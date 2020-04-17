ТОП-10 очистителей воздуха по данным hotline.ua





Затянувший Киев и область дым, а также в целом не самое лучшее качество воздуха в украинских городах, всё чаще наводит на мысль о покупке очистителя воздуха. Подобные устройства пропускают воздух внутри помещения через систему фильтров, в разной степени очищая его от мелкой пыли, ворсинок, дыма и других неприятных запахов. Поэтому в этом материале мы решили собрать ТОП-10 популярных очистителей воздуха по данным сервиса hotline.ua.

SmartMi Air Purifier 2S

Даже в очистителях воздуха не получается не вспомнить компанию Xiaomi, ведь её суббренд SmartMi выпускает довольно популярные модели. По крайней мере, на первом месте среди пользователей hotline.ua за последние две недели держится модель SmartMi Air Purifier 2S. Она оснащается трёхслойным цилиндрическими фильтром и предназначена для помещений с площадью от 21 до 37 м2. Три слоя системы фильтрации включают пластиковую сетку, которая задерживает шерсть и крупную пыль, НЕРА-фильтр, задерживающий частицы диаметром 0,3 мкм, а также угольный (из кокосовой скорлупы), позволяющий убирать формальдегид, бензолы и неприятные запахи. На корпусе очистителя есть лазерный датчик, способный распознавать частицы класса PM 2.5 и отображать на экране дисплея SmartMi Air Purifier светодиодную полосу, меняющую свой цвет от зелёного до красного, в зависимости от загрязнения воздуха. Управлять очистителем воздуха можно удалённо через мобильное приложения Mi Home.

SmartMi Mi Air Purifier 2H

Чуть более простая модель от SmartMi, которая предназначена для работы в помещениях площадью от 18 до 31 м2. В ней так же используется трёхслойный фильтр с НЕРА и угольным слоем. Но в отличие от старшей версии, в SmartMi Mi Air Purifier 2H нет лазерного датчика частичек PM 2.5, а также информационного дисплея. При этом управление очистителем воздуха также осуществляется по Wi-Fi через приложение Mi Home.

Philips AC1214/10

Более дорогая модель от компании Philips, но при этом и более производительная. Она предназначена для использования в помещениях с площадью до 63 м2. Ряд датчиков AeraSence автоматически определяют состояние воздуха благодаря чему очиститель может сам выбирать режим очистки. Как и вышеуказанные модели, Philips AC1214/10 оснащается тремя воздушными фильтрами: предварительной очистки, НЕРО и угольным (карбоновым). В верхней части корпуса очистителя можно найти встроенный дисплей, который вписан в кольцо с подсветкой, оно отображает уровень содержания аллергенов в воздухе: синий цвет – хорошее качество воздуха, красный – плохое. Аппарат может работать в трёх автоматических режимах: стандартном, противоаллергенном и ночном, при котором уменьшается яркость индикации и уровень шума. Philips AC1214/10 поддерживает беспроводное управление через Wi-Fi и приложение Air Matters, которое также показывает статистику качества воздуха в городе.

Toshiba CAF X33XPL

Очиститель воздуха от Toshiba рассчитан на помещения до 24 м2, имеет продуктивность 200 м³/час и умеет измерять микрочастицы PM 2.5. Как и предыдущие модели Toshiba CAF X33XPL оснащается системой тройной фильтрации с HEPA и угольным фильтром. Кроме этого, аппарат может работать в режиме ионизатора, поддерживает три скорости вращения вентилятора и ночной режим работы. Но поддержки Wi-Fi и удалённого управления в этой модели нет.

Daikin MC70L

Не самая современная, но всё ещё популярная модель очистителя воздуха от Daikin. Она предназначена для работы в помещениях с площадью до 46 м2 и оснащается электростатическим и фотокаталитическим фильтрами, а также обеспечивает ионизацию воздуха. Производительность аппарата достигает 420 м³/час. Управление в Daikin MC70L по старинке реализовано через пульт дистанционного управления.

Dyson Pure Hot + Cool HP05

Очень необычная модель от Dyson, которая выделяется не только броской внешностью, но и функциональностью. Это не просто очиститель воздуха, а ещё и вентилятор с функцией обогревателя. Модель оснащается фильтром НЕРА из боросиликатного стекловолокна, а также фильтром из активированного угля. Управление устройством осуществляется с помощью пульта.

Gorenje OPTIAIR 203M

Очиститель воздуха от Gorenje рассчитан на использование в помещениях с площадью до 20 м2. Он очищает воздух с помощью воздушных НЕРА фильтров, которые, по словам производителя способны задержать пыль и различные аллергены. Кроме этого, Gorenje OPTIAIR 203M обещает довольно тихую работу, при четырёх режимах скорости, его уровень шума не должен превышать 25 дБ. Управление в этом очистителе реализовано через блок клавиш на корпусе.

Toshiba CAF X50XPL

Данная модель предназначена для помещений до 36 м2 и обеспечивает производительность 300 м³/час. Она оснащается НЕРА фильтром и функцией ионизации воздуха. Управление устройством происходит через блок кнопок на верхней части корпуса, с их помощью пользователь может выбрать четыре режима скорости, а также включить ночной режим.

Sensei AP200-02

Самая бюджетная модель очистителя воздуха среди популярных на hotline.ua, тем не менее, производитель заявляет про эффективную очистку воздуха в помещениях до 40 м2. Система фильтрации в Sensei AP200-02 построена с использованием фильтра предварительной очистки, фильтра из нетканого волокна, НЕРА и угольного фильтром . Заявленная производителем эффективность очистки воздуха составляет 99,97%, при производительности 180 м³/час. Управление устройством реализовано через пульт.

WetAir WAP-20

Небольшой очиститель воздуха для помещений 20-25 м2 с производительностью 125 м³/час. Тем не менее, производитель обещает четыре уровня фильтрации с предварительным фильтром, угольным, HEPA 13 и ультрафиолетовой лампой. В устройстве есть таймер работы на 2, 4 и 8 часов, регулировка мощности в пределах четырёх значений, а также ночной режим. Управление очистителем реализовано через блок кнопок на верхней части корпуса.