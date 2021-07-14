Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus S17 (GX703H)





Компания ASUS много экспериментирует с линейкой Zephyrus, которая уже давно приоткрывает топкейс с крышкой дисплея, получает дополнительные экраны и прочие необычные навороты, которые можно встретить далеко не у каждого ноутбука. В этом году пользователю предоставлены новые лептопы с оптико-механическими клавиатурами, которые приподнимаются на корпусом. Ну и про другие комплектующие в этой модели не забыли. Сегодня посмотрим на практически топовую комплектацию ROG Zephyrus S17 (GX703H) с Intel Core i9-11900H и NVIDIA GeForce RTX 3080.

Комплектация ROG Zephyrus S17

Редакции достался почти максимальный набор, который может поставляться с таким ноутбуком. В большой черной коробке с лептопом есть два блока питания разной мощности (и, соответственно, разным весом), мышь ROG Chakram Core (с дополнительным грузиком и сменными джойстиками) и большой рюкзак ROG Ranger. На сайте указывается, что вместе со всем этим можно получить и гарнитуру ROG Delta Gaming Headset. Вероятно, в зависимости от региона ее может не быть в комплекте поставки, как получилось в нашем случае.

Среди всех аксессуаров хочется отметить рюкзак. Для каких-либо поездок с ноутбуком именно такое дополнение будет полезным в первую очередь. У геймера, покупающего компьютер за столь внушительную сумму, уже наверняка есть подходящие мышь и гарнитура. А вот рюкзака, в который с легкостью поместится 17-дюймовый ноутбук, под рукой может не оказаться. К тому же у него есть много удобных отделений для разных гаджетов.

Дизайн и удобство использования

Как это часто бывает, устройства одной линейки очень похожи между собой. Поэтому оформление новой модели ROG Zephyrus S17 уже может показаться знакомым. И действительно, если глянуть на верхнюю крышку дисплейного блока, на ней легко проглядывается уже знакомый рисунок. Но куда более интересным у этого ноутбука является топкейс.

Главной отличительной особенностью у топовых моделей Zephyrus являлся открывающийся топкейс. Ранее он открывался снизу, позже тенденция поменялась и приоткрывалась уже внутренняя часть. В тестируемой модели такая деталь взяла на себе клавиатуру и поднимает ее на 5 градусов. Дополнительно появляется больше отверстий для вентиляции, благодаря чему внутренние компоненты и клавиатурный блок меньше нагреваются, а клавиши принимают более удобную позицию для работы.

Такой момент, конечно, немного спорный, ведь появляется больше вариантов случайно повредить устройство. Да и сам механизм подъема может рано или поздно выйти из строя в силу каких-либо обстоятельств. Но это все равно очень интересная особенность, которая отличает такой компьютер на фоне конкурентов и более классических моделей.

В остальном у ноутбука достаточно сдержанное оформление. Верхняя крышка диагонально разделена на две зоны, где с одной стороны панель гладкая и размещает на себе глянцевый логотип, а другая сделана с декоративной перфорацией. Снизу есть прорези охлаждения и динамиков. Какой-то дополнительной подсветки по периметру или светящихся логотипов нет.

Правда, без небольших деталей дизайна все равно не обошлось. Окантовка экранного блока дополнена продольными линиями. Между клавиатурой и дисплеем есть пара зон тоже с декоративной перфорацией, как и на верхней крышке. Ну и, конечно же, прорези вентиляции сделаны в типичном для игровых моделей стиле.

Расположение всех коннекторов совершенно привычное, где порты находятся на боковых гранях. Слева есть проприетарный разъем питания, HDMI 2.0b, Ethernet, USB-A 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2 и комбинированный 3,5 мм Jack. Справа еще пара USB-A 3.2 Gen2 и кардридер формата SD. Также на топкейсе за клавиатурой есть три индикатора активности.

В остальном это относительно небольшой 17-дюймовый игровой лептоп — 39,4×26,4×2 см, но довольно тяжелый — 2,6 кг. Большой рюкзак для поездок с таким компьютером все же очень кстати. Корпус сделан из магниевого сплава (только в черном цвете), а поверхность вокруг клавиатуры покрыта софт-тач. Кроме того, что это покрытие довольно маркое, в использовании такого лептопа все понравилось.

Дисплей ROG Zephyrus S17

Для такой модели есть два варианта экранов: QHD со скоростью обновления картинки 165 Гц, поддержкой G-SYNC и Advanced Optimus, а также 4K со 120 Гц и Adaptive Sync. Скорость реакции обеих матриц составляет 3 мс, а соотношение сторон — 16:9.

