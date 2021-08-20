Обзор смартфона vivo V21e





Смартфоны в бюджетной и среднебюджетной категориях за последнее время серьезно прибавили в своих возможностях. Многие флагманские «фишки» теперь можно получить за меньшую сумму. Но в каких-то моментах таким устройствам все же придется делать скидку. Модель vivo V21e является более дешевой версией V21. Производитель в первую очередь акцентирует внимание на четырех достоинствах «младшей» версии — фронтальной и основной камерах, объеме памяти и AMOLED-дисплее. В действительности это не все, чем такой смартфон может порадовать. Давайте же подробнее посмотрим на сильные и слабые стороны vivo V21e.

Комплектация vivo V21e

Вероятно, в будущем все смартфоны будут поставляться с очень минималистичным комплектом, как это сейчас происходит с отдельными флагманами. До vivo V21e такая тенденция пока не дошла и в коробке есть все необходимое. Смартфон продается с мощным блоком питания и съемным кабелем, «скрепкой», проводной гарнитурой, силиконовым прозрачным чехлом и предустановленной защитной пленкой на экране.

В данном случае уже сложно придумать какой-то аксессуар, который может быть необходим среднестатистическому пользователю. Дополнительным вложением может стать разве что покупка карты памяти, под которую у смартфона есть отдельный слот.

Дизайн и удобство использования

Очень часто смартфоны в одной ценовой категории оказываются сильно похожи по характеристикам и возможностям. Производителям в таком случае остается сделать какой-то интересный акцент в дизайне, чтобы хоть как-то выделить модель в потоке похожих друг на друга моделей. vivo V21e практически никак не отличился спереди, но получил интересное оформление сзади.

Смартфону достались два варианта цветового оформления — Roman Black и Diamond Flare. В редакцию попал второй вариант и выглядит он действительно интересно. Под разными углами падения света весь паттерн слегка меняет оттенки. И может спинка смартфона не является той частью гаджета, которая часто попадается на глаза, повертев этот в руках, такой корпус наверняка запомнится и понравится больше стандартных вариантов исполнения.

Также сзади есть выступ блока камер. Он состоит из пары поднимающихся над панелью «ступеней». И при этом не сказал бы, что выступ большой и как-то мешает в повседневном использовании. С ним смартфон все равно не лежит стабильно на ровной поверхности, один бок все же может перевешивать при касаниях к экрану, но тут это не так заметно, как бывает у других смартфонов с более крупными выступами камер. Комплектный чехол также сильно ситуацию не поменяет, ведь имеет дополнительные бортики для защиты стекла.

В остальном vivo V21e не самый компактный, но и не самый крупный смартфон. Пластиковый корпус (с габаритами 161×74×7,4 мм и весом в 171 грамм) вполне удобно ощущается в использовании, но перехватывать его в одно руке все равно придется часто. Заодно нужно будет привыкнуть к небольшому возвышению экрана над боковой рамкой. Это абсолютно не критично, но в первое время ощущается (особенно после смартфонов, где скругление боковины плавно переходит к защитному стеклу).

С расположением рабочих элементов все относительно стандартно. Тут компании удалось сделать все так, чтобы у пользователя не было дискомфорта и все кнопки и разъемы были интуитивно хорошо понятны.

По большому счету у vivo получилось сделать вполне удобный смартфон, который от ряда подобных отличается только оформлением задней панели. Да, за такие деньги уже вполне можно найти устройство с более хорошими материалами корпуса. Правда, с учетом того, что оно скорее всего будет использоваться с чехлом, принципиальной разницы это не сделает. А вот необычный дизайн «спинки» вполне может оказаться достаточно продающим элементом в механизме выбора у покупателя.

Дисплей vivo V21e

Лицевую сторону практически полностью оккупировал дисплей. Но верхняя и нижняя рамки все же больше заметным, нежели боковые. Гаджетам с таким ценником это простить можно. Как и вырез для фронтальной камеры, который тут нельзя скрыть программным методом. Но зато экрана немало — 6,44 дюйма. Его разрешение составляет 2400×1080 пикселей с соотношением сторон 20:9.

Установленная тут AMOLED-матрица показала себя здорово. Вариантов цветовых схем тут три: Standard, Professional и Bright. В каждом случае можно корректировать цветовую температуру, но других настроек нет. Все профили выглядят по-своему хорошо и наверняка среднестатистическому пользователю их будет достаточно. Себе я оставил вариант Professional, который другим словом можно было бы назвать «натуральный», ведь он не так насыщает картинку и цветовая температура у него очень близка к эталону. Для вечера есть настраиваемый режим Eye Protection, с которым лично мне тоже было комфортно.

