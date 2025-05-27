ТОП 10 компактных кроссоверов: лучшие и самые надежные модели

Всем хочется выбрать автомобиль, который со временем не будет доставлять хлопот и будет работать как можно дольше. Подскажем вам десять лучших и самых надежных компактных кроссоверов. Среди этих моделей вы точно найдете своего любимца.
Этот рейтинг составлялся не нами, а компанией J.D.Power, которая специализируется на исследовании удовлетворенности потребителей, оценки качества продукта, собирает аналитические данные и является неким агрегатором по сбору маркетинговых данных и их обработке. Здесь мы предоставим адаптированный рейтинг под наш украинский рынок с автомобилями, которые вы сможете найти, как в салонах, так и на рынках подержанных авто.
Анализировали машины по удовлетворенности владельцев, которые уже пользовались этими автомобилями от трех месяцев до трех лет. Аналитики собирали отзывы и оценивали по таким качествам, как: общее качество, надежность, удовольствие от вождения, стоимостью и практичностью в эксплуатации за три года.
Содержание
10 – Honda HR-V
Общее качество: 78
Надежность: 76
Впечатления от вождения: 78
Амортизация: 84
Этот кроссовер появился на рынке в 2013 году и уже перешел в следующее поколение, которое теперь предлагает только гибридную силовую установку. Его особенностями являются невероятная вместительность салона, компактные размеры, маневренность, четкое рулевое управление, небольшой расход топлива.
Двигатель: 1.5 i-MMD Hybrid
Мощность: 106 + 131 (EV) л.с.
Коробка: e-CVT
Цена: от 1 425 700 грн
9 – Hyundai Venue
Общее качество: 78
Надежность: 77
Впечатления от вождения: 83
Амортизация: 87
Корейский компакт Hyundai Venue в свое время удивил даже журналистов. Выпустить харизматичную внешность в паре с обычным довольно устаревшим атмосферным двигателем — казалось не очень практичным решением, но оказалось достаточно удачным в плане надежности. Такие машины и составляют базу для создания репутации бренда. Venue предлагает интересный дизайн, стилистику и практичность в использовании. Очень интересный вариант для жителей города и для тех, кто не любит спешить.
Двигатель: 1.6 MPI
Мощность: 123 л.с.
Коробка: 6AT
Цена: от 871 200 грн
8 – Jeep Renegade
Общее качество: 78
Надежность: 85
Впечатления от вождения: 75
Амортизация: 87
Не очень популярный у нас кроссовер и довольно специфический в поведении. Один из первых компактов от американского бренда внедорожников, но построенный на базе Fiat 500L. Однако Jeep Renegade сумел завоевать сердца и даже попал в рейтинг надежных автомобилей.
Внешность и дизайн салона здесь на любителя, но поведение и уверенность позволяет причислить его все же в ряды компактных внедорожников. И хорошо, что столько владельцев отзываются о Jeep Renegade, как о качественном инструменте. К сожалению, модель была снята с производства после 2023 года и на рынке можно встретить только подержанные авто.
Двигатель: 1.4i MultiAir
Мощность: 140 л.с.
Коробка: 6-DDCT
Цена: от 465 700 грн на вторичном рынке
7 – Ford Ecosport
Общее качество: 80
Надежность: 83
Впечатления от вождения: 75
Амортизация: 81
Впервые этот самый маленький представитель кроссоверной линейки бренда появился в 2013 году и успел завоевать себе репутацию. И даже несмотря на то, что у нас Ford Ecosport не зашел потребителям, все же стоит на него обратить внимание на вторичном рынке. Отличает его высокий клиренс, вместительный багажник и практичный салон.
Двигатель: 1.0 Ecoboost
Мощность: 125 л.с.
Коробка: 6AT
Цена: от 415 800 грн (на вторичном рынке)
6 – Subaru XV/Crosstrack
Общее качество: 81
Надежность: 77
Впечатления от вождения: 82
Амортизация: 85
Ни в коем случае не будешь сомневаться в способности Subaru делать достойные внедорожники, которые с легкостью преодолевают бездорожье. Поэтому Subaru XV/Crosstrack не является исключением и до сих пор радует каждого своими способностями. Конечно, и надежность агрегатов не ставится под сомнение.
