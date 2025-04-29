Выполняют задачи на переднем крае без риска для людей: на что способны наземные роботы TerMIT

В декабре 2024 года десятки наземных роботов были задействованы в одной из первых в мировой истории роботизированных военных операций, которую провела бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» на Харьковском направлении. В этом году Министерство обороны планирует поставить военным 15 тысяч наземных дронов, весомую часть которых составят наземные роботы TerMIT компании Tencore LLC — рассказываем, что об этих многоцелевых металлических солдатах известно.

Что такое НРК TerMIT

Наземный роботизированный комплекс TerMIT (Terrain Modular Infantry Transporter) — это модульная гусеничная платформа, которая позволяет выполнять целый ряд боевых задач от доставки на передний край провизии и боекомплекта до разминирования, эвакуации раненых и огневой поддержки без риска для жизни людей.

Разработала многоцелевого робота украинская компания Tencore LLC. В начале 2024 года ее соучредитель и директор Максим Васильченко получил запрос от друзей из 17 танковой бригады, которым нужен был автоматизированный транспорт. Вместе с партнерами он разработал конструкцию машины, а в марте первые 10 роботов уже поступили в боевые части.

Гусеничное шасси TerMIT имеет длину 1,44 м и ширину — 1,24 м, что позволяет перевозить его в багажнике пикапа. При желании на нем можно закрепить груз весом до 300 кг, установить боевой модуль с пулеметом или гранатометом, модуль РЭБ, установку дымообразования, миносбрасыватель на 20 мин и тому подобное.

При этом когда нет целей для поражения, боевой модуль можно за 10 минут заменить инженерным, заминировать определенный участок, вернуться и снова установить пулемет или гранатомет. Удобно также, что это не требует сложных инструментов: достаточно нескольких ключей и гайковерта.

Стандартная комплектация состоит из самого робота в выбранной конфигурации, наземной станции управления с антенной, дистанционного места оператора, тралов для спуска с транспортного средства, ЗИП с дополнительными гусеницами и приводными валами, кейсов для хранения инструментов и рюкзака для переноски контроллера.

Модификации TerMIT по назначению

Логистика

Основной военной профессией механического «насекомого» сейчас является логистика. С запасом хода 10 км на одну батарею (есть возможность установить две) и грузоподъемностью 300 кг TerMIT может завезти на «ноль» провизию и БК, а на обратном пути эвакуировать раненых.

Как сообщил в Telegram Михаил Федоров, в некоторых бригадах эти роботизированные комплексы преодолевают за ночь более 40 км и выполняют большинство логистических задач автомобиля или легкого БТР. Таким образом вместо группы людей в опасный район едет один робот, который в случае поражения можно отремонтировать.

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Огневая поддержка

Сейчас на НРК TerMIT устанавливают боевой модуль с пулеметом Browning калибра 12.7 мм от Devdroid, модуль «Хищник» или модуль «Буря» с гранатометом Mk-19 от компании Frontline.

Все модули позволяют нашим защитникам вести огонь по врагу на расстоянии, не подвергая себя опасности. В случае использования пулемета Browning дальность эффективного огня составляет 1000 метров, а с использованием гранатомета Mk-19 она увеличивается до 1800 метров.

Встроенная система стабилизации «Бури» позволяет вести стрельбу на ходу и автоматически перенацеливаться быстрее оператора. Для оператора доступны как обычный, так и программный режим огня, когда турель производит выстрелы в определенной последовательности по сохраненным в памяти координатам.

Разминирование

Роботы TerMIT уменьшают риски и ускоряют процесс разминирование. Для этого их, например, закупают благотворительный фонд «Вернись живым» и компания «Киевстар». В рамках проекта «Нам здесь жить 2.0» они обеспечили гусеничными саперами четыре роты инженерных беспилотных систем в Силах поддержки ВСУ.

Каждый ротный комплект состоит из наземных гусеничных дронов TerMIT, колесных дронов «Таракан», беспилотников Vampire с тепловизионной камерой, БПЛА Mavic 3 и внедорожников с открытым багажным отделением. Управляют техникой экипажи из четырех человек: оператор НРК, оператор БПЛА, взрывотехник и водитель.

Во взаимодействии это работает так: Джип с одним TerMIT в кузове и одним в прицепе отправляется в зону разминирования. БПЛА находят мины и передают координаты оператору НРК, а затем контролируют процесс его передвижения и осуществляют ретрансляцию сигнала. Во вражеском минном поле «Термит» способен создать проход длиной до 50 метров и 6 метров в ширину.

Мобильная база для систем РЭБ

Роботизированные комплексы TerMIT могут использоваться как мобильные базы для РЭБ «Бумбокс», электронных средств разведки и датчиков наблюдения, что позволяет успешно выявлять позиции врага и вести радиоэлектронную борьбу. Соответственно людям со средствами РЭБ не нужно рисковать жизнью.

Минирование

Компания Tencore LLC разработала собственный миносбрасыватель на 20 противотанковых мин ТМ-62. Продолжается работа над системой, которая позволит осуществлять минирование в автоматическом режиме по заданным координатам без участия оператора.

Преимущества наземного роботизированного комплекса TerMIT

Модульность

С самого начала возникла идея сделать наземный роботизированный комплекс максимально универсальным и модульным. Подобно персональному компьютеру, блоки которого можно легко менять, различные боевые модули, турели, РЭБ инженерное оборудование TerMIT можно быстро подсоединить к базовому шасси в соответствии с текущими потребностями заказчика.

Преимуществом такого подхода стала возможность использовать качественные, недорогие и уже проверенные на практике модули других украинских производителей, например, автоматическую пулеметную турель от Devdroid или боевой модуль «Хищник» вместо того, чтобы каждый раз придумывать заново свой велосипед.

Проходимость

Гусеничный движитель обеспечивает TerMIT высокую проходимость на любом покрытии: болото, снег, песок, камни или обломки. А низкий центр тяжести позволяет перевозить грузы по местности с большими углами наклона. Наглядной иллюстрацией конструкционных преимуществ робота компании Tencore является его восхождение на одну из самых высоких вершин Карпат — гору Пин Иван Черногорский.

Связь

Надежная связь с роботизированной платформой является, пожалуй, главным требованием военных. Производитель TerMIT решил проблему путем применения нескольких взаимодополняющих каналов управления, которые можно использовать отдельно или сочетать для большей надежности. Это простой однорычажный пульт с дальностью до 150 метров, аналоговый пульт TX с дальностью управления до километра, система цифровой связи с дальностью до 8 км (можно увеличить с помощью ретранслятора на базе БПЛА Mavic), модуль Starlink.

Цена

Оптимальное соотношение простота/функциональность и широкое использование украинских комплектующих позволили установить цену изделия на уровне $12 тыс. Важный показатель, если принимать во внимание, что на современном поле боя любой НРК — расходный материал. А иностранный аналог за $300 тыс. имеет такие же шансы не вернуться с первого же боевого выезда.

Технические характеристики НРК TerMIT в базовой комплектации