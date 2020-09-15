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Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Обзор роутера TP-Link Archer AX10


Большая часть появляющихся в продаже роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 все еще получают ценники выше $100. Правда, и мощности у них достаточно много для больших помещений, и есть поддержка разных технологий (в стиле Mesh-сетей), которые не обязательно нужны каждому пользователю. Так, в линейке новых роутеров TP-Link одним из начальных устройств является TP-Link Archer AX10. Не так давно мы посмотрели на что способен более дорогой Archer AX50, а в этот раз протестируем базовую версию из линейки производителя.

TP-Link Archer AX10
Wi-Fi маршрутизаторы и точки доступа на
от 1 910 грн
Предложений: 33
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Комплектация TP-Link Archer AX10

Предсказуемо, Archer AX10 укомплектован точно также, как и старшая модель. Роутеры в принципе практически все идут в комплекте с блоком питания, небольшим Ethernet-кабелем и документацией. В данном случае конструкция не разбирается и все, что потребуется для старта работы, это подключить питание и кабель от провайдера, после чего роутер практически сразу готов к работе.

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Вот тут уже произошли небольшие изменения. Видимо, совсем недавно компания немного обновила ПО своих устройств и административная панель выглядит посвежее, хотя функционально какой-то заметной разницы я не увидел. Само собой, на процесс настройки это практически не повлияло.

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Как и раньше, при первом подключении роутер сам предложит экспресс-настройку, которая потребует задать пароль доступа к административной панели, временной пояс, ввести данные для доступа в Сеть и назвать локальную сеть (или сети, если пользователь хочет два отдельных диапазона в видимости). А для удобства, сразу после этого роутер покажет QR-код и подключить к новой сети смартфон будет намного удобнее, чем вводить пароль вручную.

Дизайн и удобство использования

У нынешней линейки Archer есть несколько моделей, который совершенно одинаково выглядят. Archer AX10 смотрится точно также, как побывавшая у нас модель AX50. Разницу у них придется искать «под микроскопом». Глянув на оба устройства, единственным очевидным отличие станет логотип Intel, которого нет на подопытной модели. А вот глянца тут не меньше. 

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Для Archer AX10 тоже нужно чуть больше места, чем для старого роутера. Корпус тут растянут по бокам, что в цифрах выражается так — 260.2×135×38.6 мм. Какое-то пространство еще понадобится для четырех несъемных антенн. Разместить его можно как на плоской поверхности (стол или книжная стойка, например), либо повесить на стене, для чего предусмотрены крепления на нижней стороне. Прорезей для вентиляции тут столько же. И также нет резиновых упоров на ножках, за счет чего устройство легко скользит по поверхности.

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Есть еще пара отличий, по которым можно вычислить «старшую» модель — USB-разъем и кнопка управления подсветкой, которых у AX10 нет. Но все остальное есть, хоть и немного по-другому расположено между антеннами: кнопки WPS и сброса, четыре LAN-порта и один WAN, кнопка включения и разъем питания. Индикаторы на фронтальной стороне такие же, кроме последнего, который отвечает за WPS, а не USB. Их тоже можно отключить, но только из «админки» или приложения.

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Все же самым «больным местом» в дизайне Archer AX10 является глянец на корпусе. Тестовый образец уже попал к нам весь поцарапанный. Такие следы оставляет даже банальная тряпка из микрофибры. Но если роутер не стоит где-то на видном месте, то и большой проблемы в этом нет, хотя без царапин он выглядел бы намного приятнее.

Функциональность TP-Link Archer AX10

Как уже говорилось и видно из названия, AX10 — это роутер с поддержкой Wi-Fi 6. Функционально AX10 отличается от AX50 в первую очередь заявленными скоростными показателями — до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и до 1201 Мбит/с в 5 ГГц, что в два раза ниже предыдущего побывавшего в нашей редакции «Арчера».

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Других отличий тоже достаточно много: нет модуля FEM, поддержки DFS, USB, виртуальных серверов, тут упрощенные функции родительского контроля и защиты. Но стоит помнить, что сегодняшний роутер в три раза дешевле и более соответствует обычному пользователю, который не требует от роутера больше, чем домашняя сеть для доступа к интернету.

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

К тому же, базовый набор полезных возможностей тут есть: доступ через приложение и облачный сервис компании, Smart Connect (роутер сам будет распределять устройства между диапазонами, а сеть будет одна), гостевые сети, NAT Forwarding, QoS, VPN и привычные административные функции (обновление прошивки одной кнопкой, бэкап настроек, автоматическая перезагрузка и прочее). А еще теперь у роутера обновился внешний вид административной панели, которая, как по мне, стала выглядеть поприятнее.

