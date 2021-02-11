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Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси


Мессенджер Signal вышел давно, но с января популярность приложения резко взлетела. На него переходят миллионы бывших пользователей WhatsApp и других приложений. А еще его сравнивают с Telegram. Разобрались в истории мессенджера и его особенностях, шифровке данных, плюсах и минусах относительно конкурентов.

«Падение» WhatsApp

В начале января 2021 года WhatsApp объявила апдейт политики конфиденциальности. С 8 февраля приложение должно было официально передавать данные пользователей своей материнской компании Facebook. В список входили номера телефонов самих пользователей, адресные книги, данные о статусах, имена и фото профилей, информация других приложений, местоположение, даты и списки покупок и прочее.

Такая официальная наглость возмутила миллионы пользователей мессенджера и они массово стали переходить к конкурентам. Часто выбор падал на главного героя материала — мессенджер Signal. Миллионы ушли и в Telegram. Только за одну неделю января Signal зафиксировал приток почти 9 млн человек. Telegram сообщал о 11 млн и более. 

Естественно, WhatsApp резко «переобулся», его представители заявили, что никаких данных в Facebook они передавать не будут, а обновление политики конфиденциальности переносится на 15 мая и с большими изменениями. Но это только сделало хуже и пользователи продолжают «бежать» из приложения. Десятки миллионов ничто в сравнении с двумя миллиардами — именно столько было у популярного мессенджера в феврале 2020 года. Поэтому настоящего падения не случилось. Но это дало ощутимый толчок конкурентам, особенно известному лишь в узких кругах Signal. 

Взлет Signal

Signal принадлежит одноименному некоммерческому фонду, создается с 2013 года и у него открытый исходный код. Деньги на развитие приложения поступают от частных пожертвований. Помочь можно здесь. Скачать мессенджер можно по этой ссылке

До популярности в массах приложение использовали люди с повышенной потребностью в конфиденциальности: активисты, члены оппозиций разных стран, политические деятели, журналисты и так далее. 

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

Signal хвалили Джек Дорси, Илон Маск и Эдвард Сноуден. Последний пользуется мессенджером с 2015 года и уверяет, что даже ФБР не доступна его переписка. 

Особенность мессенджера — шифрованные сообщения от устройства к устройству (E2EE). Это значит, что доступа к информации нет ни у кого, кроме участников беседы. Даже разработчики не могут прочесть переписку. Мессенджер не собирает данные о пользователях и не показывает рекламу. 

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

Возможности Signal

Signal — классический мессенджер. Программа позволяет писать сообщения, создавать одиночные и групповые чаты (до 1000 участников максимум), созваниваться голосом или по видеосвязи (до 8 пользователей одновременно), обмениваться фото, эмодзи и роликами, делиться местоположением и контактами. Приложение можно использовать вместо стандартного для SMS. 

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

Из дополнительных фишек тут есть отправка фото и видео, которые исчезают через пару секунд после прочтения. А еще Signal умеет проверять и подтверждать контакты пользователя, чтобы все всегда точно знали, что переписываются именно с этим человеком, а не мошенником. Для этого приложение иногда запрашивает установленный при регистрации пин-код или позволяет собеседникам обменяться QR-кодами.

Все переписка в программе, включая видеовызовы, звонки, переданные файлы и прочее, всегда зашифрована и скрыта надежным E2EE-шифрованием. Это означает, что указанные выше данные хранятся не на серверах мессенджера, а на устройствах пользователей. Поэтому к ним и нет доступа даже у разработчиков приложения. 

У мессенджера есть собственный протокол шифрования Signal Protocol. Он шифрует все типы обмена информацией, кроме классических SMS. И то только те, что отправляются не зарегистрированным в мессенджере контактам. 

Использование и регистрация

Приложение использует номер телефона, как универсальный идентификатор. Его указывают при регистрации, а потом приложение запрашивает доступ к списку контактов, которые сканируется на уже зарегистрированных пользователей. При желании разрешено не предоставлять программе доступ к контактам. Но тогда искать уже имеющихся и новых пользователей придется всегда через ручной ввод их номеров телефонов. 

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

При установке мессенджера на другой смартфон или смене номера, переписки, файлы и прочие данные теряются. Ведь приложение хранит это на устройстве и не синхронизирует с серверами. За полную конфиденциальность приходится платить вот такими неудобствами. 

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

Мессенджер работает на Windows, macOS, Linux, Android, iPhone и iPad. В связи с соображениями безопасности веб-клиента нет, а есть только приложение. Под одним номером мессенджер можно установить на пяти устройствах одновременно. Но среди этих гаджетов не может быть сразу двух смартфонов. Ограничения сделаны для той же безопасности. 

Signal: особенности мессенджера, который нахваливают Илон Маск и Джек Дорси

При использовании Signal как приложения для SMS и MMS оно будет показывать незащищенные переписки. То есть тех контактов, у которых не стоит мессенджер. При желании им можно скинуть зашифрованную ссылку на скачивание приложения. 

Signal и Telegram 

Signal часто сравнивают с популярным Telegram. Но у этих двух мессенджеров много отличий. В чем-то лучше первое, а где-то второе. Signal превосходит Telegram в шифровании данных. В мессенджере Павла Дурова есть E2E-защита. Но работает она не везде, а включается руками только в секретных чатах с двумя пользователями. Во всех остальных случаях данные также защищены, но идут через сервер Telegram, а значит могут быть взломаны. 

Через них же Telegram удобно синхронизирует переписку между устройствами пользователя, но это же еще один минус безопасности. Все данные Signal хранятся в зашифрованном виде только на гаджетах. А это снижает шанс взлома, потому что хакерам надо будет пройти не только через смартфон или ПК, но и разобраться с фирменным шифрованием Signal Protocol. Он считается сильнее шифра Telegram, который один раз уже взламывали. Но это не означает, что Signal никогда не взломают. 

Исходные коды Signal и Telegram находятся в открытом доступе. Но в последнем случае не обнародованы коды серверов, а значит точно сказать, что происходит с данными пользователей Telegram никто не может. 

Telegram лучше в использовании. У него приятнее  и рациональнее реализован интерфейс. У чатов можно менять фон, есть тонны стикеров и расширенное поле «О себе». В Signal этого нет, но создатели обещают в скором времени сделать мессенджер более приятным для пользователей. 

Telegram позволяет обмениваться файлами до 2 ГБ, а у Signal этот предел 100 МБ. Групповой чат Telegram вмещает до 200 тысяч пользователей, а цифра Signal всего 1000 человек. Из-за этого Signal не станет новой мощной медиаплатформой для блогеров и СМИ, каким стал Telegram. 

В Telegram есть полезные боты на любые цвет, вкус и потребности. В Signal их нет и вряд ли будут, ведь для их создания придется получать доступ к перепискам пользователей. 

А каким мессенджером пользуетесь вы? Важна ли конфиденциальность для вас и могут ли приложения ее предоставить? Делитесь опытом и мыслями в комментариях.

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