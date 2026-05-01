01.05.2026

Samsung уберет из Galaxy S27 Ultra самую ненужную камеру: это почти решено, — инсайдеры

Шадрін Андрій

Samsung прибере з Galaxy S27 Ultra найнепотрібнішу камеру: це майже вирішено, — інсайдери

Флагманская камерная система Samsung давно нуждалась в обновлениях — и с Galaxy S27 Ultra это, похоже, произойдет. Как свидетельствуют инсайдеры, камеру в гаджете переделывают: система 3x телефото исчезнет.


Камерная система Galaxy S26 Ultra состоит из 200 МП основной камеры, 50 МП ультраширокоугольной, 50 МП 5x телефото и 10 МП 3x телефото. Слабое место здесь очевидно — и, похоже, его собираются устранить в следующем году. Исчезновение 3x телефото-сенсора — вещь фактически решена; кроме того, Galaxy S27 Ultra потенциально «увеличит» 5x зум.

Утечка от Ice Universe тоже говорит, что 3x телефото-объектив на Galaxy S27 Ultra «просто исчезает». Развивая эту мысль, Ice отмечает, что Galaxy S27 Ultra получит ультраширокоугольную камеру «нового поколения», которая впервые появится на Galaxy Z Fold 8, а также обновленные версии основного сенсора и новую фронтальную камеру. Сменная апертура «на 80%» вероятна, добавляет Ice.

«Флагманские телефоны Vivo, Xiaomi, Oppo и даже Apple используют основную камеру для съемки на 3x. Конечно, отдельная 3x камера теоретически лучше основной 200 МП — она может захватывать больше света и деталей. Но ничего из этого не касается 10 МП 3x камеры Galaxy S26 Ultra: она имеет медленную диафрагму f/2.4, а крошечный размер сенсора 1/3.94″ ситуации не улучшает», — пишут Android Police.

Эти изменения происходят из «ранней внутренней информации», то есть все может измениться. Считается также, что Samsung работает над другими существенными изменениями в линейке Galaxy S27, но это зависит от того, как развернется ситуация с «RAMageddon». Поскольку улучшений в этом направлении не видно, вряд ли можно рассчитывать на масштабное обновление в следующем году.


Samsung прибере з Galaxy S27 Ultra найнепотрібнішу камеру: це майже вирішено, — інсайдери
Samsung Galaxy S26 Ultra / 9to5google

Отдельного внимания заслуживает и техническая начинка нового основного сенсора. Ice Universe подтвердил, что Galaxy S27 Ultra получит новый 200 МП сенсор — ISOCELL S5KHP6 — с технологией LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Эта технология будет сохранять избыточный заряд от пересвеченных участков в отдельном конденсаторе и воспроизводить его в финальном снимке, вместо того, чтобы просто «отрезать» пережженные зоны — результатом должен стать ультравысокий динамический диапазон.

«Samsung также может воспользоваться перепланированной камерной системой, чтобы переосмыслить компоновку и освободить место для внутренних магнитов — для поддержки нативного стандарта Qi2.2», — добавляют Android Police.

Параллельно с камерными изменениями Ice Universe опубликовал концептуальные изображения с новым дизайном камерного блока: вместо вертикального расположение линз появляется горизонтальная «пилюля» — разительное отступление от стиля, который Samsung использует, начиная с Galaxy S21 Ultra.

Источник: 9to5google