Оппозитный двигатель, вариатор — все, как обычно. Только здесь добавлена еще практичность компактных размеров. Правда по сравнению с конкурентами не такой уж Crosstrack и мал. Главное, что до сих пор держится на рынке и находит своих поклонников.
Двигатель: 2.0
Мощность: 156 л.с.
Коробка: CVT
Цена: от 1 340 100 грн
5 – Mini Countryman
Общее качество: 82
Надежность: 77
Впечатления от вождения: 89
Амортизация: 85
Кажется, что Mini не меняется уже десятки лет, но дизайнерам как-то удается вносить даже значительные корректировки, сохраняя концептуальную целостность. И даже сегодня, в третьем поколении, этот малыш, значительно набравший в весе и в размерах, остается узнаваемым и несет в себе неизменную харизму. Отличная управляемость, драйв и уверенность — неотъемлемые характеристики Mini Countryman.
Двигатель: 1.5i MHEV
Мощность: 170 л.с.
Коробка: 7 Steptronic
Цена: от 1 735 576 грн
4 – Mazda CX-30
Общее качество: 82
Надежность: 82
Впечатления от вождения: 87
Амортизация: 75
Кроссоверы Mazda любимцы почти всех рынков. Превзойти дизайн KODO мало кто может даже сегодня. А вот особой надежностью Mazda не кичилась. Однако удовлетворение владельцев в большинстве случаев держится на высоком уровне. Качество исполнения, стилистика CX-30 покоряет даже сегодня, а в дополнение — приятность от управления и владения японским произведением искусства.
Двигатель: 2.0 Skyactiv-G
Мощность: 150 л.с.
Коробка: 6AT
Цена: от 1 205 900 грн
3 – Nissan Qashqai
Общее качество: 84
Надежность: 85
Впечатления от вождения: 87
Амортизация: 79
Этот компактный кроссовер считается до сих пор образцом для многих других. Если учитывать, что именно Nissan Qashqai задал моду на этот сегмент, то вполне понятно, что большинство компактов сравнивают именно с ним. Тем сложнее Qashqai удерживать внимание и продолжать задавать высокую планку. Однако он справляется с задачей.
Последнее обновление было приятным и добавило к самой современной гибридной системе еще больше яркости и индивидуальности. И вот в надежности его у меня сомнений не возникает.
Двигатель: 1.5 e-Power
Мощность: 190 л.с.
Коробка: редуктор
Цена: от 1 079 530 грн
2 – Mitsubishi ASX
Общее качество: 85
Надежность: 85
Впечатления от вождения: 87
Амортизация: 83
Чтобы там не рассказывали об устарелости представителей бренда Mitsubishi, однако они удерживают надежность, прочность на высоком уровне до сих пор. Удовольствие от управления, энергоемкость подвески, проходимость перекрывают все недостатки в виде достаточно высокого расхода топлива, скрипучего пластика и других мелких моментов. За уверенность в себе и способности справляться с любыми задачами в дороге о Mitsubishi ASX ходят легенды. Так что это действительно достойный представитель рейтинга.
Двигатель: 2.0
Мощность: 150 л.с.
Коробка: CVT
Цена: от 1 155 000 грн
1 – Toyota CH-R
Общее качество: 85
Надежность: 85
Впечатления от вождения: 87
Амортизация: 83
Не думаю, что кто-то сомневался, что именно Toyota получит преимущество в рейтингах надежности. Здесь не хватает только Lexus, но он, поверьте, стоит рядом. Самым надежным, качественным и приятным среди компактных кроссоверов потребители считают именно Toyota CH-R. Он даже только появившись на рынке уже праздновал победу.
К надежности добавили именно то, чего не хватало большинству представителей бренда в то время — яркость, индивидуальность и современный стильный дизайн. И до сих пор уже во втором поколении CH-R является образцом работы дизайнеров и инженеров.
Двигатель: 1.8 HEV
Мощность: 140 л.с.
Коробка: e-CVT
Цена: от 1 502 880 грн
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