Обзоры
Обзор смартфона vivo V21e

Обзор смартфона vivo V21e

Обзор смартфона vivo V21e


Смартфоны в бюджетной и среднебюджетной категориях за последнее время серьезно прибавили в своих возможностях. Многие флагманские «фишки» теперь можно получить за меньшую сумму. Но в каких-то моментах таким устройствам все же придется делать скидку. Модель vivo V21e является более дешевой версией V21. Производитель в первую очередь акцентирует внимание на четырех достоинствах «младшей» версии — фронтальной и основной камерах, объеме памяти и AMOLED-дисплее. В действительности это не все, чем такой смартфон может порадовать. Давайте же подробнее посмотрим на сильные и слабые стороны vivo V21e.

vivo V21e 8/128GB Diamond Flare
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 9 999 грн
Предложений: 4
Сравнить цены

Комплектация vivo V21e

Вероятно, в будущем все смартфоны будут поставляться с очень минималистичным комплектом, как это сейчас происходит с отдельными флагманами. До vivo V21e такая тенденция пока не дошла и в коробке есть все необходимое. Смартфон продается с мощным блоком питания и съемным кабелем, «скрепкой», проводной гарнитурой, силиконовым прозрачным чехлом и предустановленной защитной пленкой на экране.

Обзор смартфона vivo V21e

В данном случае уже сложно придумать какой-то аксессуар, который может быть необходим среднестатистическому пользователю. Дополнительным вложением может стать разве что покупка карты памяти, под которую у смартфона есть отдельный слот.

Дизайн и удобство использования

Очень часто смартфоны в одной ценовой категории оказываются сильно похожи по характеристикам и возможностям. Производителям в таком случае остается сделать какой-то интересный акцент в дизайне, чтобы хоть как-то выделить модель в потоке похожих друг на друга моделей. vivo V21e практически никак не отличился спереди, но получил интересное оформление сзади.

11

Смартфону достались два варианта цветового оформления — Roman Black и Diamond Flare. В редакцию попал второй вариант и выглядит он действительно интересно. Под разными углами падения света весь паттерн слегка меняет оттенки. И может спинка смартфона не является той частью гаджета, которая часто попадается на глаза, повертев этот в руках, такой корпус наверняка запомнится и понравится больше стандартных вариантов исполнения.

111

Также сзади есть выступ блока камер. Он состоит из пары поднимающихся над панелью «ступеней». И при этом не сказал бы, что выступ большой и как-то мешает в повседневном использовании. С ним смартфон все равно не лежит стабильно на ровной поверхности, один бок все же может перевешивать при касаниях к экрану, но тут это не так заметно, как бывает у других смартфонов с более крупными выступами камер. Комплектный чехол также сильно ситуацию не поменяет, ведь имеет дополнительные бортики для защиты стекла.

Обзор смартфона vivo V21e

В остальном vivo V21e не самый компактный, но и не самый крупный смартфон. Пластиковый корпус (с габаритами 161×74×7,4 мм и весом в 171 грамм) вполне удобно ощущается в использовании, но перехватывать его в одно руке все равно придется часто. Заодно нужно будет привыкнуть к небольшому возвышению экрана над боковой рамкой. Это абсолютно не критично, но в первое время ощущается (особенно после смартфонов, где скругление боковины плавно переходит к защитному стеклу).

111

С расположением рабочих элементов все относительно стандартно. Тут компании удалось сделать все так, чтобы у пользователя не было дискомфорта и все кнопки и разъемы были интуитивно хорошо понятны.

111

По большому счету у vivo получилось сделать вполне удобный смартфон, который от ряда подобных отличается только оформлением задней панели. Да, за такие деньги уже вполне можно найти устройство с более хорошими материалами корпуса. Правда, с учетом того, что оно скорее всего будет использоваться с чехлом, принципиальной разницы это не сделает. А вот необычный дизайн «спинки» вполне может оказаться достаточно продающим элементом в механизме выбора у покупателя.

Дисплей vivo V21e

Лицевую сторону практически полностью оккупировал дисплей. Но верхняя и нижняя рамки все же больше заметным, нежели боковые. Гаджетам с таким ценником это простить можно. Как и вырез для фронтальной камеры, который тут нельзя скрыть программным методом. Но зато экрана немало — 6,44 дюйма. Его разрешение составляет 2400×1080 пикселей с соотношением сторон 20:9.

11

Установленная тут AMOLED-матрица показала себя здорово. Вариантов цветовых схем тут три: Standard, Professional и Bright. В каждом случае можно корректировать цветовую температуру, но других настроек нет. Все профили выглядят по-своему хорошо и наверняка среднестатистическому пользователю их будет достаточно. Себе я оставил вариант Professional, который другим словом можно было бы назвать «натуральный», ведь он не так насыщает картинку и цветовая температура у него очень близка к эталону. Для вечера есть настраиваемый режим Eye Protection, с которым лично мне тоже было комфортно.

Замеры профиля Standard:

11111

Замеры профиля Professional:

11111

Замеры профиля Bright:

11111

С подсветкой у V21e есть трудности. Указанная максимальная яркость в 570 нит немного не справляется при ярком солнечном свете, чему также не помогает защитная пленка. В таких условиях дисплей остается читаемым, но, например, рассмотреть картинку будет сложно. Но если не стоять прямо перед солнечными лучами, все в порядке. Наш колориметр показал диапазон от 2,2 до 452 кд/м² в помещении. Авторегулировка яркости работает правильно. А заодно экран поддерживает HDR10, и в домашних условиях хорошо заметно, насколько картинка становится ярче при воспроизведении соответствующего контента.

Безопасность vivo V21e

Для обеспечения быстрого доступа к системе в обход ввода пароля, vivo V21e может узнать пользователя с помощью сканирования либо лица, либо отпечатков пальцев. И тут все вполне стандартно. Первый вариант реализован с помощью фронтальной камеры, которая распознает 84 точки на лице и умеет подсвечивать его экраном при плохом освещении, но не сработает в полной темноте или если на лице маска. С солнцезащитными очками есть варианты, смартфон может задумываться и не всегда сразу «открывает» рабочий стол, но все же может это делать. А вот если подобных «помех» нет, разблокировка будет очень быстрой. Опять же, такой метод доступа к системе все еще не является самым безопасным.

Обзор смартфона vivo V21e

Сканер отпечатков пальцев считается более надежным. Тут он размещен под защитным стеклом дисплея. Находится он близко к нижней грани экрана и в моем случае просто идеально попадает под палец, как бы я не держал смартфон. Как-то привыкать к его расположению вовсе не пришлось. В память можно добавить до 5 отпечатков.

Обзор смартфона vivo V21e

Это оптический датчик, и, наверное, один из лучших в своем роде, которые мне попадались. Для работы он не отключает вечерний режим дисплея, быстро срабатывает, реагирует на слегка влажные руки… В общем, совершенно не капризный сканер, который работает так, как ожидается. С ним в общественных местах, где сейчас нужны маски, быстро разблокировать смартфон будет очень просто.

Звук vivo V21e

В смартфонах средней ценовой категории все еще не всегда встречается поддержка стереозвука. Для воспроизведения медиа тут используется только один — основной динамик. Его звучание неплохое, как для ценовой категории гаджета. Для озвучки видео его достаточно, но было бы лучше, если бы в таком случае звук был с обеих сторон экрана. Тоже самое касается и игр.

11

Разговорный динамик достаточно громкий для комфортного звонка на улице. С качеством звука у него тоже все вполне нормально. Как и с микрофонами. Система шумоподавления здорово справляется со звуками окружения, но при этом может искажать голос. Ничего критичного, но разница между разговором на улице и в помещении будет слышна. 

Обзор смартфона vivo V21e

А вот на случай, если нужно воспользоваться наушниками, у vivo V21e и подходящий разъем есть, и гарнитура в коробке. Комплектные «вкладыши» по форме очень напоминают AirPods. Звучат относительно неплохо, как для таких наушников. Но если же попробовать какие-то сторонние, с их звуком тоже будет порядок.

Производительность и ПО

vivo V21e построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G с видеоускорителем Adreno 618. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, но дополнительно система выделяет 3 ГБ из постоянной памяти, если это потребуется. Пользователю оставили в настройках тумблер выключения этой функции, но при 128 ГБ накопителя и возможности установки карты памяти, вряд ли эти 3 ГБ сыграют принципиальную разницу для основного хранилища.

Обзор смартфона vivo V21e

Для связи есть два отдельных слота для SIM-карт, которые не зависят от установленной карты памяти. Они обе поддерживают LTE-сети. Стандарт Wi-Fi тоже не последний — ac, зато для беспроводных аксессуаров есть Bluetooth 5.1. И, конечно же, есть связь с разными система навигации. NFC-датчик для сопряжения с разными устройствами и оплаты покупок также на месте.

Обзор смартфона vivo V21e

Такого запаса производительности, который есть у флагманов, тут ожидать не стоит. Все же 720G не такой производительный процессор. Хотя среди обычных ежедневных задач, почувствовать это можно только в приложении камеры (к нему вернемся чуть-чуть позже). В остальном производительности было достаточно, чтобы вполне быстро запускать приложения, переключаться между ними, играть в игры и так далее.

11111111111111

К тому же, в отличии от многих флагманских моделей, смартфоны «попроще» менее склонны к высокому нагреву даже при высокой нагрузке. Оставаясь в игре более получаса, на корпусе можно найти немного теплое место, где установлен процессор, но о сильном нагреве речи нет. Ну и тем более такого не бывало во время обычной ежедневной рутины.

Обзор смартфона vivo V21e

Стандартно для смартфонов vivo, Android 11 тут приукрашен фирменной Funtouch OS версии 11.1. Она сделана минималистичной, но и не без фирменных дополнений. Тут можно настраивать разные анимации, есть дополнительные приложения для записи экрана, оптимизации работы системы, игровой режим и прочее. Выглядит все это неплохо, пусть ничего особенного нет. Но главное, что работает быстро и без проблем.

1111111111111

Камеры vivo V21e

Одним из главных требований к смартфонам сейчас являются хорошие камеры. У vivo V21e в тыльном блоке есть три сенсора, где основная пара (широкоугольный и ультраширокоугольный) явно будут использоваться чаще, чем менее популярный и в целом не очень востребованный макро. Характеристики у них такие:

  • основной широкоугольный сенсор с разрешением 64 МП и значением диафрагмы — ƒ/1,89;
  • ультраширокоугольный — 8 МП с углом захвата 120° и апертурой ƒ/2,2;
  • макро — 2 МП и ƒ/2,4.

Правда, подобные цифры уже давно не играют столь сильной роли, ведь алгоритмы постобработки, всяческие режимы съемки и прочие программные решения могут по-разному сказываться на снимках. И тут у vivo V21e есть свои сильные и слабые стороны. Но начнем с приложения камеры.

Обзор смартфона vivo V21e

Запускается камера достаточно быстро, чтобы успеть снять, например, какое-то интересное событие, случайно замеченное на улице. Логика приложения построена приблизительно также, как и у большинства других смартфонов. Но есть тут один небольшой нюанс, который слегка замедляет процесс съемки. Переключение между камерами осуществляется в два касания — сначала на кнопку Lens, потом выбор ультраширокоугольной или макро. У других производителей можно немного быстрее переключиться на «ультраширик». Но из хороших моментов можно отметить интересное решение с подсветкой при селфи в темных условиях, где смартфон сделает белыми все элементы интерфейса, тем самым слегка подсветит лицо пользователя.

111111111

Основная камера, как всегда, в стандартном режиме не снимает в полном разрешении, а делает снимки в четыре раза меньше («большие» снимки можно посмотреть вот тут). Они вполне хороши, детальны и смартфон не промахивается с фокусировкой. Но HDR не всегда правильно освещает тени, а иногда пересвечивает и без того яркие участки. Хорошая новость в том, что все это можно поправить на готовом снимке.

111111111111111111111111111

Для вечернего времени суток тут есть отдельный режим. С ним на один кадр потребуется около пяти секунд и еще несколько на постобработку. Она всегда заставляет подождать снимок, что в большей степени проблема процессора, а не самой камеры или ее приложения. Но ожидания окупятся, ведь готовые кадры получаются вполне интересные, еще и с первого «дубля».

111111111111111111111111

Ультраширокоугольной камере хуже удается передать цвета, снимки получаются более темными и, по понятным причинам, не такими детальными. Но большой угол захвата и в целом не самое плохое качество снимков не поставят крест на этом сенсоре. Сделать удачный кадр все равно можно.

111111111111111111111111111

А вот в условиях плохого освещения эта камера не дотягивает. Тут и к автофокусу есть вопросы, и пересветы на осветительных приборах, и бывают темные участки, которые основной камере под силу. Но стоит учитывать, что подобная ситуация есть с этим объективом ночью не только у этого смартфона, а и у многих других с похожей ценой.