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Но вот приложение для смартфона пока не меняли. Оно все также доступно для Android и iOS.

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Как и во всех остальных случаях, для клиентов поддержка Wi-Fi 6 не обязательна, просто в зависимости от возможностей самого устройства, скорость соединения может быть ниже, чем может новый стандарт связи. С другой стороны, от прочих условий тоже многое будет зависеть, ведь роутер практически базовый и его потенциал не такой впечатляющий, как у более дорогих маршрутизаторов в линейке.

TP-Link Archer AX10 в работе

Первое включение устройства ничем, кроме оформления интерфейса, не отличается от других роутеров TP-Link. С базовыми настройками тут справится и простой пользователь, который знает необходимые параметры подключения от своего провайдера. Все это «поднимается» буквально в течении 5 минут и сразу готово к работе. 

Обзор роутера TP-Link Archer AX10

Для тестов роутер был установлен в двухкомнатной квартире с гигабитным подключением к Сети. Скоростные показатели во время замера по проводному подключению показали 850 Мбит/с входящей и 470 Мбит/с исходящей скорости. В диапазоне 2,4 ГГц около устройства скорость составила 100/100 Мбит/с и 80/95 в дальней точке помещения. Диапазон 5 ГГц ожидаемо был быстрее: 510/347 Мбит/с около роутера и 395/243 Мбит/с вдали.

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Замеры скорости внутри сети делались с помощью новых ноутбуков Acer Swift 5 и ASUS Zenbook 14, оба из которых поддерживают Wi-Fi 6. Диапазон 2,4 ГГц оказался довольно простым, как и у недорогих роутеров предыдущих поколений. Без проводов практически во всех точках квартиры скорость передачи данных сильно не отличалась — 30 Мбит/с. Но с одним проводным клиентом скорость могла подскочить до 100 Мбит/с около точки и до 40-60 Мбит/с в других частях квартиры.

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Переключившись на 5 ГГц, около роутера между клиентами была скорость до 320 Мбит/с, но удалившись от него могла просесть в два раза. При одном «проводном» клиенте данные передавались значительно быстрее — более 600 Мбит/с рядом с точкой, и более 240 Мбит/с в других помещениях. 

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Такая скорость вполне может считаться хорошей, особенно с учетом того, что перед нами базовая модель. Производительности роутеру достаточно, чтобы более 10 клиентов с разными ролями (стриминг видео, ноутбуки, смартфоны, «умные» устройства для дома…) не конфликтовали между собой и все время имели доступ к локальной сети и интернету. Конечно, полная скорость гигабитного подключения будет лучше реализована по проводу, но в случае более простого 100-мегабитного соединения и небольшого помещения, TP-Link Archer AX10 будет подходящим решением.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Обновленный дизайн; базовый набор возможностей; Wi-Fi 6; производительность
Минусы: Нет USB; обилие глянца на корпусе
Вывод: Как и у прошлых поколений, роутеры с поддержкой Wi-Fi 6 имеют разные возможности и скоростные показатели. TP-Link Archer AX10 является одним из базовых вариантов. И тем не менее, для нетребовательных пользователей и не очень больших квартир, такого решения хватит, чтобы полностью обеспечить локальную сеть 100-мегабитным подключением. Если же дома уже есть гигабит, то клиенты либо придется подключить по проводу, либо искать более дорогой вариант маршрутизатора.

Технические характеристики

Обзор роутера TP-Link Archer AX10 TP-Link Archer AX10
1 910 − 3 403 грн
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ТипБеспроводной маршрутизатор (роутер)
Стандарт802.11ax
Работа в двух диапазонах (dual band)+
Максимальная скорость соединения, Мбит/с300+1201
Поддержка Multiple SSID+ (1 гостевая сеть 5 ГГц/1 гостевая сеть 2,4 ГГц)
Интерфейс подключения (LAN-порт)4x10/100/1000 Ethernet
Вход (WAN-порт)1x10/100/1000 Ethernet
USB-
Подключение по USB (внешний накопитель/принтер/3G-модем)-
Межсетевой экран (Firewall)+
NAT+
Поддержка VPN (виртуальных сетей)+
DHCP-сервер+
Демилитаризованная зона (DMZ)+
Тип антенны (внутр/внешн)внешняя
Количество антенн4
Поддержка MU-MIMO/MIMO+/-
Веб-интерфейс+
Telnet-
Поддержка SNMP-
Размеры, мм260,2х135,0х38,6
Расширенные режимы шифрованияWPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Питание(PoE/адаптер)-/+
Встроенный ftp-server+
Возможность установки вне помещения-
Режим моста-
Прочеетехнологии OFDMA и MU-MIMO
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