VPN в роутерах ASUS





В современном мире иногда очень полезно использовать VPN (Virtual Private Network). Так, например, можно уберечь себя от потери данных при подключении к общественным сетям. Другой пример: в некоторых странах могут быть локальные ограничения для разных ресурсов. Так, на сайты некоторых американских магазинов можно зайти только из Штатов, как и в Spotify в свое время, а в ОАЕ доступны не все мессенджеры. И если по каким-то причинам все же нужно обратиться к такому сайту или сервису, VPN с этим поможет. Также и компании используют подобные решения для безопасности, что еще более актуально в условиях удаленной работы.

В обзорах роутеров у нас на сайте частенько упоминается о такой функциональности. В этом материале мы подробнее заглянем во вкладку VPN роутера ASUS RT-AX82U со стандартной прошивкой ASUSWRT.

VPN на роутере? Зачем?

Если пользователь решил, что ему нужен VPN и все время пользуется таким соединением, подключение сервиса на роутере может сэкономить немного времени, а также поможет использовать это соединение устройствам, на которых нет возможности такого подключения. Вместо настройки всех имеющихся дома клиентов (например, пары компьютеров, нескольких смартфонов, «умных» телевизоров и прочего), достаточно один раз настроить все на роутере и все подключенные устройства будут работать через такое соединение.

Да, на смартфонах и ноутбуках, которые покидают сеть, когда пользователь уходит из дома, все равно придется залогиниться, но зато со стационарными клиентами вопрос будет закрыт в одно действие.

Но также можно и поднять собственный VPN-сервер. Он может использоваться, например, для клиентов, которым нужно подключаться друг к другу удаленно, а заодно позволит оставить включенными файрволы и отдельные порты на самом роутере. Дополнительно можно будет не задумываться о перехвате данных в аэропортах, отелях и прочих местах с общедоступными сетями Wi-Fi.

VPN-клиент и сервер

Не все роутеры поддерживают оба режима работы. Какие-то могут только подключаться к VPN-сервисам, какие-то могут и сами выступать VPN-сервером. По большому счету, это только программное обеспечение, которое предустановлено на определенных моделях. В теории, даже на роутере, на котором такой функции изначально нет, ее можно получить с помощью сторонней прошивки. Но стоит учитывать, что это все требует определенной производительности, которую не каждый роутер способен обеспечить. К тому же, установка стороннего ПО может повлиять на производительность и навредить самому устройству.

Поэтому лучше сразу обзавестись роутером с поддержкой необходимой функциональности. В нашем случае испытуемый ASUS RT-AX82U может работать в обоих режимах.

Настройка VPN-сервера

Вкладка с созданием сервера первая. С нее и начнем. Она предоставляет три варианта протоколов: PPTP, OpenVPN и IPSec. Все они достаточно просто настраиваются. По умолчанию, естественно, они выключены.

С включением PPTP соединения перед пользователем появится набор базовых настроек. Там достаточно задать имя пользователя и пароль для доступа, после чего подтвердить действие и все, соединение готово к работе. Заодно при вводе данных «админка» подскажет, насколько надежный пароль пользователя.

Для более точных настроек в пункте VPN Details можно выбрать Advanced Settings, что позволит получить доступ ко всем параметрам соединения.

Стоит отметить, что владельцам подключения с динамическим IP-адресом нужно воспользоваться функцией DDNS. Такая у роутера есть и находится в одноименной вкладке раздела WAN. С ее помощью можно получить постоянный домен, через который и будет осуществляться подключение. Естественно, это актуально для всех протоколов VPN.

Включение OpenVPN немного отличается от остальных. Тут точно также нужно включить соединение, выбрать порт, ввести имя пользователя и пароль. После этого можно получить файл конфигурации, который потом и будет разворачиваться на стороне клиента. Также тут появляются опции экспорта или импорта сертификата, который пригодится в случае замены роутера.

Основная вкладка также дает выбор типа шифрования и доступа к Интернету, но если нужны расширенные настройки, тут тоже есть Advanced Settings. Кроме изменения стандартных параметров, можно вручную добавить кастомную конфигурацию.

И третий вариант подключения — IPSec. Такой сервер тоже поднимается «в пару кликов»: достаточно задать ключ, создать профиль для клиента и запустить сервер. В этом же окне можно получить или обновить сертификат.

И по такому же принципу есть выпадающее меню с переходом к дополнительным настройкам, которых тут не так и много.

Настройка VPN-клиента

Подключение роутера как клиента, тоже осуществляется по трем протоколам — PPTP, L2TP и OpenVPN. Если речь идет о создании подключения к какому-либо сервису VPN, то достаточно посмотреть необходимые настройки в своем профиле на сайте провайдера услуги. Далее ввести их в необходимой вкладке раздела VPN в административной панели.

Нажав на кнопку добавления профиля перед пользователем появится окно с тремя доступными типами подключения. PPTP и L2TP очень просты и похожи. Тут нужно всего лишь ввести название (описание) профиля, адрес сервера, логин и пароль. В случае с PPTP можно выбрать и тип шифрования.

В случае с OpenVPN-соединением предварительно нужно получить файл .ovpn, который также генерируется в профиле на сайте провайдера услуги. Далее по той же аналогии нужно заполнить поля с названием профиля, логином и паролем. После этого загрузить конфигурационный файл в «админку». Вместе с этим можно добавить и сертификат.

Instant Guard

Третьей вкладкой в настройках VPN на роутере является Instant Guard. Функция позволит быстро подключаться к своему VPN-серверу через мобильное приложение для iOS или Android. Это очень удобно, если нужно быстро подключиться к VPN при, например, подключении к Wi-Fi в общественных местах.

На страничке в «админке» достаточно только включить функцию. В поле IP-адрес отобразится домен, который создаст приложение, а в логе можно будет увидеть список событий. Немного ниже будет отображаться список подключенных в данный момент клиентов.

Скачав приложение на смартфон и подключившись к роутеру, буквально в один клик можно настроить все для будущего подключения. Приложение все сделает за пользователя. А именно включит DDNS и создаст профиль VPN. Все, больше никаких действий не нужно. А уже позже, когда будет такая необходимость, можно запустить приложение и той же единственной кнопкой запустить соединение, которое за несколько секунд установится с домашним роутером.

В итоге

Пользователям, которым по каким-то причинам необходимо работать через VPN, действительно будут удобны такие возможности сразу у домашнего роутера. Создание и использование своего сервера в данном случае бесплатно и поможет уберечь себя от лишних проблем при подключении к общественным сетям в кафе, коворкинге и прочих местах, где есть вероятность перехвата данных. К тому же разобраться в том, как это делается, достаточно просто (производитель оставил ссылки на все инструкции прямо в административной панели). Подключиться к провайдерам услуг для домашнего пользования тоже очень легко и не займет много времени. А настройка соединения смартфона с домашним сервером и вовсе сводит количество необходимых действий к минимуму. Как показала практика, для пользователей роутеров ASUS все это действительно не создаст особого труда.