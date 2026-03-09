Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: бизнесмен с сердцем геймера

В сегменте бизнес-ноутбуков серьезные изменения не считаются основным приоритетом, ведь основное внимание здесь традиционно фокусируется на безопасности и утилитарных критериях. Целевая аудитория обычно ожидает от таких лэптопов стабильности, длительности поддержки и проверенных решений, несмотря на цену. Новый ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) на базе новой платформы Panther Lake обещает настоящую интригу благодаря процессору Core Ultra X7-358H. О необычных подходах и особенностях устройства расскажем в редакционном обзоре

ASUS ExpertBook Ultra Орієнтовно 150 000+ грн. Плюсы: производительность платформы Panther Lake; Intel Arc B390 — очень мощный iGPU; матовый OLED-дисплей с разрешением 2880×1800 и 120 Гц; одна из лучших встроенных аудиосистем среди ноутбуков; низкий вес и хорошая сборка; тихая система охлаждения; замечательная клавиатура и хаптический трекпад; скоростной NVMe Gen5 SSD на 2 Тб; сканер отпечатков пальцев; автономность Купить в ASUS Минусы: нестабильный шарнир в тестовом образце; подсветка клавиатуры недостаточно яркая; цена Купить в ASUS 8.8 /10 Оценка

Технические характеристики

Экран 14″ OLED (2880×1800, 16:10, матовый, сенсорный), яркость — 600 нит (SDR), 1 400 нит (HDR), 120 Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3 Процессор Intel Core Ultra X7-358H (16 ядер: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 LP-ядра), Оперативная память 32 ГБ LPDDR5X (8533 МТ/с) Накопители 2 ТБ M.2 PCIe Gen5 SSD (Samsung) Видеокарта Intel Arc B390 (iGPU) Охлаждение 2 вентилятора Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 6 Камера 2.1 Мп Аудиосистема 6 динамиков Проводные интерфейсы 2x USB 4 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем Блок питания 90 Вт Аккумулятор 70 Вт-ч Вес 1,09 кг Размеры 310.9 x 212.8 x 10.9 мм Другое Gorilla Glass Victus, ASUS ExpertGuardian, ASUS ExpertCool Pro MIL-STD-810H, TPM 2.0; сканер отпечатков пальцев

Комплектация и упаковка ASUS ExpertBook Ultra ASUS ExpertBook Ultra

Руководствуясь современными экофрендли тенденциями, ноутбук приехал на обзор в обычной картонной коробке. Единственное, что отличает ее от сотен других подобных решений — название ASUS ExpertBook по ее центру и узор из угловых линий на правой лицевой стороне.

Бокс открывается в формате кейса. Уже в нем нас ждет вторая солидная коробка в черном матовом исполнении. Никаких перечислений типовых характеристик вы там не найдете, кроме названия модели и упоминания процента переработанного сырья, на базе которого сделаны материалы упаковки.

Версия, попавшая на наш редакционный обзор не может похвастаться расширенной комплектацией. Здесь все очень просто и утилитарно — никаких дополнительных переходников, или хабов также нет.





Единственное устройство, которое ждет нас внутри, кроме самого ASUS ExpertBook Ultra — это небольшой блок питания мощностью 90 Вт. Надеюсь, в версиях для продажи, которые в будущем появятся в Украине, этот перечень расширится адаптером USB Type-C to Ethernet и стилусом

Будущим владельцам этой комплектации придется приобрести дополнительный защитный кейс, чтобы сохранить целостность лэптопа в поездках

Дизайн, эргономика и материалы

Бизнес-ноутбуки обычно не делают ставку на экстраординарный дизайн. Что и неудивительно, ведь их будущим владельцам ближе к сердцу надежность и безопасность, а изменения приветствуются, разве что в плане производительности, стабильности и комфорта.

Всего существует два цвета исполнения ExpertBook Ultra — Jet Fog и Morn Grey. Шасси покрыто нанокерамическим покрытием с твердостью 9H. Оно прекрасно помогает в борьбе с царапинами и загрязнениями, поэтому за такие неприятные мелочи, как отпечатки пальцев, можно не волноваться.

