Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale





Сегодня мы поговорим о необычном комплекте от Razer. Все три устройства были созданы в коллаборации с дизайнерским агентством Humanscale, которое специализируется на удобных элементах офисной работы. Все это характерно и для трех устройств Razer. Мне очень понравились новинки как с точки зрения удобства, так и дизайна. Последний тут и вовсе хорош. Формально, каждый девайс продается отдельно, но благодаря общей гармонии мы поговорим сегодня о них в одной статье.

Беспроводная игровая мышь Razer Pro Click

И начнем с мыши. Pro Click — необычная мышь для Razer как внешне, так и по эргономичности. Не могу сказать, что все предыдущие мыши были неудобными, нет, но Pro Click стоит особняком.

При первом знакомстве с мышью даже не веришь, что ее производитель Razer — столь удобная она. Рука на ней просто отдыхает. Каждая линия выверенная, ничего лишнего. Взял — и не хочешь отпускать.

И это уже не говоря о дизайне. Да, нехитрое дело создать мышь белого цвета, но сочетание белого матового пластика, серых резиновых боковин и хромированных вставок делает мышь стильной и аккуратной. Более того, это тот случай, когда для одной только мыши хочется подобрать всю остальную периферию, а потом и стол, компьютер, монитор. И, кто знает, может ремонт в комнате даже.

Несмотря на белую поверхность, Razer Pro Click получилась практичной и за две недели регулярного использования на ней не осталось следов.

Razer Pro Click — это беспроводная мышь, внутри нее аккумулятор, а для подключения может использоваться Bluetooth или радиоканал. Для реализации последнего предусмотрен микроресивер, который прячется в специальном отсеке.

Несмотря на наличие встроенного аккумулятора, мышь весит всего 106 грамм и ощущается очень легкой. Конструкция сбалансированная, перевесов нет. Мышью очень приятно пользоваться на протяжении целого дня.

В Pro Click используется сенсор последнего поколения Razer 5G с максимальным разрешением 16000 dpi. К датчику нет никаких претензий, он работает корректно, без срывов.

Время автономной работы составляет до 400 часов при Bluetooth-подключении и до 200 часов при подключении по радиоканалу. Также, возможна работа и в проводном режиме. Кстати, Razer Pro Click поддерживает возможность быстрого переключения между 4 устройствами, для этого предусмотрена отдельная клавиша на днище.

Единственное, что не нравится — для зарядки используется порт microUSB. При этом, вы не можете использовать любой кабель из тех, которые у вас скопились дома. Разъем расположен глубоко внутри корпуса и для фиксации штекера используются специальные зубчики, что не дает вставить в разъем кабель с более-менее широким коннектором. Почему в Razer Pro Click не используется USB Type-C для меня является загадкой, так как в клавиатуре о которой речь пойдет ниже именно USB-C.

Что касается формы, удобства и клавиш, то у меня нет ни малейшей претензии. Форма получилась практически идеальной, мышь очень удобно лежит в руке, как влитая. Набор клавиш стандартный для Razer и неплохой относительно других конкурентов. Кроме пары основных тут есть колесико с поддержкой наклонов в стороны, клавиша переключения разрешения сенсора и пара боковых клавиш навигаций в браузере. Функциональность дополнительных клавиш можно переназначить в Razer Synapse 3. Клавиши нажимаются четко с ощутимым кликом.

Механическая клавиатура Razer Pro Type

Pro Type — это редкий образец беспроводной механической клавиатуры, и такие устройства нечасто у нас на тестировании. Как и в случае с мышью, тут есть три варианта подключения: проводной, Bluetooth и радиоканал. При этом, для проводного коннекта есть уже USB Type-C. Рядом предусмотрен переключатель режимов подключения и светодиодный индикатор.

Если мышь Pro Glide можно назвать удачным образцом эргономичной формы, то клавиатуру Pro Type таковой не назовешь. Нет, она удобная в работе, но выполнена в совершенно стандартной форме большинства механических клавиатур.

А вот выглядит она просто шикарно. Белый матовый и качественный пластик, из которого изготовлено днище, и пластик колпачков разбавлены серой металлической панелью сверху. Все это дополняется красивой белой подсветкой со слегка голубоватым эффектом. При желании ее яркость можно изменить или отключить иллюминацию вовсе.

В Pro Type используются переключатели Razer Orange. Это переключатели с тактильной отдачей и без звукового отклика. Сила необходимая для их нажатия равна 45 граммам. В принципе, это очень похожие переключатели на Cherry MX Brown. Клавиши бесшумными в работе не назовешь, основной звук в работе — это удар колпачка об пластиковый корпус переключателя.

В принципе, о какой-либо эргономичности клавиатуры речь не идет, но Razer Pro Click получилась достаточно удобной для длительных наборов текста и для игр.

Игровой коврик Razer Pro Glide

И, напоследок, поговорим об игровой поверхности, выполненной в общей канве дизайна. Коврик Pro Glide продается в стандартном размере “M” 360 х 275, а его толщина составляет 3 мм. Верхняя часть коврика тканевая, а основа резиновая. Дополнительным штрихом является симпатичная бирка Razer.

В целом, коврик понравился — он в меру тонкий, мышь скользит по нему очень приятно. По своим свойствам он больше близок к скоростным коврикам. Единственное, что вызывает вопросы — отсутствие обшивки краев ковра. За несколько недель использования на нем уже появились потертости. К тому же, светлый оттенок ткани сам по себе не гарантирует его сохранения в будущем.

Razer Pro Type US (RZ03-03070200-R3U1)

Уведомить о появлении в продаже Тип Клавиатура Назначение для настольных ПК / для игр Подключение проводное / беспроводное Интерфейс коммуникации с ПК радиоинтерфейс, USB, Bluetooth Приемник (размер) миниатюрный Питание манипулятора (для беспроводных) аккумулятор Цвет корпуса Белый Тип клавиатуры стандартная Тип клавиш механический (Razer Orange Mechanical Switch) Количество дополнительных клавиш — Наличие подставки под запястья — Манипулятор прокрутки — Цифровой блок + Цвет символов кириллицы белый Подсветка клавиш + (белая) Встроенный USB-порт — Аудио-разъем — Размеры, мм 442 x 133 x 39 Вес, г 900 Радиус действия радиоканала, м 10 Дополнительно Подключение до 4-ех устройств, ресурс клавиш — 80 млн нажатий