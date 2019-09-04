Всё, что вы хотели знать о TikTok, но стеснялись спросить





Наверняка вы хотя бы раз, но слышали о главном приложении тинейджеров — TikTok. Что это такое, откуда пошло и почему оно настолько популярное? Сегодня вы узнаете всё, что хотели бы знать о TikTok, но стеснялись спросить у Google.

Предыстория TikTok

Сервис появился в результате слияния приложений Musical.ly и Douyin — каждая из компаний принесла свою долю инноваций в мир мобильных приложений. Поэтому мы просто обязаны рассказать их краткую историю.

История Musical.ly

Изначально сервис должен был стать альтернативой онлайн-курсам: основатель приложения Алекс Чжу считал большинство интернет-школ скучными, так как там велись длинные уроки, которые были слишком затянутыми для XXI века.

Он хотел создать то место, где эксперты будут за 3-5 минут рассказывать мини-лекции для всех желающих. Такая необычная идея пришлась по душе инвесторам, и они дали на неё $250 тыс., большую часть из которых парни потратили на разработку самого приложения. И только после того как команда, тогда ещё Cicada, использовала более 90% бюджета, разработчики поняли, что они просто не найдут столько экспертов: никто не будет готов тратить несколько часов, а то и дней для создания ролика на малоизвестной платформе.

Что же делать? Закрывать стартап и просить прощения у инвесторов? Нет, Алекс Чжу решил пойти ва-банк: он полностью поменял направление приложения, сделав его развлекательным. Идея Musical.ly пришла ему во время прогулки в парке: там он увидел группу подростков, где одна половина громко слушала музыку, а вторая снимала видео под неё, клеила стикеры и отправляла ролики друзьям.

Тогда он понял, что нужно создать такое приложение, где всё это можно делать в одном месте. За первые сутки после появления Musical.ly в App Store его скачали 500 человек, которые, что немаловажно, регулярно возвращались. Однако приложение все равно росло довольно медленно: его даже не было в ТОП-100. Это продолжалось ровно до тех пор, пока разработчики не додумались добавить водяной знак на видео, и уже 6 июля 2015 года Musical.ly попал на 1-е место в App Store. С тех пор он больше никогда не опускался ниже 40 строчки в рейтинге мобильных приложений.

Примерно в это же время на сервис начали приходить первые знаменитости и серьезные рекламодатели. В 2016 году Musical.ly получили $100 млн инвестиций от GGV Capital, при оценке сервиса в $500 млн., а уже в 2017 году этот сервис поглотила китайская компания ByteDance, переименовав его в TikTok.

История ByteDance

Сегодня владельцем TikTok является компания ByteDance, которую в октябре прошлого года признали самым дорогим стартапом в мире.

Первым сервисом компании был новостной аггрегатор Toutiao, где искусственный интеллект подбирал для пользователей новости, которые будут интересны именно им. Да,сегодня этим никого не удивишь, но 7 лет назад это был настоящий прорыв.

Дальше ByteDance решили пойти в самостоятельное плавание, а не становиться частью больших китайских холдингов, как это делают большинство стартапов. И судя по их успехам, они приняли верное решение. В 2016 году ByteDance выпустили приложение Douyin (копию Musical.ly для китайского рынка), а уже в 2017 они выкупили основное приложение и объединили их в новом сервисе под названием TikTok.

А в чем причина объединения? Они просто решили убрать своего главного конкурента и стать единственным подобным приложением на рынке. Как видите, никто не считает Likee хорошим приложением 🙂

TikTok сегодня

Сейчас это одна из самых популярных соцсетей, которая уже успела догнать по популярности YouTube и Instagram. В июле 2018 года TikTok достиг «психологической отметки» в 500 млн активных ежемесячных пользователей в мире и 150 млн. ежедневных (!) юзеров в Китае.

Такого бешеного темпа роста не было даже у Instagram, поэтому вам точно нужно знать, что это за приложение и чем живет его аудитория.

Кто основная аудитория TikTok?

Приложение уже получило культовый статус среди подростков от 12 до 19 лет, однако аудитории постарше здесь практически нет. В чем же причины?

Молодежь обожает видео-контент, а современное клиповое мышление не позволяет им сконцентрироваться даже на 15-20 минутном видео на YouTube. Также сегодня интернет стал слишком серьезным и политическим, а детям хочется иметь свой небольшой «онлайн-уголок», где всегда весело и хорошо. Не верите? Просто зайдите на тот же ютуб: большая часть вкладки «В тренде» заполнена либо политикой, либо различными ЧП. Именно поэтому подростки решили строить свой «онлайн-мир», где всегда всё хорошо.

