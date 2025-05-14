ТОП 7 геймпадов: лучшие модели контроллеров в 2025 году

Мышь и клавиатура — это замечательно, но некоторые игры буквально требуют геймпада. Платформеры, файтинги или аркадные гонки — во всех этих жанрах контроллер не просто удобен, а незаменим. Потому что нормальный гейминг начинается с нормального управления — без акробатики пальцами. В 2025 году выбор геймпадов огромный, но мы отобрали лучшие, на наш взгляд, — для разных потребностей и бюджетов.

Критерии выбора

Платформа и совместимость

Прежде чем выбирать геймпад, определитесь, где вы планируете играть. Хотя некоторые модели могут работать с несколькими устройствами, совместимость далеко не всегда универсальна. Важно убедиться, что контроллер точно поддерживает нужную вам систему: ПК, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation или Xbox.

ПК . Большинство геймпадов для ПК рассчитаны на Windows и используют XInput — именно он обеспечивает наилучшую совместимость с играми в Windows. Некоторые модели также поддерживают DirectInput — это важно для старых игр, которые не распознают XInput. В Steam обратите внимание на поддержку Steam Input — так можно будет легко настроить кнопки даже в Big Picture Mode.

. Большинство геймпадов для ПК рассчитаны на Windows и используют XInput — именно он обеспечивает наилучшую совместимость с играми в Windows. Некоторые модели также поддерживают DirectInput — это важно для старых игр, которые не распознают XInput. В Steam обратите внимание на поддержку Steam Input — так можно будет легко настроить кнопки даже в Big Picture Mode. Android и iOS . Здесь главное — поддержка Bluetooth, потому что проводное подключение к смартфонам часто неудобно или вообще невозможно без адаптеров. Также важно проверить, поддерживает ли геймпад мобильные стандарты: HID для Android или MFi (или новый Game Controller framework) для iOS. Без этого некоторые игры просто не увидят геймпад.

. Здесь главное — поддержка Bluetooth, потому что проводное подключение к смартфонам часто неудобно или вообще невозможно без адаптеров. Также важно проверить, поддерживает ли геймпад мобильные стандарты: HID для Android или MFi (или новый Game Controller framework) для iOS. Без этого некоторые игры просто не увидят геймпад. Nintendo Switch и PlayStation. У этих платформ есть свои протоколы и ограничения. Например, Switch часто не работает с «универсальными» геймпадами Bluetooth без отдельного адаптера. PlayStation, особенно PS5, поддерживает только фирменные геймпады или лицензированные аналоги. Если вы хотите иметь полный набор функций — адаптивные триггеры, гироскоп, вибрация — лучше брать контроллер, специально созданный для соответствующей платформы.

Тип подключения

Проводные подключения обычно обеспечивают меньшую задержку и более стабильную работу. Кроме того, в случае проблем с батареей не придется прерывать игру.

Беспроводные подключения через Bluetooth или радио (2.4 GHz) дают удобство для игры на диване, но могут иметь более высокую задержку по сравнению с проводами. Однако многие современные беспроводные геймпады, такие, как Xbox Wireless Controller, обеспечивают почти нулевую задержку благодаря Bluetooth Low Energy и Wi-Fi.

Эргономика и комфорт

Независимо от того, на какой платформе вы играете, важно, чтобы геймпад был удобным. Это критически важно для длительных игровых сессий, поскольку неправильная форма или жесткие кнопки могут вызвать неудобство или даже усталость в руках.

Вес и баланс: геймпад не должен быть слишком тяжелым, чтобы не утомлять руки. Легкие модели, как правило, обеспечивают большую маневренность, но могут казаться более хлипкими, чем их более тяжелые аналоги.

Расположение кнопок и стиков: стандартное расположение кнопок у большинства геймпадов подходит для большинства пользователей, но если у вас большие руки, обратите внимание на модели с кнопками, которые находятся на большем расстоянии друг от друга. Для маленьких рук могут быть удобнее компактные модели, как ретро-вайбовая 8BitDo SN30 Pro+.