111111111111111111111111

Видео основной камерой можно записывать в разрешении 4K. В отличии от очень многих даже более дорогих смартфонов, V21e при таких размерах видео может неплохо стабилизировать изображение. Также камера плавно регулирует экспозицию, не сильно перенасыщает изображение и не теряет фокус общего плана, как это нередко бывает. В свою очередь ультраширокоугольная камера может записывать только Full HD-картинку и хуже фокусируется, но зато также плавно стабилизирует изображение.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

А вот камера для съемки макро все еще не кажется чем-то очень нужным в смартфоне. С ее невысоким разрешением и не рекордным «приближением», вряд ли пользователи будут часто ее запускать. И это касается не только vivo V21e, а больше про все подобные камеры в смартфонах.

1111111

Камера для сэлфи уже куда покруче. Ее разрешение составляет 44 МП, а значение диафрагмы ƒ/2.0. У нее есть поддержка ночного и портретного режимов, интеллектуальная обработка лица (выравнивается кожа, «замазываются» какие-либо проблемные места, etc.), есть HDR и набор всяческих эффектов изображения. В разных условиях камера хорошо справляется с передачей цветов, собирает достаточное количество деталей, почти не «шумит» и аккуратно «мылит» фон.

1111

Автономность vivo V21e

Еще одним критически важным фактором в работе со смартфоном является автономность. Аккумулятор емкостью 4000 мА•ч уже не является чем-то поразительным. Но в паре с не очень требовательным процессором, он способен действительно долго поддерживать смартфон в рабочем состоянии. В моем случае, при в среднем 5 часах работы экрана в день, два дня V21e мог продержаться. Тест автономности Geekbench, при яркости экрана на уровне 200 кд/м², проработал более 12 часов, что тоже очень неплохой показатель.

1111

А вот на случай, если у пользователя много требовательных задач (например, длительные игровые сеансы), смартфон поддерживает быструю зарядку. Для этого в комплекте есть блок питания мощностью 33 Вт. От 0 до 100% батарея заполнится всего за 55 минут. Поддержка индукционной зарядки в этом ценовом сегменте практически не встречается, и vivo V21e, к сожалению, не стал исключением.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Интересный дизайн; дисплей; сканирование лица и отпечатков пальцев; стандартный разъем для наушников; довольно хорошие камеры; достаточно производительности; отдельный слот для карты памяти; автономность и быстрая зарядка; комплектация
Минусы: Максимальной яркости маловато в солнечный день; не самое удобное расположение элементов управления камерой и задержки при постобработке в ночном режиме
Вывод: В то время, как многие смартфоны становятся все больше похожими друг на друга, встретить интересный дизайн корпуса всегда приятно. Также хорошо, когда этот дизайн не является единственным достоинством смартфона. У vivo V21e достаточно хороший список сильных сторон, чтобы составить конкуренцию в своем ценовом диапазоне. Не без мелких недостатков, конечно, но модель получилась вполне удачной.

Технические характеристики

hotline.uavivo V21e 8/128GB Diamond Flarevivo V21e 8/128GB Diamond Flare
9 999 - 9 999 грн
Сравнить цены
ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 11
Оперативная память, ГБ8
Встроенная память, ГБ128
Слот расширения+
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорQualcomm Snapdragon 720G + Adreno 618
Количество ядер8
Частота, ГГц2,3
Аккумулятор4000 мАч (несъемная)
Диагональ, дюймы6,44
Разрешение1080x2400
Тип матрицыAMOLED
PPI409
Датчик регулировки яркости+
Частота обновления, Гц60
Особенности дисплеязащитное стекло: Schott Xensation UP, режим защиты зрения
Основная камера, Мп64 (f/1.89) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4)
Видеосъемка[email protected]
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп44 (f/2.0)
Особенности камерытехнология непрерывного следящего автофокуса для основной и для селфи камеры
Стандарты связи4G FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26, 4G TDD LTE: B38/40/41
Wi-Fi802.11ас
Bluetooth5.1
GPS+
IrDA-
FM-радио+
Аудиоразъем+
NFC+
Интерфейсный разъемUSB Type-C
Высота, мм161.24
Ширина, мм74.37
Толщина, мм7.38
Вес, г171
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусастекло
Цвет корпусасиний
Тип клавиатурыэкранный ввод
Ещезадняя панель выполнена по технологии AG Frosting, сканер отпечатков пальцев на экране, быстрая зарядка 33 Вт
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить