Обзор DOOM: The Dark Ages — самая тёмная глава в истории франшизы. И это кайф!

DOOM: The Dark Ages — боевой гимн в стиле праотца всех шутеров, но на пергаменте, написанный кровью и гневом. Это доказательство того, что даже в средневековье можно быть ультрабыстрым, бессмысленно кровавым и чертовски стильным. И хоть игра имеет свои шероховатости, она делает главное — не дает выдохнуть, не дает забыть, почему мы любим серию DOOM: за чистый, фирменный, безжалостный кайф от уничтожения всего адского. Время выяснить в нашем обзоре, станет ли The Dark Ages настоящим шедевром или — очередным шагом в бездну забытых идей.

DOOM: The Dark Ages 2 449 грн. Плюсы: непревзойденная динамика боев; современная графика и проверенный временем левел-дизайн; интуитивно понятные механики; великолепный саундтрек; многообразие врагов. Купить в Steam Минусы: несбалансированность уровней сложности; монотонность геймплея; игрок может пресытиться экшн-сценами. Купить в Steam 8 /10 Оценка

ITC.ua

Предыстория и ожидания DOOM: The Dark Ages

После кислотно-неонового DOOM Eternal трудно было представить что-то еще более интенсивное. И тут ID Software включает фантазию на полную — и переносят геймеров в средневековье. Вернее, в альтернативную версию тёмных веков, где рыцари крошат демонов, а вместо крестовых походов — адские.

Анонс игры сразу же вызвал у игроков реакцию вроде: «Это будет DOOM с булавой?!» — и оказалось, что да. Палач Рока берет в руки не только традиционные пушки, но и классические орудия средневековой мясорубки. К этому моменту франшиза уже успела пережить перезапуск (2016), экстаз Eternal, несколько дополнений, ставящих точку (вроде бы!) в истории. Но в этот раз ID движется в совершенно другую сторону.

Ожидания вокруг игры были очень неоднородны. Часть игроков боялась, что уход от «технологического ада» уничтожит ту самую DOOM’овскую магию. Другие — были в восторге: мол, чем больше безумия, тем лучше.

Игра сохранила весь шарм брутальной разрухи, но подала её с новым привкусом — вместо космических баз мы оказались в адском средневековье, где каменные замки, языческие тотемы и зловещие монастыри стали полем боя. Еще и механизированный дракон и меха Атлан! Вау. Просто вау!

Dark Ages — предыстория к DOOM (2016). Разработчики хотели создать легенду о происхождении Думслеера. Не просто еще одну бойню, а миф. И знаете — это логично. Eternal превратил героя из безмолвного мясника в полубога с собственной библией. А теперь нам показывают, как все началось.

ID Software вдохновлены не только собственными традициями, но и стилем темного фэнтези. Здесь чувствуется влияние Berserk, Dark Souls и даже Warhammer. Но в то же время сохраняется что-то сугубо «думовское»: агрессия, скорость, плотность боя.

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В общем, ожидания — как бочка с порохом. С одной стороны — новый мир, новые механики, риск. С другой — проверенный рецепт кровавой кулинарии. ID пошли на риск и, похоже, не прогадали.

Но, как и в каждой новой части, главный вопрос не «лучше, чем раньше?», а «по-другому, но узнаваемо?».

Сетинг и атмосфера DOOM: The Dark Ages

Если предыдущие игры DOOM — индустриальный техно-ад на стероидах, то The Dark Ages — симфония тёмного фэнтези, испачканная кровью демонов и усиленная тяжелым металлом.

Здесь каждый замок — храм разрушения, каждый храм — место, где исчезает человеческое, и остается лишь наш альфа-герой.

Здесь почти нет ультрасовременных станций UAC (по крайней мере, в привычном виде). Это мир, где ад не «пришел на Марс», а всегда был рядом. Его не вызывали — он существовал как часть ландшафта.

