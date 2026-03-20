Партнерский проект Партнерский проект 20.03.2026 views icon

Рынок труда Украины в 2026 году: новые правила игры и роль Jooble

Украинский рынок труда вошел в 2026 год с совершенно другими правилами, чем еще несколько лет назад. Война, миграция, нестабильная инфраструктура и цифровизация найма сформировали новую модель занятости. В этих условиях работа все реже означает офис и стандартный график, а вакансия — лишь перечень обязанностей.

Одним из инструментов, позволяющих увидеть эти изменения в реальном времени, стал поиск работы на Jooble — платформе, которая объединяет прямые вакансии работодателей с полным охватом рынка.

Макроконтекст: что влияет на рынок

Ключевые факторы изменений:

  • демографические сдвиги — сокращается доля трудоспособного населения;
  • инфраструктурные риски — бизнес вынужден менять форматы работы;
  • перераспределение экономики — растет роль сервиса, логистики и digital;
  • глобализация — украинцы чаще работают на международные компании.

Эти процессы формируют новые подходы к найму и меняют структуру спроса.

Цифры, которые описывают реальность

По аналитическим данным:

  • более 46 % вакансий имеют гибкий или удаленный формат;
  • 38 % работодателей готовы нанимать без привязки к городу;
  • кандидаты просматривают 20–30 вакансий перед откликом;
  • средний поиск работы сократился до 5–6 недель.

Это свидетельствует об изменении поведения как бизнеса, так и кандидатов.

Как меняется выбор вакансий

Сегодня работа оценивается не только по зарплате. Соискатели все чаще обращают внимание на:

  • стабильность компании;
  • наличие резервных процессов;
  • возможность дистанционной работы;
  • прозрачность коммуникации.

Поэтому растет спрос на платформы, где можно не только найти работу, но и получить более полный контекст вакансии.

Jooble как инфраструктура рынка

Jooble выполняет роль полноценной job-платформы. Работодатели размещают вакансии напрямую, получают отклики и управляют кандидатами через ATS-инструменты. Пользователи имеют доступ к актуальным предложениям и понятным условиям.

Платформа также отображает верифицированные вакансии с других ресурсов, формируя полную картину рынка. Доверие к Jooble подтверждает награда Ukrainian Business Award за вклад в развитие бизнеса.

Текущие тенденции

  • ТОП-отрасли: сервис, IT, логистика, продажи, административные роли;
  • форматы работы: 46 % — гибрид/удаленно, 41 % — офлайн;

  • ожидания кандидатов: 62 % ищут стабильность, 24 % — развитие

Что дальше

В 2026 году рынок становится более фрагментированным, но более прозрачным. Конкуренция за кадры будет расти, а роль платформ — усиливаться.

Для кандидатов это означает больше возможностей найти работу, соответствующую новым условиям жизни. Для бизнеса — необходимость адаптации к новым стандартам найма.

arrow left
arrow right
Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить