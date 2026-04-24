Обзор Saros: самый красивый способ умереть на PlayStation 5

Финская студия Housemarque больше всего известна экшн «рогаликом» Returnal. Когда она вышла в 2021 году игру любили и ненавидели одновременно. Кто-то был в восторге от беспощадности и красоты, а кто-то бросал геймпад после пятидесятого забега и больше не возвращался. Новый эксклюзивный для PlayStation 5 проект финнов под названием Saros должен был сохранить главные черты жанра roquelike, но при этом стать более лояльным к игроку, а значит и более массовым, не теряя при этом глубины и красоты предшественника. Что из этого получилось на самом деле читайте в обзоре ниже.

Saros Від 2199 грн. Плюсы: интересная и яркая вселенная; атмосферная и опасная планета; необычный и разнообразный игролад; интересные враги и эпические боссы; качественная картинка и полноценные 60 кадров в секунду Купить в PS Store Минусы: сюжет проще, чем мог бы быть; это все еще игра не для всех из-за имеющейся смеси жанров и определенной сложности Купить в PS Store 8 /10 Оценка

Сюжет и мир Saros

События игры Saros происходят на планете Каркоса. Это место, которое явно не хотело принимать гостей, ведь три предыдущих отряда исследователей исчезли, но корпорация Soltari присылает четвертый. Мы играем за Арджуна Девраджа, который является участником последней экспедиции на загадочную планету.

Здесь когда-то жила развитая цивилизация, оставившая после себя величественные и невероятные сооружения. Создателей люди не застали, но познакомились с другими вообще не дружественными обитателями. Задача главного героя найти предыдущие миссии и спасти свою. Ведь здесь происходит что-то странное, один его коллега уже сошел с ума, да и сам Арджун куда-то пропал на несколько дней и не помнит где был.

Общий масштаб Saros серьезный и ничем не уступает Returnal. Да и концепция похожа, как и интеллектуальная глубина истории. Однако стилистически эта игра мне понравилась больше.

Есть здесь и хаб-локация, она же база экспедиции. Это место создано для выдоха между забегами, здесь дают вести разговоры с экипажем, исследовать детали миссии, прокачивать умения героя и тому подобное.





Визуально планета Каркоса похожа на агрессивный эпик-футуризм, приправленный космическим ужасом. Имеем в основном острые монолитные формы и монохромную архитектуру, которая одновременно выглядит древней и промышленной. Местность иногда мне напоминала локации из Demon Souls, такие же атмосферные, гротескные, загадочные и мрачные, но в то же время эффектно красивые.

Все это сочетается с классической корпоративной системой-стилистикой будущего, где всем владеют не государства, а огромные бизнес-конгломераты. Например, здесь есть корпорация Soltari, которая через своего робота приказывает людям, что делать, куда идти и тому подобное.

Сюжет Saros можно одновременно назвать простым и глубоким. Сценаристы явно не хотели усложнять игроку и так потенциально непростое прохождение еще и закрученным сюжетом, но финны не могли не добавить философской глубины и психологической драмы. Поэтому к истории в целом вопросов нет, конечно, учитывая жанр, но все же по крайней мере я ждал чего-то более глубокого.

Геймплей, враги и атмосфера Saros

Игровой процесс, как и боевая система в Saros интересные и необычные. Напоминаю, что это сюжетный экшен от третьего лица с примесью bullet hell и roguelike. То есть главный герой много умирает и начинает с начала, но при этом здесь есть система прокачки, а местность при каждом прохождении немного меняется и каждый раз случайно подтасовывает разных врагов в других местах. То есть каждый раз новый забег гарантированно не похож на другой, поэтому частые смерти почти не надоедают. Но, конечно, все же иногда раздражают.

У Арджуна есть энергетический щит Солтари, который поглощает снаряды врагов и превращает их в заряд для энергетического оружия, буквально вырастающего из правой руки героя. То есть атака врага становится ресурсом, поэтому иногда снаряды противников фактически помогают насобирать энергии на мощное оружие. Правда, использовать его часто не получится. Для этого здесь есть разная обычные пистолеты, автоматы и тому подобное.

