Облачный контроллер сети TP-Link Omada OC200

Время от времени у нас появляются обзоры роутеров, но в этот раз мы посмотрим на облачный контроллер точек доступа — TP-Link Omada OC200. Рядовой пользователь вряд ли столкнется с подобным устройством, но посмотреть на работу этой технологии было интересно и нам самим, поэтому мы решили сделать небольшой материал, в котором разберем возможности устройства.

Дизайн

Контроллер оформлен в виде маленькой металлической коробки. Размеры корпуса на глаз в половину меньше привычных пользовательских роутеров — 100×98×25 мм. Над изысканным дизайном не было смысла работать, это не то устройство, которое должно обращать на себя внимание, поэтому украшением серверной стойки Omada OC200 не станет.

На лицевой стороне есть два порта Ethernet (один с поддержкой PoE), один разъем USB, кнопка перезагрузки и два индикатора активности устройства. Сзади есть слот Kensington и microUSB для блока питания на случай отсутствия возможности подключить PoE.

Установить устройство можно как просто поставив рядом с роутером/коммутатором, так и установив на стену (под это есть отдельные крепления). С учетом маленьких габаритов и непривередливости контроллера, вряд ли будут проблемы с его установкой.

Начало работы

Наверное, в первую очередь стоит сказать, что устройство предназначено для среднего и большого бизнеса. Безусловно, управлять через Omada OC200 несколькими десятками точек доступа дома или в маленьком офисе можно, и такие кейсы, судя по форумам, действительно встречаются, но это уже излишество. Основное предназначение устройства — это большое офисное помещение, где будут установлены от 10 точек доступа. Отдельно настраивать и поддерживать каждую из них включает много монотонной работы, ведь для программного управления всеми точками понадобится отдельный компьютер в локальной сети, а ПО для удаленной работы, как правило, работает по подписке и выльется в дополнительные затраты.

Чтобы упростить этот процесс, в TP-Link и создали контроллер Omada OC200, с помощью которого можно управлять всей этой сетью через веб или с помощью приложение для смартфона.

Но важно отметить, что работает контроллер только с точками доступа TP-Link, их в портфолио компании хватает (есть как обычные, так и точки доступа для установки на улице), тем не менее, в ряде случаев это будет серьезным ограничением. Я для проверки работы Omada OC200 использовал точку доступа Omada EAP225, так что могу говорить только об этой связке, которая работает вполне хорошо. Подключив точку к роутеру можно в принципе больше ничего не делать, контроллер выполнит всю работу, как только будет подключен к сети и зарегистрирован.

Подключив контроллер к роутеру, его нужно активировать на специальном сайте. Там создается учетная запись и вводится идентификационный ключ устройства (написан на корпусе), а если это делается через приложение для смартфона, то можно воспользоваться QR-кодом. После этого контроллер подхватит активные точки в локальной сети и предложит создать пользователя для доступа к настройкам. Тут же можно задать SSID и пароль сети, которая сразу же и поднимется. Таким образом на то, чтобы создать сеть, без учета установки, уйдет буквально 5-10 минут. Далее можно приступать к более точным настройкам и менять дополнительные параметры.

Интерфейс управления и возможности

Получить доступ к контроллеру можно двумя способами — веб и приложение для смартфонов (Android и iOS). Большая часть вкладок в вебе покажут статистические данные и всевозможную информацию о точках доступа, подключенных клиентах, логи и прочее. Мне, как обычному пользователю, понравилась возможность загрузить схему помещения и создать карту размещения точек, где можно даже посмотреть теоретическую мощность сигнала и зону покрытия каждой точки.

Отдельно есть настройки беспроводных сетей и контроллера. Все они разбиты на несколько вкладок. Самих же настроек немного, но все они интуитивно понятны. Из того, что довольно сильно выбивается из процедуры настройки обычных пользовательских роутеров — возможность создать несколько SSID, а также (то, что так не любят в общедоступных сетях) аутентификация и переадресация на какой-либо сайт при подключении к сети.

Вдобавок нужно упомянуть о USB-разъеме. Он служит для подключения накопителя, на который будут сохраняться логи и резервные копии. Также логи могут отправляться на указанную почту или заданный сервер.

Мобильное приложение представляет собой облегченный вариант интерфейса, но основную информацию и настройки оно все же предоставляет. Для мелких команд оно, конечно, сгодится, но для всех возможных переменных придется воспользоваться браузером.

Вместо вывода

TP-Link Omada OC200 можно назвать довольно простым средством для работы с большой сетью, которая состоит из нескольких десятков точек доступа. Рекомендуемое производителем количество точек для одного контроллера — до 50 штук, когда теоретический предел в несколько раз больше. При этом для настройки системы не потребуются специальные знания и навыки, сделать это сможет практически каждый, кто умеет самостоятельно зайти на свой домашний роутер. Главное, контроллер позволит вносить изменения удаленно из любого удобного администратору места, что увеличивает комфорт и скорость работы.

С технической точки зрения Omada OC200 не является чем-то уникальным, так как существуют и другие способы администрирования сети. Но нужно отметить, что TP-Link сделали его проще и удобнее, так как в других случая есть необходимость в отдельном компьютере и программном обеспечении.