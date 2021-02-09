Обзор роутера TP-Link Archer C24





Довольно часто попадаются условиях, в которых сеть Wi-Fi нужна, но смысла тратить большую сумму на очень продвинутый маршрутизатор практически нет. Это может быть устройство для небольшой пристройки возле частного дома, сеть для бабушки, которой кроме видеосвязи с близкими больше от сети не нужно, или банально для маленькой квартиры, в которой редко бывают владельцы. В таких ситуациях чаще всего будет хватать и простенького роутера. Чем сможет помочь TP-Link Archer C24 мы разберем в этом обзоре.

Комплектация TP-Link Archer C24

У роутеров традиционно простое содержимое коробки. В комплекте поставки с устройством как обычно есть небольшой блок питания и Ethernet-кабель. Это все необходимое для создания домашней сети.

Для первоначальной настройки особых знаний не потребуется. Нужно просто правильно подключить кабель и зайти в административную панель, которая дальше по шагам проведет неподготовленного пользователя через весь процесс с подсказками.

Дизайн интерфейса и все проделываемые действия тут практически ничем не отличаются от таковых в других роутерах компании. Разве что в данном случае недорогая модель позволяет пользоваться мобильным приложением для контроля и изменения параметров.

Дизайн и удобство использования

TP-Link Archer C24 представляет из себя маленькую квадратную коробочку с четырьмя антеннами. В этот раз корпус сделан из матового белого пластика. Это намного более практичное решение, нежели глянец, который покрывает практически всю поверхность устройства, что дизайнеры компании явно любят. С этим роутером можно не думать о царапинах, которые могли бы появиться даже от банальной протирки пыли.

Размер маршрутизатора сравнительно скромный (115×106,7×24,3 мм), что не заставит искать дополнительное место для установки, лишь бы антенны помещались, если устройство «прячут» где-то в мебели. К слову, антенны не снимаются, а их направлением можно корректировать.

Снизу на корпусе есть четыре пластиковые ножки. Естественно, «ухватиться» за практически любую домашнюю поверхность они не смогут, поэтому подключенные провода стоит убирать подальше от тех мест, где их можно задеть. Тут же есть и пара креплений для монтажа на стене. Интересно, что в отличии от большинства попадающих к нам роутеров, нижняя часть Archer C24 цельная. Прорезей для вентиляции на корпусе вообще нет.

Из «украшений» на этом «Арчере» есть только логотип компании сверху и немного «ребер» на фронтальной стороне. Рядом с ними есть и пять индикаторов активности, которые можно отключить, если они будут мешать. Все же разъемы находятся сзади: порт питания, WAN- и четыре LAN-порта. Рядом с ними расположена кнопка активации режима WPS или перезагрузки. Отдельной кнопки включения нет.

Собственно, лаконичность в дизайне повторяет и простоту использования. Роутер маленький и особо ничем не приметный (разве что может на себя обратить лишнее внимание за счет белого корпуса, ведь большинство роутеров сделаны в темных тонах). Сложно сказать, что для недорогого устройства тут чего-то сильно не хватает, но «прорезинить» поверхность ножек все же не помешало бы.

Функциональность TP-Link Archer C24

Ожидать от базового решения каких-то удивительных цифр не стоит. TP-Link Archer C24 работает по стандарту всего AC750 и теоретический максимум скорости в диапазоне 2,4 ГГц составляет 300 Мбит/с, а в 5 ГГц — 433. Очевидно, это не то устройство, которым обеспечивается большой парк подключенных клиентов с высокими требованиями к скорости. Но, условно, для нетривиальных задач такого может быть достаточно.

При невысоких скоростных показателях, роутер оснащен и 100-мегабитными портами. В принципе, начальному маршрутизатору больше и не нужно, но пользователям, у которых есть доступ к более быстрому каналу, уже не будет смысла подключать такое устройство.

Archer C24 может работать в трех режимах: роутрер, точка доступа и репитер. Так что в случае, если домашнюю сеть нужно усилить, скажем, в отдельном помещении частного дома, то это вполне можно сделать с помощью такого устройства (опять же, не забывая, что скорость будет ограничена 100 Мбит/с).

Из прочего роутер умеет создавать гостевые сети, поддерживает NAT Forwarding, ограничивает доступ отдельных устройств к каким-либо запросам и их время работы сети с помощью родительского контроля, есть QoS, немного настроек безопасности и поддержка IPTV.

В настройках самого роутера тоже есть привычные для производителя возможности обновления прошивки (только их нужно вручную скачать и «закинуть» в устройство), создания резервных копий введенных параметров, логи, диагностика, перезагрузка по графику и отключение индикаторов.

А также «руководить» устройством можно с помощью TP-Link Tether со смартфонов. Но делать это удаленно не получится, только локально. Как и в случае с другими роутерами, в приложении есть доступ не ко всем пунктам, которые доступны через браузер, поэтому такой способ управления будет удобнее для базовой настройки и изменения основных параметров.

TP-Link Archer C24 в работе

Базовые роутеры, тем более стандарта AC750, явно не созданы для впечатления пользователя скоростными характеристиками. От них в данном случае требуется больше стабильность и хороший сигнал. Наши условия для тестирования не менялись, где Archer C24 был установлен в центре двухкомнатной квартиры. Тут же есть и гигабитное подключение, которое в данном случае использовалось в лучшем случае на 10%.

Тестирование скорости внутри сети осуществлялось с помощью двух клиентов в виде игрового ноутбука ROG Zephyrus и HP ProBook. В диапазоне 2,4 ГГц при беспроводном подключении скорость передачи данных составила в среднем 77 Мбит/с около точки и 35 в дальнем углу. Подключение одного из лептопов проводом немного повысило показатели до средних значений в 93 и 48 Мбит/с в тех же позициях.

Даже теоретические показатели диапазона 5 ГГц не сильно выше, но в данном случае средняя скорость получилась даже немного ниже. Без проводов скорость передачи составила 87 Мбит/с вблизи роутера и 25 в дальней позиции. С кабелем для одного из ноутбуков показатели составили 95 и 34 Мбит/с на этих же местах.

С проводным подключением получились очень предсказуемые результаты, которые в отдельном комментарии не нуждаются.

А вот со скоростью соединения с Интернетом все оказалось в порядке. Без роутера от провайдера можно было получить 904 Мбит/с загрузки и 830 отдачи. Проводом через него получался практически максимум, который позволяет порт — 95/94 Мбит/с. Диапазон 2,4 ГГц позволил получить 90/63 около точки и 49/39 Мбит/с вдали. В эти же позициях в 5 ГГц можно было видеть 94/94 и 93/34 Мбит/с соответственно.

Последующая неделя с устройством показала, что крайне редко, но падения скорости могут быть, буквально на минуту-две. Не исключено, что это были временные затруднения у провайдера, а не обязательно проблемы с роутером, хотя обычно такого не бывало. Еще встречались небольшие паузы при стриминге видео с ноутбука на телевизор (с помощью AppleTV). С более быстрыми роутерами такого не наблюдалось. И за исключением нескольких таких эпизодов, с доступом в Сеть больше не было трудностей, даже большие файлы можно было скачивать на максимально доступной скорости. И это при подключенных 5-10 клиентах.