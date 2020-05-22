Обзор усилителей сигнала Wi-Fi TP-Link RE205 и RE305





Долго находясь дома во время карантина многие пользователи наверняка успели найти у себя в квартирах или частных домах те зоны, где локальная сеть не очень хорошо работает. Банальный пример, переместив рабочее место на балкон, пользователь столкнулся с тем, что роутер не очень хорошо до него «дотягивается», что соответственно сказывается на рабочем процессе. На этот случай уже есть много вариантов хороших Mesh-систем, но тратить лишние деньги не всегда хочется, если речь идет об одной «мертвой» зоне в домашней сети. На этот случай есть репитеры, которые просто усилят сигнал для определенного помещения. В этом материале мы посмотрим на пару таких предложений от TP Link — RE205 и RE305.

Комплектация TP-Link RE205 и RE305

Когда речь идет о комплектации, сетевое оборудование для домашнего использования чаще всего очень минималистично. В случае с данными усилителями Wi-Fi в коробке есть только эти устройства и сопроводительная документация. В отличии от роутеров, тут нет даже банального Ethernet-кабеля, а так как сам гаджет устанавливается прямиком в розетку, внешний блок питания не нужен.

Благо, для работы такого устройства совсем не нужны никакие аксессуары и прочие дополнения, что и объясняет минималистичное наполнение коробок с испытуемыми. Последние, к слову, отличаются только в скоростных показателях, поэтому в общих моментах нет смысла повторяться.

Дизайн и удобство использования

TP-Link RE205 и RE305 сделаны одинаково — это белые пластиковые коробочки с парой антенн. Лицевые стороны обоих устройств глянцевые, а вся остальная поверхность у них матовая. В данном случае есть минимальное отличие в логотипе, который на младшей модели нанесен под глянцем, а у старшей модели — на него. Еще чуть-чуть по разному сделаны кнопки сброса. Но ни то, ни другое, не является хоть немного принципиальным моментом.

Размеры обоих репитеров тоже одинаковые: 80×78×77 мм. Это не намного больше некоторых блоков питания домашней техники (радиотелефона, например). В обычной настенной розетке такой корпус не должен помешать соседствующим устройствам, но, скажем, в плотном размещении розеток в удлинителе, рядом уже ничего не подключить. В какой-то ситуации это может быть актуально, поэтому стоит обратить внимание на такой момент.

Обе антенны двигаются только по вертикали и до 180°. Они не снимаются, поэтому при монтаже в ограниченном пространстве о них тоже стоит подумать заранее. Но, опять же, в преимущественном большинстве случаев проблем быть не должно.

Так как гаджет довольно простой, для управления им не предусмотрено большого количества разнообразных элементов. Сверху есть кнопка активации режима WPS, а снизу утопленная в корпусе кнопка сброса, рядом с единственным Ethernet-портом. Даже обошлось без кнопки включения.

Для контроля состояния предусмотрены четыре диодные индикатора: питание, мощности сигнала и двух диапазонов Wi-Fi. Из них стоит отметить только отвечающий за сигнал, который синим цветом показывает, что все в порядке, а красным демонстрирует, что сигнал слабоват. Все остальные всегда будут светить синим, когда устройство включено. Если же они не нужны, их можно отключить или задать им график работы.

Предсказуемо для подобного устройства, боковины и низ корпуса сделаны с перфорацией для вентиляции. Задняя панель вся монолитная, там же и находится «вилка».

В целом, оформлен гаджет неплохо. Конечно, с учетом специфики его установки, вряд ли репитер часто будет попадаться на глаза. Но в эксплуатации это максимально простое устройство, с которым не придется долго разбираться или возиться со сборкой и монтажом.

Функциональность TP-Link RE205 и RE305

Очевидно, у репитера не так много возможностей, как у роутера, но и цели у него немного другие. Такие устройства должны просто помочь расширить домашнюю сеть и «дотянуть» сигнал в «мертвые» точки большой квартиры или дома. Как говорилось в начале, для этого есть Mesh-системы, но в случае, если сигнала не хватает буквально в одной комнате или на балконе, можно просто «добить» туда репитером, а не менять всю домашнюю систему и не тратить лишние деньги.

Есть у этого способа «расширения» сети все еще актуальный недостаток — скорость подключения падает почти в два раза. Таким образом, если в помещении, где нужно усилить сигнал, все же требуется максимум доступного подключения, то придется искать другое решение. Правда, если острой необходимости в предельной скорости нет, а нужно банально браузить в Сети, стримить музыку, получать почту и заниматься прочими нетребовательными задачами, то это все же более дешевый способ решения вопроса, чем Mesh-система.

