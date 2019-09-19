Обзор Wi-Fi Mesh-системы TP-Link Deco E3





Покрытие даже небольшой квартиры хорошим сигналом Wi-Fi иногда может стать проблемой буквально в паре углов, в которые «дотянется» не каждый роутер. И мешать будет буквально кусочек стены, а установка роутера в более подходящем месте может быть невозможной по ряду причин (например, в квартире не проложен Ethernet и тянуть кабель через половину помещения просто некрасиво). В таком случае, чтобы не заморачиваться с проводкой и не делать перепланировку, можно вполне легко обойтись небольшой Mesh-системой. Сегодня мы знакомимся с одним из базовых решений такого типа от компании TP-Link — Deco E3.

Комплектация и первые впечатления

Набор Deco E3 включает в себя маршрутизатор Deco E4R с блоком питания для него, и усилитель сигнала Deco M3W (включается сразу в розетку и не имеет внешнего БП). Конечно же, в коробке есть и короткий Ethernet-кабель. Это все, что может понадобиться для работы сети.

Как это обычно происходит с устройствами линейки Deco, настройка комплекта осуществляется только через фирменное приложение для смартфона под управлением iOS или Android. Привычного веб-интерфейса нет. Это здорово для простого пользователя, ведь не потребуются дополнительных знаний и навыков, но продвинутым пользователям процесс покажется уж слишком упрощенным и, так сказать, игрушечным. Зато поднимается сеть действительно быстро и просто.

Дизайн и удобство использования

Устройства комплекта Deco E3 минималистичны. На обоих нет большого количества разнообразных разъемов на все случаи жизни. Начнем с роутера Deco E4R (дизайн которого уже встречался у других моделей этой линейки). Он сделан в форме небольшой (190,5×90,7×90,7 мм) белой башни. Сверху у него есть тиснение в форме буквы «Р», внутри которого расположен логотип TP-Link. Он же является индикатором состояния устройства. Спереди есть еще один логотип (простой, без подсветки), а сзади небольшой вырез с парой Ethernet-портов. Снизу есть четыре прорезиненные ножки для устойчивости, вентиляционные прорези, кнопка Reset и порт питания.

Нам чаще попадаются Mesh-комплекты, где все устройства одинаковые. В данном случае перед нами роутер и репитер. Последний получил порядковый номер Deco M3W. Он напрямую включается в сеть, а размеры корпуса сравнительно небольшие: 124×69×35 мм. По бокам и немного на тыльной стороне есть перфорированные участки, опять же, для вентиляции. Справа расположена утопленная в корпусе кнопка сброса. На лицевой панели логотип компании и статусные лампочки с соответствующими пиктограммами.

Устройства оформлены таким образом, что сложно понять, что они из одного комплекта. Если бы не логотипы, то и принадлежность к бренду не была бы очевидна. И если роутер выглядит пусть и просто, но все равно интересно, то во внешности репитера нет ничего такого, что привлекает внимание. Ко всему, с репитером могут возникнуть неудобства, если в соседней розетке включен какой-то не самый подходящий блок питания, с которым ему придется «потолкаться». Но, думаю, это решаемый вопрос.

В целом дизайн комплекта вполне современный и подходящий для любого интерьера. Корпусы обоих гаджетов сделаны из матового пластика, на котором не особо заметна пыль и даже если и появятся мелкие царапины, бросаться в глаза они не будут. А если роутер или репитер будут установлены на видном месте, интерьер они не испортят.

Функциональность

Mesh-система Deco E3 представляет из себя бюджетный вариант бесшовной сети. По невысокой стоимости комплекта можно сразу понять, что тут не предлагают решение для требовательного пользователя, поэтому на высокие скоростные показатели, возможность подключения дополнительных внешних устройств (накопителя или 3G-модема, например) или на тонкую настройку параметров рассчитывать пока не приходится. И это устройство позиционируется исключительно как домашнее, пусть и заявлено одновременное подключение более сотни устройств (хотя на коробке указана цифра до 80, но сильно это не меняет дело) с зоной покрытия до 220 м².

