Archer C2300 — обзор роутера TP-Link





В большинстве случаев пользователям достаточно простеньких роутеров, которые позволяют почитать новости в Сети и перекинуться парой слов с дальними родственниками по Skype. Сложности появляются с покупкой дополнительных устройств, вроде стримеров видео или игровых приставок, которым нужно хорошее соединение. И это не говоря о том, что в квартирах побольше базовые роутеры не везде «дотянутся», а продвинутым пользователям нужно больше, чем могут себе позволить такие маршрутизаторы. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с TP-Link Archer C2300, который как раз должен неплохо подойти в таком случае.

Комплектация и первые впечатления

Ничего нового в комплекте с таким роутером нет: само устройство, блок питания, три антенны, короткий Ethernet-кабель и бумажки. Как обычно, ничего больше для старта и полноценной работы устройства не нужно. Для настройки можно использовать фирменное приложение для смартфона или стандартную административную панель с доступом через веб-браузер.

При первом включении не возникло никаких сложностей, а для настройки не требуется наличие особых навыков. Для удаленного доступа к настройкам и файлам потребуется создать аккаунт в фирменном облачном сервисе.

Дизайн и удобство использования

Выглядит роутер, на мой взгляд, немного интереснее других произведений этого бренда. Тогда как отдельные модели TP-Link бывают с просто сплошной глянцевой крышкой, с Archer C2300 все немного интереснее. Глянцевая тут только половина корпуса (будь она матовая, было бы, конечно, лучше), а остальная часть перфорированная с ромбовидным узором.

Приятным акцентом на корпусе стала продолговатая серебристая кнопка, которая делит глянец пополам, а выше она переходит в панель с диодными индикаторами состояния сети и подключений. Эта кнопка как раз может выключить индикаторы. Сделано это для того, чтобы в случае установки роутера на видном месте, он не отвлекал или не мешал в темное время суток. А белые диоды выглядят намного приятнее и современнее, чем привычные зеленые или синие.

Немного необычно получилось с размещением портов. Если стандартно они все помещаются на задней панели, то у этой модели некоторые коммуникации находятся сбоку. На тыльной стороне разместились гнездо питания, кнопка включения, WAN-порт и четыре LAN-порта. Левый бок отведен для кнопок выключения Wi-Fi, сброса устройства (утоплена в корпусе) и активации WPS, а рядом с хорошим промежутком расположены два USB-разъема (2.0 и 3.0).

Большая часть нижней панели «полупрозрачная». Тут же есть четыре ножки с маленькими резинками, но от скольжения они не сильно спасают. Есть и два крепления для установки на стене. Подставки для вертикальной установки на ровной поверхности не предусмотрено.

Внешний вид получился, как мне кажется, очень удачным. Размер корпуса немного больше недорогих роутеров (216×164×36,8 мм), но совершенно не критично. Было бы немного практичнее, если бы глянец заменили на матовую поверхность, но так корпус выглядит подороже (во всяком случае, пока не покроется пылью и мелкими царапинами от протирки). Размещение USB-портов может слегка добавить беспорядка на месте расположения роутера, но в случае, если пользователю часто нужно к ним обращаться, такая позиция немного облегчит доступ.

Функциональность

Как видно в названии, TP-Link Archer C2300 отнюдь не самый простой роутер — работая по стандарту 802.11ac он должен обеспечить скорость до 1625 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, и до 600 Мбит/с в 2,4 ГГц. Естественно, он поддерживает технологию MU-MIMO, обеспечивая высокую скорость работы с несколькими устройствами одновременно. Это все, что нужно знать, если больше чем локальная сеть от устройства не требуется. Но само собой, интересных функций у роутера больше.

Для начала производитель обещает, что благодаря технологии Range Boost («высокопроизводительные антенны и мощные передатчики») роутер должен давать сеть там, куда обычные роутеры не «дотягиваются», а Beamforming будет подстраивать сеть в зависимости от обстоятельств. Конечно, все будет зависеть от конкретных условий, но на бумаге это выглядит неплохо.

Два USB-разъема позволяют одновременно подключить к сети принтер и накопитель. Это сильно облегчит жизнь в первую очередь владельцам ноутбуков, позволив не подключать к ним эти устройства напрямую, а получить доступ в удобном для них месте в квартире. К тому же пользователи Mac таким образом смогут делать даже резервные копии с помощью Time Machine.

Прочих возможностей тоже хватает: при необходимости можно поднять две гостевые сети (по одной на каждый диапазон); есть родительский контроль, позволяющий ограничивать доступ к сайтам и время пребывания в Сети; с помощью функции QoS можно задавать приоритет задач и подключенных устройств; есть встроенный антивирус от TrendMicro; есть возможность настройки VPS-сервера; при необходимости, можно подключить роутер к сервису IFTTT (соответствующего пункта в настройках нет, подключение происходит через сам сервис).

Роутер управляется совсем не сложно. В «админке» нет заметных изменений и как раньше тут есть три вкладки (Quick Setup, Basic, Advanced) для разных уровней подготовки пользователей и типов настройки. Приложение для смартфона даст немного меньше возможностей, но ко всем необходимым настройкам и мониторингу подключенных устройств доступ есть.

Интерфейс административной панели:

Мобильное приложение:

В работе

Скоростные показатели в «полевых условиях» оказываются, естественно, не такими, как в лаборатории производителя. Но роутер действительно посильнее обычных решений (в моих домашних условиях он смог работать там, где более старый роутер хоть и показывал сеть, соединения с интернетом там уже не было). Для этого у него используются три съемные антенны и набор домашних заготовок из предыдущего раздела.

Со 100-мегабитный каналом от провайдера соединением можно обеспечить, например, небольшую двухкомнатную квартиру. При этом сигнал будет в любой точке квартиры и везде практически максимальная доступная скорость. В бизнес-центре роутеру будет намного сложнее в обоих диапазонах.

Разница в соединении будет более заметна при передаче данных внутри сети. Так, между парой ноутбуков получились более скромные показатели, чем ориентировочные цифры в рекламной брошюре. Опять же, офисное помещение с большим количеством шума позволит относительно быстро передавать информацию только в близости к устройству.

Замеры в домашних условиях уже показали более удовлетворительные результаты. Но что странно, в диапазоне 2.4 ГГц скорость все равно не очень высокая. В любом случае этого всего было достаточно, чтобы, например, скачивать большой файл на максимальной скорости провайдера (~9-10 Мбайт/с), передавать на телевизор фильм в Full HD-разрешении и вместе с этим смотреть YouTube-видео на смартфоне.

Скорость передачи по LAN как раз соответствует заявленной и для передачи больших файлов внутри сети будет, как обычно, лучшим вариантом.