Все от Xiaomi #3: обзор рюкзака RunMi 90 Points Business Backpack

Мы уже успели познакомиться с несколькими рюкзаками от Xiaomi, но это были модели, выполненные в стиле casual. Сегодня расскажем о рюкзаке, который подойдет не только к джинсам, но и к костюму. Давайте посмотрим, как RunMi 90 Points Business Backpack проявил себя в повседневном использовании.

Рюкзак предоставлен xiaomi.ua

Дизайн и материалы

Рюкзак выполнен в строгом бизнес-стиле — черные цвета, никакого блеска или ярких элементов. В этом смысле он станет хорошим аксессуаром к пиджаку и будет уместным на деловой встрече. RunMi 90 Points Business Backpack невелик по размерам и не выглядит на спине громоздким.

Рюкзак полностью выполнен из кожзама, приятного на ощупь и практичного в использовании. Качество материалов и пошива высокое, все стыки хорошо прострочены. Но, в конструкции есть несколько потенциально слабых мест, к примеру, крепления лямок к спинке. Хотя они прошиты качественно, но серьезную нагрузку вряд ли выдержат. С другой стороны, это не станет проблемой если вы не планируете носить более 4-5 килограмм в рюкзаке.

Ручка для переноски пришита добротно и опасений по поводу надежности не вызывает. Качество фурнитуры хорошее, молнии изготовлены из металла, а слайдеры — из кожи.

Удобство использования

Лямки рюкзака выполнены из кожзама снаружи, а внутри обшиты цепкой тканью. На плечах рюкзак не скользит и с полной загрузкой (порядка 4 кг) комфортен при длительном ношении. Диапазон регулировки длинны достаточен для того, чтобы подобрать удобный для себя размер в зависимости от роста и фигуры.

Еще одна приятная мелочь — пластиковые фиксаторы, позволяющие зафиксировать ремешки лямок.

Спинка выполнена из кожзама, внутри наполнена мягким материалом, но вентиляция не предусмотрена, что даст о себе знать летом. Не хватает и возможности соединить лямки друг с другом для лучшей фиксации рюкзака на теле.

Днище рюкзака плотное, но не жесткое, поэтому ронять его с гаджетами внутри не рекомендуем. Нижняя часть плоская и позволяет рюкзаку стоять на ровной поверхности.

Что внутри?

Объем рюкзака составляет 12 л. Для гаджетов предусмотрено два отделения — основное и органайзер. Внутри основного есть отсек для ноутбука и кармашек для планшета. Формально, отсек рассчитан на максимальную диагональ 14 дюймов, но поместить компактную 15,6-дюймовую модель можно. Более крупные игровые модели помещаются, но только в основное пространство.

Все перегородки и кармашки выполнены из полиэстера. Отделения для электроники с мягкими стенками, отсек для ноутбука обшит микрофиброй, а гаджеты можно зафиксировать лямкой на липучке. В основном отделении предусмотрены карманы для зарядного устройства, смартфона и еще один карман на молнии.

В органайзере есть место для крепления двух ручек, а также дополнительный карман на заклепке и отделение на молнии. Всего в рюкзаке 10 карманов, которых будет достаточно для хранения как крупных предметов, так и мелких. Вцелом, аксессуар без проблем удовлетворит потребности многих, но еще пара карманов ему точно не помешала бы.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, качественная фурнитура и пошив, организация внутреннего пространства Минусы: завышенная стоимость, плотная спинка без вентиляции Вывод: Рюкзак Mi 90 Points Business Backpack оставил приятное впечатление, но он не лишен недостатков. В первую очередь — это цена. Не обошлось и без досадных мелочей, к примеру, отсутствии вентиляции спинки, что даст о себе знать летом. В остальном, RunMi 90 Points Business Backpack — это стильный аксессуар на каждый день, для тех, кому нужен строгий внешний вид и вместительный органайзер. Технические характеристики Xiaomi 90 Points Business Backpack / black

1 749 − 1 749 грн

Сравнить цены Тип Рюкзак городской Объем (с карманами), л 12 Вес, г 800 Размер, см 39x30x7 Материал PU-кожа, полиэстер Система подвески плечевые лямки Система вентиляции спины - Фурнитура (производитель) - Питьевая система - Карман для ноутбука да (14'') Особенности унисекс Цвет black Дополнительные характеристики 2 отделения, основной отсек снабжен отделением для ноутбука с размером диагонали 14 дюймов и отдельным карманом на мягкой подкладке для переноски планшета; второе отделение - органайзер с большим количеством карманчиков разного размера для мелочей и аксессуаров, усиленное дно. Рюкзак водонепроницаемый, противостоит царапинам, упругий. Утолщенная ручка и кожаные слайдеры.

Редакция благодарит магазин xiaomi.ua за предоставленный для тестирования аксессуар