TP-Link RE205 и RE305 отличаются только скоростными показателями. Так, младшая модель RE205 работает по стандарту AC750 (до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и до 433 Мбит/с в 5 ГГц), в то время как RE305 поддерживает стандарт AC1200 (это те же 300 Мбит/с в 2,4 ГГц, но до 867 Мбит/с в 5 ГГц). Заодно на каждом из устройств есть по одному порту Ethernet, но у обоих они всего 100-мегабитные. С помощью последних можно превратить репитер в точку доступа (если на месте есть проводное подключение), но скорость у нее все равно будет ограничена.

Управление устройством можно осуществлять как через браузер, так и приложение для смартфона. Начнем с привычной административной панели, которая в данных случаях очень похожа на такую у роутеров производителя, разве что тут вкладок поменьше. А из главного тут есть: основная вкладка со статусом сетей; минимальные настройки беспроводных сетей (где можно задать имя и при необходимости скрыть его); настройки IP; график работы; «черный список»; обновление прошивки; сохранение и восстановление настроек. Отличным бонусом является поддержка TP-Link OneMesh, что позволит таки получить Mesh-сеть при наличии поддерживаемого роутера. Также можно подключиться к TP-Link Cloud и управлять роутером дистанционно.

Через приложение можно узнать о подключенных устройствах, немного менять настройки сетей и самих гаджетов, но некоторых возможностей все равно не будет. К примеру, графика работы я там не нашел. Но потеря не так и велика, а если принципиально нужно вносить подобные правки со смартфона, мобильный браузер придет на помощь.

TP-Link RE205 и RE305 в работе

Настроить такие репитеры очень просто. Есть три доступные опции: административная панель, приложение, и WPS. Последний вариант может сработать не с каждым роутером, о чем предупреждают в инструкции, но первые два безотказные.

Настройка через административную панель:

Настройка через приложение:

Весть процесс очень простой: нужно включить репитер поближе к роутеру, «показать» локальную сеть, после чего задать имя для сетей репитера и дальше установить его в необходимом месте. Последний пункт для каждого отдельного случая может потребовать дополнительное время на тестирование сигнала, если речь идет о больших помещениях. Но если нужно «оживить» одну зону в квартире, скорее всего весь процесс не займет больше 10 минут. При этом репитеры могут подключаться к скрытым сетям и точно также «прятать» свои.

При хорошем сигнале от роутера, репитеры все же теряют какую-то часть скорости подключения. Со 100-мегабитным каналом обе модели показали скорость подключения около 60 Мбит/с приема, и 90 Мбит/с для передачи в обоих диапазонах.

Замеры скорости RE205 в помещении:

Замеры скорости RE305 в помещении:

Сложности с локальной сетью, которые должны были решать испытуемые в данном случае, возникали на балконе, куда домашний роутер с трудностями «дотягивается» через три стены, а скорость там проседает на 55-60% для загрузки и на 80-90% для отправки данных. RE205 показал похожие цифры в диапазоне 2,4 ГГц, но смог слегка увеличить скорость в 5 ГГц. У RE305 получилось также со скоростью загрузки (на большее рассчитывать не стоило, ведь даже рядом с репитером есть потеря максимально допустимой скорости), зато с ним прилично увеличилась скорость отправки.

Замеры скорости RE205 на балконе:

Замеры скорости RE305 на балконе:

Возможности репитеров проверялись в разных вариантах использования. Если один клиент подключен проводом к роутеру, а второй к репитеру по Wi-Fi (два игровых ноутбука от ASUS и HP), то RE205 в диапазоне 2,4 ГГц показывает между ними около 100 Мбит/с в помещении и под 80 на упомянутом балконе, тогда как в 5 ГГц эти показатели составили 55 и 70 Мбит/с соответственно. RE305 в таких же условиях показывает подобные цифры в 2,4 ГГц, а в 5 ГГц под 140 Мбит/с около репитера и немного меньше 45 Мбит/с на балконе.

Тесты передачи данных в сети с репитером RE205:

Тесты передачи данных в сети с репитером RE305:

При подключении двух клиентов к одному репитеру, показатели скорости были следующие: RE205 в 2,4 ГГц выдал 45 Мбит/с, а в 5 ГГц — под 140; у RE305 в 2,4 ГГц получилось также, а в 5 ГГц — под 200 Мбит/с.

Тесты передачи данных при подключенных к репитеру обоих клиентов, RE205:

Тесты передачи данных при подключенных к репитеру обоих клиентов, RE305:

Скорость Ethernet-соединения в обоих случаях практически уперлась в максимум для порта, который по современным меркам очень скромный — всего 100 Мбит/с.

В работе оба устройства стабильны и беспроблемные. Единственное, в зависимости от условий, не стоит повторять имя сетей основного роутера, ведь не все устройства будут автоматически переключаться на репитер, если будут «видеть» роутер, пусть и со слабым сигналом. Но в таком случае придется вручную переключаться между ними. Правда, других нюансов в работе с устройствами за время тестирования не было.