Гибкость в настройках

Это один из важных аспектов, который может существенно повлиять на игровой процесс. Вот ключевые функции, которые стоит учитывать:

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Назначение кнопок . Многие современные геймпады позволяют переназначать функции кнопок под ваши потребности — на уровне операционной системы, через Steam Input, или с помощью фирменных утилит. Это особенно полезно для сложных игр или нестандартных схем управления.

. Многие современные геймпады позволяют переназначать функции кнопок под ваши потребности — на уровне операционной системы, через Steam Input, или с помощью фирменных утилит. Это особенно полезно для сложных игр или нестандартных схем управления. Регулировка силы вибрации и чувствительности триггеров . Некоторые модели, такие как Xbox Elite Series 2 или 8BitDo Pro 2, позволяют изменять интенсивность вибрации, а также настраивать ход и чувствительность триггеров. Это предоставляет больше контроля в шутерах, гонках или спортивных симуляторах.

. Некоторые модели, такие как Xbox Elite Series 2 или 8BitDo Pro 2, позволяют изменять интенсивность вибрации, а также настраивать ход и чувствительность триггеров. Это предоставляет больше контроля в шутерах, гонках или спортивных симуляторах. Макросы . Они позволяют запрограммировать серию нажатий — нажимаешь одну кнопку, а контроллер выполняет всю цепочку действий. Это особенно актуально для MMORPG, файтингов или стратегий. Впрочем, такая функция преимущественно доступна в геймпадах среднего и высокого ценового сегмента или в моделях, ориентированных на киберспорт.

. Они позволяют запрограммировать серию нажатий — нажимаешь одну кнопку, а контроллер выполняет всю цепочку действий. Это особенно актуально для MMORPG, файтингов или стратегий. Впрочем, такая функция преимущественно доступна в геймпадах среднего и высокого ценового сегмента или в моделях, ориентированных на киберспорт. Настройка мертвых зон и аналоговых стиков. В некоторых геймпадах есть возможность тонкой настройки мертвых зон стиков, чувствительности курсора и скорости реакции. Такие функции особенно полезны в FPS-играх или гоночных симуляторах. Они доступны либо в премиальных моделях (например, Xbox Elite), либо через программное обеспечение на ПК (например, в Steam).

Качество сборки и цена

Сборка геймпада определяет его долговечность и ощущения во время игры. Пластиковые кнопки могут некоторые модели сделать некоторые модели более склонными к поломке после длительного использования. Металлические элементы, например, у Razer Wolverine или Xbox Elite, добавляют не только привлекательности, но и долговечности.

И важно найти баланс между ценой и качеством. Бюджетные геймпады могут быть хорошим вариантом для новичков, но если вы стремитесь к гибкости настроек и длительным комфортным игровым сессиям, стоит подумать о моделях классом выше.

Когда речь идет об универсальном геймпаде, первым на ум приходит именно Xbox Wireless Controller — не из-за маркетинга, а из-за проверенного качества и продуманной совместимости. Его поддерживает что угодно: Windows, Android, Xbox Series, даже Steam Deck.

Это тот случай, когда «plug and play» — не просто фраза из коробки, а реальное обещание. Он легко подключается как по Bluetooth, так и через USB-C, и мгновенно определяется большинством игр без дополнительного танца с драйверами.

Контроллер имеет классическую компоновку: асимметричные стики, D-pad нового образца (с крестообразным сегментированием), кнопки с четким кликом, мягкое матовое покрытие и обновленные триггерные кнопки с микротекстурой. В руках он ощущается надежно, даже несмотря на относительно легкий вес. Эргономика здесь без сюрпризов — все привычное и доведенное до автоматизма, и это в плюс, если геймер планирует проводить в игре по 4-5 часов.

Отдельно стоит отметить его универсальность в экосистеме Microsoft. Xbox Accessories позволяет настраивать картирование кнопок, сохранять профили, калибровать стики и триггеры. Не DualSense, конечно, с адаптивным нажатием, но в мире Windows-устройств он гораздо лучше поддерживается. Условно говоря, если ваши игры — с Game Pass, то это почти обязательный гаджет.