Поверхность с оттенками матовости выглядит просто и современно одновременно. С точки зрения опрятности здесь большой плюс, как и в тактильности. Я не являюсь большим фанатом матовых решений, что, конечно — субъективно.

Само шасси построено на основе авиационного магниево-алюминиевого сплава. Это легкий и одновременно прочный материал. Благодаря его использованию и небольшим габаритам (310,1 х 212,8 х 10,9 мм) вес на ноутбуке составляет всего 1090 граммов.

Благодаря своим габаритам и малому весу, лэптопом очень удобно пользоваться не только стационарно, но и в выездном режиме: в дороге, кафе, транспорте.

Приятно, что ноутбук крепко держится поверхности и не скользит по ней благодаря двум прорезиненным полосам. Одна из них, находящаяся ближе к дисплею, выполняет импровизированную функцию линии разграничения входящего и исходящего потоков воздуха.

В общем, в корпоративном сегменте не ожидаешь какой-то широты дизайнерской мысли. Сверху видим фирменную надпись ASUS, а внутри — Dolby Atmos. Лэптоп комфортно открывается одним пальцем без дополнительной поддержки. Тут же и вскрывается основной (но временный) недостаток предпродажного тестового сэмпла — нестабильный шарнир.





Однако компании ASUS известна эта проблема, и особенность конструкции будет исправлена инженерами в будущем, путем небольшого уменьшения угла раскрытия. Сейчас он составляет около 150 градусов, а как будет потом — увидим

В целом, качество сборки не вызывает никаких нареканий. Ноутбук ощущается монолитным и прочным, несмотря казалось бы на свою миниатюрность и небольшой вес.

Из необычных интересностей хотелось бы отметить подсветку ExpertLumi. Эта импровизированная световая лента находится под экраном. Ее можно заметить при включении или выключении девайса.

Функция скорее декоративная, но в будущем, надеюсь, производитель расширит ее потенциал в рабочих или мультимедийных задачах. Как минимум, с ее помощью можно реализовать широкие информативные функции, начиная от степени заряда аккумулятора и заканчивая дополнительными уведомлениями или даже аналогом визуализации эквалайзера.

В целом, пользуясь ASUS ExpertBook Ultra, меня не покидало стойкое дежавю от компактного и одновременно эффектного Zenbook Sкоторый был у меня на обзоре полтора года назад, и оставил после себя яркие впечатления. В плане дизайна ASUS ExpertBook Ultra значительно сдержаннее, к тому же тактильно ощущается разница в поверхностях





Если вы много путешествуете, то вам пригодится формат работы с сенсорным экраном. Учитывая «детские болезни» шарнира в тестовой модели, делать это будет не так удобно, как хотелось бы

Проводные и беспроводные интерфейсы

В ASUS ExpertBook Ultra проводные интерфейсы реализованы в привычном формате, учитывая габариты устройства. На правой грани размещены USB 3.2 Gen2 Type-A и Thunderbolt 4 Type-C.

С левой стороны нас ждет классический джентльменский набор:





Thunderbolt 4 Type-C;

HDMI 2.1 TMDS;

USB 3.2 Gen2 Type-A;

Комбинированный аудиоразъем.

С одной стороны здесь есть все самое необходимое для большинства целевой аудитории, так сказать — базовый комплект. Но без дополнительных переходников и хабов для специфических сценариев, будущим владельцам придется еще раз заглянуть в свой кошелек.

За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 BE211 и Bluetooth 6. Дополнительного модема для мобильного 5G интернета не предусмотрено. С чувствительностью Wi-Fi все стабильно и без сюрпризов.





Клавиатура и тачпад

ASUS ExpertBook Ultra может похвастаться очень качественной в тактильном плане и тихой клавиатурой. С ней, без преувеличения, очень удобно работать, если вы имеете дело с большими объемами текста. Из особенностей — приятная матовая текстура, прогнозируемый и четкий ход кнопок.

