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Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale


Сегодня мы поговорим о необычном комплекте от Razer. Все три устройства были созданы в коллаборации с дизайнерским агентством Humanscale, которое специализируется на удобных элементах офисной работы. Все это характерно и для трех устройств Razer. Мне очень понравились новинки как с точки зрения удобства, так и дизайна. Последний тут и вовсе хорош. Формально, каждый девайс продается отдельно, но благодаря общей гармонии мы поговорим сегодня о них в одной статье.

Razer Pro Glide (RZ02-03331500-R3U1)  Новинка
Коврики для мыши на
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Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3U1)  Новинка
Мыши, клавиатуры на
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Razer Pro Type US (RZ03-03070200-R3U1)  Новинка
Мыши, клавиатуры на
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Беспроводная игровая мышь Razer Pro Click

И начнем с мыши. Pro Click — необычная мышь для Razer как внешне, так и по эргономичности. Не могу сказать, что все предыдущие мыши были неудобными, нет, но Pro Click стоит особняком.

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

При первом знакомстве с мышью даже не веришь, что ее производитель Razer — столь удобная она. Рука на ней просто отдыхает. Каждая линия выверенная, ничего лишнего. Взял — и не хочешь отпускать. 

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И это уже не говоря о дизайне. Да, нехитрое дело создать мышь белого цвета, но сочетание белого матового пластика, серых резиновых боковин и хромированных вставок делает мышь стильной и аккуратной. Более того, это тот случай, когда для одной только мыши хочется подобрать всю остальную периферию, а потом и стол, компьютер, монитор. И, кто знает, может ремонт в комнате даже. 

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Несмотря на белую поверхность, Razer Pro Click получилась практичной и за две недели регулярного использования на ней не осталось следов. 

Razer Pro Click — это беспроводная мышь, внутри нее аккумулятор, а для подключения может использоваться Bluetooth или радиоканал. Для реализации последнего предусмотрен микроресивер, который прячется в специальном отсеке.

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Несмотря на наличие встроенного аккумулятора, мышь весит всего 106 грамм и ощущается очень легкой. Конструкция сбалансированная, перевесов нет. Мышью очень приятно пользоваться на протяжении целого дня. 

В Pro Click используется сенсор последнего поколения Razer 5G с максимальным разрешением 16000 dpi. К датчику нет никаких претензий, он работает корректно, без срывов. 

Время автономной работы составляет до 400 часов при Bluetooth-подключении и до 200 часов при подключении по радиоканалу. Также, возможна работа и в проводном режиме. Кстати, Razer Pro Click поддерживает возможность быстрого переключения между 4 устройствами, для этого предусмотрена отдельная клавиша на днище.

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Единственное, что не нравится — для зарядки используется порт microUSB. При этом, вы не можете использовать любой кабель из тех, которые у вас скопились дома. Разъем расположен глубоко внутри корпуса и для фиксации штекера используются специальные зубчики, что не дает вставить в разъем кабель с более-менее широким коннектором. Почему в Razer Pro Click не используется USB Type-C для меня является загадкой, так как в клавиатуре о которой речь пойдет ниже именно USB-C. 

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Что касается формы, удобства и клавиш, то у меня нет ни малейшей претензии. Форма получилась практически идеальной, мышь очень удобно лежит в руке, как влитая. Набор клавиш стандартный для Razer и неплохой относительно других конкурентов. Кроме пары основных тут есть колесико с поддержкой наклонов в стороны, клавиша переключения разрешения сенсора и пара боковых клавиш навигаций в браузере. Функциональность дополнительных клавиш можно переназначить в Razer Synapse 3. Клавиши нажимаются четко с ощутимым кликом.

hotline.ua Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3U1)
Уведомить о появлении в продаже		 Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale Razer Pro Glide (RZ02-03331500-R3U1)
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ТипМышь
Назначениедля настольных ПК / для игр
Подключениепроводное / беспроводное
Интерфейс коммуникации с ПКрадиоинтерфейс, USB, Bluetooth
Приемник (размер)миниатюрный
Питание манипулятора (для беспроводных)аккумулятор
Цвет корпусаБелый
Конструкция корпусаэргономичная
Тип сенсораоптический
Разрешение, dpi16000
Количество кнопок8
2 колесика прокрутки
Качалка горизонтальной прокрутки+
ДополнительноПодключение до 4-ех устройств
Размеры, мм126.7 x 79.7 x 45.7360 x 275
Вес, г106
Радиус действия радиоканала, м10
Толщина, мм3
Материал поверхностиТкань, резина
Одно/двухсторонняя конструкцияодносторонняя
Подставка под запястье
Совместимость с лазерной мышью+
Совместимость с оптической мышью+
ЦветСерый