Главная прелесть атмосферы — её плотность. Здесь чувствуется влияние dark fantasy-жанра на всех уровнях: от архитектуры до деталей отделки. Полускелеты с броней, демоны в кожаных рясах, зомбированные монахи, выглядящие как культисты Warhammer 40k — всё это создаёт очень целостное впечатление. Это уже не «космический шутер», а мистическая хроника разрушителя, который проходит сквозь псевдорелигиозный апокалипсис.

Особую роль в создании атмосферы играет цветовая палитра. Если Eternal был кислотно-неоновым, то Dark Ages — это медь, багрянец, серый камень и охра.

Все выглядит так, будто вы не просто в игре — вы в иллюстрациях к средневековому манускрипту, который кто-то злобно испортил пентаграммами и черной кровью.

Локации варьируются: от разрушенных соборов и осадных бастионов до подземных цитаделей Ада, напоминающих доты.

Когда ты бежишь по коридорам среди окровавленных гобеленов, ощущение «адского дома» не покидает ни минуты. Странная смесь вайбов Painkiller и Dark Messiah of Might and Magic.

Наконец — мир игры, несмотря на свою мрачность, не вызывает отвращения. Он не отвратителен, а грандиозен. Здесь не смерть, а катарсис. Не гниение, а чистое зло, отфильтрованное до эстетического абсолюта. И это главное достижение сеттинга: сделать темное — прекрасным, а ужасное — величественным.

Геймплей DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages — переосмысление формулы DOOM, заточенное под новую эпоху. Если DOOM 2016 и Eternal были как thrash metal с агрессивными риффами и бешеным темпом, то Dark Ages — скорее sludge metal: тяжёлый, основательный, с твёрдым ритмом, но всё ещё мегаубийственный. И главное — он всё ещё DOOM. Просто теперь со средневековым душком, булавой и щитом.

Начнем с изменений. Главная фишка новой части — щит-пила, которая комбинирует защиту с атакой. Его можно бросать, как бумеранг из ада, и попадая во врага, он рвет его на части с характерным механическим скрежетом. Это не просто бросок, а целая мини-атака с продолжением.

Можно комбинировать щит с выстрелами, шоковыми волнами и ближними атаками. Ощущение тактильности — на максимуме. Когда щит возвращается к руке, слышится характерный кланк, что удовлетворяет лучше, чем хедшот в Call of Duty.

Новый арсенал не заменяет классическое оружие, а дополняет его. Плазмоган, супершотган, гаусс-пушка — всё вернулось, но теперь они переплетены со средневековой эстетикой. DOOM всегда славился тем, как подает оружие. Каждое стреляет по-разному, и звук, отдача, анимация — всё работает на то, чтобы вы чувствовали мощь в каждом нажатии на спуск.

Игровой процесс остался ультрадинамичным. Но если Eternal был больше похож на балет смерти, то Dark Ages — ритуальный танец разрушения. Частота передвижений меньше, потому что щит провоцирует игрока на ближний бой, на контроль пространства. И теперь больше, чем когда-либо, ты должен читать арену, предвидеть движение врагов, комбинировать атаки и не бояться рывков вперед. Это не танец с мечом — это натиск с булавой.

ИИ врагов на привычном для серии уровне. Демоны агрессивны… и всё. В зависимости от уровня сложности возрастает лишь их «толстокожесть».

Присутствует и вертикальный геймплей, но уже не такой платформенный, как в Eternal. И это хорошо. Поэтому нет нужды в прыжках на пол карты — вместо этого тебе дают маленькое пространство, где ты должен выжить. И выжить красиво.

Сюжет DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages неожиданно — история. Серьёзно. Если раньше сюжета было ровно столько, сколько надо, чтобы оправдать появление Палача Рока на арене с дробовиком, то теперь — всё гораздо глубже.

Dark Ages предлагает нам настоящий фэнтезийно-адовый эпос, который одновременно расширяет канон DOOM и смело строит собственную вселенную, полную мифов, пророчеств, падений цивилизаций и демонических договоров.