Замеры профиля Standard:

Замеры профиля Professional:

Замеры профиля Bright:

С подсветкой у V21e есть трудности. Указанная максимальная яркость в 570 нит немного не справляется при ярком солнечном свете, чему также не помогает защитная пленка. В таких условиях дисплей остается читаемым, но, например, рассмотреть картинку будет сложно. Но если не стоять прямо перед солнечными лучами, все в порядке. Наш колориметр показал диапазон от 2,2 до 452 кд/м² в помещении. Авторегулировка яркости работает правильно. А заодно экран поддерживает HDR10, и в домашних условиях хорошо заметно, насколько картинка становится ярче при воспроизведении соответствующего контента.

Безопасность vivo V21e

Для обеспечения быстрого доступа к системе в обход ввода пароля, vivo V21e может узнать пользователя с помощью сканирования либо лица, либо отпечатков пальцев. И тут все вполне стандартно. Первый вариант реализован с помощью фронтальной камеры, которая распознает 84 точки на лице и умеет подсвечивать его экраном при плохом освещении, но не сработает в полной темноте или если на лице маска. С солнцезащитными очками есть варианты, смартфон может задумываться и не всегда сразу «открывает» рабочий стол, но все же может это делать. А вот если подобных «помех» нет, разблокировка будет очень быстрой. Опять же, такой метод доступа к системе все еще не является самым безопасным.

Сканер отпечатков пальцев считается более надежным. Тут он размещен под защитным стеклом дисплея. Находится он близко к нижней грани экрана и в моем случае просто идеально попадает под палец, как бы я не держал смартфон. Как-то привыкать к его расположению вовсе не пришлось. В память можно добавить до 5 отпечатков.

Это оптический датчик, и, наверное, один из лучших в своем роде, которые мне попадались. Для работы он не отключает вечерний режим дисплея, быстро срабатывает, реагирует на слегка влажные руки… В общем, совершенно не капризный сканер, который работает так, как ожидается. С ним в общественных местах, где сейчас нужны маски, быстро разблокировать смартфон будет очень просто.

Звук vivo V21e

В смартфонах средней ценовой категории все еще не всегда встречается поддержка стереозвука. Для воспроизведения медиа тут используется только один — основной динамик. Его звучание неплохое, как для ценовой категории гаджета. Для озвучки видео его достаточно, но было бы лучше, если бы в таком случае звук был с обеих сторон экрана. Тоже самое касается и игр.

Разговорный динамик достаточно громкий для комфортного звонка на улице. С качеством звука у него тоже все вполне нормально. Как и с микрофонами. Система шумоподавления здорово справляется со звуками окружения, но при этом может искажать голос. Ничего критичного, но разница между разговором на улице и в помещении будет слышна.

А вот на случай, если нужно воспользоваться наушниками, у vivo V21e и подходящий разъем есть, и гарнитура в коробке. Комплектные «вкладыши» по форме очень напоминают AirPods. Звучат относительно неплохо, как для таких наушников. Но если же попробовать какие-то сторонние, с их звуком тоже будет порядок.

Производительность и ПО

vivo V21e построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G с видеоускорителем Adreno 618. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, но дополнительно система выделяет 3 ГБ из постоянной памяти, если это потребуется. Пользователю оставили в настройках тумблер выключения этой функции, но при 128 ГБ накопителя и возможности установки карты памяти, вряд ли эти 3 ГБ сыграют принципиальную разницу для основного хранилища.

Для связи есть два отдельных слота для SIM-карт, которые не зависят от установленной карты памяти. Они обе поддерживают LTE-сети. Стандарт Wi-Fi тоже не последний — ac, зато для беспроводных аксессуаров есть Bluetooth 5.1. И, конечно же, есть связь с разными система навигации. NFC-датчик для сопряжения с разными устройствами и оплаты покупок также на месте.

Такого запаса производительности, который есть у флагманов, тут ожидать не стоит. Все же 720G не такой производительный процессор. Хотя среди обычных ежедневных задач, почувствовать это можно только в приложении камеры (к нему вернемся чуть-чуть позже). В остальном производительности было достаточно, чтобы вполне быстро запускать приложения, переключаться между ними, играть в игры и так далее.

К тому же, в отличии от многих флагманских моделей, смартфоны «попроще» менее склонны к высокому нагреву даже при высокой нагрузке. Оставаясь в игре более получаса, на корпусе можно найти немного теплое место, где установлен процессор, но о сильном нагреве речи нет. Ну и тем более такого не бывало во время обычной ежедневной рутины.

Стандартно для смартфонов vivo, Android 11 тут приукрашен фирменной Funtouch OS версии 11.1. Она сделана минималистичной, но и не без фирменных дополнений. Тут можно настраивать разные анимации, есть дополнительные приложения для записи экрана, оптимизации работы системы, игровой режим и прочее. Выглядит все это неплохо, пусть ничего особенного нет. Но главное, что работает быстро и без проблем.

