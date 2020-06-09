Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 9S





Последние несколько месяцев оказались тяжелыми для всех рынков. Смартфоны тоже продаются меньше прежнего, но среди крупных игроков нашлись те, кто смогли увеличить продажи. Это компания Xiaomi. Ее суббренд Redmi не останавливал работу и совсем недавно выпустил Redmi Note 9S. Это большой смартфон с крупным экраном, приятным оформлением, достаточной производительностью и неплохими камерами. Все это мы сейчас подробнее и обсудим.

Комплектация Redmi Note 9S

Стандартный набор из блока питания, съемного кабеля, «скрепки» и документации тут дополнен прозрачным силиконовым чехлом. Гарнитуры нет, но компенсируется это наличием разъема для наушников.

Еще одним приятным бонусом является предустановленная защитная пленка на экране. С учетом размера дисплея, это всего-лишь вопрос времени, когда на нем появятся царапины, поэтому такой аксессуар поприветствует большинство покупателей. Да и будет приятно, что не нужно ее отдельно искать и клеить (либо тратить дополнительные деньги на такую услугу в магазине).

Дизайн и удобство использования

Уже достаточно давно производители преимущественно перестали задумываться о размерах корпуса смартфона, а пользователи смирились и освоились с этим. Redmi Note 9S со своими нескромными габаритами никак не попадает в раздел компактных гаджетов: 165,8×76,7×8,8 мм, при весе в 209 грамм. Это сразу ощущается, как только смартфон попадает в руки. Даже привыкший к крупным устройствам пользователь заметит, что Note 9S очень не маленький.

Зато он симпатично смотрится. Доступны три цвета корпуса: Interstellar Grey, Glacier White и Aurora Blue. Редакцию посетил именно синий вариант, но его сложно таким назвать. Лицевая сторона ограждает экран черной вставкой, за ней следует матовая боковая рамка, а все задняя панель глянцевая, собирающая отражения, «разводы краски» и, естественно, отпечатки пальцев. Но, повторюсь, выглядит это совсем не плохо.

Из наличных элементов управления у Redmi Note 9S стоит отметить совмещенный с кнопкой включения сканер отпечатков пальцев на боковине, стандартный разъем для наушников и инфракрасный датчик для управления бытовой техникой. Последний я все еще нахожу очень удобным бонусом, ведь иногда за пультом лениво тянуться или вставать с дивана, а телефон чаще всего остается под рукой. Со всем остальным у смартфона все довольно привычно.

Отдельно можно похвалить выступ блока камер. Этот небольшой «постамент» расположен по центру задней панели. Таким образом он не вызывает сильного дисбаланса, когда смартфон лежит на столе, и тапая по экрану в такой позиции пользователь не будет стучать по столу противоположным углом корпуса смартфона. Но обратят на это внимание только те, кто не пользуются защитными чехлами на смартфоне.

Защиты от воды в устройствах за $200 все еще нет, но в списке характеристик есть упоминание об устойчивости к брызгам (правда, смартфон все равно лучше держать подальше от воды). А в использовании с этим гаджетом действуют те же правила, которые есть у других больших устройств: стоит пользоваться защитным чехлом, ведь одной рукой можно не всегда справиться с управлением и выронить его, что явно не понравится пластиковой рамке и стеклянным панелям спереди и сзади. В остальных моментах Redmi Note 9S вполне похож на остальные подобные смартфоны и со всеми нюансам использования можно быстро освоиться.

Дисплей Redmi Note 9S

В самом начале я упоминал, что экран тут большой. 91% лицевой панели занят 6,67-дюймовым дисплеем. Совсем безрамочным его не назвать (особенно снизу), но на пользовательском опыте это сильно не сказывается. Зато фанатам крупных дисплеев тут есть где разгуляться с книгами, играми, сериалами и прочим. Разрешение дисплея составляет 2400×1080 точек (395 ppi), а соотношение сторон 20:9.

Противникам вырезов разве что может не понравиться небольшой кружок для фронтальной камеры в центре верхнего края. Его можно скрыть. Причем с новым ПО есть вариант даже убрать с виртуальной рамки уведомления и статусные индикаторы, но тогда рамка получается просто огромной. Лично мне с вырезом камеры было вполне приемлемо.

AMOLED-панели массово пока не добрались до бюджетных смартфонов, но IPS-матрицы выглядят замечательно. Redmi Note 9S оснащается как раз такой. У него есть выбор из трех профилей: Auto (с возможность корректировки цветовой температуры), Saturated и Standard. По замерам видно, что принципиальной разницы между ними нет, поэтому при настройке можно даже пропустить этот пункт. В любом случае, цветопередача хороша и как для устройства с таким ценником, картинка просто замечательная.

