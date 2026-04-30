Samsung подняла среднюю цену продажи своей оперативной памяти на 90% по сравнению с предыдущим кварталом. Цены на флэш-память для накопителей выросли на 80% за тот же период. Компания сообщила об этом во время своего квартального отчета для инвесторов.





Причина проста и уже знакома: искусственный интеллект. Дата-центры поглощают оперативную память в таких объемах, что Samsung физически не успевает удовлетворить спрос даже от тех клиентов, с которыми уже подписаны контракты.

В своем комментарии компания отметила, что уровень выполнения заказов достиг рекордного минимума. Имеющийся объем производства существенно отстает от того, что клиенты готовы купить прямо сейчас. Показательно: некоторые покупатели уже бронируют поставки на 2027 год — и даже с учетом этих предварительных заказов дефицит в следующем году обещает быть еще более острым, чем в текущем.

Для рядового покупателя это означает продолжение того, что уже неофициально окрестили «рекалоипсисом оперативной памяти». Планки RAM и твердотельные накопители дорожали весь 2025 год, и в ближайшее время тенденция к снижению цен не просматривается.





Отдельная точка нестабильности — снабжение Samsung предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке теоретически может ударить по логистическим цепочкам, хотя пока никаких реальных перебоев компания не фиксирует. Но «пока» — это важное слово: ситуация остается непредсказуемой.

Стоит напомнить контекст. Samsung — крупнейший в мире производитель памяти. Если даже она не может нарастить производство в темпе, который требует рынок, то меньшие игроки — SK Hynix и Micron — точно не закроют дефицит. Все трое сейчас в ситуации, где спрос от искусственного интеллекта превышает совокупные производственные мощности отрасли.

Для геймеров и сборщиков ПК следствие одно: покупать планки RAM и накопители сейчас дешевле, чем через год. А ждать органического снижения цен в ближайшем будущем не стоит.

Источник: PC Gamer