Среди минусов — питание. Контроллер питается от обычных АА-батареек, и хотя это частично компенсируется съемными аккумуляторами (которые надо покупать отдельно), ощущение «ретро» в 2024-м году несколько удивляет.

Также отсутствует вибрация на мобильных платформах Android — это ограничение официальной прошивки при Bluetooth-соединении. Однако стоит отметить, что существуют обходные пути: через сторонние утилиты вроде Mantis Gamepad Pro или Bluetooth Auto Connect вибрацию можно частично активировать. Поэтому из коробки поддержки вибрации на Android действительно нет — без танцев с бубном не обойтись.

Но если не придираться к деталям, то это — — геймпад, который подходит на все случаи жизни. Его цена колеблется в пределах от 1 910 до 4 369 гривен, что не назовешь «бюджетно», однако за ту универсальность, которую он предлагает — оправдано.

Казалось бы, чего Sony DualSense Но если вы — ПК-боярин с топовым железом, стремитесь к глубочайшему погружению в игру, где даже малейшая вибрация ощущается — этот геймпад точно стоит попробовать, хотя бы раз.

DualSense имеет встроенный гироскоп, микрофон, тачпад и световую индикацию. Но, естественно, большинство этих фишек не работает на ПК. Гироскоп используется только в некоторых эмуляторах или с помощью Steam Input. Тачпад — частично функциональный, в основном как замена мыши. Микрофон — фактически бесполезен. Но что действительно впечатляет — это триггеры. Даже на ПК во многих играх через Steam Input можно включить адаптивное сопротивление, и это — другой игровой опыт.

Среди минусов — поддержка. К сожалению, вне экосистемы PlayStation часть функций просто отключается. В некоторых играх адаптивные триггеры игнорируются, вибрация работает только в базовом режиме. Также, чтобы раскрыть полный потенциал DualSense, нужно либо копаться в Steam Input, либо использовать сторонние утилиты вроде DS4Windows. Не самое удобное, особенно для новичков.

Еще одно — автономность. Встроенный аккумулятор держит примерно 8-12 часов, в зависимости от того, как активно работают все сенсоры и вибрации. Заряжается через USB-C, что удобно, но аккумулятор несъемный — рано или поздно придется разбирать корпус или использовать его в режиме провода.

И несмотря на все это, DualSense — та вещь, которую сложно заменить. Он создан не только для управления, а для ощущения игры.

Цена вопроса — от 2 716 до 5 363 гривен, и да, он дороже Xbox-контроллера. Но если вам надоела клавиатурная «клац-клац»-классика и хочется чего-то нового и классного — DualSense станет неожиданным другом и на ПК.

Если вы искали лучший геймпад для мобильного гейминга, который работает как с Android, так и с iOS, то Razer Kishi V2 точно заслуживает вашего внимания. Компактный, эргономичный и невероятно удобный контроллер, который превращает ваш смартфон в настоящую портативную игровую консоль. И хотя мобильный гейминг часто ассоциируется с использованием сенсорного экрана, для настоящих геймеров Razer Kishi V2 — это целая революция в том, как можно комфортно играть на мобильных устройствах.

Kishi V2 раскладывается так, что смартфон находится между двумя джойстиками, и на первый взгляд выглядит как гибрид между контроллером Xbox и Nintendo Switch. Его компактный размер позволяет легко носить его с собой, а встроенные механизмы предоставляют возможность подстраивать размер под любой смартфон. Это важный момент, ведь геймпад идеально подходит для широкого спектра мобильных устройств.

Razer Kishi V2 использует соединение через USB-C или Lightning (в зависимости от версии для Android или iOS), что позволяет минимизировать задержки и улучшить отклик контроллера по сравнению с большинством Bluetooth-геймпадов. Благодаря прямому подключению через порт устройства, вы получаете мгновенную реакцию без каких-либо проблем с батареей, как это часто бывает с беспроводными моделями. Для мобильных игр это, безусловно, большой плюс.