Первое ограничение, на которое сразу нужно обратить внимание, это 100-мегабитные порты WAN/LAN. То есть, если в квартире или доме подключение быстрее, то тут оно упрется в это ограничение. Но внутри сети производитель заявляет привычные для стандарта AC1200 показатели скорости — 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в 5 ГГц. И как обычно у Mesh-сетей, Deco E3 будет самостоятельно определять диапазон для подключенного устройства. Правда, если выключить репитер, то появляется возможность выбора диапазона, но смысла в этом не так и много, ведь пользователь вряд ли будет покупать комплект из двух устройств, чтобы в итоге пользоваться только одним из них.

Еще в настройках можно скрыть сеть и включить гостевую. Вместе с этим есть функция родительского контроля, возможность блокировать доступ для отдельных устройств, QoS, минимальная статистика активности сети и уведомления о новых подключенных устройствах. Отдельно можно найти список подключенных к сети устройств (но репитер такого не показывает, поэтому понять, к какой точке подключен отдельный гаджет, можно только методом исключения). Также с помощью приложения можно запустить обновление прошивок. А если статусные индикаторы будут мешать (ночью, например), их можно отключить.

В общем, очевидно, что комплект Deco E3 рассчитан на простого пользователя с базовыми потребностями в покрытие Wi-Fi для квартиры или небольшого дома. При этом такому пользователю вероятно не потребуется специалист для настройки сети, ведь в приложении есть довольно простая инструкция и рекомендации по установке, да и сама процедура сводится к минимальному участию пользователя и не требует особой подготовки, достаточно просто выполнить указанные шаги. А если в пользователе таки проснется гик, то можно будет подключить маршрутизатор к сервисам IFTTT или Amazon Alexa, поддержка которых есть и для этого набора.

Увы, управлять сетью через веб-интерфейс нельзя, для этого в любом случае потребуется смартфон. Но это особенность не конкретной модели, а всей линейки Deco.

В работе

Как уже говорилось, после настройки у пользователя не будет двух локальных сетей разных диапазонов. Сеть будет одна и независимо от точки, к которой подключен смартфон, ноутбук или чтобы то ни было еще, выбор параметров все равно останется за Deco. При этом переключение между точками будет практически незаметным для пользователя.

Замеры скорости проводились в автоматическом режиме сети. Это позволило посмотреть, как она будет себя вести при таких параметрах, которые скорее всего будут у рядового пользователя. И в реальных условиях двухкомнатную квартиру смог покрыть один только роутер. Но, например, на балконе сеть теряла около 2/3 существующей скорости, где и должен был помочь репитер.

Внутри квартиры скорость передачи данных между двумя клиентами, расположенными в разных точках помещения, в среднем составляла около 160 Мбит/с. С учетом того, что к интернету подключение может быть максимум 100 Мбит/с, этого должно хватать. К тому же, замеры в Speedtest показывали близкие к максимуму значения.

Если же один клиент подключен к локальной сети по Ethernet, то скорость опять же упрется в максимальную скорость самого порта на роутере. При этом могут наблюдаться скачки скорости, но в обычном использовании это практически не ощущается. (Напомню, к репитеру подключиться по проводу нельзя.)

Если не включать репитер, то скорость передачи данных между клиентами, один из которых находился на балконе (та самая зона, где скорость соединение ощутимо хуже), падала в два раза, но замеры Speedtest при этом показывали цифры до 40 Мбит/с в лучшем случае (чаще ближе к 20-30).

С включенным репитером внутренняя передача данных в таких же условиях оказалась ниже. Зато скорость соединения с интернетом он, пусть и не сильно, но поднял. В небольшой квартире, конечно, это может быть не так принципиально, но в частном доме, скорее всего, польза будет заметна побольше.

За пару недель работы в таком режиме с сетью не было никаких проблем. Устройства при изначальной настройке сразу обновили прошивки и больше в приложение можно было в принципе не заглядывать. При этом около 10 клиентов в основной и гостевой сетях вполне хорошо работали, скачивать файлы из интернета можно было на скорости, приближенной к максимально доступной, одновременно работать в браузере и стримить фильм с компьютера на телевизор. То есть, для базовых потребностей нетребовательного пользователя такого решения в нашем случае оказалось вполне достаточно. Если же по каким-то причинам пользователю этого не будет хватать, то к комплекту можно докупить еще одно или несколько устройств из линейки Deco.