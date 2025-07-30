ТОП 10 вентиляторов для жаркого лета

Одним из простых инструментов для борьбы с летней жарой являются вентиляторы. И все же современные модели уже не те, что когда-то гудели на полу у кровати: теперь это полноценные гаджеты с таймерами, пультами, аккумуляторами, с возможностью широкой осцилляции (до 180°) и вертикальной регулировки угла наклона и подключением к смартфону. Мы собрали десять лучших вентиляторов лета 2025 года — на любой бюджет, вкус и уровень отчаяния от жары. Выбирайте, сравнивайте и не забывайте пить воду!

Критерии выбора

Тип вентилятора

Сегодня вы можете выбрать среди нескольких форматов:

Напольные модели — универсальные и довольно мощные. Подходят для гостиной, спальни или офиса.

Настольные вентиляторы — компактные решения для рабочего места, которые не займут много пространства.

Безлопастные — эстетика и безопасность. Они тише, но и существенно дороже.

Смарт-модели — подключаются к Wi-Fi, умеют работать по таймеру или сценарию, управляются со смартфона.

Портативные вентиляторы на аккумуляторах или USB — идеальны в дорогу, для палатки или офиса без кондиционера.

С обогревом или очисткой воздуха — гибриды для межсезонья, которые актуальны не только летом.

Иногда есть смысл иметь не один универсальный вентилятор, а несколько под конкретные задачи: один — в спальню, другой — в рюкзак.

Производительность и мощность воздушного потока

В отличие от кондиционеров, вентиляторы не снижают температуру, а создают ощущение прохлады за счет циркуляции воздуха. Здесь важна не только мощность двигателя, но и производительность — объем воздуха, который устройство прогоняет за час (измеряется в м³/ч). Для комнаты 20-25 м² подойдет напольный вентилятор мощностью от 45-60 Вт с производительностью не менее 1000-1500 м³/ч, несколькими скоростями и возможностью осцилляции.

Для небольших помещений или индивидуального использования достаточно модели с мощностью 20-35 Вт и производительностью около 300-800 м³/ч. Но если у вас теплая квартира с окнами на юг, лучше иметь небольшой запас — и по мощности, и по объему прокачиваемого воздуха.

Уровень шума

Если вы собираетесь использовать вентилятор в спальне или во время работы, уровень шума критически важен. Идеально — до 35 дБ на минимальной скорости. Бюджетные модели часто гудят на 50+ дБ — «идеально», чтобы не заснуть и начать ценить тишину.

Безлопастные и некоторые умные вентиляторы могут быть очень тихими, особенно в ночном режиме. Но даже самый дорогой вентилятор не поможет, если он звучит как реактивный двигатель или игровой ноутбук, на котором уже долго играют в DOOM: The Dark Ages.

Режимы, управление и дополнительные функции

Минимум, который сегодня считается нормой: несколько скоростей, режим поворота (осцилляции), таймер и ночной режим. Смарт-модели добавляют управление со смартфона, голосовое управление (Google Assistant, Alexa), автоматическую смену режимов по температуре в комнате.

Некоторые вентиляторы умеют работать как очистители воздуха, другие — имеют инфракрасный нагрев для межсезонья. У некоторых безлопастных моделей есть фильтры (иногда HEPA), но это преимущественно характерно для премиум-сегмента.

Также обратите внимание на возможность удаленного управления пультом или хотя бы наличие механического выключателя. Потому что если вам лень встать с дивана, чтобы нажать кнопку (а это, как ни странно, вполне нормально), то дистанционное управление — ваш лучший друг. Ведь, в конце концов, лень — это двигатель прогресса, и именно благодаря ей мы имеем смарт-розетки, голосовых ассистентов и вентиляторы, которые «слушаются» с одного клика или команды.

Питание: от сети, USB или аккумулятора

Для стационарного использования подходят классические сетевые модели, потому что они мощнее. Для портативного сценария ищите вентиляторы со встроенным аккумулятором, работающие 4-8 часов, или с USB-питанием, которые можно подключить к ноутбуку или павербанку.

Габариты и дизайн

Есть компактные, лаконичные варианты для минималистичных комнат, есть футуристические безлопастные или стильные ретро-вентиляторы с металлической решеткой.

Если планируете переносить устройство, то обращайте внимание на вес, высоту (в сложенном виде) и наличие ручки. У настольных вентиляторов это критически важно.

Цена и гарантия

Ценовой диапазон — от 300 грн за простые олдскульные пропеллеры и до 25-30 тыс. грн за премиальные Dyson, которые еще и фильтруют воздух.

Обращайте внимание на гарантию (от 1 года) и наличие сервиса — это особенно важно для электроники с аккумуляторами или Wi-Fi.

