Samsung починає кампанію з маркування офіційних продуктів в Україні

Samsung починає кампанію з маркування офіційних продуктів в Україні

Матеріал підготований за підтримки компанії Samsung Технології та продукція компанії Samsung Electronics офіційно представлені більш ніж у 74 країнах світу. За таких масштабів одним із найважливіших завдань для компанії є забезпечення високої якості товарів та послуг у кожній країні присутності. Тому Samsung постійно вдосконалює системи підтримки контролю якості та оперативно реагує на потреби споживачів, чим завойовує їхню стійку прихильність. Одним із нововведень у підтримці контролю якості є запровадження у 2020 році додаткового маркування для офіційної продукції Samsung, сертифікованої для використання на ринку України. Спеціальна позначка, що буде нанесена на упаковку смарт-девайсів, стане підтвердженням оригінальності продукції Samsung та її відповідності вимогам ринку України, а також наявності офіційної гарантійної підтримки даного товару.

Samsung застерігає своїх клієнтів від придбання підробок або несертифікованої продукції, що може мати обмежену функціональність на території нашої країни. Отже, купуючи, смартфон або планшет Samsung, звертайте увагу на позначку офіційного продукту. Її наявність означатиме, що цей пристрій призначений саме для ринку України, протестований для роботи в мобільних мережах України та відповідає усім чинним нормам, має офіційну гарантію від виробника, а також програмне забезпечення, що вчасно оновлюється. Купуючи продукцію Samsung у брендових магазинах Samsung Experience Store, ви можете бути впевнені, що вона пройшла всі етапи сертифікації. А також ексклюзивно у брендових магазинах на вас чекає 1 додатковий рік офіційної гарантії безкоштовно до вашої покупки. В Samsung Experience Store кожен охочий може зареєструватися на персональну консультацію фахівця з можливістю вибрати зручний час онлайн та найближчий магазин. Наявна також низка безкоштовних сервісних послуг одразу в магазині, як-от: встановлення захисної плівки на екран, налаштування й оновлення операційної системи та копіювання даних з інших пристроїв.

Побачивши позначку «Офіційний партнер Samsung», розміщену на вхідній групі магазинів електроніки, ви можете впевнено здійснювати покупку. Адже наявність такої позначки означає, що ви звернулися до офіційного торговельного партнера Samsung, який підтримує програму із забезпечення контролю якості продукції. Тож ви зможете придбати найновіші моделі смартфонів, планшетів, носимих пристроїв і весь асортимент аксесуарів Samsung із впевненістю щодо якості та наявності офіційної гарантії. Маючи найбільшу мережу професійних та авторизованих сервісних центрів на всій території України, компанія Samsung Electronics посідає почесне перше місце за рівнем та якістю сервісу і гарантійного обслуговування споживачів. Купуючи офіційні продукти Samsung, ви забезпечені гарантійним сервісом від виробника. Для користувачів офіційних продуктів Samsung авторизовані сервісні центри пропонують унікальні послуги: ремонт за 1 годину, безкоштовну доставку смарт-пристрою в сервіс та з сервісу «Новою Поштою», цілодобовий консьєрж-сервіс для власників інноваційних смартфонів з гнучким екраном Galaxy Fold і Galaxy Z Flip та цілодобову підтримку всіх користувачів в інформаційному центрі Samsung (0 800 502 000).