Механическая клавиатура Razer Pro Type

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Pro Type — это редкий образец беспроводной механической клавиатуры, и такие устройства нечасто у нас на тестировании. Как и в случае с мышью, тут есть три варианта подключения: проводной, Bluetooth и радиоканал. При этом, для проводного коннекта есть уже USB Type-C. Рядом предусмотрен переключатель режимов подключения и светодиодный индикатор. 

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Если мышь Pro Glide можно назвать удачным образцом эргономичной формы, то клавиатуру Pro Type таковой не назовешь. Нет, она удобная в работе, но выполнена в совершенно стандартной форме большинства механических клавиатур.

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А вот выглядит она просто шикарно. Белый матовый и качественный пластик, из которого изготовлено днище, и пластик колпачков разбавлены серой металлической панелью сверху. Все это дополняется красивой белой подсветкой со слегка голубоватым эффектом. При желании ее яркость можно изменить или отключить иллюминацию вовсе.

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

В Pro Type используются переключатели Razer Orange. Это переключатели с тактильной отдачей и без звукового отклика. Сила необходимая для их нажатия равна 45 граммам. В принципе, это очень похожие переключатели на Cherry MX Brown. Клавиши бесшумными в работе не назовешь, основной звук в работе — это удар колпачка об пластиковый корпус переключателя.

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

В принципе, о какой-либо эргономичности клавиатуры речь не идет, но Razer Pro Click получилась достаточно удобной для длительных наборов текста и для игр.

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

Игровой коврик Razer Pro Glide

И, напоследок, поговорим об игровой поверхности, выполненной в общей канве дизайна. Коврик Pro Glide продается в стандартном размере “M” 360 х 275, а его толщина составляет 3 мм. Верхняя часть коврика тканевая, а основа резиновая. Дополнительным штрихом является симпатичная бирка Razer. 

Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale

В целом, коврик понравился — он в меру тонкий, мышь скользит по нему очень приятно. По своим свойствам он больше близок к скоростным коврикам. Единственное, что вызывает вопросы — отсутствие обшивки краев ковра. За несколько недель использования на нем уже появились потертости. К тому же, светлый оттенок ткани сам по себе не гарантирует его сохранения в будущем.

hotline.ua Razer Pro Click, Pro Type и Pro Glide: магия белого от Humanscale Razer Pro Type US (RZ03-03070200-R3U1)
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ТипКлавиатура
Назначениедля настольных ПК / для игр
Подключениепроводное / беспроводное
Интерфейс коммуникации с ПКрадиоинтерфейс, USB, Bluetooth
Приемник (размер)миниатюрный
Питание манипулятора (для беспроводных)аккумулятор
Цвет корпусаБелый
Тип клавиатурыстандартная
Тип клавишмеханический (Razer Orange Mechanical Switch)
Количество дополнительных клавиш
Наличие подставки под запястья
Манипулятор прокрутки
Цифровой блок+
Цвет символов кириллицыбелый
Подсветка клавиш+ (белая)
Встроенный USB-порт
Аудио-разъем
Размеры, мм442 x 133 x 39
Вес, г900
Радиус действия радиоканала, м10
ДополнительноПодключение до 4-ех устройств, ресурс клавиш — 80 млн нажатий

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная форма мыши, общий внешний вид линейки, приятная текстура коврика.
Минусы: microUSB в мыши, долговечность коврика вызывает вопросы
Вывод: 3 “Pro” от Razer — это интересный результат сотрудничества с компанией Humanscale. По крайней мере в дизайне так точно. В эргономичности периферии Humanscale точно хорошо разбирается и мышь Pro Click получилась очень удобной и красивой. То же можно сказать и коврике, с поправкой на то, что о к его практичности есть претензии. Клавиатура Razer Pro Type — это отличный образец беспроводной механической клавиатуры. Хотелось бы еще видеть TKL-модификацию, все же не всем нужен цифровой блок. Но, к клавиатуре точно нет претензий. Она универсальная, удобная, в меру компактная и отлично собранная. Да, дешево стоить она не будет, но за удобные переключатели и выверенный дизайн заплатить стоит.
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