Kishi V2 оснащен всеми стандартными элементами управления: двумя аналоговыми стиками, двумя триггерами, D-pad и кнопками ABXY. Кнопки на Razer Kishi V2 не только удобны, но и обеспечивают превосходный отклик, что позволяет вам легко контролировать даже самые сложные игры, такие как шутеры или файтинги.

Razer Kishi V2 поддерживает большинство мобильных игр, доступных для Android и iOS, и работает не только с собственными играми, но и с популярными стриминговыми платформами, такими как NVIDIA GeForce NOW, например.

Razer Kishi V2 — отличный выбор для тех, кто хочет получить лучший опыт мобильного гейминга. С его удобным дизайном, приятной эргономикой и мгновенным подключением он стал настоящим фаворитом среди мобильных геймеров. Просят за него от 3 552 до 7 370 гривен.

A4Tech Bloody GPW70 — геймпад, который доказывает, что бюджетные решения могут быть не только доступными, но и очень эффективными. Если вы ищете универсальный контроллер для ПК, PlayStation или Android-устройств, который не оставит вас с пустым карманом, то на этот контроллер стоит обратить внимание. Он прекрасно сочетает функциональность, удобство и стиль за весьма демократичную цену.

Одним из самых больших преимуществ A4Tech Bloody GPW70 является его универсальность. Подключение через USB или Bluetooth гарантирует стабильное соединение с ПК, PlayStation, Nintendo Switch и даже некоторыми Android-устройствами. Поэтому, даже если вы используете разные платформы, GPW70 вам подходит.

Контроллер оснащен всеми необходимыми кнопками, а также несколькими дополнительными функциями для максимального комфорта. Есть две дополнительные кнопки ML и MR для макросов, которые позволяют настроить частые действия в один клик. Включение турбо-режима позволит вам получить дополнительное преимущество в шутерах или аркадах, активируя ускоренную атаку или движение.

Не все так идеально, конечно. Как и во многих бюджетных моделях, A4Tech Bloody GPW70 может иметь некоторые проблемы с совместимостью. Хотя заявлен как универсальный, в некоторых случаях с новыми Android-устройствами могут возникать проблемы, а для мобильных игр нужно проверить наличие дополнительных настроек или драйверов.

Встроенный аккумулятор на 600 мАч обеспечивает до 13 часов работы без подсветки и вибрации, и до 7 часов со всеми функциями включенными. Это не рекордная цифра, но для бюджетного геймпада — вполне нормально. Время зарядки — 2,5 часа, что также является стандартным для этого класса.

A4Tech Bloody GPW70 — разумный выбор для тех, кто хочет получить надежный и функциональный контроллер без больших затрат. За цену от 1 099 до 2 019 гривен вы получаете универсальное устройство с достаточно мощными возможностями для комфортной игры на ПК, PlayStation и мобильных устройствах.

Xbox Elite Series 2 предлагает все, что вы могли бы желать от контроллера: возможность кастомизации, несравненную эргономику, а также невероятно четкие ощущения от каждой кнопки и джойстика.

Он имеет регулируемую ручку, позволяющую изменять ее высоту для максимального комфорта, а сам геймпад ощущается премиально благодаря использованию качественных материалов, таких как мягкая кожа и металлические вставки. Однако, при всем этом, он остается достаточно легким, что позволяет играть часами без усталости.

Одной из основных особенностей Xbox Elite Series 2 есть возможность настраивать кнопки и менять компоненты. Вы можете выбирать из различных типов кнопок и джойстиков, подстраивая геймпад под свои предпочтения. Также есть функция настройки чувствительности курков и аналога, что позволяет настроить контроль под определенную игру или стиль игры.

Однако надо заметить, что геймпад для некоторых пользователей может быть слишком большим или тяжелым, и для людей с маленькими руками это может создать дополнительные трудности.

Относительно автономии, Xbox Elite Series 2 имеет встроенный аккумулятор, который позволяет играть до 40 часов без подзарядки — одно из главных преимуществ этого геймпада. Подзарядка с помощью USB-C производится быстро, а сам процесс зарядки не затянут, что является удобным для активных геймеров.

Цена может варьироваться от 4 719 до 9 675 гривен в зависимости от акций и предложений. Для геймеров, которые активно участвуют в соревнованиях или просто хотят получить наилучший опыт от своих игр, цена вполне оправдана.

Подводя итоги, Xbox Elite Series 2 — эталон премиум-геймпадов. Этот контроллер идеально подходит для геймеров и киберспортсменов, которые ищут максимально персонализированный и удобный контроллер.

8BitDo SN30 Pro — настоящая машина времени, которая переносит вас в эпоху 90-х. Но несмотря на свой олдскульный вид, он вполне современный внутри: Bluetooth, USB-C, гироскоп, совместимость с Windows, Android, macOS, Steam Deck, Nintendo Switch — что еще нужно ретро-геймеру, который в душе уже давно взрослый, но сердцем все еще с приставкой?

На вид 8BitDo SN30 Pro напоминает классический геймпад от Super Nintendo — знакомое расположение кнопок, округлый корпус, даже цветовая гамма вызывает ощущение «я это где-то видел на канале УТ-1».

Он имеет полноценные аналоговые стики, курки L2/R2, геймплейный гироскоп и даже виброотдачу — всё, что нужно для запуска эмуляторов PlayStation или даже более современных проектов.

Еще одна сильная сторона — мобильность и качество подключения. Геймпад работает как по Bluetooth, так и через USB-C, а подключение к Android-смартфонам или Windows-устройствам — это дело нескольких секунд. Батарея держит до 18 часов игры, а зарядка длится около 2 часов, что делает его идеальным вариантом для долгих путешествий в стиле «я еще немножко поиграю в Contra, и спать». Кстати, вес геймпада небольшой — 114 г, поэтому руки не устают даже во время марафонских сессий.

Но не всё так радужно — если вам хочется более агрессивного хвата, как в Xbox-контроллере, этот вариант не для вас 8BitDo SN30 Pro — больше о точности, чем о хвате. Кроме того, его формат не слишком эргономичен для больших ладоней. А еще официально iOS-совместимость работает с ограничениями, поэтому фанатам Apple стоит проверять конкретные конфигурации.

В общем, 8BitDo SN30 Pro — отличный вариант для тех, кто любит запускать эмуляторы SNES, Sega, GBA или даже PS1 на всем, что имеет экран и батарею. Это не универсальный геймпад «на все случаи жизни», а узкоспециализированный инструмент для ретро-любителей. Но в своей нише он — настоящий король. И стоит он 1 899 грн, что для такого функционала и качества более чем оправдано.

Nintendo Switch Pro Controller — пожалуй, один из лучших эргономичных геймпадов на рынке, который создан специально для комфортного гейминга без усталости. Предназначенный для использования с Nintendo Switch, этот геймпад также совместим с ПК, что делает его очень универсальным выбором для многих геймеров.

Одной из главных особенностей этого контроллера является его весовой баланс. Он очень комфортно лежит в руках и не ощущается тяжелым, даже после нескольких часов интенсивной игры. Кроме того, сами кнопки имеют хорошую отдачу, что позволяет точно контролировать персонажа даже в самых сложных ситуациях.

Тем не менее есть и некоторые недостатки. Например, для некоторых пользователей кнопки могут казаться слишком мягкими, особенно если сравнивать их с классическими контроллерами, как у Xbox или PlayStation. Кроме того, из-за своей конструкции он не подходит для каждого типа рук: людям с большими руками может быть не так комфортно, как тем, у кого средний или малый размер руки.

Что касается подключения, то Nintendo Switch Pro Controller имеет поддержку Bluetooth, что позволяет без проблем подключать его к ПК и другим устройствам. Длинная автономность до 40 часов на одном заряде позволяет не беспокоиться о частых подзарядках во время длительных игровых сессий.

Подытоживая, Nintendo Switch Pro Controller — выбор для тех, кто ищет комфорт и эргономичность. Если вам нужен удобный контроллер с хорошим балансом между эргономикой и функциональностью, это то, что вам нужно — по цене от 2 382 до 4 895 гривен.