Классика бюджетного сегмента, которая даже в 2025 году не потеряла актуальности. Grunhelm GFS-4010 — простой, надежный и достаточно мощный напольный вентилятор, который справляется с задачей охлаждения помещений до 20 м². В оснащении — мотор мощностью 45 Вт, три скорости и функция автоповорота, помогающая равномерно распределять воздушный поток.

За цену от 679 до 1 345 гривен пользователь получает базовый, но сбалансированный набор функций. Вентилятор Grunhelm GFS-4010 издает шум примерно 43-45 дБ на максимальной скорости — достаточно громко, чтобы не расслабляться в спальне, но приемлемо для гостиной или кухни. Таймера и дистанционного управления нет, поэтому придется управлять вручную.

Корпус Grunhelm GFS-4010 сделан из недорогого, но прочного пластика. Дизайн скромный и простой — модель подойдет практически к любому интерьеру, хотя и не станет его украшением. Вес и габариты позволяют перемещать вентилятор без лишних проблем.

Если хотите максимально бюджетное решение, которое просто и без лишних заморочек сделает свою работу — Grunhelm GFS-4010 вполне заслуживает внимания. Но если планируете использовать устройство в спальне или детской, стоит посмотреть на модели потише, но и подороже.

Philips CX1520 — классика напольных вентиляторов среднего ценового сегмента, которая предлагает гармоничное сочетание качества, функционала и дизайна. Мощность 47 Вт, три скорости обдува и поворотная функция обеспечивают комфортное охлаждение комнат площадью до 25 м².

Особенно приятно, что производитель не забыл о таймере, который поможет автоматически выключить устройство через заданное время. Удобно, если забыли выключить перед сном.

Уровень шума Philips CX1520 около 43 дБ на максимальной скорости — вполне приемлемо для гостиной или офиса. Пульт дистанционного управления добавляет удобства, особенно в жаркие дни, когда не хочется вставать с дивана или рабочего места. Корпус сделан из качественного пластика, выглядит стильно, подходит к современным интерьерам.

К минусам Philips CX1520 можно отнести чуть более громкий режим максимального обдува и несколько более высокую цену: от 2 604 до 3 482 гривен, но за эту сумму вы получаете надежное и удобное устройство. Подойдет тем, кто ищет мощный, но не слишком дорогой вентилятор с базовыми дополнительными функциями для квартиры или офиса.

Rotex RAT02-E — минимум пафоса и максимум пользы. Вентилятор выглядит, как классический представитель офисного или домашнего настольного типа: простая круглая решетка, скромная подставка, три лопасти, механическое управление.

Никакого следа «смарта», сенсоров или подключения к Wi-Fi — только базовая, но проверенная годами функциональность. Иногда этого вполне достаточно, чтобы не свариться в июле/августе за рабочим столом.

У Rotex RAT02-E три скорости. Вентилятор может вращаться по бокам, то есть работает в режиме осцилляции, а угол наклона можно регулировать вручную. Все просто, интуитивно и без инструкций.

Диаметр лопастей — 30 см, что делает Rotex RAT02-E несколько больше типичного «настольника». С одной стороны, это плюс — можно охватить большую площадь, с другой — стоит помнить, что на узкий подоконник или загруженный стол он поместится с трудом. Но благодаря более широкому охвату Rotex RAT02-E подходит и как полунапольный вариант для небольших комнат.

Что немного портит картину — это уровень шума. На первой скорости вентилятор еще ведет себя сдержанно, но на второй-третьей начинает напоминать небольшой самолет, готовящийся к взлету. Спать под него не получится, но для дневных рабочих дел сгодится.

Энергопотребление Rotex RAT02-E — классические 35-40 Вт, а это значит, что даже при непрерывной работе вентилятор не съест заметной части счета за электричество.

Rotex RAT02-E — максимально простой, механический и шумный, зато прочный, надежный и доступный. По цене от 678 до 1 286 гривен.

Xiaomi Smart Tower Fan 2 — смарт-вентилятор башенного типа, который делает ставку на компактность, тишину и интеграцию в умный дом. Он имеет узкий вертикальный корпус (высота 101 см, вес чуть более 3 кг), не занимает много места и хорошо подходит для городских квартир. Благодаря конструкции с внутренним нагнетателем воздух подается равномерным потоком, охватывая до 10 метров в глубину помещения. Максимальная производительность заявлена на уровне 494 м³/ч.

У Xiaomi Smart Tower Fan 2 предусмотрено три режима: прямой поток, имитация природного бриза и ночной. Детализация настроек — на уровне до 100 ступеней скорости, доступных через приложение Mi Home или голосовых помощников Google Assistant и Alexa. В ночном режиме шум не превышает 29 дБ, так что вентилятор можно использовать во время сна. При этом в максимальном режиме уровень шума достигает 60-63 дБ.