Замеры профиля Auto:

Замеры профиля Saturated:

Замеры профиля Standard:

Подсветки не очень много и наклеенная пленка ей не сильно помогает. Так, в помещении максимум яркости составил 360 кд/м², а минимум — 3 кд/м². В принципе, прочитать текст, например, сообщения, под ярким солнцем можно, но вот чтобы рассмотреть фотографию все же придется поискать тень. Но, опять же, с учетом невысокой цены всего смартфона, проблему из этого делать не стоит. Тем более, у него даже датчик освещения работает корректно, что в таком сегменте совсем недавно было чем-то из другого мира.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Обязательные на сегодняшний момент функции безопасности тут тоже представлены в обоих популярных вариантах. Лицо владельца смартфон может распознать с помощью фронтальной камеры. Обмануть ее фотографией или видео не получилось, но тем не менее, в неподходящих условиях освещения, в очках или маске, этот способ никак не поможет. К тому же, иногда камера «задумывается» дольше, чем хотелось бы.

Дактилоскопический датчик работает заметно быстрее и процент «отказов» у него очень невысокий. Им лично мне больше понравилось пользоваться. Правда, размещен он в кнопке включения сбоку, что субъективно не очень удобно. Но привыкнуть можно быстро. Заодно он настраиваемый и может срабатывать либо от прикосновения, либо от нажатия на кнопку. К тому же, смартфон может понимать, что находится в кармане и не «открывать» рабочий стол от случайного прикосновения.

Звук Redmi Note 9S

Пока стереозвук для таких смартфонов остается чем-то далеким. А жаль, ведь большой дисплей как раз предусматривает просмотр видео и игры, а звук их сопровождает только с одной стороны. Основному динамику Note 9S хочется добавить баса, но как для бюджетного смартфона он довольно-таки хорош, ведь не сильно искажает звуки и не хрипит на максимуме, при этом тихим его совсем не назвать.

Если пользователь часто слушает музыку или смотрит видео, звук можно переложить с динамика на наушники. Подойдут любые со стандартным разъемом. Например, звук в Monster Jamz с этим смартфоном вполне хорош, хотя и немного тише, чем могут наушники.

Для любителей длительных телефонных разговоров Note 9S станет очень хорошим решением. Во-первых, у него хороший разговорный динамик. Во-вторых, не многие даже более дорогие смартфоны могут так хорошо справляться с передачей речи, как этот. Система шумоподавления отсекает окружение, когда пользователь молчит, а во время разговора практически не искажает голос и громко его передает. В недорогих смартфонах это редкость.

Производительность и ПО

Redmi Note 9S оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125), где графикой занимается Adreno 618. Вариаций комплектов памяти две: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной, либо 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя. Также в смартфон можно установить две SIM-карты и карту памяти в отдельные слоты. Для связи поддерживаются стандарты LTE, Wi-Fi ac, разные навигационные системы и есть Bluetooth 5.0. NFC есть у модели Note 9, но процессор там не Qualcomm, а MediaTek.

Тестовый смартфон оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64-гигабайтным накопителем. Для комфортной работы устройства этого вполне достаточно. Так еще и процессора хватит даже для требовательных игр. Поработав какое-то время с Note 9S не зная его стоимость, можно легко предположить, что это более дорогой гаджет, чем является на самом деле. За это можно лишний раз похвалить компанию, работать с Note 9S намного приятнее, чем могло быть раньше с устройствами этого сегмента.

Поставляется смартфон с Android 10 и фирменным интерфейсом MIUI 11.0.8. Тут есть управление жестами, темное оформление системы, свежий внешний вид, поддержка сервисов Google и прочее. Правда, в использовании система не ощущается чем-то кардинально новым. Зато все работает очень быстро и стабильно.

Камеры Redmi Note 9S

В выступе на тыльной стороне есть сразу четыре объектива. Смартфоны с одной или двумя камерами, судя по всему, будут появляться все реже даже в начальных ценовых категориях. Note 9S получил такой набор камер:

широкоугольная 48-мегапиксельная со значением диафрагмы ƒ/1.79;

ультраширокоугольная 8-мегапиксельная с ƒ/2.2 и углом захвата 119°;

5-мегапиксельная макро с ƒ/2.4;

а также вспомогательная 2-мегапиксельная камера тоже с ƒ/2.4 для определения глубины на портретных снимках.

Если бы не макро, то такой состав блока камер можно было бы назвать стандартным. Но Redmi тоже экспериментирует со съемкой разной «мелочи», поэтому недорогой смартфон может то, на что пока не способны флагманы.

Как, наверное, уже все привыкли, в нативном разрешении основная камера не снимает. Отдельный режим, конечно, есть, но в стандартном разрешение снимков в 4 раза меньше и этого достаточно. Можно оставить включенными режимы AI и автоматический HDR, они не портят кадры, как это бывало на старте работы всевозможных «ассистентов». Правда, насыщенность и тени заметно «подтянуты» на готовом снимке. (По ссылке можно найти фотографии в полном разрешении.)

Ночью можно задействовать соответствующий режим, который на практике оказывается действительно полезным, ведь помогает получить больше деталей и справляется с источниками освещения. И общее впечатление от фотографий тоже остается очень хорошим.