Если в основном ноутбук покупается для игр, лучшим выбором станет первый вариант. Но если в списке задач также есть задачи по работе с графикой, фото и видео, есть смысл в более дорогой 4K-матрице. В нашем случае используется первая и каких-то замечаний к ней нет. На большом (как для ноутбука) экране удобно как просто работать, так и играть, смотреть фильмы и так далее.

В обоих случаях используются IPS-матрицы. В тестовой модели она отлично откалибрована и в каких-то корректировках явно не нуждается. Проблем с углами обзора также нет.

В фирменной утилите ARMOURY CRATE есть несколько профилей изображения для разных типов игр и задач. Субъективно, стандартного достаточно и лишний раз переключать изображение не стоит. Но если пользователю это понравится, то почему бы нет. Заодно все профили, кроме Eyecare, позволяют немного подкорректировать цветовую температуру. Также через это приложение можно калибровать дисплей, но поддерживается только один калибратор — X-Rite i1 Display Pro.

С подсветкой у этого экрана тоже все неплохо. На максимуме яркости наш прибор показал 332 кд/м². С учетом матового покрытия экрана, такой яркости достаточно для практически любой ситуации, в которой подобный лептоп окажется. Минимальный уровень подсветки составил 17,9 кд/м², что тоже вполне комфортно.

Манипуляторы и мультимедиа

Одной из интересных новинок для ноутбуков ROG в Zephyrus S17 стала клавиатура. Тут установлены оптико-механические переключатели, еще и расположенные под углом в 5 градусов. Лично мне нравились и обычные мембранные клавиатуры в ноутбуках производителя, но это совершенно новый уровень.

Для начала, тут не намешали клавиши. У полноразмерной островной клавиатуры есть небольшой NUM-блок, отдельно выведенные навигационные кнопки, длинные Shift’ы и RGB-подсветка с разными режимами и тремя уровнями яркости. С расположением клавиш почти не было проблем, мне хватило пары дней, чтобы полностью к ней привыкнуть и не опускать взгляд вниз во время печати. Удобство наклона клавиатуры — субъективный момент. Мне эта особенность не помешала, хотя если бы угол можно было регулировать, было бы лучше.

Набирать текст и играть на такой клавиатуре намного приятнее, чем на обычных ноутбучных вариантах. Ход клавиш достаточно большой (почти 2 мм), срабатывание очень быстрое, залипания нет. И отдельно на себя обратит внимание звук, который не такой громкий, как у обычных механических клавиатур, но и заметно отличается от сравнительно тихих «мембранок». Правда не уверен, что звук будет нравится окружающим, особенно во время очень активной работы.

Отдельно от клавиатуры расположена и кнопка включения, которая тут заодно выступает сканером отпечатков пальцев. Такой способ быстро попасть в систему вполне работает. Хотя бывают случаи, когда без дополнительных условий (например, влаги на руках), сканер просит повторить попытку. Даже с учетом этого, сканирование все равно быстрее, чем ввод пароля или ПИН-кода.

Есть у Zephyrus S17 есть еще один необычный элемент управления — Multiwheel. Это широкое колесико, с помощью которого можно: регулировать звук, осуществлять вертикальную прокрутку, изменять громкость микрофона, яркость экрана, подсветку клавиатуры, переключаться между открытыми приложениями и режимами охлаждения.

Переключение между этими регулировками делается долгим нажатием на колесико, а коротким можно, например, выключить звук или замьютить микрофон (в зависимости от выбранного в данный момент режима). Конечно, все, кроме громкости, можно переключать хоткеями. Но такой элемент управления все равно очень удобный.

И говоря о звуке, тут он хорош. В корпусе спрятаны 6 разных динамиков, которые отвечают за свои частоты. Таким образом звук получается объемным и громким. Компания заявляет, что это лучшее звучание среди игровых ноутбуков. И среди тех, которые побывали у меня, это действительно так. Озвучка игр, фильмов и музыки у этих динамиков получается отлично.

Трекпад у ноутбука тоже хороший. Он большой (13×8,5 см) и расположен так, что во время игр не попадает под руки. Также у него нет проблем с чувствительностью и точностью позиционирования. В ситуации, когда в мыши нет необходимости, таким трекпадом можно без проблем управлять курсором и исполнять жесты в системе.

Комплектная мышь может легко стать поводом для отдельного обзора, но сейчас речь идет о ноутбуке. Пару слов о мыши все равно стоит сказать. Основные характеристики: оптический сенсор с разрешением 16000 DPI, частотой опроса 1000 Гц, имеет 5 кнопок, джойстик и колесико, сделана под правую руку, размер корпуса 132,7×76,6×42,8 мм и весом 97/111 грамм. Также она оснащена подсветкой колесика и логотипа, которые можно синхронизировать с клавиатурой. В комплекте есть дополнительный грузик и съемные джойстики разной формы.