Среди Xiaomi Smart Tower Fan 2 недостатков — единичные жалобы на сбои в осцилляции или автоматическом выключении устройства. Также случаются трудности с подключением к Google Home или Alexa. Голосовое управление в таких случаях может работать нестабильно.

Энергопотребление зависит от интенсивности использования: при низких настройках Xiaomi обещает до 1 кВт-ч за 90 дней (при условии 8 ч работы ежедневно), однако на максимальной мощности потребление составляет около 24 Вт.

Стоимость Xiaomi Smart Tower Fan 2 в пределах от 4 414 до 4 424 гривен ставит эту модель в верхний средний ценовой сегмент. Она будет интересна тем, кто ищет безопасное, малошумное решение с поддержкой смарт-функций, но не ожидает от устройства идеальной стабильности в каждом сценарии.

Beurer LV 50 — почти идеальный минивентилятор для персонального охлаждения, который легко помещается в рюкзак или чемодан. Его главная фишка — это гибридность и немецкий подход к деталям. Устройство работает от USB или от встроенного аккумулятора, что делает его удобным для использования на ходу: дома, на работе, в авто или во время путешествий.

Дизайн Beurer LV 50 — аккуратный. Сам вентилятор имеет защитную решетку и двойной тип работы: стандартный воздушный поток или увлажнение.

У устройства два режима скорости, и даже на максимальной Beurer LV 50 не гудит, как старый кондиционер. При этом производительность невыдающаяся — это персональный вентилятор, который не охладит комнату, но создаст комфортную зону на рабочем столе.

Из минусов Beurer LV 50: резервуар для воды очень мал (до 250 мл), поэтому увлажнение кратковременное, и губку надо мыть, иначе запах даст о себе знать. Автономность — до 4 часов. Но главное — компактность, универсальность и тихая работа в классном формфакторе.

Beurer LV 50 — не игрушка с AliExpress, а серьезное брендированное устройство, и оно идеально подходит для тех, кто хочет иметь собственный мини-климат под рукой, без лишних проводов, шума и танцев с бубнами. Его стоимость от 2 107 до 2 999 гривен.

Philips CX5535 — компактный серый цилиндр на широком основании без видимых лопастей. Такая конструкция делает устройство более безопасным для детей и домашних животных, а также значительно упрощает очистку. Главное — вентилятор работает очень тихо: до 46 Дб на максимальных скоростях.

С технической стороны Philips CX5535 генерирует воздушный поток 2230 м³/ч. У него есть три режима мощности, автоколебания (до 60°), таймер до 8 часов и LED-индикаторы режимов. По ощущениям — это настоящий «спокойный ветер», без турбулентных рывков, которые часто бывают у традиционных моделей. Есть даже дистанционный пульт — простой, но удобный.

Приятным бонусом является модуль для ароматерапии. В специальный отсек можно добавлять ароматические масла, превращая устройство в аромадиффузор. Есть также функция блокировки от детей, что будет актуально для семей с малышами.

Из минусов Philips CX5535 — не всем может хватить мощности в жару: это не «турбонадув», а скорее премиум-бриз. Ощущение охлаждения зависит от влажности воздуха и размера комнаты. А конструкция хоть и футуристичная, но довольно массивная по ширине, поэтому не факт, что впишется в узкое пространство между диваном и стеной.

Philips CX5535 — отличный выбор для тех, кто ищет тишину и стиль за ценник от 4 279 до 5 209 гривен.

Dyson AM09 — без преувеличения, эталонный вентилятор с обогревом. Конечно, это не нужно летом, но точно пригодится, когда уже будет холодно, но отопление еще не будет работать. В остальном это хороший вентилятор, который подходит для борьбы с жарой.

В режиме нагрева он быстро повышает температуру в комнате благодаря технологии Jet Focus, позволяющей сконцентрировать поток тепла в одной точке или равномерно рассеивать его по помещению. В жару же Dyson превращается в эффективный вентилятор с приятным охлаждающим потоком, который не дует прямо в лицо.

Устройство не имеет лопастей — вместо этого используется фирменная технология Air Multiplier, которая буквально «вытягивает» воздух из корпуса и создает мощный, но мягкий поток. Это не только выглядит футуристично, но и делает устройство более безопасным для детей и животных, а также значительно снижает шум. Кроме того, оно имеет точную цифровую терморегуляцию, автоматическое отключение, таймер.

