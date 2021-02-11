Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси





Мессенджер Signal вышел давно, но с января популярность приложения резко взлетела. На него переходят миллионы бывших пользователей WhatsApp и других приложений. А еще его сравнивают с Telegram. Разобрались в истории мессенджера и его особенностях, шифровке данных, плюсах и минусах относительно конкурентов.

«Падение» WhatsApp

В начале января 2021 года WhatsApp объявила апдейт политики конфиденциальности. С 8 февраля приложение должно было официально передавать данные пользователей своей материнской компании Facebook. В список входили номера телефонов самих пользователей, адресные книги, данные о статусах, имена и фото профилей, информация других приложений, местоположение, даты и списки покупок и прочее.

Такая официальная наглость возмутила миллионы пользователей мессенджера и они массово стали переходить к конкурентам. Часто выбор падал на главного героя материала — мессенджер Signal. Миллионы ушли и в Telegram. Только за одну неделю января Signal зафиксировал приток почти 9 млн человек. Telegram сообщал о 11 млн и более.

Естественно, WhatsApp резко «переобулся», его представители заявили, что никаких данных в Facebook они передавать не будут, а обновление политики конфиденциальности переносится на 15 мая и с большими изменениями. Но это только сделало хуже и пользователи продолжают «бежать» из приложения. Десятки миллионов ничто в сравнении с двумя миллиардами — именно столько было у популярного мессенджера в феврале 2020 года. Поэтому настоящего падения не случилось. Но это дало ощутимый толчок конкурентам, особенно известному лишь в узких кругах Signal.

Взлет Signal

Signal принадлежит одноименному некоммерческому фонду, создается с 2013 года и у него открытый исходный код. Деньги на развитие приложения поступают от частных пожертвований. Помочь можно здесь. Скачать мессенджер можно по этой ссылке.

До популярности в массах приложение использовали люди с повышенной потребностью в конфиденциальности: активисты, члены оппозиций разных стран, политические деятели, журналисты и так далее.

Signal хвалили Джек Дорси, Илон Маск и Эдвард Сноуден. Последний пользуется мессенджером с 2015 года и уверяет, что даже ФБР не доступна его переписка.

Особенность мессенджера — шифрованные сообщения от устройства к устройству (E2EE). Это значит, что доступа к информации нет ни у кого, кроме участников беседы. Даже разработчики не могут прочесть переписку. Мессенджер не собирает данные о пользователях и не показывает рекламу.

Возможности Signal

Signal — классический мессенджер. Программа позволяет писать сообщения, создавать одиночные и групповые чаты (до 1000 участников максимум), созваниваться голосом или по видеосвязи (до 8 пользователей одновременно), обмениваться фото, эмодзи и роликами, делиться местоположением и контактами. Приложение можно использовать вместо стандартного для SMS.

Из дополнительных фишек тут есть отправка фото и видео, которые исчезают через пару секунд после прочтения. А еще Signal умеет проверять и подтверждать контакты пользователя, чтобы все всегда точно знали, что переписываются именно с этим человеком, а не мошенником. Для этого приложение иногда запрашивает установленный при регистрации пин-код или позволяет собеседникам обменяться QR-кодами.

Все переписка в программе, включая видеовызовы, звонки, переданные файлы и прочее, всегда зашифрована и скрыта надежным E2EE-шифрованием. Это означает, что указанные выше данные хранятся не на серверах мессенджера, а на устройствах пользователей. Поэтому к ним и нет доступа даже у разработчиков приложения.

У мессенджера есть собственный протокол шифрования Signal Protocol. Он шифрует все типы обмена информацией, кроме классических SMS. И то только те, что отправляются не зарегистрированным в мессенджере контактам.

Использование и регистрация

Приложение использует номер телефона, как универсальный идентификатор. Его указывают при регистрации, а потом приложение запрашивает доступ к списку контактов, которые сканируется на уже зарегистрированных пользователей. При желании разрешено не предоставлять программе доступ к контактам. Но тогда искать уже имеющихся и новых пользователей придется всегда через ручной ввод их номеров телефонов.

При установке мессенджера на другой смартфон или смене номера, переписки, файлы и прочие данные теряются. Ведь приложение хранит это на устройстве и не синхронизирует с серверами. За полную конфиденциальность приходится платить вот такими неудобствами.

Мессенджер работает на Windows, macOS, Linux, Android, iPhone и iPad. В связи с соображениями безопасности веб-клиента нет, а есть только приложение. Под одним номером мессенджер можно установить на пяти устройствах одновременно. Но среди этих гаджетов не может быть сразу двух смартфонов. Ограничения сделаны для той же безопасности.

При использовании Signal как приложения для SMS и MMS оно будет показывать незащищенные переписки. То есть тех контактов, у которых не стоит мессенджер. При желании им можно скинуть зашифрованную ссылку на скачивание приложения.

Signal и Telegram

Signal часто сравнивают с популярным Telegram. Но у этих двух мессенджеров много отличий. В чем-то лучше первое, а где-то второе. Signal превосходит Telegram в шифровании данных. В мессенджере Павла Дурова есть E2E-защита. Но работает она не везде, а включается руками только в секретных чатах с двумя пользователями. Во всех остальных случаях данные также защищены, но идут через сервер Telegram, а значит могут быть взломаны.

Через них же Telegram удобно синхронизирует переписку между устройствами пользователя, но это же еще один минус безопасности. Все данные Signal хранятся в зашифрованном виде только на гаджетах. А это снижает шанс взлома, потому что хакерам надо будет пройти не только через смартфон или ПК, но и разобраться с фирменным шифрованием Signal Protocol. Он считается сильнее шифра Telegram, который один раз уже взламывали. Но это не означает, что Signal никогда не взломают.

Исходные коды Signal и Telegram находятся в открытом доступе. Но в последнем случае не обнародованы коды серверов, а значит точно сказать, что происходит с данными пользователей Telegram никто не может.

Telegram лучше в использовании. У него приятнее и рациональнее реализован интерфейс. У чатов можно менять фон, есть тонны стикеров и расширенное поле «О себе». В Signal этого нет, но создатели обещают в скором времени сделать мессенджер более приятным для пользователей.

Telegram позволяет обмениваться файлами до 2 ГБ, а у Signal этот предел 100 МБ. Групповой чат Telegram вмещает до 200 тысяч пользователей, а цифра Signal всего 1000 человек. Из-за этого Signal не станет новой мощной медиаплатформой для блогеров и СМИ, каким стал Telegram.

В Telegram есть полезные боты на любые цвет, вкус и потребности. В Signal их нет и вряд ли будут, ведь для их создания придется получать доступ к перепискам пользователей.

А каким мессенджером пользуетесь вы? Важна ли конфиденциальность для вас и могут ли приложения ее предоставить? Делитесь опытом и мыслями в комментариях.