Игрок берет на себя роль молчаливого (почти!) Палача Рока. Его молчание и невыразительность на этот раз приобретают контекст: он — огонь во плоти. Все, что в нём есть, — оружие, гнев и обет.

Для изучения лора игры есть Кодекс. Чтение этой книги — настоящий фан-сервис для тех, кто любит погружение: здесь и описания демонов с цитатами священников, и записи NPC, наблюдавших за протагонистом со страхом и восторгом, и пророчества о падении мира.

История подается через многочисленные кинематографические катсцены, монологи союзников, символизм на стенах замков и даже через хор в саундтреке. Это усиливает атмосферу и придает ощущение, что твои действия не просто кровавая разминка, а часть большого цикла борьбы.

Финальные разделы сюжета — эскалация в лучших традициях DOOM. Древние войны между измерениями, ритуалы, которые превратили мир в арену для Ада. И роль главного героя в этом — не героическая, а необходимая. Он — орудие. Молот. Наказание.

DOOM: The Dark Ages наконец-то дает тем, кто просил больше смысла, — смысл. Но без излишнего морализаторства.

Это самая продолжительная игра серии. Прохождение займет у вас до 20 часов на 22 главы кампании, а для полного исследования каждой локации и получения всех достижений понадобится вдвое больше времени.

Музыка и звук DOOM: The Dark Ages

В DOOM: The Dark Ages музыка создаёт настроение и помогает раскрыть глубину каждого момента.

Внимание на эффекты: взрывы здесь просто необыкновенные. Даже при простых выстрелах кажется, что весь мир содрогается. Особенно это заметно, когда вы используете арсенал с мощными зарядами.

Каждое движение, каждый шаг протагониста по земле (а особенно клишированное супергеройское badass-приземление с высоты), каждый удар щитом или нажатие на спусковой крючок сопровождается характерными звуками, которые создают ощущение силы и решимости.

Особенно выделяются композиции, звучащие во время сражений с боссами. Здесь уже не просто тяжелые рифы, а целая оркестровка с использованием немалого количества инструментов, включая электронные элементы и классические струнные.

Звук различается по интенсивности, а его динамика меняется в зависимости от фаз боя: когда босс теряет силы — музыка становится все менее громкой, но все равно не перестает быть важной частью битвы.

Визуальная часть игры сливается с этой музыкой, создавая настоящий синергетический эффект.

С имеющимся музыкальным и звуковым сопровождением, DOOM: The Dark Ages погружает в атмосферу безумного мира, где кровь и магия сочетаются в одну страшную симфонию.

Боевая система DOOM: The Dark Ages

Как и положено серии DOOM, боевая система в The Dark Ages является одним из ключевых элементов игры, формирующим весь опыт. Разработчики сделали огромный акцент на динамичность боёв, внедрив элементы, которые добавляют еще больше глубины механике.

В DOOM: The Dark Ages — широкий арсенал, который может удовлетворить любой вкус. Каждый тип оружия имеет свои преимущества и недостатки, что делает выбор важным аспектом игры. Разнообразие оружия позволяет находить идеальный набор для каждой ситуации.

Как и в предыдущих частях, эффективное управление ресурсами — один из важнейших навыков для выживания. Аптечки, броня и патроны здесь не просто «разбросаны» по карте, а становятся частью геймплейного ритма. Часть из них можно подобрать на уровнях классическим способом — после исследования, боев или секретов, так что внимание к окружению всегда вознаграждается.

Остальную же часть — добываешь в бою. Все работает в такт — боевая система, как хорошо смазанный механизм, вознаграждает тех, кто не стоит на месте и не боится идти ва-банк.

Нельзя не упомянуть о фирменных glory kills (добиваниях), которые здесь выглядят еще более жестоко, кинематографично и эмоционально. Их применение — не просто зрелищное решение, но и важный тактический инструмент: это способ быстро восстановить здоровье во время боя. Они стали еще более вариативными и зависят от типа оружия и расположения противника.