Ход самих клавиш составляет 1,5 мм. Как минимум, клавиатура на одном уровне с лучшими представителями бизнес-ноутбуков

В правом верхнем углу (возле клавиши Delete) расположен сканер отпечатка пальцев, по совместительству — кнопка включения. Если вы случайно нажали ее при работе с текстом, ноутбук не выключится. Так что за это можно не волноваться.

В нижнем ряду, уже классически, находим клавишу Copilot, которая заменила привычный правый Control. Ступенчатая подсветка белого цвета не такая яркая, как ожидаешь. В освещенном помещении ее можно и не заметить, а вот в темноте она отрабатывает на отлично.





Трекпад размером 130 на 85 мм с хаптическим откликом имитирует классическое механическое нажатие, фиксируя информацию от шести датчиков давления. В целом он очень устойчив к загрязнению и удобен в работе. Не обошлось и без дополнительных фишек, таких как регулировка яркости и громкостиЛюбители «альтернативного режима» оценят наличие сенсорного экрана. Хотя если бы ноутбук разворачивался в формат 180 градусов — это было бы значительно удобнее

Дисплей ASUS ExpertBook Ultra

Матовый OLED-дисплей такого уровня без преувеличения — уникальный гость в лэптопах. Обычно производители ограничиваются полуглянцевыми поверхностями и антибликовым покрытием.

В ASUS ExpertBook Ultra используется качественная OLED матрица с разрешением 2880 х 1800 пикселей и Gorilla Glass. Частота обновления составляет 120 Гц, чего вполне достаточно для абсолютного большинства сценариев использования.





Матовое покрытие в паре с солидной яркостью позволяет комфортно работать в любом (даже очень освещенном) помещении. Это и неудивительно, ведь 600 кд/м² в SDR — очень солидный результат. Для HDR этот показатель доходит до пиковых 1400 кд/м².

Стандартные замеры с помощью тестового колориметра SpyderX Elite подтверждают 100% охват sRGB. DCI-P3 зафиксировано на уровне 96%. Соответствие цветов также на высоте, со средним значением — 0,62, и максимальным — 1,47.

К тому же ASUS ExpertBook Ultra умеет автоматически регулировать яркость, ориентируясь на степень освещения. Картинка при этом выглядит очень насыщенно, но без крайностей. Учитывая солидную плотность пикселей (DPI — 243), работать с текстом или изображениями одно удовольствие.





Что уж и говорить о мультимедийных сценариях, в которых ноутбук сбрасывает свое корпоративное лицо и превращается в настоящий мультимедийный центр с глубоким черным и эффектным HDR режимом

Бонусом получаем превосходную контрастность, эталонную цветовую гамму и хорошую равномерность белого поля. Под углом изображение не теряет своих свойств.

Камера и звук

ASUS ExpertBook Ultra комплектуется вебкамерой на 2 Мп. Это базовый минимум, который понадобится для будущих видеоконференций. При достаточном освещении она выдает неплохую картинку со склонностью к «шарпенингу». В сумерках ситуация прогнозируемо ухудшается и появляются шумы.

Для работы этого хватает, но нередко в наших редакционных обзорах встречались и значительно более удачные решения среди конкурентных решений. Тем не менее, встроенные фильтры могут немного улучшить ситуацию, хотя и несущественно.





Микрофоны в паре с ИИ-фильтрацией и заготовленными пресетами отрабатывают очень удачно. «Улучшители» позволяют приглушить лишние звуки и шумы, чтобы во время митов кроме вашего голоса в поле слышимости не попадало ничего лишнего.

Вот чего не ожидаешь от корпоративного ноутбука, так это качественной акустики. ASUS ExpertBook Ultra действительно смог удивить. В наличии очень качественная аудиосистема, которая состоит из шести динамиков (2 сдвоенные низкочастотные, и 2 высокочастотные твитеры).

Благодаря этому звук действительно объемный и насыщенный. Без преувеличения — это одна из лучших встроенных аудиосистем в лэптопах, среди тех, что попадали на редакционные обзоры. Поэтому лишний раз даже не возникало желания включать наушники, или дополнительную акустическую систему.

