Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Сегодня мы поговорим о необычном комплекте от Razer. Все три устройства были созданы в коллаборации с дизайнерским агентством Humanscale, которое специализируется на удобных элементах офисной работы. Все это характерно и для трех устройств Razer. Мне очень понравились новинки как с точки зрения удобства, так и дизайна. Последний тут и вовсе хорош. Формально, каждый девайс продается отдельно, но благодаря общей гармонии мы поговорим сегодня о них в одной статье.
Беспроводная игровая мышь Razer Pro Click
И начнем с мыши. Pro Click — необычная мышь для Razer как внешне, так и по эргономичности. Не могу сказать, что все предыдущие мыши были неудобными, нет, но Pro Click стоит особняком.
При первом знакомстве с мышью даже не веришь, что ее производитель Razer — столь удобная она. Рука на ней просто отдыхает. Каждая линия выверенная, ничего лишнего. Взял — и не хочешь отпускать.
И это уже не говоря о дизайне. Да, нехитрое дело создать мышь белого цвета, но сочетание белого матового пластика, серых резиновых боковин и хромированных вставок делает мышь стильной и аккуратной. Более того, это тот случай, когда для одной только мыши хочется подобрать всю остальную периферию, а потом и стол, компьютер, монитор. И, кто знает, может ремонт в комнате даже.
Несмотря на белую поверхность, Razer Pro Click получилась практичной и за две недели регулярного использования на ней не осталось следов.
Razer Pro Click — это беспроводная мышь, внутри нее аккумулятор, а для подключения может использоваться Bluetooth или радиоканал. Для реализации последнего предусмотрен микроресивер, который прячется в специальном отсеке.
Несмотря на наличие встроенного аккумулятора, мышь весит всего 106 грамм и ощущается очень легкой. Конструкция сбалансированная, перевесов нет. Мышью очень приятно пользоваться на протяжении целого дня.
В Pro Click используется сенсор последнего поколения Razer 5G с максимальным разрешением 16000 dpi. К датчику нет никаких претензий, он работает корректно, без срывов.
Время автономной работы составляет до 400 часов при Bluetooth-подключении и до 200 часов при подключении по радиоканалу. Также, возможна работа и в проводном режиме. Кстати, Razer Pro Click поддерживает возможность быстрого переключения между 4 устройствами, для этого предусмотрена отдельная клавиша на днище.
Единственное, что не нравится — для зарядки используется порт microUSB. При этом, вы не можете использовать любой кабель из тех, которые у вас скопились дома. Разъем расположен глубоко внутри корпуса и для фиксации штекера используются специальные зубчики, что не дает вставить в разъем кабель с более-менее широким коннектором. Почему в Razer Pro Click не используется USB Type-C для меня является загадкой, так как в клавиатуре о которой речь пойдет ниже именно USB-C.
Что касается формы, удобства и клавиш, то у меня нет ни малейшей претензии. Форма получилась практически идеальной, мышь очень удобно лежит в руке, как влитая. Набор клавиш стандартный для Razer и неплохой относительно других конкурентов. Кроме пары основных тут есть колесико с поддержкой наклонов в стороны, клавиша переключения разрешения сенсора и пара боковых клавиш навигаций в браузере. Функциональность дополнительных клавиш можно переназначить в Razer Synapse 3. Клавиши нажимаются четко с ощутимым кликом.
| Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3U1)
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| Razer Pro Glide (RZ02-03331500-R3U1)
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|Тип
|Мышь
|—
|Назначение
|для настольных ПК / для игр
|—
|Подключение
|проводное / беспроводное
|—
|Интерфейс коммуникации с ПК
|радиоинтерфейс, USB, Bluetooth
|—
|Приемник (размер)
|миниатюрный
|—
|Питание манипулятора (для беспроводных)
|аккумулятор
|—
|Цвет корпуса
|Белый
|—
|Конструкция корпуса
|эргономичная
|—
|Тип сенсора
|оптический
|—
|Разрешение, dpi
|16000
|—
|Количество кнопок
|8
|—
|2 колесика прокрутки
|—
|—
|Качалка горизонтальной прокрутки
|+
|—
|Дополнительно
|Подключение до 4-ех устройств
|—
|Размеры, мм
|126.7 x 79.7 x 45.7
|360 x 275
|Вес, г
|106
|—
|Радиус действия радиоканала, м
|10
|—
|Толщина, мм
|—
|3
|Материал поверхности
|—
|Ткань, резина
|Одно/двухсторонняя конструкция
|—
|односторонняя
|Подставка под запястье
|—
|—
|Совместимость с лазерной мышью
|—
|+
|Совместимость с оптической мышью
|—
|+
|Цвет
|—
|Серый
Механическая клавиатура Razer Pro Type
Pro Type — это редкий образец беспроводной механической клавиатуры, и такие устройства нечасто у нас на тестировании. Как и в случае с мышью, тут есть три варианта подключения: проводной, Bluetooth и радиоканал. При этом, для проводного коннекта есть уже USB Type-C. Рядом предусмотрен переключатель режимов подключения и светодиодный индикатор.
Если мышь Pro Glide можно назвать удачным образцом эргономичной формы, то клавиатуру Pro Type таковой не назовешь. Нет, она удобная в работе, но выполнена в совершенно стандартной форме большинства механических клавиатур.
А вот выглядит она просто шикарно. Белый матовый и качественный пластик, из которого изготовлено днище, и пластик колпачков разбавлены серой металлической панелью сверху. Все это дополняется красивой белой подсветкой со слегка голубоватым эффектом. При желании ее яркость можно изменить или отключить иллюминацию вовсе.
В Pro Type используются переключатели Razer Orange. Это переключатели с тактильной отдачей и без звукового отклика. Сила необходимая для их нажатия равна 45 граммам. В принципе, это очень похожие переключатели на Cherry MX Brown. Клавиши бесшумными в работе не назовешь, основной звук в работе — это удар колпачка об пластиковый корпус переключателя.
В принципе, о какой-либо эргономичности клавиатуры речь не идет, но Razer Pro Click получилась достаточно удобной для длительных наборов текста и для игр.
Игровой коврик Razer Pro Glide
И, напоследок, поговорим об игровой поверхности, выполненной в общей канве дизайна. Коврик Pro Glide продается в стандартном размере “M” 360 х 275, а его толщина составляет 3 мм. Верхняя часть коврика тканевая, а основа резиновая. Дополнительным штрихом является симпатичная бирка Razer.
В целом, коврик понравился — он в меру тонкий, мышь скользит по нему очень приятно. По своим свойствам он больше близок к скоростным коврикам. Единственное, что вызывает вопросы — отсутствие обшивки краев ковра. За несколько недель использования на нем уже появились потертости. К тому же, светлый оттенок ткани сам по себе не гарантирует его сохранения в будущем.
| Razer Pro Type US (RZ03-03070200-R3U1)
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|Тип
|Клавиатура
|Назначение
|для настольных ПК / для игр
|Подключение
|проводное / беспроводное
|Интерфейс коммуникации с ПК
|радиоинтерфейс, USB, Bluetooth
|Приемник (размер)
|миниатюрный
|Питание манипулятора (для беспроводных)
|аккумулятор
|Цвет корпуса
|Белый
|Тип клавиатуры
|стандартная
|Тип клавиш
|механический (Razer Orange Mechanical Switch)
|Количество дополнительных клавиш
|—
|Наличие подставки под запястья
|—
|Манипулятор прокрутки
|—
|Цифровой блок
|+
|Цвет символов кириллицы
|белый
|Подсветка клавиш
|+ (белая)
|Встроенный USB-порт
|—
|Аудио-разъем
|—
|Размеры, мм
|442 x 133 x 39
|Вес, г
|900
|Радиус действия радиоканала, м
|10
|Дополнительно
|Подключение до 4-ех устройств, ресурс клавиш — 80 млн нажатий