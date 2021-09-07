Обзор игрового роутера ROG STRIX GS-AX5400





Игровое подразделение компании ASUS — ROG — в основном появляется на страницах нашего сайта в виде ноутбуков. Но это не все, что есть в запасе производителя. Среди прочего, в списке игровых товаров можно найти и роутеры. На первый взгляд можно подумать, что это просто мощные маршрутизаторы с дополнительной подсветкой. Но пара полезных козырей у них в рукаве все же есть. На них мы и посмотрим в обзоре такого роутера — ROG STRIX GS-AX5400.

Комплектация ROG STRIX GS-AX5400

Несмотря на то, что это игровое устройство, которые в других категориях нередко получают «плюшки» в комплекте, с роутерами этого не случилось. STRIX GS-AX5400 поставляется с блоком питания и небольшим Ethernet-кабелем.

Тут стоит отметить, что как и с многими другими маршрутизаторами от ASUS, блок питания очень компактный и оснащен удобной стяжкой-липучкой, которая очень удобна для организации рабочего пространства. Мелочь, но приятная.

Дизайн и удобство использования

Наверняка все геймеры уже давно привыкли к тому, что игровые устройства немного крупнее обычных. Ожидаемо, такая участь постигла и сетевые гаджеты. Размер корпуса у ROG STRIX GS-AX5400 составляет 268×180×59 мм. И да, места для него нужно больше, чем для старых роутеров, но не намного больше некоторых представителей «лиги» с Wi-Fi 6. В любом случае это не такая большая плата за новый стандарт.

Зато по внешнему виду сразу заметно, что это именно игровой роутер. Даже, если он выключен. На крышке есть большой переливающийся логотип Republic of Gamers, а чуть ниже — надпись ROG Strix. Весь корпус черный и матовый, сверху есть диагональ с декоративной перфорацией, прямо как на крышках новых ноутбуков этой серии. Субъективно, устройство выглядит очень круто.

Ну а включение питания окончательно развеет сомнения об игровой принадлежности, если такие внезапно останутся. На передней панели есть достаточно большая область с RGB-подсветкой. Разные режими работы можно задать через приложение для смартфона или веб-версию административной панели. Также есть и четыре белые индикатора активности, которые выключаются только вместе с остальной подсветкой. В любом случае, это явно не тот роутер, который пользователь захочет спрятать подальше.

Все коммуникации и кнопки привычно расположены на задней части корпуса. Они разделены антеннами, но это не создает сильных неудобств. Так, на роутере можно найти порт питания, тумблер включения, USB-порт, четыре LAN- и один WAN-порт, после которых следуют кнопки активации WPS и сброса настроек. Все необходимое на месте.

Снизу на роутере есть пара больших «мягких» ножек, а также несколько пластиковых. О серьезной цепкости все также речи не идет, поэтому было бы лучше, если бы все точки опоры не были жесткими, чтобы не оставлять следов в случае скольжения. Опять же, это мелочь, ведь в основном у роутеров вполне стационарное место. Дополнительно внизу есть пара креплений для установки на стене. А вся остальная поверхность усеяна прорезями для охлаждения.

Игровой дизайн все же выглядит здорово. В данном случае нет обилия декораций, а логотипы и подсветка смотрятся вполне уместно. К тому же, для тех пользователей, которые уже успели обзавестись устройствами из последних линеек ROG, такой роутер отлично дополнит комплект.

Функциональность ROG STRIX GS-AX5400

Возможностей игрового роутера действительно немного больше, чем у обычных. И в основном они связаны с приоритетностью для отдельных устройств. Прочие характеристики тоже весьма приличные. Как видно из названия, стандарт связи тут AX5400, что равняется скорости до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и до 4804 в 5 ГГц. Дополнено это гигабитными портами, первый из которых — Gaming port. Подключенный к нему компьютер или консоль автоматически получают приоритет над остальными устройствам в сети.

В беспроводном режиме роутер поддерживает Smart Connect, где сеть отображается одна, а диапазон клиенту определяет роутер уже без участия пользователя. Для гостей можно создать по три сети в каждом из диапазонов, отдельные правила для них тоже можно задать.

В разделе QoS все стандартно. Тут есть привычные для роутеров производителя настройки. Пользователь сможет задать приоритетность устройств и отдельных задач. А вот раздел Game как раз есть не в каждом роутере. В нем с помощью функции Gear Accelerator, заданным устройствам роутер будет давать больше приоритета в сети. В этой же вкладке можно найти ссылку на мобильное приложение для управления, а также ссылку на раздел Open NAT и с разным игровым профилям, оптимизирующим соединение.

