Украинский рынок труда вошел в 2026 год с совершенно другими правилами, чем еще несколько лет назад. Война, миграция, нестабильная инфраструктура и цифровизация найма сформировали новую модель занятости. В этих условиях работа все реже означает офис и стандартный график, а вакансия — лишь перечень обязанностей.

Одним из инструментов, позволяющих увидеть эти изменения в реальном времени, стал поиск работы на Jooble — платформе, которая объединяет прямые вакансии работодателей с полным охватом рынка.

Макроконтекст: что влияет на рынок

Ключевые факторы изменений:

демографические сдвиги — сокращается доля трудоспособного населения;

инфраструктурные риски — бизнес вынужден менять форматы работы;

перераспределение экономики — растет роль сервиса, логистики и digital;

глобализация — украинцы чаще работают на международные компании.

Эти процессы формируют новые подходы к найму и меняют структуру спроса.

Цифры, которые описывают реальность

По аналитическим данным:

более 46 % вакансий имеют гибкий или удаленный формат;

38 % работодателей готовы нанимать без привязки к городу;

кандидаты просматривают 20–30 вакансий перед откликом;

средний поиск работы сократился до 5–6 недель.

Это свидетельствует об изменении поведения как бизнеса, так и кандидатов.

Как меняется выбор вакансий

Сегодня работа оценивается не только по зарплате. Соискатели все чаще обращают внимание на:

стабильность компании;

наличие резервных процессов;

возможность дистанционной работы;

прозрачность коммуникации.

Поэтому растет спрос на платформы, где можно не только найти работу, но и получить более полный контекст вакансии.

Jooble как инфраструктура рынка

Jooble выполняет роль полноценной job-платформы. Работодатели размещают вакансии напрямую, получают отклики и управляют кандидатами через ATS-инструменты. Пользователи имеют доступ к актуальным предложениям и понятным условиям.

Платформа также отображает верифицированные вакансии с других ресурсов, формируя полную картину рынка. Доверие к Jooble подтверждает награда Ukrainian Business Award за вклад в развитие бизнеса.

Текущие тенденции

ТОП-отрасли: сервис, IT, логистика, продажи, административные роли;





форматы работы: 46 % — гибрид/удаленно, 41 % — офлайн;

ожидания кандидатов: 62 % ищут стабильность, 24 % — развитие



Что дальше

В 2026 году рынок становится более фрагментированным, но более прозрачным. Конкуренция за кадры будет расти, а роль платформ — усиливаться.

Для кандидатов это означает больше возможностей найти работу, соответствующую новым условиям жизни. Для бизнеса — необходимость адаптации к новым стандартам найма.