Dyson AM09 можно поставить как на пол, так и на стол — модель довольно компактная (размеры — 59.5×20.4×15.3 см), а дизайн настолько нейтральный и продуманный, что подходит к любому интерьеру — от хай-тека до скандинавского минимализма. И, конечно, это один из немногих обогревателей, который не будет портить визуально жилое пространство.

Среди преимуществ Dyson AM09 — безопасная конструкция, тихая работа, универсальность (2-в-1), стильный вид, удобное управление, эффективный зональный нагрев или охлаждение. Недостатки? Высокая цена — AM09 от Dyson до сих пор остается устройством класса «премиум». Да и пыль может скапливаться в воздушных каналах — раз в несколько месяцев желательно очищать.

Но если вы ищете лучшее решение для «вентилятор зимой и летом», которое работает не только эффективно, но и красиво — Dyson AM09 до сих пор вне конкуренции по цене от 13 019 до 24 549 гривен.

Honeywell HTF400E — радиальный вентилятор с акцентом на тишину, поэтому он действительно может понравиться тем, кто ищет вариант для комфортного сна. Его конструкция довольно компактная: высота около 19 см, а сам он легкий и удобный для размещения на прикроватной тумбочке или полке возле кровати. Внешний вид хоть и не футуристический, зато сдержанный и подходящий к спальне.

Honeywell HTF400E имеет три скорости. Первые две тихие (примерно 35-42 дБ), и это позволяет оставлять вентилятор включенным на ночь без ощутимого дискомфорта. Есть таймер на 1, 2, 4 или 8 часов — полезная мелочь, которая уменьшает потребление энергии и избавляет от необходимости вставать, чтобы выключить устройство.

Также предусмотрен удобный USB-порт, позволяющий заряжать смартфон прямо с вентилятора.

Еще одна интересная функция — розовый шум. Он сочетает высокие и низкие частоты, оптимизированные для снятия тревоги, релаксации и глубокого сна. Это похоже на природные звуки: дождь, волны океана или шелест листьев. Honeywell HTF400E создает постоянный успокаивающий розовый шум, который помогает заглушить посторонние звуки и способствует лучшему восстановлению сил и энергии ночью.

Поток воздуха хоть и не очень сильный, но достаточный для небольшой комнаты или локального охлаждения во время сна. Панель управления сенсорная, подсветка приглушенная, поэтому ночью не раздражает. Пульта нет, зато и цена соответствующая — Honeywell HTF400E стоит меньше, чем большинство безлопастных аналогов.

Honeywell HTF400E — не универсал для жары в большом зале, но идеально подходит для ночного использования в спальне. Цена на него варьируется от 5 000 до 7 780 гривен.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — устройство для очистки воздуха со встроенным вентилятором, которое обеспечивает циркуляцию чистого воздуха в средних по площади комнатах. Хотя он имеет вентилятор, его основная задача — фильтровать воздух, а не создавать охлаждающий поток для пользователя.

Устройство работает в нескольких режимах — от тихого ночного (примерно 30 дБ) до максимального (60 дБ), что дает возможность выбирать баланс между производительностью и комфортом. Очистка происходит благодаря HEPA-фильтру и угольному фильтру, которые эффективно задерживают пыль, аллергены, запахи и другие загрязнения.

Управление Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite реализовано через приложение Mi Home, где можно регулировать скорость вентилятора, менять режимы работы и следить за качеством воздуха в реальном времени. Устройство также поддерживает голосовое управление через Google Assistant и Alexa.

К минусам Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite можно отнести необходимость регулярной замены фильтров и ощутимый шум на максимальных скоростях, что может быть неудобным для очень чувствительных пользователей.

В целом, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — сбалансированное решение для тех, кто ищет компактный очиститель воздуха с функцией вентиляции по цене от 5 160 до 9 999 гривен.

Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool — три устройства в одном: очиститель воздуха, охладитель и обогреватель.

В ночном режиме Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool работает достаточно тихо (от 40 дБ), не раздражает гулом и не мигает яркими индикаторами. А еще он очищает воздух благодаря HEPA-фильтру и угольному элементу, которые задерживают мелкую пыль, пыльцу и некоторые аллергены.

При необходимости устройство включает очистку автоматически, реагируя на уровень загрязнения — удобно, если не хочется постоянно контролировать его вручную.

Функция обогрева Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool не заменяет полноценный радиатор, но для прохладных ночей или межсезонья — самое то. Поток тепла мягкий, без пересушивания воздуха. Управление возможно через пульт или вручную.

Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool — элемент комфорта для тех, кто хочет максимум функций в одном устройстве. Да, он дорогой: от 17 299 до 30 990 гривен. Да, фильтры стоят недешево. Но по суммарной тишине, фильтрации и деликатному охлаждению ночью он почти не имеет конкурентов.