Камеры vivo V21e

Одним из главных требований к смартфонам сейчас являются хорошие камеры. У vivo V21e в тыльном блоке есть три сенсора, где основная пара (широкоугольный и ультраширокоугольный) явно будут использоваться чаще, чем менее популярный и в целом не очень востребованный макро. Характеристики у них такие:

основной широкоугольный сенсор с разрешением 64 МП и значением диафрагмы — ƒ/1,89;

ультраширокоугольный — 8 МП с углом захвата 120° и апертурой ƒ/2,2;

макро — 2 МП и ƒ/2,4.

Правда, подобные цифры уже давно не играют столь сильной роли, ведь алгоритмы постобработки, всяческие режимы съемки и прочие программные решения могут по-разному сказываться на снимках. И тут у vivo V21e есть свои сильные и слабые стороны. Но начнем с приложения камеры.

Запускается камера достаточно быстро, чтобы успеть снять, например, какое-то интересное событие, случайно замеченное на улице. Логика приложения построена приблизительно также, как и у большинства других смартфонов. Но есть тут один небольшой нюанс, который слегка замедляет процесс съемки. Переключение между камерами осуществляется в два касания — сначала на кнопку Lens, потом выбор ультраширокоугольной или макро. У других производителей можно немного быстрее переключиться на «ультраширик». Но из хороших моментов можно отметить интересное решение с подсветкой при селфи в темных условиях, где смартфон сделает белыми все элементы интерфейса, тем самым слегка подсветит лицо пользователя.

Основная камера, как всегда, в стандартном режиме не снимает в полном разрешении, а делает снимки в четыре раза меньше («большие» снимки можно посмотреть вот тут). Они вполне хороши, детальны и смартфон не промахивается с фокусировкой. Но HDR не всегда правильно освещает тени, а иногда пересвечивает и без того яркие участки. Хорошая новость в том, что все это можно поправить на готовом снимке.

Для вечернего времени суток тут есть отдельный режим. С ним на один кадр потребуется около пяти секунд и еще несколько на постобработку. Она всегда заставляет подождать снимок, что в большей степени проблема процессора, а не самой камеры или ее приложения. Но ожидания окупятся, ведь готовые кадры получаются вполне интересные, еще и с первого «дубля».

Ультраширокоугольной камере хуже удается передать цвета, снимки получаются более темными и, по понятным причинам, не такими детальными. Но большой угол захвата и в целом не самое плохое качество снимков не поставят крест на этом сенсоре. Сделать удачный кадр все равно можно.

А вот в условиях плохого освещения эта камера не дотягивает. Тут и к автофокусу есть вопросы, и пересветы на осветительных приборах, и бывают темные участки, которые основной камере под силу. Но стоит учитывать, что подобная ситуация есть с этим объективом ночью не только у этого смартфона, а и у многих других с похожей ценой.

Видео основной камерой можно записывать в разрешении 4K. В отличии от очень многих даже более дорогих смартфонов, V21e при таких размерах видео может неплохо стабилизировать изображение. Также камера плавно регулирует экспозицию, не сильно перенасыщает изображение и не теряет фокус общего плана, как это нередко бывает. В свою очередь ультраширокоугольная камера может записывать только Full HD-картинку и хуже фокусируется, но зато также плавно стабилизирует изображение.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

А вот камера для съемки макро все еще не кажется чем-то очень нужным в смартфоне. С ее невысоким разрешением и не рекордным «приближением», вряд ли пользователи будут часто ее запускать. И это касается не только vivo V21e, а больше про все подобные камеры в смартфонах.

Камера для сэлфи уже куда покруче. Ее разрешение составляет 44 МП, а значение диафрагмы ƒ/2.0. У нее есть поддержка ночного и портретного режимов, интеллектуальная обработка лица (выравнивается кожа, «замазываются» какие-либо проблемные места, etc.), есть HDR и набор всяческих эффектов изображения. В разных условиях камера хорошо справляется с передачей цветов, собирает достаточное количество деталей, почти не «шумит» и аккуратно «мылит» фон.

Автономность vivo V21e

Еще одним критически важным фактором в работе со смартфоном является автономность. Аккумулятор емкостью 4000 мА•ч уже не является чем-то поразительным. Но в паре с не очень требовательным процессором, он способен действительно долго поддерживать смартфон в рабочем состоянии. В моем случае, при в среднем 5 часах работы экрана в день, два дня V21e мог продержаться. Тест автономности Geekbench, при яркости экрана на уровне 200 кд/м², проработал более 12 часов, что тоже очень неплохой показатель.

А вот на случай, если у пользователя много требовательных задач (например, длительные игровые сеансы), смартфон поддерживает быструю зарядку. Для этого в комплекте есть блок питания мощностью 33 Вт. От 0 до 100% батарея заполнится всего за 55 минут. Поддержка индукционной зарядки в этом ценовом сегменте практически не встречается, и vivo V21e, к сожалению, не стал исключением.