ТОП 10 компактных кроссоверов: лучшие и самые надежные модели

Всем хочется выбрать автомобиль, который со временем не будет доставлять хлопот и будет работать как можно дольше. Подскажем вам десять лучших и самых надежных компактных кроссоверов. Среди этих моделей вы точно найдете своего любимца.

Этот рейтинг составлялся не нами, а компанией J.D.Power, которая специализируется на исследовании удовлетворенности потребителей, оценки качества продукта, собирает аналитические данные и является неким агрегатором по сбору маркетинговых данных и их обработке. Здесь мы предоставим адаптированный рейтинг под наш украинский рынок с автомобилями, которые вы сможете найти, как в салонах, так и на рынках подержанных авто.

Анализировали машины по удовлетворенности владельцев, которые уже пользовались этими автомобилями от трех месяцев до трех лет. Аналитики собирали отзывы и оценивали по таким качествам, как: общее качество, надежность, удовольствие от вождения, стоимостью и практичностью в эксплуатации за три года.

10 – Honda HR-V

Общее качество: 78

Надежность: 76

Впечатления от вождения: 78

Амортизация: 84

Этот кроссовер появился на рынке в 2013 году и уже перешел в следующее поколение, которое теперь предлагает только гибридную силовую установку. Его особенностями являются невероятная вместительность салона, компактные размеры, маневренность, четкое рулевое управление, небольшой расход топлива.

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Двигатель: 1.5 i-MMD Hybrid

Мощность: 106 + 131 (EV) л.с.

Коробка: e-CVT

Цена: от 1 425 700 грн

9 – Hyundai Venue

Общее качество: 78

Надежность: 77

Впечатления от вождения: 83

Амортизация: 87

Корейский компакт Hyundai Venue в свое время удивил даже журналистов. Выпустить харизматичную внешность в паре с обычным довольно устаревшим атмосферным двигателем — казалось не очень практичным решением, но оказалось достаточно удачным в плане надежности. Такие машины и составляют базу для создания репутации бренда. Venue предлагает интересный дизайн, стилистику и практичность в использовании. Очень интересный вариант для жителей города и для тех, кто не любит спешить.

Двигатель: 1.6 MPI

Мощность: 123 л.с.

Коробка: 6AT

Цена: от 871 200 грн

8 – Jeep Renegade

Общее качество: 78

Надежность: 85

Впечатления от вождения: 75

Амортизация: 87

Не очень популярный у нас кроссовер и довольно специфический в поведении. Один из первых компактов от американского бренда внедорожников, но построенный на базе Fiat 500L. Однако Jeep Renegade сумел завоевать сердца и даже попал в рейтинг надежных автомобилей.

Внешность и дизайн салона здесь на любителя, но поведение и уверенность позволяет причислить его все же в ряды компактных внедорожников. И хорошо, что столько владельцев отзываются о Jeep Renegade, как о качественном инструменте. К сожалению, модель была снята с производства после 2023 года и на рынке можно встретить только подержанные авто.

Двигатель: 1.4i MultiAir

Мощность: 140 л.с.

Коробка: 6-DDCT

Цена: от 465 700 грн на вторичном рынке

7 – Ford Ecosport

Общее качество: 80

Надежность: 83

Впечатления от вождения: 75

Амортизация: 81

Впервые этот самый маленький представитель кроссоверной линейки бренда появился в 2013 году и успел завоевать себе репутацию. И даже несмотря на то, что у нас Ford Ecosport не зашел потребителям, все же стоит на него обратить внимание на вторичном рынке. Отличает его высокий клиренс, вместительный багажник и практичный салон.

Двигатель: 1.0 Ecoboost

Мощность: 125 л.с.

Коробка: 6AT

Цена: от 415 800 грн (на вторичном рынке)

6 – Subaru XV/Crosstrack

Общее качество: 81

Надежность: 77

Впечатления от вождения: 82

Амортизация: 85

Ни в коем случае не будешь сомневаться в способности Subaru делать достойные внедорожники, которые с легкостью преодолевают бездорожье. Поэтому Subaru XV/Crosstrack не является исключением и до сих пор радует каждого своими способностями. Конечно, и надежность агрегатов не ставится под сомнение.

Оппозитный двигатель, вариатор — все, как обычно. Только здесь добавлена еще практичность компактных размеров. Правда по сравнению с конкурентами не такой уж Crosstrack и мал. Главное, что до сих пор держится на рынке и находит своих поклонников.

Двигатель: 2.0

Мощность: 156 л.с.

Коробка: CVT

Цена: от 1 340 100 грн

5 – Mini Countryman

Общее качество: 82

Надежность: 77

Впечатления от вождения: 89

Амортизация: 85

Кажется, что Mini не меняется уже десятки лет, но дизайнерам как-то удается вносить даже значительные корректировки, сохраняя концептуальную целостность. И даже сегодня, в третьем поколении, этот малыш, значительно набравший в весе и в размерах, остается узнаваемым и несет в себе неизменную харизму. Отличная управляемость, драйв и уверенность — неотъемлемые характеристики Mini Countryman.

Двигатель: 1.5i MHEV

Мощность: 170 л.с.

Коробка: 7 Steptronic

Цена: от 1 735 576 грн

4 – Mazda CX-30

Общее качество: 82

Надежность: 82

Впечатления от вождения: 87

Амортизация: 75

Кроссоверы Mazda любимцы почти всех рынков. Превзойти дизайн KODO мало кто может даже сегодня. А вот особой надежностью Mazda не кичилась. Однако удовлетворение владельцев в большинстве случаев держится на высоком уровне. Качество исполнения, стилистика CX-30 покоряет даже сегодня, а в дополнение — приятность от управления и владения японским произведением искусства.

Двигатель: 2.0 Skyactiv-G

Мощность: 150 л.с.

Коробка: 6AT

Цена: от 1 205 900 грн

3 – Nissan Qashqai

Общее качество: 84

Надежность: 85

Впечатления от вождения: 87

Амортизация: 79

Этот компактный кроссовер считается до сих пор образцом для многих других. Если учитывать, что именно Nissan Qashqai задал моду на этот сегмент, то вполне понятно, что большинство компактов сравнивают именно с ним. Тем сложнее Qashqai удерживать внимание и продолжать задавать высокую планку. Однако он справляется с задачей.

Последнее обновление было приятным и добавило к самой современной гибридной системе еще больше яркости и индивидуальности. И вот в надежности его у меня сомнений не возникает.

Двигатель: 1.5 e-Power

Мощность: 190 л.с.

Коробка: редуктор

Цена: от 1 079 530 грн

2 – Mitsubishi ASX

Общее качество: 85

Надежность: 85

Впечатления от вождения: 87

Амортизация: 83

Чтобы там не рассказывали об устарелости представителей бренда Mitsubishi, однако они удерживают надежность, прочность на высоком уровне до сих пор. Удовольствие от управления, энергоемкость подвески, проходимость перекрывают все недостатки в виде достаточно высокого расхода топлива, скрипучего пластика и других мелких моментов. За уверенность в себе и способности справляться с любыми задачами в дороге о Mitsubishi ASX ходят легенды. Так что это действительно достойный представитель рейтинга.

Двигатель: 2.0

Мощность: 150 л.с.

Коробка: CVT

Цена: от 1 155 000 грн

1 – Toyota CH-R

Общее качество: 85

Надежность: 85

Впечатления от вождения: 87

Амортизация: 83

Не думаю, что кто-то сомневался, что именно Toyota получит преимущество в рейтингах надежности. Здесь не хватает только Lexus, но он, поверьте, стоит рядом. Самым надежным, качественным и приятным среди компактных кроссоверов потребители считают именно Toyota CH-R. Он даже только появившись на рынке уже праздновал победу.

К надежности добавили именно то, чего не хватало большинству представителей бренда в то время — яркость, индивидуальность и современный стильный дизайн. И до сих пор уже во втором поколении CH-R является образцом работы дизайнеров и инженеров.

Двигатель: 1.8 HEV

Мощность: 140 л.с.

Коробка: e-CVT

Цена: от 1 502 880 грн