и воплощений). Грозная десятирукая победительница демона Махиши решает помочь девушке, дает ей одно из своих оружий, трезубец Шивы, и отправляет ее на поиск демонов.

Вообще, Раджи несказанно повезло, ее судьбой озаботились сразу два божества. Дурга и Вишну направляют девушку, спорят о ее судьбе, обсуждают ее шансы на успех, подбадривают ее. А еще боги вспоминают различные события из своей долгой и насыщенной жизни, комментируют фрески в храмах, через которые проходит Раджи, и таким образом рассказывают разные истории, связанные с верованиями жителей Индостана. Таких эпизодов в игре немало, и я не удивлюсь, если в процессе вам захочется получше разобраться в сложных взаимоотношениях индийских богов и их аватаров и почитать что-нибудь дополнительное по данной теме. С другой стороны, новых образов, имен и историй в Raji: An Ancient Epic как-то слишком много, как для такой небольшой в принципе игры, они немного грузят и очень скоро вы можете просто запутаться в именах, тем более, как я уже отмечал выше, у индийских богов их очень и очень немало.

Часть сюжета в игре подается в виде видеовставок в стиле того самого традиционного театра теней, представления в котором показывал Голу. Часть — во время закадровых бесед Дурга и Вишну, часть — в комментариях самой Раджи на игровом движке, а часть даже в паре достаточно бессмысленных рендеренных роликов. Как по мне, авторы выбрали слишком много средств самовыражения, стоило бы ограничиться каким-то одним, в крайнем случае двумя приемами.

Игровой процесс в Raji: An Ancient Epic состоит из сражений на аренах, несложной акробатики и решения опять-таки достаточно простых паззлов. Но при этом авторы стараются добавлять в геймплей новые элементы практически до самого финала игры. Так, почти в самом конце, когда Раджи прячется от гигантской Наги, появляются элементы stealth, а затем даже небольшой эпизод, в котором вы должны управлять одновременно двумя персонажами, используя сразу оба миниджойстка геймпада. Да, для этой игры рекомендуется геймпад.

Особое внимание авторы Raji уделили боевой системе. Главной героине доступны четыре разных оружия, которые ей по ходу игры предоставляют боги-покровители: тришула (трезубец) Шивы, лук Вишну, кханда (меч) и щит Вишну, и чакра Вишну. По ходу игры Раджи будет использовать и шанкха, ритуальную раковину, которая тоже является оружием Дурга, впрочем, только в скриптовой сценке. У каждого из типов оружия собственные комбо, причем дело здесь не ограничивается просто сильным и слабым ударами. Раджи использует в бою и окружение, она может отталкиваться от стен и столбов, совершая прыжки и нанося удары сверху, может кружиться вокруг столбов, задевая окружающих противников, метать некоторые типы оружия, делать дальние выпады и т.д. Здесь стоит отметить отличную анимацию героини, похоже, авторы брали в качестве примера классического «Принца» и значительно расширили его акробатику.

К оружиям полагаются и различные благословения богов, которые можно прокачивать, находя специальные алтари. Повреждение молниями, огнем и холодом отличаются эффектами и могут быть полезны против различных противников. Впрочем, большую часть игры вы пройдете только с трезубцем и луком. Щит и меч вы получаете в последней четверти, да и нужны, они по большому счету, только для одного сражения с боссом. А управляемую чакру, поражающую противников одним ударом, вы открываете и вовсе за пять минут до финала, нужна она, по сути, лишь для последнего сражения.

Основа выживания в Raji – непрерывное движение и использование разного оружия против разных врагов. Кроме того, не стоит забывать о двухкнопочных комбо, выполняемых во время прыжка от стены/столба, они очень полезны. Лично мне показалось, что цепные молнии, на время парализующие врагов (их вы открываете первыми), — самый универсальный элемент, позволяющий справиться со всеми противниками.

Окончание Raji: An Ancient Epic показалось нам слишком смазанным и поспешным, причем сам финал вас скорее всего разочарует. Несмотря на воссоединение брата и сестры, эта история далеко не закончена. Такое ощущение, что к финалу разработки авторы немного устали и решили свернуть сюжет. Так, последняя локация, пустыня, уж простите за каламбур, практически пуста и проходится буквально за 15 минут. Здесь всего пара арен, на которых вы доминируете благодаря чакре, и сложный финальный бой.

Тем не менее, несмотря на сумбурность финала, разнобой нарративных средств и некоторую перегруженность именами и легендарными событиями, Raji: An Ancient Epic очень неплохая, яркая action/adventure с собственным лицом, что при нынешнем обилии похожих друг на друга игр очень важно. Попробуйте эту игру.