Также здесь реализована своеобразная цветовая система вражеских снарядов. Синие лучше поглощать, от красных уклоняться, как и от желтых, фактически сносящих уровень здоровья. Из-за этого каждый бой превращается в нечто ритмичное, почти танцевальное. Недаром Housemarque использует термин «bullet ballet», что означает эстетизированное насилие, где стрельба выглядит как хореография.

Первые минуты в игре к этому всему надо привыкнуть, привыкнуть к прыжкам и стрейфам, но уже на третьем-пятом забеге думаешь, что будто такой и должна быть каждая игра.

Есть и динамическое состояние прокачки героя. В зависимости от найденных на карте вещей, при каждом новом забеге вы можете получать различные бонусы, но с ними есть и некоторые негативные эффекты. Это может быть урон при падении, уменьшенный запас здоровья, ускоренный расход энергии и тому подобное.

Упомянутые выше roguelike-элементы в Saros значительно лояльнее, чем в Returnal. Так, ИИ-робот корпорации Soltari позволяет вкладывать ресурсы в постоянные апгрейды героя между забегами. Вы просто собираете определенные сферы и затем за них прокачиваете персонажа. Эти улучшения активны постоянно, а ваш герой постепенно становится мощнее. Также здесь есть телепортация между разблокированными биомами, что убирает изнурительное повторное прохождение в больших масштабах, а еще есть короткая возможность выжить при падении, если быстро нажать L1.

Каркоса населена странными и опасными врагами. Каждый биом предлагает свой тип угрозы и темп боя. Здесь есть скалистые монолитные локации и клаустрофобные места, а главное что все они дают разный геймплейный ритм. Также на планете полно дополнительных сюрпризов в виде самых разнообразных ловушек, которые точно не облегчают жизнь игроку.

Боссы здесь монументальные во всех смыслах, поэтому битвы с ними требуют выдержки, терпения и умений. Зато после каждого нового босса чувствуется как вы действительно прокачались в игре и это приятное ощущение знакомо каждому геймеру. Но в то же время готовьтесь к нескольким прохождениям боссов, по крайней мере так было у меня. Заваливать их меньше чем с 10-20 попытки у меня не получалось ни разу.

Эти чудовища огромные, но при этом не перекрывают собой все поле, а занимают в пространстве именно столько, чтобы каждая их атака считывалась игроком. Чтобы ее можно было не просто пережить, но и использовать в определенные моменты против врага. Именно здесь поглощение и парирование становятся не опцией по желанию, а необходимостью.





Графика и техническое состояние Saros

Saros для PS5 Pro поддерживает PSSR 2. То есть если вы имеете старшую версию консоли, то получите 4K при 60 fps. На обычной PlayStation 5, на которой я и проходил игру, никаких настроек графики нет, поэтому есть один режим по умолчанию. Говорят, что это также 60 кадров, но разрешение уже динамические 4К, а в кат-сценах имеем 30 fps. То есть система автоматом масштабирует разрешение и здесь можно забеспокоиться о качестве картинки в битвах. Однако должен успокоить, что с этим все хорошо. По крайней мере я ничего не заметил, или был слишком занят выживанием.

Повышенная частота кадров действительно ощущается, ведь картинка резкая и стабильная. Да и иначе тут не сделал, ибо подобный геймплей обязывает играть минимум в 60 fps, иначе просто не выжить.

Предрелизная версия Saros получила патч, где что-то там исправили по мелочам. Но что до него, что после него я не поймал никаких багов, ошибок или каких-либо приколов. Игра работала и выглядела прекрасно и без нареканий.

Также имеем интересный 3D-звук, который помогает определить вражеские выстрелы и даже их приблизительное место. А еще здесь круто реализовали отдачу на курках DualSense, ведь каждый тип оружия и другие приколы ощущаются иначе.

Цены, локализация и издание

Стандартное цифровое издание Saros стоит 2199 гривен. Есть и Deluxe Edition за 2399 гривен, дающее ранний доступ за 48 часов до релиза и три набора косметической брони Astra, Midgard и Onryo. Все они вдохновлены другими играми PlayStation.

Saros получила множество локализаций, включая все языки скандинавских стран. Также здесь есть полная озвучка на русском и русский, а вот украинского не завезли вообще.