Как пользоваться TikTok?

Если вы хотите просто смотреть чужой контент, то достаточно скачать приложение. Однако если вы решились создавать видео, придется зарегистрироваться, создав профиль при помощи электронной почты/номера телефона, или же войти через любую из социальных сетей.

Теперь в верхней части экрана вы увидите 2 раздела: «Читаемые» и «Рекомендованные». В первый будут подгружаться ролики читаемых вами блогеров, а во втором искусственный интеллект будет предлагать популярные видео, которые могли бы вас заинтересовать. Чем больше лайков — тем быстрее система поймет, какой контент вам нравится.

Внизу видно панель инструментов, которая в принципе не отличается ничем от таких же в других соцсетях. Что означают иконки в TikTok:

Домик — домашняя страница, где показываются чужие видео.

Лупа — поиск. Нужно найти какой-то хэштег, эффект или звук? Вам сюда.

Плюс — создание нового видео. Используйте готовые звуки или записывайте на видео свои. Не хотите, чтобы кто-то видел ваши ролики? Поставьте на них приватность.

Входящие — все реакции на ваши ролики (лайки, комменты и т.д)

Аватар человека — ваш профиль. Именно тут проходит настройка профиля: от имени пользователя и аватара до изменения пароля и подключения PRO-версии.

Также можно подключить двухфакторную авторизацию, чтобы быть полностью уверенным в безопасности своей страницы.

Что дает PRO-версия?

С её помощью вы можете провести углубленную аналитику своего профиля по просмотрам, количеству подписчиков, источникам трафика и т.д. Аналитика чужих профилей пока что доступна только на сервисе Popsters.

Как добавить контент в избранное

Вам очень понравилось видео, звук или эффект и вы не хотите его потерять? Просто добавьте его в избранное.

В случае с видео нажимаете «Поделиться», после чего кликаете на значок «Избранное». Всё, готово!

Хотите сохранить звук или эффект? Нажмите на него, и вы попадете на экран, где собраны все видео с этим эффектом. Найдите кнопку «Избранное» вверху страницы и нажмите на неё. Все, теперь вы точно не потеряете нужный контент.

Найти раздел тоже довольно просто — просто перейдите на свой профиль и нажмите в шапке на иконку «Избранное».

Как блогеры в TikTok монетизируют свой контент

Здесь нет монетизации просмотров, как в YouTube, а значит, местным блогерам придется рассчитывать только на собственные силы. Как показывает практика, самыми популярными методами монетизации своей работы являются сотрудничество с брендами и продвижение своих же товаров или услуг. Главное — сразу понять, кто ваша целевая аудитория, и не распыляться на остальных посетителей сервиса.

TikTok для брендов

Как бренды продвигают свою продукцию через TikTok? У них есть несколько вариантов:

таргетированная реклама между роликами;

нативка от блогеров;

брендированные звуки/линзы/маски/стикер

челленджи.

Интереснее всего именно последний способ продвижения, так как он отличается от уже знакомых нам челленджей. В TikTok все видео в челлендже должны делаться под одним звуком и с похожим креативом. Да, хештеги тоже важны, однако правильное аудио превыше всего, так как именно по нему люди и ищут серии роликов.

Основные мемы TikTok

Если вы думаете, что в этом приложении до сих пор просто танцуют под музыку, то вы ошибаетесь. Сегодняшний TikTok полон мемов на любой вкус. Мы лишь выбрали самые популярные среди них.

Путешественник во времени



Пародии на Рикардо Милоса



Иллюстрации «Wikihow»



It’s just a little hehe (дань уважения Майклу Джексону)



Тест ДНК



Это мой голос через день/два/неделю/месяц



Pretty Boy Swag (ультра-бюджетные пародии)



Hey, What (мем с неожиданным окончанием)



Будущее TikTok

Чего же ждать от этой платформы через несколько лет? Всё зависит от того, смогут ли её создатели и дальше подстраиваться под современные тренды. Если они будут к этому готовы, то совсем скоро мы увидим ожесточенную конкуренцию за симпатии «поколения Z» между Instagram и TikTok. Ну а в том случае, если они не будут меняться, то через пару лет они окажутся на «кладбище мейнстрима» рядом с Vine. А вы как думаете, какое будущее будет у этой платформы? Станет ли она более взрослой, или так и останется «детским островком» посреди интернета?