Отдельные виды оружия имеют уникальные механики и комбинации атак, позволяющие нанести смертельные удары даже самым жестоким противникам. Силовое оружие имеет не только больший радиус поражения, но и может пробивать защиту демонов.

Несмотря на все вышесказанное, для легкой прогулки на уровнях сложности до Кошмара вам хватит лишь нескольких апгрейдов оружия. А вот выше — это уже настоящее искусство адского пылания для игроков, где каждый момент требует максимальной концентрации.

Решения принимаются за миллисекунды, а ошибка может стоить всего раунда. В таких боях даже самые свирепые монстры кажутся лишь частью огромного адского механизма, который постоянно давит на вас, заставляя искать новые стратегии и скорость реакции.

Графика и оптимизация DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages — художественный переворот в серии. После неоново-техногенного ада Eternal мы оказываемся в готическом средневековье, которое дышит архаикой, болью и величием. И, что важно, визуал работает. Темная Европа с сюрреалистическими акцентами, вдохновленная Warhammer, Berserk и Dark Souls.

Прежде всего — архитектура. Огромные соборы, пронизывающие небо, с разбитыми фресками в честь падения ангелов, замки, в которых комнаты заполнены костями, и поля боя, где железо и мясо смешаны в адскую мозаику. Все — будто взято с гравюр XVII века, но оживлено в RTX-реальности.

Технологически игра соответствует современным стандартам. И это не Unreal Engine 5. Использована последняя версия движка — id Tech 8, который позволяет одновременно выводить на экран сотни эффектов частиц, отражения на влажных камнях, дрожание лавовых трещин и анимацию разрывающихся врагов с хирургической детализацией.

Арт-дирекшн безупречно вплетает фэнтези в sci-fi, и это новый уровень эстетики в DOOM.

Системы освещения и теней работают с подчеркнутым драматизмом. Фотореалистичность смешивается с экспрессионизмом, и этот стиль работает идеально.

А как движок id Tech 8 оптимизирован? Сейчас продолжается аттракцион невиданной щедрости: копия DOOM: The Dark Ages идёт в подарок к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50. Вот если бы это было не цифровое издание, а физическое. Впрочем, не об этом.

Автор обзора играл на ПК со связкой AMD Ryzen 7 7800X3D и ASUS GeForce RTX 5070 PRIME OC Edition в разрешении 3840×2160 на максимальных настройках графики в режиме DLSS Quality без генерации кадров (игра из коробки поддерживает 4-кратную Multi Frame Generation, кстати) — и имел на выходе 60+ к/с.

Перед стартом игра дает совет обновить драйверы до версии, которой еще нет в природе. Оно и неудивительно, ведь играли мы в preview-версию для прессы. Посмотрев в завтрашний день, на протяжении игрового процесса я редко, но встречался с одним странным эффектом, который мог длиться пару минут.

Сперва я вообще подумал, что это такая себе отсылка к первой части DOOM. Думаю, что дело опять же в драйверах. Поэтому это не критическая проблема.

В конце концов, DOOM: The Dark Ages — один из лучших визуально реализованных проектов в жанре. И не потому, что он «самый красивый» — нет, его красота в другом. Она в целостности, стиле, визуальном голосе, который кричит, ревет и шепчет: «Ты вошел в адскую эпоху тьмы. И назад дороги нет.»

Цены

Новый темно-средневековый DOOM: The Dark Ages, с уважением относящийся к наследию великой серии, выйдет 15 мая 2025 года на Xbox Series X, ПК и PlayStation 5.

Игра также будет доступна с первого дня в подписке Game Pass.

За стандартное цифровое издание просят 2 499 гривен, а вот DOOM: The Dark Ages — Premium Edition будет стоить — 3 499 гривен.

Premium Edition включает в себя:

Основную игру;

Ранний доступ за два дня до официального релиза;

DLC-кампания (появится позже);

Цифровой артбук и коллекция саундтреков;

Набор скинов Divinity.