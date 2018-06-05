WWDC 2018: основные улучшения и новые функции устройств компании

На ежегодной конференции для разработчиков Apple презентует новые версии операционных систем для своих продуктов — iPhone, Watch, ТВ-приставок и компьютеров, а также показывает «как это будет работать». Бета-версии соответствующего ПО становятся сразу доступны для тестирования разработчиками, а пользователям нужно ждать релиза осенью, что обычно сопровождается анонсом «железных» новинок. Для тех, кто не смотрел трансляцию, мы рассказываем про самые значимые нововведения в одном общем материале.

iOS 12

Улучшение производительности на всех iPhone

Едва ли не в первую очередь компания заговорила про улучшение производительности на всех iPhone, которые обновятся до iOS 12 — список устройств, которые получат новую версию системы аналогичен iOS 11 и включает смартфоны начиная с iPhone 5s, и планшеты начиная с iPad Air.

«Ускорять» iPhone обещают не только за счет оптимизации кода, но и благодаря изменению алгоритма повышения частоты процессора, которая будет меняться сразу, а не постепенно, то есть SoC будет работать «на опережение».

Memoji и групповые звонки в FaceTime

Одной из главных программных фишек, которые стали доступны пользователям iPhone X были анимированные смайлы Animoji и в рамках WWDC компания показала расширение этой функциональности — кроме анимированных персонажей пользователи Apple смогут отправлять друг другу Memoji, аватарки с человеческим лицом и с возможностью гибкой настройки внешности.

В FaceTime появляется не только функция групповых звонков, но и возможность заменять лица участников на Animoji и Memoji.

Переработанные уведомления

Также iOS 12 принесет переработанные уведомления, которые будут группироваться по приложениям, а не просто отображаться одним общим хронологическим списком. Появятся возможность временно отключать уведомления от отдельных приложений.

Siri

Заметно расширяется функциональность Siri — для голосового помощника появляются так называемые Shortcuts. Компания обещает дать пользователям возможность создавать «сценарии действий» для конкретных голосовых команд, что улучшит функциональность голосового ассистента.

Распознавание образов

Важной функцией в мобильных ОС становится распознавание образов и работа с фото. В этой области компания обещает «прокачать» стандартную галерею, в которой появится возможность искать и просматривать фотографии с привязкой к конкретному месту или событию. Еще добавят функцию распознавания лиц, так что вы сможете удобнее создавать общие альбомы и делиться ими со своими контактами через фирменные мессенджеры, отправлять им их фото.

Экранное время и родительский контроль

iOS 12 научится анализировать, как часто вы используете конкретные приложения и позволит настраивать соответствующие ограничения по частоте открытия или времени работы конкретных программ. Похожая функциональность будет и у родителей для контроля за устройствами детей.

AR

Для приложений дополненной реальности появится возможность взаимодействия нескольких устройств, что откроет возможность создавать многопользовательские игры и теоретически, поможет придать этому больше смысла. Еще появится поддержка нового формата объектов .usdz, такие файлы занимают меньше места.

CarPlay

В автомобильном интерфейсе дадут возможность пользоваться сторонними навигационными сервисами, что не может не радовать с учетом невысокой популярности Apple Maps за пределами США.

watchOS 5

Спорт

Для watchOS 5 компания обещает добавить несколько новых видов спорта (йога, ходьба), «прокачать» существующие и позволит соревноваться пользователям друг с другом получая соответствующие бейджи.

Walkie Talkie, WebKite для watchOS и др.

На часах появится новое приложение Walkie Talkie для общения с другими пользователями Watch в режиме рации.

Для сайтов создадут специальный WebKit, так что желающие смогут адаптировать страницы для удобного просмотра на часах — в идеальном случае пользователь сможет делать с помощью Watch еще больше. На часах будут работать те же Shortcuts, что и на iPhone, а для общения с голосовым помощником можно будет не говорить фразу «Hey, Siri».

tvOS 12

С выходом tvOS 12 Apple TV 4K получит поддержку Dolby Atmos и станет первым стриминговым устройством с полной сертификацией Dolby (изображение и звук). Компания обещает постепенно обновить медиатеку и предложит максимальный выбор фильмов с поддержкой объемного звука.

Американских пользователей порадует сотрудничество Apple с крупными провайдерами кабельного ТВ, которые научатся более гибко работать с приставками Apple.

macOS Mojave

Новая версия macOS Mojave несет сразу несколько визуально заметных изменений. В первую очередь, к ним можно отнести темную тему интерфейса. Также компания добавит функцию «динамического» рабочего стола, что позволит быстро навести на нем порядок, сгруппировать файлы по категориям.

Finder станет более функциональным — появится возможность быстрого редактирования фото и видео, более гибкая работа со скриншотами, «быстрое» создание pdf-файлов и другие функции.

Изменится и подход к безопасности. Каждому приложению можно будет отдельно разрешить доступ к контактам, фото и другим личным данным. Сравнимые изменения ждут и Safari — Apple научит браузер скрывать кнопки Поделиться, а также поле для ввода комментариев, чтобы сторонние платформы собирали меньше пользовательских данных.

Магазин приложений ждет редизайн, в результате которого пользователю станет проще составить представление о функциональности программы без ее установки, удобнее читать отзывы других пользователей.

Итоги

Сложно оценить масштаб изменений в ОС Apple когда не пользуешься ее продуктами, но в целом все выглядит неплохо. Некоторые функции можно назвать действительно новыми и есть ощущение, что они станут вполне популярными у людей, живущих в экосистеме Apple, а в некоторых моментах видно, что компания просто добавляет функциональность, которая уже есть у конкурентов и пытается еще больше «запереть» пользователей в своем мире. С другой стороны — так происходит почти всегда, ведь все перечисленные операционные системы развиваются давно и уже стали вполне функциональными. В любом случае, кажется, что юзеры не будут разочарованы.