Фирменное программное обеспечение

Ноутбук оснащен фирменным программным обеспечением — MyASUS, которое собрало под одной крышей все ключевые настройки. Здесь можно выбрать цветовую схему, откалибровать трекпад, активировать режим сохранения аккумулятора, провести диагностику и обновление системы, выбрать режим работы вентиляторов, воспользоваться функциями искусственного интеллекта и многое другое.

В целом интерфейс программы понятен даже для начинающих. А если возникнут вопросы — всегда под рукой подробные объяснения и встроенная вводная справка.

Также на базе персонального ассистента доступны типичные ИИ-инструменты. Они будут помогать в написании текстов, улучшать онлайн-встречи и автоматизировать обработку документов, ускоряя типичные рабочие процессы.

Производительность и тесты ASUS ExpertBook Ultra

ASUS ExpertBook Ultra построен на базе процессора Intel Core Ultra X7 358H в паре со встроенной графикой Intel Arc B390. Он включает в себя 4 высокопроизводительных P-ядра (4.8 ГГц), а также 8 энергоэффективных ядер (3.5 ГГц) и 4 ядра Low Power Efficient (3.3 ГГц). В совокупности имеем 16 потоков и 18 Мб кэша L3.

Тест Производительный (Режим работы от аккумулятора) Производительный (Режим работы от блока питания) CPU-Z (Single, Multi) 749 8 561 724 8956 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 114 710 848 769 110 965 829 791 WebXPRT 4 209 balance 367 359 Speedometer 35.6 31.7 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 799 15 243 2 662 15 548 GeekBench 6 (Arc 140) OpenCL – 56 544 OpenCL – 65 013 3DMark CPU Profile Max Rhreads — 9 91 Steel Nomad Light — 6 131 Time Spy Extreme — 4 114 CPU Profile Max Rhreads — 9 355 Steel Nomad Light — 5 330 Time Spy Extreme — 3216 Blender 1 134 1 052 AIDA64, Memory test Read — 107 190 Write — 117 650 Copy — 114 280 Latency — 91,6 Read — 109 610 Write — 117 370 Copy — 117 330 Latency — 91.3 Crystal Disk Mark (Read, Write) 13 901 8 149 13 934 7 794 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 914 8 740 1 830 13 239 D5 Render 18 мин. 16 сек. 19 мин. 13 сек.

В CPU-Z ноутбук демонстрирует 749 баллов в одноядерном и 8 561 в многоядерном режиме при работе от аккумулятора. Подключение блока питания дает несущественный прирост. В корпоративном формате этих возможностей даже больше, чем нужно. Хотя, производительность лишней не бывает, если от этого не «страдают» границы энерголимитов.

Ограниченный компактной системой охлаждения процессор традиционно не может удерживать долго максимальные тактовые частоты. Поэтому CPU вынужден сбрасывать их, когда температурные отметки приближаются к лимитным

GeekBench 6 фиксирует 2 799 в одноядерном тесте и 15 243 в многопоточном от аккумулятора и 2 662 / 15 548 от сети. Опять же, многоядерная производительность от блока питания выше, тогда как одноядерная немного уступает. Система в таком случае агрессивнее задействует все ядра при наличии внешнего источника.

AIDA64 демонстрирует стабильно высокие показатели подсистемы памяти: чтение — 107-109 ГБ/с, запись — около 117 ГБ/с, копирование — 114-117 ГБ/с, задержка на уровне ~91 нс в обоих режимах.

CrystalDiskMark подтверждает флагманский уровень 2-терабайтного NVMe-накопителя от Samsung. Скорость чтения составляет 13 900 МБ/с, а записи — 7 800 МБ/с. Тесты проводились в момент, когда SSD был заполнен на 70%.

Особенно удивил результат в D5 Render по сравнению со встроенной графикой предыдущего поколения. Intel Core Ultra X7 358H и iGPU Arc B390 завершает задачу за 18 мин. 16 сек., тогда как Intel Arc 140V для этого требовалось целых 37 минут!

