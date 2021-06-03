Razer Orochi V2 — обзор компактной игровой мыши





Компактные игровые и, при этом, беспроводные мыши — большая редкость на рынке. Обычно приходится выбирать по принципу «или-или». Подобным редким экземпляром можно назвать Razer Orochi, которую компания Razer обновила после долгого перерыва. И со второй версией этой весьма компактной, но очень интересной мышки мы сегодня как раз и познакомимся.

Комплектация

Комплект поставки типичный для многих мышей Razer — мышь, инструкция, фирменные наклейки, батарейка типа АА и компактный ресивер для подключения по радиоканалу. Чего не хватает, так это чехольчика для транспортировки мышки, ведь подразумевается, что компактная мышь скорее всего будет использоваться вместе с ноутбуком. Но, похоже, что времена богатых комплектов окончательно канули в лету.

Дизайн Razer Orochi V2

По своему внешнему виду Razer Orochi V2 стала заметно “цивильнее” по сравнению с оригинальной версией. Но уже другие времена и сама компания Razer отказалась от агрессивных прямых форм, декоративных воздухозаборников и резких переходов. Если не обращать внимание на логотип мыши, то перед нами довольно простая небольшая мышка.

И в этом ее преимущество — она уместна в любой ситуации и рядом с любой техникой. Традиционной подсветки здесь нет, единственной иллюминацией является крошечный светодиод активности за колесиком прокрутки. Если же вам не нравится скучный черный цвет, то обратите внимание на Razer Orochi V2 белого цвета, на мой взгляд она куда более нарядная. Кстати, черным и белом цветом палитра мыши не ограничивается. Компания Razer выпустила данную модель во множестве расцветок, а вопрос их доступности в Украине остается открытым.

Razer Orochi V2 выполнена в симметричной форме с клавишами сбоку только под большой палец правой руки. В зависимости от размера вашей руки она подойдет под три стандартных типа хвата: ладонь, коготь, пальцы. Если у вас небольшая по размеру рука, то мышь хорошо обхватывается ладонью и лежит в ней как влитая. Для варианта хвата пальцами тут тоже все хорошо, особенно благодаря очень небольшому весу в 60 грамм. Благодаря нему мышь даже не ощущается в руках. Единственное чего не хватает, так это резинового покрытия боковин. Нельзя сказать что мышь выскальзывает из рук, но резина только улучшила бы ухватистость.

Мышь оснащена стандартным набором клавиш: пара основных, колесико прокрутки, клавиша изменения разрешения позади колесика прокрутки и пара боковых клавиш. Основные клавиши оснащены механическими переключателями с ресурсом в 60 млн нажатий (по заявлению производителя). Клавиши нажимаются с громким кликом и обладают средним ходом. Хотелось бы, чтобы он был несколько четче, но в целом клавиши информативные. Колесико покрыто резиной и не проскальзывает в работе. К тому же именно оно и обладает весьма информативным и четким ходом.

Немаловажной особенностью Razer Orochi V2 является способ распределения веса внутри корпуса. Дело в том, что в отличие от оригинальной Orochi, для работы второй версии нужна только одна сменная батарейка. Это может быть или АА, или ААА, на выбор, но не одновременно. При этом батареи располагаются внутри корпуса по диагонали, что способствует хорошей развесовке и она действительно неплохая для таких компактных размеров.

Также приветствуется и определенная гибкость настройки веса. Хочется мышь сделать легче? Пожалуйста — меняете АА на ААА и мышь становится еще более легкой. Простое и гениальное решение одновременно.

Там же “под капотом” расположен и отсек для хранения USB-ресивера. Вариантов подключения мыши два — Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц. Переключаться между режимами можно при помощи тумблера на днище мыши. По заявлению производителя, использования радиоканала позволило избавиться от задержек. С этим у мыши точно нет никаких проблем, но все неплохо и при Bluetooth-подключении. Никаких лагов, но только при условии отсутствия помех. Возможность проводного подключения отсутствует.

В режиме Bluetooth время автономной работы находится на уровне 950 часов по словам Razer, что является очень хорошим показателем. При подключении по радиоканалу время автономной работы сокращается в два раза, что тоже неплохо, но уже не столь внушительно.

За отслеживание перемещения мыши отвечает фирменная разработка Razer — оптический сенсор Razer 5G с максимальным разрешением 18 000 dpi, чего точно достаточно для быстрых передвижений даже при игре на 4К-разрешении. Сенсор как всегда стабилен, без срывов. Единственное что я бы немного расстроил тех, кто надеется играть на разных поверхностях так же хорошо, как и на тканевом коврике ввиду портативной направленности мыши. Нет, увы, здесь все также, как и в других мышка Razer. Хорошая тканевая, пластиковая или металлическая поверхность — must have.

Разрешение и другие параметры настраиваются в Razer Synapse 3. В этой утилите вы можете переназначать функциональность клавиш, менять разрешение сенсора. Тут все стандартно и не меняется от мыши к мыши этого производителя.