Это не самая маленькая мышь, которая лучше подойдет людям с большими руками. Ну и, вероятно, поклонникам симметричных мышей она не очень понравится. Зато с сенсором и переключателями (Omron) все очень хорошо. В шутеры с такой мышью получалось играть не хуже, чем с привычными мне манипуляторами.

Еще Zephyrus S17 оснащен очень неплохой камерой. У нее не самое высокое разрешение — 720p. Зато в разных условиях освещения она показывает картинку с приличным шумоподавлением и вполне удачно передает цвета. Для стримов, естественно, лучше воспользоваться сторонним решением, но для рабочих «зум-коллов» и общения с близкими, такого изображения будет полностью хватать. Микрофоны размещены возле камеры. Они отлично передают голос, но вместе с ним улавливают и все звуки окружения (особенно звуки переключателей клавиатуры). Но и для этого нашли отдельное решение в виде системы шумоподавления с AI. Она избавит от лишнего шума, но может искажать голос.

Производительность и ПО

С «начинкой» у 17-дюймовых «Зефиров» все очень неплохо. Эти ноутбуки комплектуются процессорами Intel Core 11-го поколения (i7-11800H или i9-11900H) и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Тут же может быть до 48 ГБ оперативной памяти DDR4 и три SSD-накопителя формата M.2. Все модели комплектуются приемниками Wi-Fi 6, гигабитными Ethernet-портами и Bluetooth 5.2.

Тестовая модель оснащается 8-ядерным/16-поточным процессором Intel Core i9-11900H с частотой 2,5-4,9 ГГц. С ним же работает NVIDIA GeForce RTX 3080 с частотой до 1645 МГц и 16 ГБ GDDR5. Оперативной памяти набралось 32 ГБ (16 ГБ на материнской плате и дополнительная съемная планка SO-DIMM), а также быстрый 2-терабайтный накопитель. Наборчик внушительный.

Доступ к внутренностям компьютера очень простой, достаточно открутить 11 Т6-винтиков и без усилий открыть крышку. Так можно заменить оперативную память и поменять/добавить накопители.

Результаты тестов производительности испытуемой модели на вполне конкурентном уровне. В ARMOURY CRATE есть выбор из трех режимов производительности: Silent, Performance и Turbo. Дополнительно есть вариант Manual, позволяющий вручную регулировать отдельные параметры процессора, видеокарты и охлаждения.

Тесты производительности:

Настройки производительности:

В играх с производительностью тоже проблем нет. Все тесты проводились с наивысшими настройками графики и в полном разрешении для нашей модели. Конечно, всех 165 кадров/сек в «тяжелых» играх не будет, но тем не менее с плавностью картинки все в порядке. Вот средние показатели FPS для некоторых игр:

Far Cry New Dawn — 99

Shadow of the Tomb Raider — 106

Dirt Rally — 121

Dota 2 — 121

GTA V — 85

С охлаждением при этом весьма предсказуемая ситуация. В режиме максимальной производительности во время игр температура поднимается до 75-80°C. Горячий воздух отводится по бокам и сзади топкейса, заметно нагревая окружающие ноутбук предметы. Корпус тоже нагревается, что во время работы можно почувствовать на подладонной панели. И уровень шума от СО достаточно высокий. Зато клавиатура, за счет механизма подъема, не нагревается так, как у классических моделей. А во время обычной офисной работы вентиляторы могут отключаться, но температура процессора остается на уровне 50-55°C. Летом с таким ноутбуком все же жарковато.

Windows 10, традиционно для ноутбуков серии ROG, дополнен упомянутым приложением ARMOURY CRATE и MyASUS, с помощью которых осуществляются основные настройки режимов работы, подсветки и прочих дополнений, а также устанавливаются фирменные обновления. Компания не забрасывает эти приложения и они тоже регулярно получают апдейты.

Автономность ROG Zephyrus S17

Большому ноутбуку нужна соответствующая батарея. Емкость такой у Zephyrus S17 составила 90 Вт•ч. В тесте автономности PCMark10 Modern Office она продержалась 5 часов 20 минут, что очень неплохо как для игровой модели. В игровом тесте ее хватило на 1 час 17 минут. Оба теста проводились при выставленной яркости экрана на уровне 100 кд/м². В реальном использовании, при несложных задачах, часа 3-4 поработать получится, а двухчасовой фильм отнимет около 40% заряда. Но вот поиграть можно как раз не больше часа и в не самом производительном режиме.

В комплекте есть два блока питания мощностью 280 и 100 Вт. Полная зарядка от первого заняла 1 час 45 минут, а от второго всего на 5 минут больше. При этом мощный блок подключается через проприетарный разъем, а дополнительный — через USB-C/Thunderbolt. И, конечно, режим максимальной производительности доступен только с большим БП.