Прочих возможностей роутер не лишен. Он также оснащен функциями AiProtection для защиты от разного рода угроз. Это реализовано с компанией Trend Micro. Роутер даже покажет слабые места, на которые пользователю стоит обратить внимание (вроде открытых портов, простых паролей и прочего). В этом же разделе есть и вкладка родительского контроля. Она позволит ограничить доступ для определенных клиентов к разного рода контенту или по времени. Подобные ограничения также можно задать в разделе файрвола. А если понадобится, есть функции статистики и мониторинга трафика в разделе Traffic Analyzer.

Порт USB 3.2 может служить для подключения накопителя для «облачного» или локального подключения, использования принтера или сотового модема, Time Machine для компьютеров Apple и загрузки файлов. Поддержка AiCloud 2.0 пригодится для настройки удаленного доступа через фирменное «облако» ASUS.

Еще одной удобной для игр функцией в роутере является VPN Fusion. В случае, если роутер подключен к какой-либо приватной сети или сервису, отдельные клиенты могут получать доступ к Интернету в обход VPN. Так, например, рабочий компьютер может использовать VPN от компании, какие-либо приставки или «умные» телевизоры получать доступ через нужного провайдера, а игровая консоль выходить в сеть напрямую. Функции сервера VPN и Instant Guard (быстрое подключение смартфона к личному серверу) тоже есть.

Владельцы устройств с поддержкой Amazon Alexa могут также подключить к ассистенту и роутер. Это позволит по команде включать гостевые сети, менять режимы (игровой, медиа…), отключать доступ к Интернету (в том числе и для отдельных клиентов) и прочее. Через мобильное приложение можно подключиться к Google Assistant.

Из интересного в административных настройках есть 5 доступных режимов работы (роутер, точка доступа, репитер, медиа-мост и AiMesh) и автоматическая проверка и установка обновлений по графику. Все прочее достаточно стандартно.

В приложении для смартфона можно получить доступ к большинству функций, но более детальные настройки все равно доступны только через административную панель браузера. Также и тут можно запустить игровой режим для смартфона. Таким образом роутер выделит его, как игровое устройство, поднимая в приоритете над остальными клиентами.

ROG STRIX GS-AX5400 в работе

Для первичной настройки, как обычно, не нужно больше 5 минут с учетом распаковки. Изначальное меню для создания сети в несколько шагов проведет пользователя до административной панели, где уже дальше можно более подробно погрузиться в конфигурацию роутера для своих потребностей.

Для тестов скорости использовались ноутбуки ASUS TUF Dash F15 и Gigabyte Aero 15. Происходило это в условиях двухкомнатной квартиры и гигабитного доступа к Сети. Привычная обстановка для наших обзоров. По традиции, замеры начались с банального Speedtest’а.

Прямое проводное подключение и последующая попытка замера «через роутер» показали заявленный гигабит. Но, естественно, в беспроводном режиме его не было. Диапазон 2,4 ГГц перед роутером предоставил 146 Мбит/с загрузки и 163 Мбит/с отдачи. В самой дальней точке квартиры от них осталось 56 и 62 Мбит/с. В этих же местах, но в диапазоне 5 ГГц, цифры составили 583/766 и 377/203 Мбит/с. Тут стоит отметить, что в течение недели использования роутера, случайные замеры Speedtest могли показывать больше 650 Мбит/с загрузки на рабочем месте, которое находится через стену от точки (около 6-7 метров от роутера). К тому же это было на устаревающем MacBook Pro, который не поддерживает Wi-Fi 6.

Также не обошлось и без замера передачи данных внутри сети. В диапазоне 2,4 ГГц между двумя клиентами, подключенными по Wi-Fi, максимальная скорость составила 143 вблизи и 131 Мбит/с вдали от роутера. Но средняя скорость по квартире была ниже — 103 Мбит/с. С одним клиентом, подключенным по Ethernet, максимальная скорость в тех же позициях поднялась до 183 и 159 Мбит/с, а средняя всего до 106 Мбит/с.

Явно, показатели в 5 ГГц всех интересуют значительно больше. При беспроводных клиентах около роутера максимальная скорость между ними была на уровне 365 Мбит/с, а вдали составила 224. Средняя скорость в таких условиях была равна 267 Мбит/с. Со вторым клиентом и Ethernet-кабелем, максимальные показатели поднялись до 804 и 350 Мбит/с, а средняя по квартире — до 482 Мбит/с.

Сюрпризов с проводным соединением не было. Такое показывало стабильный гигабит между клиентами, как и указано в спецификациях.

При подобных возможностях роутера и довольно небольшой для его мощности квартиры, сложно сказать, что в играх есть существенные изменения. Тем более с учетом того, что пинги не только от него зависят. Но вот когда дело доходило до загрузки больших файлов, тут действительно было заметно, что роутер побыстрее многих других. Точно также и с остальными клиентами все было отлично, даже если с одного компьютера происходила загрузка, это никак не сказывалось на работе других устройств. Это действительно отличный роутер, показывающий хорошие скорость и стабильность.