Это делает лэптопы на базе Panther Lake не просто офисной «печатной машинкой», а решением, догоняющим бюджетные дискретные видеокарты предыдущих поколений.

2880 х 1800, Low, XeSS — Производительность Производительный (Режим работы от аккумулятора) Производительный (Режим работы от блока питания) S.T.A.L.K.E.R. 2 45 49 Avowed 41 46 The Elder Scrolls IV: Oblivion 43 46 Clair Obscur: Expedition 33 59 64 Doom: The Dark Ages (medium) 55 58 Remnant 2 64 68 Cyberpunk 2077 53 59 Indiana Jones and the Great Circle 46 51

В GeekBench 6 OpenCL Intel Arc B390 набирает 65 513 баллов от блока питания. В автономном режиме этот результат уменьшается на 13%.

В нативном разрешении с минимальными настройками и XeSS в режиме Performance большинство ресурсоемких игр держатся в диапазоне 38-68 fps от аккумулятора и 46-68 fps от сети.

Впервые я смог полноценно поиграть на встроенном iGPU даже в Remnant 2 и Clair Obscur: Expedition 33. Если вспомнить Intel Arc 140Vто прогресс без преувеличения — феноменальный, в разрезе к энергопотреблению.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можно поиграть в разрешении 2880×1800 при 44-50 FPS, даже в самых сложных локациях. Конечно же, не обойтись без апскейлеров XeSS. На такой диагонали картинка выглядит гораздо лучше, чем это было в «картофельном режиме» на Intel Arc 140V.

1920 х 1080, Middle, XeSS — Performance + FG Производительный (Режим работы от аккумулятора) Производительный (Режим работы от блока питания) S.T.A.L.K.E.R. 2 58 65 Avowed 66 73 The Elder Scrolls IV: Oblivion 60 68 Clair Obscur: Expedition 33 63 69 Doom: The Dark Ages (medium) 55 61 Remnant 2 88 103 Cyberpunk 2077 70 77 Indiana Jones and the Great Circle 56 61

Если выбрать разрешение 1920×1080, подключив внешний монитор, то можно рассчитывать даже на Middle-пресет с XeSS Performance и генерацией кадров!

Remnant 2 тогда уверенно преодолевает отметку 100 FPS от блока питания, а Cyberpunk 2077 демонстрирует 70+ кадров в секунду. Даже требовательный S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимается до 60 FPS. Это уже вполне комфортный уровень для повседневного гейминга на ультрабуке.

Я решил пойти еще дальше и проверить ASUS ExpertBook Ultra в требовательной Resident Evil Requiem, которая несмотря на гибкость в настройках, все же способна поставить на колени даже дестктопную RTX 5080. Intel Arc B390 с легкостью справилась с этим квестом с результатом 60+ к/с.

Автономность температуры и шум в помещении

Компактные габариты традиционно накладывают свой отпечаток даже при наличии качественной системы охлаждения. В первые секунды максимальной нагрузки энергопотребление Intel Core Ultra X7 358H доходит до 62 Вт

Со временем процессор сбрасывает частоты и вместе с ними падают температуры. Поэтому пиковые значения градусов по Цельсию, что вы видите в таблице — кратковременные. Обычно при длительной нагрузке они менее 80 °C.

ASUS ExpertBook Ultra ECO Сбалансированный (БЖ) Продуктивный (БЖ) Температура CPU max, °C 2.82 ГГц — 81 2.62 ГГц — 80 3.59 ГГц — 92 Энергопотребление CPU (max, Вт) 32 26 3.59 ГГц — 53 2.84 ГГц — 32 Шум в нагрузке, max ДБа 35 36 36

В целом в автономном режиме без помощи комплектного блока питания температуры значительно ниже, при этом производительность падает несущественно. Автономность у ASUS ExpertBook Ultra — на высоте. Благодаря LP-ядрам энергопотребление в несложных задачах и в простое нередко приближается к своим ARM конкурентам. При этом мы получаем полноценную «рабочую машину» с полным стеком поддержки традиционной архитектуры.