Ультраширокоугольная камера как обычно получила заметно меньшее разрешение и, соответственно, теряет сравнительно много деталей. Еще и у нее есть стандартная для таких камер проблема с балансом белого, который не совпадает с основной камерой. И, увы, в вечерних условиях ультраширокоугольным объективом пользоваться не сильно хочется, ведь режим Night для него недоступен.

Эксперименты с макро показали, что при хорошем освещении можно даже пылинки рассмотреть на готовом снимке, которые не особо заметны без камеры. Но для этого нужен действительно хороший источник света, ведь даже тень от рук заставит постобработку либо испортить кадр «подтяжкой» теней, либо кадр выйдет очень темным.

Фанаты высокого разрешения теперь смогут позволить себе записывать видео в 4K благодаря даже недорогому смартфону. Но стабилизация в таком случае не работает и картинка будет сильно дрожать. Поэтому лучше оставить Full HD (30 FPS) для более плавной записи со стабилизацией. Тем более, тогда будет возможность снимать ультраширокоугольной камерой, которая как раз не получила возможности записи в 4K.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

С фронтальной камерой все тоже очень неплохо. Ее снабдили возможностью делать портретные снимки, есть HDR и AI-помощник, а также выравнивание кожи и прочие эффекты. Разрешение камеры составляет 16 МП, а значение диафрагмы — ƒ/2.48. Снимки выходят вполне хорошие, но в каких-то условиях придется поправить экспозицию.

В приложении хотелось бы только вынести режим «Макро» к остальным, ведь он спрятан в дополнительных опциях, что слегка сбивает с толка. Но долго запоминать это не придется, а все остальные возможности и логика размещения рабочих элементов тут вполне понятны. Пару раз бывало, что приложение камеры не отвечало при запуске, но простить это можно.

Автономность Redmi Note 9S

Большому экрану и не самому скучному «железу» установили батарею емкостью 5020 мА•ч. Этого хватило на 11 часов в тесте автономности Geekbench. Результат классный. Среднестатистическому пользователю, который не увлекается играми и не нуждается в навигаторе, этого должно хватать на пару дней работы. В моем случае при средних 4 часах экрана в день, сутки «отбирали» у смартфона до половины заряда (правда, под конец второго дня работы запаса энергии оставалось не так много и в случае какой-то внезапной смены планов на ночь, зарядка все же понадобилась бы).

А еще «бюджетник» порадовал поддержкой быстрой зарядки и необходимым для этого блоком питания в комплекте. После теста автономности, который полностью разряжает батарею, потребовался всего 1 час 40 минут на набор 100%, что тоже очень хорошо.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Неплохая внешность и материалы корпуса; дисплей; сканирование лица и отпечатков пальцев; разговорные динамик и микрофон; производительность; камеры; автономность и быстрая зарядка Минусы: Нет NFC Вывод: «Бюджетный» смартфон за $200 сегодня может показать довольно высокий уровень производительности и качества комплектующих. Redmi Note 9S своими возможностями явно неплохо опережает свой ценник. Пока не так много других смартфонов могут предоставить подобный уровень оснащения за такую стоимость. А для «полного счастья» ему не хватило только модуля NFC, который есть у модели Redmi Note 9 с процессором MediaTek. Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 9S 4/64GB Grey

5 110 − 6 324 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10.0 (MIUI 11) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 720G + Adreno 618 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,3 Аккумулятор Li-Ion Polymer, 5020 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,67 Разрешение 2400x1080 Тип матрицы IPS PPI 395 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, FHD+, контрастность 1500:1, цветовая гамма NTSC: 84%, пониженный уровень синего излучения Основная камера, Мп 48 (f/1.79) + 8 (f/2.2, ультраширокоугольный) + 5 (f/2.4, макро) + 2 (f/2.4, датчик глубины) Видеосъемка 4K (30 к/с) Вспышка + (двойная) Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.48) Особенности камеры основная камера: сенсор 1/2 ", FOV 79°, 6-элементный объектив, AF 1,6 мкм 4 пикселя в 1 Super Pixel, размер пикселя 0,8 мкм, ультраширокоугольная камера 1,12 мкм, FOV 119 °, автофокусировка (2–10 см), ночной режим, режим документа, кинематографические портреты, портрет в режиме размытия фона, панорамный режим, Pro режим, таймер, распознавание лиц, HDR, пользовательский водяной знак, калейдоскоп, обнаружение сцены AI задней камеры (27 распознаваемых тегов); фронтальная камера: панорама селфи, HDR, фронтальная вспышка, распознавание лиц, AI Beautify, портретный режим, обнаружение сцены Стандарты связи GSM, WCDMA, TDD LTE: B38/40, FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5 GPS + (A-GPS, Галилео, ГЛОНАСС, Beidou) IrDA + FM-радио - Аудиоразъем + NFC - Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 165,75 Ширина, мм 76,68 Толщина, мм 8,8 Вес, г 209 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще боковой сканер отпечатков пальцев, сканер лица, 18-ваттная быстрая зарядка Quick Charge, датчик расстояния, акселерометр, гироскоп, электронный компас

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