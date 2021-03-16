ROG Keris Wireless — обзор беспроводной игровой мыши ASUS





ASUS ROG Keris Wireless — это одна из самых гибких в настройке мышей, в которой вы можете менять переключатели, кнопки, ножки, использовать мышь в проводном, беспроводном режиме, по Bluetooth и с помощью ресивера. При этом, мышь легкая, компактная, без лишних наворотов и довольно удобная в использовании. А есть ли у нее недостатки? Скажу сразу — их почти нет.

Комплектация ROG Keris Wireless

Мышь поставляется с набором разных аксессуаров, при помощи которых можно менять характеристики мыши в широких пределах. Кроме базовых аксессуаров, вроде шнура для зарядки и маленького ресивера, в коробке вы найдете комплект из 4 сменных ножек, двух пар сменных боковых кнопок и пары сменных переключателей Omron D2F-01F под основные клавиши.

Также есть пара наклеек и набор документации, с которой я рекомендую ознакомиться для понимания процесса замены тех, или иных комплектующих.

Кабель, который используется для зарядки мыши оказался весьма удобным в использовании. Он легкий, а его тканевое покрытие достаточно скользкое, что исключает зацепы за коврик. Кабель подключается к мыши с помощью разъема USB Type-C. А для хранения ресивера в мыши предусмотрен отдельный отсек на днище.

Дизайн и эргономичность

При первом взгляде на ASUS ROG Keris Wireless сразу становится понятно кто ее производитель. Компания ASUS остается верной себе и в этой мыши не увидишь чего-то нового, экстравагантного или вызывающего для бренда. Да, это игровая мышь с RGB-подсветкой, но если ее выключить, то она не смотрится вызывающе. До тех, пока вы не установите сменные боковые розовые кнопки. При этом мышь хорошо смотрится и рядом классическим ноутбуком, и рядом с игровой механической клавиатурой.

Мышь получилась довольно компактной и, что немаловажно — очень легкой. При встроенном аккумуляторе ее вес составляет всего 80 граммов без кабеля. Мышка в руке не ощущается. Благодаря небольшому весу и довольно скользким ножкам она легко скользит по тканевым поверхностям. Но есть один нюанс — поверхность боковин гладкая и не ухватистая. Мышь не чувствуется до конца влитой в руку, как в случае с резиновыми боковинами. Это относительный минус, который отчасти нивелируется компактными габаритами и весом, но какой-то цепкой поверхности все же не хватает. Из-за своей формы и габаритов, лучшими вариантами хвата будут “пальцы” и “ладонь”, особенно если у вас кисть небольшого размера.

Колесико прокрутки тихое в работе, его поверхность прорезиненная и палец не соскальзывает. Ход колесика довольно тугой.

Мышь полностью выполнена из пластика, он практичный и на нем незаметны следы использования. Подладонная поверхность и боковины изготовлены из пластика с гладкой поверхностью, а основные клавиши — шероховатые. Такая текстура была бы не лишней по бокам для лучше ухватистости. Качество сборки — отличное, без замечаний.

Набор клавиш невелик, но все необходимое здесь есть: пара основных клавиш, колесико прокрутки без функции боковой прокрутки и пара основных клавиш. Традицонную кнопку смены разрешения сенсора на лету переместили на днище. Там же есть кнопка обнаружения мыши и сдвижной переключатель режимов беспроводного подключения.

Оснащение и кастомизация

Мышь, безусловно, очень подкупает возможностями замены ряда комплектующих. Причем, это все делается максимально просто. Для замены переключателей под основными клавишами достаточно выкрутить два винта под резиновыми заглушками на днище. Стандартные переключатели характеризуются коротким и отчетливым кликом, со слегка приглушенным звуком. Производитель гарантирует для переключателей возможность выдержать до 70 млн нажатий.

Для замены боковых кнопок достаточно их просто поддеть. Как-либо на эргономику это не влияет. Комплектные кнопки отличает только цвет и таким образом вы можете разнообразить внешний вид мышки. Боковые клавиши крепятся при помощи магнитов.

Вариантов подключения к ПК три: Bluetooth, радиоканал при помощи ресивера и проводное подключение. Как я уже говорил, провод получился очень легким и его почти не ощущаешь в работе. Кстати, в продаже есть проводная версия ASUS ROG Keris, вес которой еще меньше, поэтому если вам не нужны беспроводные возможности, то есть смысл обратить внимание на нее.

К стабильности и качеству подключения у меня нет нареканий. В двух беспроводных режимах к стабильности подключения никаких нареканий не было. Мышь также подключается к компьютеру почти моментально. Заявленное время автономной работы составляет 78 часов с выключенной подсветкой и 56 с включенной. За время использования оказалось, что эти цифры соответствуют действительности. Для полной зарядки аккумулятора нужен примерно час.

ASUS ROG Keris Wireless оснащена сенсором PAW3335 с максимальным разрешением 16 000 dpi. Это не самый новый сенсор, он использовался в игровых мышках разных производителей с начала прошло года. В случае с нашей мышкой никаких претензий к нему нет. Он отлично себя ведет на тканевых поверхностях и даже на обивке дивана, но не очень хорошо на глянцевых текстурах. Для регулировки сенсора есть клавиша на днище, благодаря которой можно включить один из режимов разрешения.

В утилите Armoury Crate можно настроить сенсор чуть более гибко. Также, в этом приложении вы можете управлять подсветкой и настраивать функциональность клавиш. В ASUS ROG Keris Wireless есть встроенная память для хранения пользовательских профилей и для переключения между ними используются сочетания боковых кнопок и клавиши на днище мышки.