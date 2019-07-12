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TUF Gaming H7 — обзор игровой гарнитуры от ASUS

TUF Gaming H7 — обзор игровой гарнитуры от ASUS

TUF Gaming H7 — обзор игровой гарнитуры от ASUS


ASUS TUF Gaming H7 — это проводная игровая гарнитура с поддержкой виртуального многоканального звука, которая подходит для использования как с любыми приставками и ПК, так и с мобильными девайсами. И при использовании с любым из устройств, вы получаете удобную конструкцию, хороший звук и возможность тонкой настройки звучания. При этом, цена наушников находится находится в разумных пределах, с учетом их возможностей.

ASUS TUF Gaming H7 Yellow (90YH01MY-B8UA00)
Наушники, гарнитуры на
от 2 799 грн
Предложений: 1
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Что в комплекте?

На тестировании побывал образец не для продажи, поэтому сделать полный вывод об упаковке пока нельзя, но некоторое представление о комплектации сделать можно. Итак, вместе с наушниками поставляется кабель-удлинитель для использования с ПК, переходник для работы многоканального звука и съемный микрофон.

Дизайн

TUF Gaming H7 — это весьма крупные, полноразмерные наушники, что не удивительно, ведь внутри них 53-мм динамики. В продаже они представлены в трех цветовых решениях — желтом, красном и черном. В цветных вариациях разница между наушниками заключается только в ободке чаш и тканевой строчке оголовья. Само оголовье состоит из двух частей: ленты из кожзама, наполненной мягким материалом и металлической скобы, толстой и прочной, она удерживает чаши вместе.

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Насколько эти наушники удобные?

На удивление, при своих размерах, наушники ASUS TUF Gaming H7 оказались очень удобными, особенно при стационарной модели использования. Да, формально они рассчитаны на использование со смартфонами, планшетами, портативной консолью Nintendo Switch, но из-за размеров вряд ли с TUF Gaming H7 захочется ходить целый день. Тем более, они не складываются и в сумке займут много места. 

Хотя именно для портативных гаджетов наушники оснащены микрофоном на проводе и регулятором громкости. 

Если же не пытаться использовать эту модель для гейминга на выезде, то мы получаем очень комфортные в использовании наушники. В первую очередь благодаря мягким амбушюрам, выполненным из ткани. Из-за этого наушники не парят кожу и в них комфортно даже в жару. Материал и наполнитель прекрасно дышат. 

Наушники удобны не только благодаря этому, но и за счет правильно подобранной окружности оголовья. ASUS TUF Gaming H7 не давят и почти не ощущаются на голове, хотя тяжелыми их и так не назовешь — 320 грамм без учета провода. И это при том, что наушники не маленькие по размеру и выполнены далеко не только из пластика. В общем, по уровню комфорта я ставлю TUF Gaming H7 твердую пятерку.

Что со звуком?

TUF Gaming H7 удивили своим ровным, сбалансированным звуком. Тут нет ощущения, что бас затмевает все вокруг и звучание построено вокруг него. Он тут тоже есть и его ровно столько, сколько нужно для отработки спецэффектов. Но, не более чем нужно. Крупные динамики формируют широкую сцену, проблем с зажатостью, узостью звука тоже нет.

Звучание TUF Gaming H7 все равно не назовешь супер идеальным, при желании, можно придраться к недостаточной детализации высоких частот. В ряде композиций в жанре рок это слышно, но не сильно заметно и общее впечатление от звука не портит.

Для работы многоканального звука вам нужно подключить переходник к порту USB на вашем компьютере, а саму гарнитуру — в переходник и включить объемный звук кнопкой на его корпусе. Должен отметить, что имитация многоканальности получилась достойной. Это не просто эффект эха, а почти натуральное ощущение наличия динамиков позади. Но, честно говоря, у TUF Gaming H7 все в порядке со звуком в играх и без переходника. Не стоит забывать и тот факт, что виртуальный многоканальный звук будет доступен только при подключении к ПК.

Звук можно дополнительно настроить в утилите Armory II. В ней вы также можете настроить звучание под конкретное приложение. В утилите можно отрегулировать и микрофон и о нем речь пойдет далее.

Как вас будет слышно?

В ASUS TUF Gaming H7 предусмотрено два микрофона. Один установлен на проводе, он используется по умолчанию для тех ситуаций, когда вы подключаетесь к портативным девайсам.

Второй — съемный, на гибкой штанге, его можно использовать при подключении к ПК. Они не отличаются друг от друга принципиально по характеристикам, за исключением чувствительности. По ссылке ниже вы можете ознакомиться с качеством записи обоих микрофонов. Несмотря на минимальную разницу в ТТХ, съемный микрофон звучит заметно лучше, а встроенный немного даже расстроил. Но, если воспользоваться вышеупомянутой утилитой, то ситуацию можно слегка исправить. 

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: качество звука, удобная конструкция, дизайн
Минусы: качество встроенного микрофона
Вывод: ASUS TUF Gaming H7 — это действительно неплохая проводная игровая гарнитура с хорошим качеством звучания. В ней хорошо почти все: дизайн, форма, уровень удобства и самое главное — звук. Единственное нарекание у меня возникло к качеству встроенного микрофона. Но внешний оказался неплохим. В остальном, TUF Gaming H7 можно рекомендовать к покупке при условии, что вам нужны не очень дорогие игровые наушники преимущественно для дома.

Технические характеристики

TUF Gaming H7 — обзор игровой гарнитуры от ASUS ASUS TUF Gaming H7 Yellow (90YH01MY-B8UA00)
2 799 − 2 799 грн
Сравнить цены
Тип Компьютерная гарнитура
Способ подключения проводной
Тип конструкции полноразмерные
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления оголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) металл/пластик/ткань
Вес, г 344
Цвет черный-желтый
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя динамический
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ нет данных
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм 53
Тип магнита неодимовый
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -/+
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука виртуальный 7.1
Регулятор громкости +
Длина шнура, м 1,2
Тип кабеля стандартный
Подключение кабеля односторонние
Тип разъема jack 3.5
Конструкция микрофона встроенный в кабель/съемный
Направленность однонаправленый/ненаправленый
Частотный диапазон, Гц 50-10000
Чувствительность, дБ -40/-45
Другое USB карта виртуального звука
Игровая гарнитура +
Наушники для мониторинга -
Apple-совместимость -
Android-совместимость -
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