Примерно за полчаса с комплектным блоком питания можно восстановить половину емкости аккумулятора (70 Вт*ч). Примерно за 95-100 минут можно зарядить его на все 100%В рабочих процессах ноутбука хватает на полный рабочий день с запасом на вечерние мультимедийные развлечения. В режиме просмотра YouTube ASUS ExpertBook Ultra продержался 12 часов

Опыт использования ASUS ExpertBook Ultra

Еще с момента анонса Core Ultra Series 3 (Panther Lake) на CES 2026, я с нетерпением ждал первых образцов. Поэтому ASUS ExpertBook Ultra был интересен для меня в первую очередь, как демонстрация новых возможностей платформыЯ понимаю, что основное назначение лэптопа — сугубо корпоративное, но во время пользования меня не покидало стойкое впечатление, что передо мной почти эталонный мультимедийный образец. И только матовый экран и утилитарный дизайн напоминали, что это не мультимедийное устройство.На это есть свои причины. В первую очередь, наконец-то, iGPU стоит не «для галочки», а умудряется составлять настоящую конкуренцию даже дискретной графике. Конечно же, свою лепту вносит и высокоскоростная память. Но видеть почти полноценный гейминг при потреблении 30 Вт в S.T.A.L.K.E.R. 2 или Resident Evil Requiem — дорогого стоит.

Среди десктоп геймеров уже давно смеются, что вся игровая производительность современных лэптопов исчезает вместе с током из розетки. И это в какой-то мере — правда, особенно для мощных RTX 5080-5090 laptop. Самое интересное то, что Intel Arc B390 способен даже перегнать RTX 5090 laptop исключительно в режиме с аккумулятором. Это действительно впечатляет.

Также хочется еще раз упомянуть звук в ASUS ExpertBook Ultra. Обычно в бизнес-лептопах можно встретить довольно посредственную акустику, но только не в этом случае. В паре с качественным экраном и мощным Intel Arc B390 можно устроить бодрый мультимедийный досуг и забыть о корпоративной обыденности. Этого явно не хватает основным конкурентам.

Цена и конкуренты

ASUS ExpertBook Ultra на нашем обзоре — образец, которого еще нет в продаже, поэтому конкурентов можно очертить разве что иллюстративно. К тому же в ближайшее время будут представлены новые модели на новой платформе. А пока что вспомним уже номинально «устаревших» оппонентов, на замену которым придут «бодрые» новички.

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 является представителем старой школы. Убедить фанатов «синкпадов» сменить своего любимца почти нереально. Поколение Lunar Lake (Series 2) все еще никуда не исчезло и в достаточности на торговых площадках. Оно предлагает превосходное соотношение производительности и энергоэффективности, хотя без преувеличения «на голову ниже» в плане графического быстродействия.

Если же Windows-лептопы — не ваш путь и вы стали на сторону экосистемы из Купертино, то Apple MacBook Pro 14 станет вашим помощником на долгое время, хотя вес «емейзинга» составляет целых 1.6 кг. Я же не вижу целесообразности сравнивать разные подходы к организации рабочих процессов на базе противоположных архитектур

8.8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 12 часов YouTube, почти два рабочих дня офисной работы. Производительность (БП) 9.5 Превосходная производительность платформы Panther Lake с оглядкой на TDP, мощный iGPU — Intel Arc B390. Производительность (АКБ) 9.5 Возможно поиграть даже без розетки с нативным разрешением. Экран 9 Яркий матовый экран с превосходным цветовым охватом. Дизайн, эргономика 7.5 Утилитарный дизайн, неустойчивый шарнир в тестовом образце. Качество сборки, материалы 9 Авиационный магниево-алюминиевый сплав, шасси с нанокерамическим покрытием и твердостью 9H. Энергоэффективность, шум 9 36 ДБа даже при максимальной нагрузке. Цена 6 Ориентировочная цена вызывает когнитивный диссонанс. Звук 10 Одна из лучших встроенных акустик среди лэптопов.